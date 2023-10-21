Тур: 27. Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr.
0:1
Второй тайм: 88'
Ход матча
16'
78'
29
Коли
Алиу
15
Бренден
Эрик
19
Iman
Mafi
11
Педру
Самуэл
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Коли АлиуЗащитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Iman MafiПолузащитник
- Нападающий
-
11 Педру СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Georg Dirdal
-
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
26 Elias Myrlid
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
История личных встреч
Дьерв
Конгсвингер
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
0.71
Среднее время на гол
57
126
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
2.86
1.57
Среднее время на гол
31
57
Всего голов
31
16
Голов в среднем за матч
2.21
1.14
Тотал матчей
2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
40
78
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|14 (3)
|0.52
|Bassekou Diabate
|3
|0.11
|Erik Groenner
|3
|0.11
|Вихманн Матиас
|2
|0.07
|Угланн Микаэль
|2
|0.07
|Бренден Эрик
|2
|0.07
|Ange Mutsinzi
|2
|0.07
|Вильсон Петер
|1
|0.04
|Эукленн Сондре
|1
|0.04
|Iman Mafi
|1
|0.04
|Хустад Эрленд
|1
|0.04
|Torje Wichne
|1
|0.04
|Филиберт Энцо
|1
|0.04
|Lucas Larade
|1
|0.04
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
|Фернандес Леандро II
|0
|0
|Хёуге Рунар
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|10
|0.37
|Adem Gueven
|8
|0.3
|Martin Tangen Vinjor
|5
|0.19
|Ludvig Langrekken
|4
|0.15
|Jesper Grundt
|3
|0.11
|Моберг Вегар
|3
|0.11
|Martin Hoel Andersen
|3
|0.11
|Хокенстад Матс
|2
|0.07
|Elias Myrlid
|2
|0.07
|Martin Hellan
|1
|0.04
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.04
|Victor Grodaas
|1
|0.04
|Eric Taylor
|1
|0.04
|Harald Holter
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вихманн Матиас
|6
|0
|Угланн Микаэль
|5
|0
|Педру Самуэл
|5
|0
|Бренден Эрик
|4
|0
|Torje Wichne
|4
|0
|Филиберт Энцо
|2
|1
|Lucas Larade
|3
|0
|Хустад Эрленд
|2
|0
|Фернандес Леандро II
|2
|0
|Erik Sandberg
|2
|0
|Хёуге Рунар
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Деан ван дер Слёйс
|1
|0
|Oeystein Oevretveit
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Haakon Krogelien
|1
|0
|Andre Rosmer Richstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|7
|0
|Моберг Вегар
|4
|0
|Стрёмберг Август
|2
|1
|Victor Grodaas
|3
|0
|Ludvig Langrekken
|3
|0
|Joacim Holtan
|3
|0
|Холме Фредрик
|3
|0
|Martin Hellan
|3
|0
|Герсон Ларс
|1
|1
|Хокенстад Матс
|2
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Martin Tangen Vinjor
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Vegard Hansen
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
Результаты матчей
Дьерв
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Конгсвингер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
6
7
Дьерв
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Конгсвингер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
24
10
Упущенные победы
12
21
Дьерв
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Конгсвингер
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
29
15
Упущенные победы
18
28
Голы по времени матча
Забито
17
20
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
2
12%
1
5%
1-15
1
6%
6
30%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
6
35%
3
15%
61-75
6
35%
5
25%
76-90
Пропущено
24
19
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
4
17%
2
11%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
5
21%
5
26%
31-45
6
25%
4
21%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
4
17%
4
21%
76-90
Забито
21
25
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
14%
3
12%
1-15
4
19%
4
16%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
5
24%
5
20%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
2
10%
7
28%
76-90
Пропущено
33
14
13 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
9%
1
7%
1-15
4
12%
2
14%
16-30
6
18%
3
21%
31-45
7
21%
3
21%
46-60
6
18%
2
14%
61-75
7
21%
3
21%
76-90
Забито
38
45
14 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 14
5 Не забивали 3
5
13%
4
9%
1-15
5
13%
10
22%
16-30
4
11%
4
9%
31-45
6
16%
8
18%
46-60
10
26%
7
16%
61-75
8
21%
12
27%
76-90
Пропущено
57
33
25 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 20
7
12%
3
9%
1-15
7
12%
3
9%
16-30
11
19%
8
24%
31-45
13
23%
7
21%
46-60
8
14%
5
15%
61-75
11
19%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ранхейм - Дьерв 4:2 Дьерв - Согндаль 1:3 Хёдд - Дьерв 2:2 Дьерв - ИК Старт 0:1
КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Дьерв - Брюне 1:3 Мьёндален - Дьерв 2:2 Дьерв - Санднес 0:2 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3
Конгсвингер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Брюне 1:3 Скейд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1
Хёдд - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Согндаль - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2
Результаты матчей
Дьерв
Конгсвингер
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:2
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дьерв
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
49
67
211
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
76
67
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
233
1115
1214
422
521
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|27
|16
|10
|1
|45 - 19
|58
|2.
|26
|15
|5
|6
|46 - 30
|50
|3.
|1:0
|27
|14
|4
|9
|44 - 35
|46
|4.
|4:1
|27
|12
|8
|7
|48 - 36
|44
|5.
|2:2
|27
|12
|6
|9
|43 - 39
|42
|6.
|0:2
|27
|11
|9
|7
|45 - 33
|42
|7.
|26
|11
|3
|12
|33 - 48
|36
|8.
|26
|10
|5
|11
|36 - 33
|35
|9.
|2:2
|27
|9
|8
|10
|39 - 36
|35
|10.
|26
|9
|7
|10
|33 - 33
|34
|11.
|26
|9
|7
|10
|32 - 34
|34
|12.
|2:0
|27
|9
|6
|12
|34 - 37
|33
|13.
|1:4
|27
|7
|9
|11
|37 - 43
|30
|14.
|0:1
|27
|7
|6
|14
|39 - 57
|27
|15.
|2:2
|27
|6
|8
|13
|26 - 37
|26
|16.
|26
|3
|5
|18
|24 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|13
|9
|4
|0
|24 - 7
|31
|2.
|0:2
|13
|9
|3
|1
|29 - 13
|30
|3.
|13
|9
|2
|2
|26 - 12
|29
|4.
|4:1
|14
|8
|3
|3
|28 - 14
|27
|5.
|13
|8
|1
|4
|18 - 10
|25
|6.
|13
|7
|4
|2
|21 - 11
|25
|7.
|2:2
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|8.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|23 - 16
|23
|9.
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|10.
|13
|6
|1
|6
|22 - 29
|19
|11.
|1:4
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|12.
|2:0
|14
|5
|4
|5
|20 - 16
|19
|13.
|2:2
|14
|5
|4
|5
|22 - 19
|19
|14.
|2:2
|14
|3
|7
|4
|14 - 14
|16
|15.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|16.
|13
|2
|2
|9
|15 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|14
|7
|6
|1
|21 - 12
|27
|2.
|1:0
|14
|7
|2
|5
|21 - 19
|23
|3.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|4.
|2:2
|14
|5
|3
|6
|19 - 22
|18
|5.
|13
|5
|2
|6
|11 - 19
|17
|6.
|4:1
|13
|4
|5
|4
|20 - 22
|17
|7.
|2:2
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|8.
|2:0
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|9.
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|10.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|21 - 33
|12
|11.
|0:2
|14
|2
|6
|6
|16 - 20
|12
|12.
|1:4
|14
|2
|5
|7
|16 - 23
|11
|13.
|13
|3
|1
|9
|15 - 22
|10
|14.
|2:2
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|15.
|13
|1
|6
|6
|14 - 24
|9
|16.
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|13 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мосс
|Claudio Braga
|10 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7