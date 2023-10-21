  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 27. Стадион: .
Санднес
2:2
Второй тайм: 84'
Фредрикстад
0'
1:0
16' Гол
Таддесе Хоренус
31' Желтая карточка
Gullbrandur Oeregaard
1:1
36' Пенальти
Бьярталид Йоаннес
2:1
45' Гол
Ingvald Halgunset
55' Желтая карточка
Конте Абубакар
2:2
67' Пенальти
Бьярталид Йоаннес
27
Sander
Loenning
2
Herman
Kleppa
3
Espen
Hammer
Berger
18
Gullbrandur
Oeregaard
11
Стёлос
Александер
8
Matias
Belli
Moldskred
17
Ingvald
Halgunset
22
Таддесе
Хоренус
21
Edvin
Austboe
10
Хейланн
Томми
9
Диа
Мамаду
1
Haavar
Jenssen
6
Philip
Sandvik
Aukland
22
Воледзи
Максвелл
17
Квиле
Сигур
12
Меткалф
Патрик
16
Конте
Абубакар
19
Магнуссон
Юлиус
13
Sondre
Soerloekk
4
Stian
Stray
Molde
14
Бьярталид
Йоаннес
29
Ага
Оскар
Санднес
4-3-3
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Санднес
Фредрикстад

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
0:4
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
6:1
ТМС
0:1
Э
5:1
Э
3:4
А
3:1
А
0:1

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2.29
1.22

Среднее время на гол

39
73

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.29

Среднее время на гол

54
70

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.94
1.25

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

46
72

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 12 (2) 0.44
Matias Belli Moldskred 7 0.26
Artan Memedov 4 0.15
Рамсланн Мартин 3 0.11
Henrik Bjoergen Jensen 2 0.07
Ingvald Halgunset 2 0.07
Таддесе Хоренус 2 0.07
Anders Hiim 1 0.04
Kristoffer Hey 1 0.04
Espen Hammer Berger 1 0.04
Jonas Brune Aune 1 0.04
Edvin Austboe 1 0.04
Торстейнбё Фредерик 0 0
Herman Kleppa 0 0
Диа Мамаду 0 0
Gullbrandur Oeregaard 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярталид Йоаннес 10 (6) 0.37
Riki Alba 6 0.22
Sondre Soerloekk 5 0.19
Stian Stray Molde 4 0.15
Хельсруд-Юхансен Хенрик 3 0.11
Ага Оскар 3 0.11
Philip Sandvik Aukland 2 0.07
Ольсен Брандур 2 0.07
Simen Rafn 1 0.04
Меткалф Патрик 1 0.04
Уильямс Ноа 1 0.04
Ludvig Begby 1 0.04
Конте Абубакар 1 0.04
Haavard Aasheim 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Mads Nielsen II 1 0.04
Tage Johansen 0 0

Карточки

Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейланн Томми 6 0
Kristoffer Hey 6 0
Matias Belli Moldskred 6 0
Gullbrandur Oeregaard 5 0
Artan Memedov 4 0
Диа Мамаду 4 0
Endre Osenbroch 2 1
Herman Kleppa 3 0
Espen Hammer Berger 2 0
Таддесе Хоренус 2 0
Anders Hiim 2 0
Henrik Bjoergen Jensen 2 0
Стёлос Александер 1 0
Торстейнбё Фредерик 1 0
Делаверис Филип 1 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 1 0
Daniel Braut 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 5 0
Конте Абубакар 4 0
Haavar Jenssen 3 0
Haavard Aasheim 2 0
Mads Nielsen II 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Бьярталид Йоаннес 2 0
Скарет Браге 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Riki Alba 1 0
Ludvig Begby 1 0
Воледзи Максвелл 1 0

Результаты матчей

Санднес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Фредрикстад
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

10
4
Санднес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Фредрикстад
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

15
26
Санднес
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Фредрикстад
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (3)
62% (16)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

25
30

Голы по времени матча

Забито

19
16
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
4
21%
4
25%
61-75
5
26%
5
31%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
4
22%
2
15%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
4
22%
4
31%
76-90

Забито

16
26
11 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
18 Не забивали 15
3
19%
3
12%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
6
38%
4
15%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
3
19%
3
12%
76-90

Пропущено

18
5
13 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 5
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
1
20%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
2
11%
1
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
1
6%
3
60%
76-90

Забито

35
42
19 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 19
7 Не забивали 5
5
14%
3
7%
1-15
3
9%
8
19%
16-30
11
31%
4
10%
31-45
2
6%
9
21%
46-60
6
17%
10
24%
61-75
8
23%
8
19%
76-90

Пропущено

36
18
20 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 14
3
8%
2
11%
1-15
7
19%
2
11%
16-30
10
28%
2
11%
31-45
6
17%
3
17%
46-60
5
14%
2
11%
61-75
5
14%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Викинг - Санднес 2:1 Скейд - Санднес 3:0 Санднес - ИК Старт 1:0 Хёдд - Санднес 1:1
Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - КФУМ Осло 1:2 Брюне - Санднес 3:0 Санднес - Мьёндален 1:0 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Дьерв - Санднес 0:2 Санднес - Мосс 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Ранхейм - Санднес 0:5 Санднес - Осане 3:3 КФУМ Осло - Санднес 3:1 Санднес - Хёдд 1:3 Санднес - Дьерв 2:3 Сутра - Санднес 2:1 Мьёндален - Санднес 1:3 Дьерв 1919 - Санднес 1:6
Фредрикстад
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Осане - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Согндаль 2:1
ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Хёдд 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3

Результаты матчей

Санднес
Фредрикстад

Точный счет

1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Санднес
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
7
6
2
11
2.5
4
9
1
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
5
8
3
10
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
23
3
9
17
1.5
12
14
5
21
2.5
5
21
2
24
3.5
3
23
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:2 27 16 10 1 45 - 19 58
2.
КФУМ Осло
 26 15 5 6 46 - 30 50
3.
Конгсвингер
 1:0 27 14 4 9 44 - 35 46
4.
ФК Кристиансунн
 4:1 27 12 8 7 48 - 36 44
5.
Согндаль
 2:2 27 12 6 9 43 - 39 42
6.
ИК Старт
 0:2 27 11 9 7 45 - 33 42
7.
Ранхейм
 26 11 3 12 33 - 48 36
8.
Брюне
 26 10 5 11 36 - 33 35
9.
Санднес
 2:2 27 9 8 10 39 - 36 35
10.
Рёуфосс
 26 9 7 10 33 - 33 34
11.
Мосс
 26 9 7 10 32 - 34 34
12.
Мьёндален
 2:0 27 9 6 12 34 - 37 33
13.
Осане
 1:4 27 7 9 11 37 - 43 30
14.
Дьерв
 0:1 27 7 6 14 39 - 57 27
15.
Хёдд
 2:2 27 6 8 13 26 - 37 26
16.
Скейд
 26 3 5 18 24 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:2 13 9 4 0 24 - 7 31
2.
ИК Старт
 0:2 13 9 3 1 29 - 13 30
3.
КФУМ Осло
 13 9 2 2 26 - 12 29
4.
ФК Кристиансунн
 4:1 14 8 3 3 28 - 14 27
5.
Мосс
 13 8 1 4 18 - 10 25
6.
Брюне
 13 7 4 2 21 - 11 25
7.
Согндаль
 2:2 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Конгсвингер
 1:0 13 7 2 4 23 - 16 23
9.
Рёуфосс
 13 5 6 2 19 - 11 21
10.
Ранхейм
 13 6 1 6 22 - 29 19
11.
Осане
 1:4 13 5 4 4 21 - 20 19
12.
Мьёндален
 2:0 14 5 4 5 20 - 16 19
13.
Санднес
 2:2 14 5 4 5 22 - 19 19
14.
Хёдд
 2:2 14 3 7 4 14 - 14 16
15.
Дьерв
 0:1 14 4 3 7 18 - 24 15
16.
Скейд
 13 2 2 9 15 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:2 14 7 6 1 21 - 12 27
2.
Конгсвингер
 1:0 14 7 2 5 21 - 19 23
3.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 20 - 18 21
4.
Согндаль
 2:2 14 5 3 6 19 - 22 18
5.
Ранхейм
 13 5 2 6 11 - 19 17
6.
ФК Кристиансунн
 4:1 13 4 5 4 20 - 22 17
7.
Санднес
 2:2 13 4 4 5 17 - 17 16
8.
Мьёндален
 2:0 13 4 2 7 14 - 21 14
9.
Рёуфосс
 13 4 1 8 14 - 22 13
10.
Дьерв
 0:1 13 3 3 7 21 - 33 12
11.
ИК Старт
 0:2 14 2 6 6 16 - 20 12
12.
Осане
 1:4 14 2 5 7 16 - 23 11
13.
Брюне
 13 3 1 9 15 - 22 10
14.
Хёдд
 2:2 13 3 1 9 12 - 23 10
15.
Мосс
 13 1 6 6 14 - 24 9
16.
Скейд
 13 1 3 9 9 - 27 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 13 (2)
Санднес Хейланн Томми 12 (5)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мосс Claudio Braga 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
  • 65'
    Ага Оскар уходит с поля. Riki Alba выходит вместо него
  • 55'
    Конте Абубакар получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Санднес
    Ничья
    Фредрикстад
    6.75
    Реклама, olimp.bet
    4.00
    Реклама, betboom.ru
    4.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Санднес 2:2 Фредрикстад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Санднес
    Фредрикстад
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     