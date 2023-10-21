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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 27. Стадион: .
Дьерв
0:2
Конец матча
Конгсвингер
0'
0:1
15' Гол
Adem Gueven
78' Желтая карточка
Герсон Ларс
0:2
89' Гол
Eric Taylor
90'+5
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
5
Erik
Sandberg
29
Коли
Алиу
7
Хёуге
Рунар
15
Бренден
Эрик
3
Lucas
Larade
8
Угланн
Микаэль
19
Iman
Mafi
17
Bassekou
Diabate
11
Педру
Самуэл
31
Andreas
Smedplass
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
21
Daniel
Lysgaard
16
Martin
Hellan
20
Jesper
Grundt
7
Eric
Taylor
12
Хокенстад
Матс
22
Ludvig
Langrekken
9
Adem
Gueven
23
Martin
Tangen
Vinjor
Дьерв
3-5-2
Конгсвингер
3-4-3

История личных встреч

Дьерв
Конгсвингер

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
6:1
ПД
2:2
Т(
2:1
ПД
3:2
ПД
5:0
2ЙД
2:1
2ЙД
3:1

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.71

Среднее время на гол

57
126

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2.86
1.57

Среднее время на гол

31
57

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

2.21
1.14

Тотал матчей

2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

40
78

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 14 (3) 0.52
Bassekou Diabate 3 0.11
Erik Groenner 3 0.11
Вихманн Матиас 2 0.07
Угланн Микаэль 2 0.07
Бренден Эрик 2 0.07
Ange Mutsinzi 2 0.07
Вильсон Петер 1 0.04
Эукленн Сондре 1 0.04
Iman Mafi 1 0.04
Хустад Эрленд 1 0.04
Torje Wichne 1 0.04
Филиберт Энцо 1 0.04
Lucas Larade 1 0.04
Andre Rosmer Richstad 0 0
Фернандес Леандро II 0 0
Хёуге Рунар 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 10 0.37
Adem Gueven 8 0.3
Martin Tangen Vinjor 5 0.19
Ludvig Langrekken 4 0.15
Jesper Grundt 3 0.11
Моберг Вегар 3 0.11
Martin Hoel Andersen 3 0.11
Хокенстад Матс 2 0.07
Elias Myrlid 2 0.07
Eric Taylor 2 0.07
Martin Hellan 1 0.04
Герсон Ларс 1 (1) 0.04
Victor Grodaas 1 0.04
Harald Holter 0 0
Холме Фредрик 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вихманн Матиас 6 0
Угланн Микаэль 5 0
Педру Самуэл 5 0
Бренден Эрик 4 0
Torje Wichne 4 0
Филиберт Энцо 2 1
Lucas Larade 3 0
Хустад Эрленд 2 0
Фернандес Леандро II 2 0
Erik Sandberg 2 0
Хёуге Рунар 2 0
Thomas Ness2 2 0
Деан ван дер Слёйс 1 0
Oeystein Oevretveit 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Haakon Krogelien 1 0
Andre Rosmer Richstad 1 0
Erik Groenner 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 7 0
Моберг Вегар 4 0
Герсон Ларс 2 1
Стрёмберг Август 2 1
Victor Grodaas 3 0
Ludvig Langrekken 3 0
Joacim Holtan 3 0
Холме Фредрик 3 0
Martin Hellan 3 0
Хокенстад Матс 2 0
Adem Gueven 2 0
Martin Tangen Vinjor 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Brage Pedersen 0 1
Vegard Hansen 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0
Eric Taylor 1 0

Результаты матчей

Дьерв
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Конгсвингер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

6
7
Дьерв
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Конгсвингер
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

24
10

Упущенные победы

12
21
Дьерв
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Конгсвингер
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

29
15

Упущенные победы

18
28

Голы по времени матча

Забито

17
22
4 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
12%
2
9%
1-15
1
6%
6
27%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
6
35%
3
14%
61-75
6
35%
6
27%
76-90

Пропущено

26
19
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
5
19%
2
11%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
5
19%
5
26%
31-45
6
23%
4
21%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
5
19%
4
21%
76-90

Забито

21
25
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
14%
3
12%
1-15
4
19%
4
16%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
5
24%
5
20%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
2
10%
7
28%
76-90

Пропущено

33
14
13 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
9%
1
7%
1-15
4
12%
2
14%
16-30
6
18%
3
21%
31-45
7
21%
3
21%
46-60
6
18%
2
14%
61-75
7
21%
3
21%
76-90

Забито

38
47
14 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 15
6 Не забивали 3
5
13%
5
11%
1-15
5
13%
10
21%
16-30
4
11%
4
9%
31-45
6
16%
8
17%
46-60
10
26%
7
15%
61-75
8
21%
13
28%
76-90

Пропущено

59
33
26 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 20
8
14%
3
9%
1-15
7
12%
3
9%
16-30
11
19%
8
24%
31-45
13
22%
7
21%
46-60
8
14%
5
15%
61-75
12
20%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ранхейм - Дьерв 4:2 Дьерв - Согндаль 1:3 Хёдд - Дьерв 2:2 Дьерв - ИК Старт 0:1
КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Дьерв - Брюне 1:3 Мьёндален - Дьерв 2:2 Дьерв - Санднес 0:2 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3
Конгсвингер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Брюне 1:3 Скейд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1
Хёдд - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Согндаль - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2

Результаты матчей

Дьерв
Конгсвингер

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
2
7 раз 26%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
2
8 раз 30%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Дьерв
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
1
4
10
1.5
6
7
2
12
2.5
3
10
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
2
7
6
1.5
7
7
2
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
24
3
11
16
1.5
13
14
4
23
2.5
5
22
1
26
3.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 27 17 9 1 46 - 19 60
2.
КФУМ Осло
 26 15 5 6 46 - 30 50
3.
Конгсвингер
 27 14 4 9 45 - 35 46
4.
ФК Кристиансунн
 27 12 8 7 48 - 36 44
5.
Согндаль
 27 12 6 9 43 - 39 42
6.
ИК Старт
 27 11 9 7 45 - 33 42
7.
Ранхейм
 26 11 3 12 33 - 48 36
8.
Брюне
 26 10 5 11 36 - 33 35
9.
Рёуфосс
 26 9 7 10 33 - 33 34
10.
Мосс
 26 9 7 10 32 - 34 34
11.
Санднес
 27 9 7 11 39 - 37 34
12.
Мьёндален
 27 9 6 12 34 - 37 33
13.
Осане
 27 7 9 11 37 - 43 30
14.
Дьерв
 27 7 6 14 39 - 58 27
15.
Хёдд
 27 6 8 13 26 - 37 26
16.
Скейд
 26 3 5 18 24 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 13 9 4 0 24 - 7 31
2.
ИК Старт
 13 9 3 1 29 - 13 30
3.
КФУМ Осло
 13 9 2 2 26 - 12 29
4.
ФК Кристиансунн
 14 8 3 3 28 - 14 27
5.
Мосс
 13 8 1 4 18 - 10 25
6.
Брюне
 13 7 4 2 21 - 11 25
7.
Согндаль
 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Конгсвингер
 13 7 2 4 23 - 16 23
9.
Рёуфосс
 13 5 6 2 19 - 11 21
10.
Ранхейм
 13 6 1 6 22 - 29 19
11.
Осане
 13 5 4 4 21 - 20 19
12.
Мьёндален
 14 5 4 5 20 - 16 19
13.
Санднес
 14 5 3 6 22 - 20 18
14.
Хёдд
 14 3 7 4 14 - 14 16
15.
Дьерв
 14 4 3 7 18 - 25 15
16.
Скейд
 13 2 2 9 15 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 14 8 5 1 22 - 12 29
2.
Конгсвингер
 14 7 2 5 22 - 19 23
3.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 20 - 18 21
4.
Согндаль
 14 5 3 6 19 - 22 18
5.
Ранхейм
 13 5 2 6 11 - 19 17
6.
ФК Кристиансунн
 13 4 5 4 20 - 22 17
7.
Санднес
 13 4 4 5 17 - 17 16
8.
Мьёндален
 13 4 2 7 14 - 21 14
9.
Рёуфосс
 13 4 1 8 14 - 22 13
10.
Дьерв
 13 3 3 7 21 - 33 12
11.
ИК Старт
 14 2 6 6 16 - 20 12
12.
Осане
 14 2 5 7 16 - 23 11
13.
Брюне
 13 3 1 9 15 - 22 10
14.
Хёдд
 13 3 1 9 12 - 23 10
15.
Мосс
 13 1 6 6 14 - 24 9
16.
Скейд
 13 1 3 9 9 - 27 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 13 (2)
Санднес Хейланн Томми 12 (5)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
  • 61'
    Адем Гювен уходит с поля. Martin Hoel Andersen выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Martin Tangen Vinjor сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Адем Гювен бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Дьерв 0:2 Конгсвингер онлайн

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