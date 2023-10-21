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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Josh Smith
Брентфорд
1:0
Первый тайм: 44'
Бёрнли
0'
1:0
25' Гол
Висса Йоан
32' Желтая карточка
Берге Сандер
43' Желтая карточка
Робертс Коннор

Ход матча

25'
Висса Йоан
(Мбеумо Брайан)
1:0
32'
 
Берге Сандер
43'
 
Робертс Коннор

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 115
Брентфорд 66.1% (76)
X 27% (31)
Бёрнли 7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брентфорд
Ничья
Бёрнли
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
20
Айер
Кристоффер
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
27
Янельт
Витали
15
Ониика
Фрэнк
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
7
Мопе
Нил
1
Траффорд
Джеймс
14
Робертс
Коннор
II
28
Аль-Дахиль
Амин
2
О'Ши
Дара
3
Тэйлор
Чарли
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
31
Ндайишимий
Майк
47
Одоберт
Уилсон
25
Амдуни
Зеки
17
Фостер
Лайл
Брентфорд
4-3-3
Бёрнли
4-2-3-1

История личных встреч

Брентфорд
Бёрнли

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
Ч
1:3
Ч
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 4 (2) 0.44
Йенсен Матиас 3 0.33
Висса Йоан 3 0.33
Норгор Кристиан 1 0.11
Шаде Кевин 1 0.11
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Янельт Витали 0 0
Коллинз Натан 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 3 0.33
Браунхилл Джош 1 0.11
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.11
Амдуни Зеки 1 0.11
Одоберт Уилсон 1 0.11
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Берге Сандер 0 0
Колеошо Лука 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хикки Аарон 5 0
Норгор Кристиан 2 0
Коллинз Натан 2 0
Флеккен Марк 1 0
Мопе Нил 1 0
Генри Рико 1 0
Годдос Саман 1 0
Янельт Витали 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Ониика Фрэнк 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллен Джош 3 0
Бейер Джордан 3 0
Тэйлор Чарли 2 0
Робертс Коннор II 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Гудмундссон Йоханн 1 0
Браунхилл Джош 1 0
Берге Сандер 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Одоберт Уилсон 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бёрнли
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
1
Брентфорд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бёрнли
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
15

Упущенные победы

4
0
Брентфорд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Бёрнли
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
16

Упущенные победы

10
1

Голы по времени матча

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

4
15
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
50%
6
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
9%
2
25%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

12
19
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
17%
3
16%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
33%
7
37%
61-75
4
33%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3
Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1
Бёрнли
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4
Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0

Результаты матчей

Брентфорд
Бёрнли

Точный счет

2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 9 7 0 2 19 - 6 21
2.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 16 - 6 20
3.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 1 2 19 - 12 16
6.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 9 5 1 3 21 - 9 16
7.
Брайтон
 0:2 Заявка 9 5 1 3 21 - 18 16
8.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
9.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Брентфорд
 1:0 Заявка 9 2 4 3 12 - 12 10
14.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
15.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
17.
Борнмут
 1:0 Заявка 9 1 3 5 6 - 18 6
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5
19.
Бёрнли
 0:1 Заявка 9 1 1 7 7 - 21 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
3.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Брайтон
 0:2 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
7.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Брентфорд
 1:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Борнмут
 1:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 7 5
15.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
16.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 0:1 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
9.
Брайтон
 0:2 Заявка 4 2 0 2 8 - 10 6
10.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
11.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
12.
Брентфорд
 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
13.
Бёрнли
 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
18.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
19.
Борнмут
 1:0 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Ньюкасл Исак Александр 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Траффорд Джеймс делает важнейший сейв!
  • 44'
    Хорошую попытку сделал Мопе Нил. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 43'
    Берге Сандер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 43'
    Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 43'
    Робертс Коннор II получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 42'
    Робертс Коннор II из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 42'
    Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Бёрнли.
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    Прогнозы 115
    Брентфорд 66.1% (76)
    X 27% (31)
    Бёрнли 7% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Бёрнли
    3.70
    6.60
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    4.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 1:0 Бёрнли

    Исход игры
    Брентфорд
    65.3% (77)
    Ничья
    28% (33)
    Бёрнли
    6.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    69.03% (78)
    Нет
    30.97% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    33.1% (39)
    1:0 Брентфорд
    22% (26)
    1:1 Ничья
    22% (26)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Брентфорд
    3.4% (4)
    1:2 Бёрнли
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Брентфорд
    2.5% (3)
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