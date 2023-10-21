  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 1061
Хёдд
2:2
Конец матча
Согндаль
0'
0:1
16' Гол
Joakim Nundal
1:1
23' Гол
Холланд-Тёссе Кьетил
46' Желтая карточка
Скривен Альфред
49' Желтая карточка
Oskar Borgthorsson
53' Желтая карточка
Холланд-Тёссе Кьетил
69' Желтая карточка
Kristoffer Haukas Steinset
1:2
70' Гол
Martin Andre Sjoelstad
2:2
72' Гол
Скривен Альфред
90'+4
1
Ole-Monrad
Alme
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
20
Syver
Skundberg
Skeide
11
Torbjoern
Kallevaag
4
Peder
Neersveen
17
Холланд-Тёссе
Кьетил
21
Gustav
Mogensen
9
Скривен
Альфред
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
3
Mansour
Gueye
II
26
Andreas
van
der
Spa
17
Martin
Andre
Sjoelstad
29
Kristoffer
Haukas
Steinset
10
Сконес
Каспер
77
Oskar
Borgthorsson
7
Йоунссон
Йоунатан
31
Joakim
Nundal
27
Sondre
Oerjasaeter
Хёдд
3-4-3
Согндаль
4-3-3

История личных встреч

Хёдд
Согндаль

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
1:0
ТМК
0:2
ТМК
0:0
К
0:2
ТМК
1:2
ТМК
2:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ТМС
2:0
ТМС
2:0
А
0:3
А
3:1

Голы

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.33
0.89

Среднее время на гол

270
101

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.08
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

83
83

Бомбардиры внутри турнира

Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скривен Альфред 8 0.3
Gustav Mogensen 3 0.11
Torbjoern Kallevaag 2 (1) 0.07
Erlend Hellevik Larsen 2 0.07
Isak Gabriel Skotheim 2 0.07
Холланд-Тёссе Кьетил 2 0.07
Sander Sundnes 1 0.04
Peder Neersveen 1 0.04
Halvard Urnes 1 0.04
Simen Kvia-Egeskog 1 0.04
Syver Skundberg Skeide 1 0.04
Thomas Lillo 1 0.04
Rasmus Bonde 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингимюндарсон Вальдимар 7 0.26
Sondre Oerjasaeter 6 0.22
Йоунссон Йоунатан 5 0.19
Kristoffer Nessoe 5 0.19
Флатакер Эрик 4 0.15
Ховен Андреас 3 0.11
Martin Andre Sjoelstad 2 0.07
Joakim Nundal 2 0.07
Erik Groenner 2 0.07
Oskar Borgthorsson 2 0.07
Сконес Каспер 1 0.04
Тум Исаак 1 0.04
Фло Пер-Эгиль 1 0.04
Daniel Arrocha 1 (1) 0.04

Карточки

Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скривен Альфред 6 0
Halvard Urnes 4 1
Torbjoern Kallevaag 4 0
Sander Sundnes 4 0
Sverre Oekland 3 0
Erlend Hellevik Larsen 3 0
Marius Svanberg Alm 3 0
Bernardo Morgado 3 0
Syver Skundberg Skeide 3 0
Peder Neersveen 2 0
Зико Ренато 2 0
Холланд-Тёссе Кьетил 2 0
Thomas Lillo 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Oerjan Heiberg 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Arrocha 6 0
Тум Исаак 5 0
Фло Пер-Эгиль 4 0
Ховен Андреас 3 0
Фей Рензе 2 0
Йоунссон Йоунатан 2 0
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Kristoffer Nessoe 2 0
Martin Andre Sjoelstad 2 0
Joakim Nundal 2 0
Сконес Каспер 1 0
Andreas van der Spa 1 0
Oskar Borgthorsson 1 0
Kristoffer Haukas Steinset 1 0
Erik Groenner 1 0
Sondre Oerjasaeter 1 0

Результаты матчей

Хёдд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Согндаль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

11
4
Хёдд
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Согндаль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

8
21
Хёдд
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Согндаль
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

23
13

Упущенные победы

19
25

Голы по времени матча

Забито

15
19
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
3
20%
1
5%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
4
27%
3
16%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
15%
2
9%
1-15
3
23%
7
32%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
2
15%
5
23%
61-75
2
15%
4
18%
76-90

Забито

12
24
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
2
17%
1
4%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
2
17%
6
25%
31-45
2
17%
5
21%
46-60
3
25%
5
21%
61-75
2
17%
5
21%
76-90

Пропущено

23
17
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
9%
2
12%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
4
17%
6
35%
61-75
7
30%
5
29%
29%
76-90

Забито

27
43
13 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
5
19%
2
5%
1-15
3
11%
6
14%
16-30
5
19%
9
21%
31-45
3
11%
8
19%
46-60
5
19%
10
23%
61-75
6
22%
8
19%
76-90

Пропущено

36
39
14 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 22
4
11%
4
10%
1-15
6
17%
8
21%
16-30
4
11%
3
8%
31-45
7
19%
4
10%
46-60
6
17%
11
28%
61-75
9
25%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хёдд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1 Мосс - Хёдд 3:0 Хёдд - Санднес 1:1 Хёдд - Дьерв 2:2
Осане - Хёдд 1:0 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Фредрикстад - Хёдд 1:0 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1
Согндаль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Согндаль - Мосс 2:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 Дьерв - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 1:1
Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Согндаль - Скейд 2:0 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0

Результаты матчей

Хёдд
Согндаль

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хёдд
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
1
4
10
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
5
3
10
1.5
6
8
2
11
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
21
6
7
20
1.5
14
13
2
25
2.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 27 17 9 1 46 - 19 60
2.
КФУМ Осло
 26 15 5 6 46 - 30 50
3.
Конгсвингер
 27 14 4 9 45 - 35 46
4.
ФК Кристиансунн
 27 12 8 7 48 - 36 44
5.
Согндаль
 27 12 6 9 43 - 39 42
6.
ИК Старт
 27 11 9 7 45 - 33 42
7.
Ранхейм
 26 11 3 12 33 - 48 36
8.
Брюне
 26 10 5 11 36 - 33 35
9.
Рёуфосс
 26 9 7 10 33 - 33 34
10.
Мосс
 26 9 7 10 32 - 34 34
11.
Санднес
 27 9 7 11 39 - 37 34
12.
Мьёндален
 27 9 6 12 34 - 37 33
13.
Осане
 27 7 9 11 37 - 43 30
14.
Дьерв
 27 7 6 14 39 - 58 27
15.
Хёдд
 27 6 8 13 26 - 37 26
16.
Скейд
 26 3 5 18 24 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 13 9 4 0 24 - 7 31
2.
ИК Старт
 13 9 3 1 29 - 13 30
3.
КФУМ Осло
 13 9 2 2 26 - 12 29
4.
ФК Кристиансунн
 14 8 3 3 28 - 14 27
5.
Мосс
 13 8 1 4 18 - 10 25
6.
Брюне
 13 7 4 2 21 - 11 25
7.
Согндаль
 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Конгсвингер
 13 7 2 4 23 - 16 23
9.
Рёуфосс
 13 5 6 2 19 - 11 21
10.
Ранхейм
 13 6 1 6 22 - 29 19
11.
Осане
 13 5 4 4 21 - 20 19
12.
Мьёндален
 14 5 4 5 20 - 16 19
13.
Санднес
 14 5 3 6 22 - 20 18
14.
Хёдд
 14 3 7 4 14 - 14 16
15.
Дьерв
 14 4 3 7 18 - 25 15
16.
Скейд
 13 2 2 9 15 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 14 8 5 1 22 - 12 29
2.
Конгсвингер
 14 7 2 5 22 - 19 23
3.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 20 - 18 21
4.
Согндаль
 14 5 3 6 19 - 22 18
5.
Ранхейм
 13 5 2 6 11 - 19 17
6.
ФК Кристиансунн
 13 4 5 4 20 - 22 17
7.
Санднес
 13 4 4 5 17 - 17 16
8.
Мьёндален
 13 4 2 7 14 - 21 14
9.
Рёуфосс
 13 4 1 8 14 - 22 13
10.
Дьерв
 13 3 3 7 21 - 33 12
11.
ИК Старт
 14 2 6 6 16 - 20 12
12.
Осане
 14 2 5 7 16 - 23 11
13.
Брюне
 13 3 1 9 15 - 22 10
14.
Хёдд
 13 3 1 9 12 - 23 10
15.
Мосс
 13 1 6 6 14 - 24 9
16.
Скейд
 13 1 3 9 9 - 27 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 13 (2)
Санднес Хейланн Томми 12 (5)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Хёдд 2:2 Согндаль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     