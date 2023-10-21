Тур: 27. Стадион: Oester Hus Arena.
2:2
Второй тайм: 84'
0'
1:0
16' ГолТаддесе Хоренус
31' Желтая карточкаGullbrandur Oeregaard
1:1
36' ПенальтиБьярталид Йоаннес
2:1
45' ГолIngvald Halgunset
55' Желтая карточкаКонте Абубакар
2:2
67' ПенальтиБьярталид Йоаннес
Ход матча
16'
1:0
36'
45'
55'
67'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
19 Daniel Braut
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ludvig BegbyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Riki AlbaНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Санднес
Фредрикстад
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
2.29
1.22
Среднее время на гол
39
73
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.29
Среднее время на гол
54
70
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.94
1.25
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
46
72
Бомбардиры внутри турнира
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|12 (2)
|0.44
|Matias Belli Moldskred
|7
|0.26
|Artan Memedov
|4
|0.15
|Рамсланн Мартин
|3
|0.11
|Henrik Bjoergen Jensen
|2
|0.07
|Ingvald Halgunset
|2
|0.07
|Таддесе Хоренус
|2
|0.07
|Anders Hiim
|1
|0.04
|Kristoffer Hey
|1
|0.04
|Espen Hammer Berger
|1
|0.04
|Jonas Brune Aune
|1
|0.04
|Edvin Austboe
|1
|0.04
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Herman Kleppa
|0
|0
|Диа Мамаду
|0
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярталид Йоаннес
|10 (6)
|0.37
|Riki Alba
|6
|0.22
|Sondre Soerloekk
|5
|0.19
|Stian Stray Molde
|4
|0.15
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|3
|0.11
|Ага Оскар
|3
|0.11
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0.07
|Ольсен Брандур
|2
|0.07
|Simen Rafn
|1
|0.04
|Меткалф Патрик
|1
|0.04
|Уильямс Ноа
|1
|0.04
|Ludvig Begby
|1
|0.04
|Конте Абубакар
|1
|0.04
|Haavard Aasheim
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Mads Nielsen II
|1
|0.04
|Tage Johansen
|0
|0
Карточки
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейланн Томми
|6
|0
|Kristoffer Hey
|6
|0
|Matias Belli Moldskred
|6
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|5
|0
|Artan Memedov
|4
|0
|Диа Мамаду
|4
|0
|Endre Osenbroch
|2
|1
|Herman Kleppa
|3
|0
|Espen Hammer Berger
|2
|0
|Таддесе Хоренус
|2
|0
|Anders Hiim
|2
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0
|Делаверис Филип
|1
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|5
|0
|Конте Абубакар
|4
|0
|Haavar Jenssen
|3
|0
|Haavard Aasheim
|2
|0
|Mads Nielsen II
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Бьярталид Йоаннес
|2
|0
|Скарет Браге
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
Результаты матчей
Санднес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Фредрикстад
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
10
4
Санднес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Фредрикстад
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
15
26
Санднес
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Фредрикстад
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (3)
62% (16)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
25
30
Голы по времени матча
Забито
19
16
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
4
21%
4
25%
61-75
5
26%
5
31%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
4
22%
2
15%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
4
22%
4
31%
76-90
Забито
16
26
11 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
18 Не забивали 15
3
19%
3
12%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
6
38%
4
15%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
3
19%
3
12%
76-90
Пропущено
18
5
13 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 5
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
1
20%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
2
11%
1
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
1
6%
3
60%
76-90
Забито
35
42
19 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 19
7 Не забивали 5
5
14%
3
7%
1-15
3
9%
8
19%
16-30
11
31%
4
10%
31-45
2
6%
9
21%
46-60
6
17%
10
24%
61-75
8
23%
8
19%
76-90
Пропущено
36
18
20 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 14
3
8%
2
11%
1-15
7
19%
2
11%
16-30
10
28%
2
11%
31-45
6
17%
3
17%
46-60
5
14%
2
11%
61-75
5
14%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Викинг - Санднес 2:1 Скейд - Санднес 3:0 Санднес - ИК Старт 1:0 Хёдд - Санднес 1:1
Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - КФУМ Осло 1:2 Брюне - Санднес 3:0 Санднес - Мьёндален 1:0 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Дьерв - Санднес 0:2 Санднес - Мосс 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Ранхейм - Санднес 0:5 Санднес - Осане 3:3 КФУМ Осло - Санднес 3:1 Санднес - Хёдд 1:3 Санднес - Дьерв 2:3 Сутра - Санднес 2:1 Мьёндален - Санднес 1:3 Дьерв 1919 - Санднес 1:6
Фредрикстад
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Осане - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Согндаль 2:1
ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Хёдд 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3
Результаты матчей
Санднес
Фредрикстад
Точный счет
1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Санднес
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
58
76
211
49
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
49
58
310
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
233
917
1214
521
521
224
323
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|27
|16
|10
|1
|45 - 19
|58
|2.
|26
|15
|5
|6
|46 - 30
|50
|3.
|1:0
|27
|14
|4
|9
|44 - 35
|46
|4.
|4:1
|27
|12
|8
|7
|48 - 36
|44
|5.
|2:2
|27
|12
|6
|9
|43 - 39
|42
|6.
|0:2
|27
|11
|9
|7
|45 - 33
|42
|7.
|26
|11
|3
|12
|33 - 48
|36
|8.
|26
|10
|5
|11
|36 - 33
|35
|9.
|2:2
|27
|9
|8
|10
|39 - 36
|35
|10.
|26
|9
|7
|10
|33 - 33
|34
|11.
|26
|9
|7
|10
|32 - 34
|34
|12.
|2:0
|27
|9
|6
|12
|34 - 37
|33
|13.
|1:4
|27
|7
|9
|11
|37 - 43
|30
|14.
|0:1
|27
|7
|6
|14
|39 - 57
|27
|15.
|2:2
|27
|6
|8
|13
|26 - 37
|26
|16.
|26
|3
|5
|18
|24 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|13
|9
|4
|0
|24 - 7
|31
|2.
|0:2
|13
|9
|3
|1
|29 - 13
|30
|3.
|13
|9
|2
|2
|26 - 12
|29
|4.
|4:1
|14
|8
|3
|3
|28 - 14
|27
|5.
|13
|8
|1
|4
|18 - 10
|25
|6.
|13
|7
|4
|2
|21 - 11
|25
|7.
|2:2
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|8.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|23 - 16
|23
|9.
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|10.
|13
|6
|1
|6
|22 - 29
|19
|11.
|1:4
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|12.
|2:0
|14
|5
|4
|5
|20 - 16
|19
|13.
|2:2
|14
|5
|4
|5
|22 - 19
|19
|14.
|2:2
|14
|3
|7
|4
|14 - 14
|16
|15.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|16.
|13
|2
|2
|9
|15 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|14
|7
|6
|1
|21 - 12
|27
|2.
|1:0
|14
|7
|2
|5
|21 - 19
|23
|3.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|4.
|2:2
|14
|5
|3
|6
|19 - 22
|18
|5.
|13
|5
|2
|6
|11 - 19
|17
|6.
|4:1
|13
|4
|5
|4
|20 - 22
|17
|7.
|2:2
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|8.
|2:0
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|9.
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|10.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|21 - 33
|12
|11.
|0:2
|14
|2
|6
|6
|16 - 20
|12
|12.
|1:4
|14
|2
|5
|7
|16 - 23
|11
|13.
|13
|3
|1
|9
|15 - 22
|10
|14.
|2:2
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|15.
|13
|1
|6
|6
|14 - 24
|9
|16.
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|13 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мосс
|Claudio Braga
|10 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7