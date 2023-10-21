Тур: 27. Стадион: Hoeddvoll Stadion. Зрители: 1061
0'
0:1
16' ГолJoakim Nundal
1:1
23' ГолХолланд-Тёссе Кьетил
46' Желтая карточкаСкривен Альфред
49' Желтая карточкаOskar Borgthorsson
53' Желтая карточкаХолланд-Тёссе Кьетил
69' Желтая карточкаKristoffer Haukas Steinset
1:2
70' ГолMartin Andre Sjoelstad
2:2
72' ГолСкривен Альфред
90'+4
Ход матча
16'
0:1
23'
46'
70'
72'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Зико РенатоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Хёдд
Согндаль
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
0.33
0.89
Среднее время на гол
270
101
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.08
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
83
83
Бомбардиры внутри турнира
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скривен Альфред
|8
|0.3
|Gustav Mogensen
|3
|0.11
|Torbjoern Kallevaag
|2 (1)
|0.07
|Erlend Hellevik Larsen
|2
|0.07
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.07
|Холланд-Тёссе Кьетил
|2
|0.07
|Sander Sundnes
|1
|0.04
|Peder Neersveen
|1
|0.04
|Halvard Urnes
|1
|0.04
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.04
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.04
|Thomas Lillo
|1
|0.04
|Rasmus Bonde
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингимюндарсон Вальдимар
|7
|0.26
|Sondre Oerjasaeter
|6
|0.22
|Йоунссон Йоунатан
|5
|0.19
|Kristoffer Nessoe
|5
|0.19
|Флатакер Эрик
|4
|0.15
|Ховен Андреас
|3
|0.11
|Martin Andre Sjoelstad
|2
|0.07
|Joakim Nundal
|2
|0.07
|Erik Groenner
|2
|0.07
|Oskar Borgthorsson
|2
|0.07
|Сконес Каспер
|1
|0.04
|Тум Исаак
|1
|0.04
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.04
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.04
Карточки
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скривен Альфред
|6
|0
|Halvard Urnes
|4
|1
|Torbjoern Kallevaag
|4
|0
|Sander Sundnes
|4
|0
|Sverre Oekland
|3
|0
|Erlend Hellevik Larsen
|3
|0
|Marius Svanberg Alm
|3
|0
|Bernardo Morgado
|3
|0
|Syver Skundberg Skeide
|3
|0
|Peder Neersveen
|2
|0
|Зико Ренато
|2
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|2
|0
|Thomas Lillo
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Oerjan Heiberg
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Arrocha
|6
|0
|Тум Исаак
|5
|0
|Фло Пер-Эгиль
|4
|0
|Ховен Андреас
|3
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Йоунссон Йоунатан
|2
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Kristoffer Nessoe
|2
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|2
|0
|Joakim Nundal
|2
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Andreas van der Spa
|1
|0
|Oskar Borgthorsson
|1
|0
|Kristoffer Haukas Steinset
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
Результаты матчей
Хёдд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Согндаль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
11
4
Хёдд
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Согндаль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
8
21
Хёдд
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Согндаль
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
23
13
Упущенные победы
19
25
Голы по времени матча
Забито
15
19
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
3
20%
1
5%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
4
27%
3
16%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
15%
2
9%
1-15
3
23%
7
32%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
2
15%
5
23%
61-75
2
15%
4
18%
76-90
Забито
12
24
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
2
17%
1
4%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
2
17%
6
25%
31-45
2
17%
5
21%
46-60
3
25%
5
21%
61-75
2
17%
5
21%
76-90
Пропущено
23
17
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
9%
2
12%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
4
17%
6
35%
61-75
7
30%
5
29%
29%
76-90
Забито
27
43
13 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
5
19%
2
5%
1-15
3
11%
6
14%
16-30
5
19%
9
21%
31-45
3
11%
8
19%
46-60
5
19%
10
23%
61-75
6
22%
8
19%
76-90
Пропущено
36
39
14 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 22
4
11%
4
10%
1-15
6
17%
8
21%
16-30
4
11%
3
8%
31-45
7
19%
4
10%
46-60
6
17%
11
28%
61-75
9
25%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хёдд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1 Мосс - Хёдд 3:0 Хёдд - Санднес 1:1 Хёдд - Дьерв 2:2
Осане - Хёдд 1:0 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Фредрикстад - Хёдд 1:0 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1
Согндаль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Согндаль - Мосс 2:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 Дьерв - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 1:1
Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Согндаль - Скейд 2:0 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0
Результаты матчей
Хёдд
Согндаль
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хёдд
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
121
410
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
95
310
68
211
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
216
720
1413
225
522
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|13 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (5)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7