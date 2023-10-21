Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Оооо... вот это был удар! Годдос Саман должен был забить с этой позиции.

89' Отличная индивидуальная работа от Годдос Саман , гол забит с изяществом.

87' Г О О О О Л - Годдос Саман из команды Брентфорд правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

86' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Янельт Витали получил желтую карточку от судьи

85' О'Ши Дара выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Висса Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Мбеумо Брайан бьет со штрафного в створ, но Джеймс Траффорд держит все под контролем

77' Сильный дождь сегодня.

77' Удар от ворот произведет Бёрнли

76' Тактическая замена. Зеки Амдуни уходит с поля и его заменяет Редмонд Натан

75' Оооо... вот это был удар! Колеошо Лука должен был забить с этой позиции.

75' Колеошо Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Фостер Лайл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Колеошо Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Мбеумо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Браунхилл Джош навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Айер Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Каллен Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

69' Глупую желтую получил Йенсен Матиас за то, что отбил ногой мяч после свистка

68' Матч возобновлен

67' Траффорд Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Бёрнли

65' Оооо... вот это был удар! Йенсен Матиас должен был забить с этой позиции.

65' Йенсен Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Висса Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Г О О О О Л - Мбеумо Брайан из команды Брентфорд левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

62' Мопе Нил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Удар от ворот произведет Брентфорд

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Брентфорд

58' Тэйлор Чарли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Каллен Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Тэйлор Чарли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Ониика Фрэнк получил желтую карточку от судьи

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

52' Колеошо Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Брентфорд

52' Зеки Амдуни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Ндайишимий Майк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ндайишимий Майк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Удар от ворот произведет Бёрнли

48' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Брентфорд пробьет пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Брентфорд

48' О'Ши Дара выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Айер Кристоффер получил желтую карточку от судьи

46' Аль-Дахиль Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.