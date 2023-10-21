Тур: 9. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Josh Smith
0'
1:0
25' ГолВисса Йоан
32' Желтая карточкаБерге Сандер
42' Желтая карточкаРобертс Коннор
45' Желтая карточкаКаллен Джош
46' Желтая карточкаАйер Кристоффер
53' Желтая карточкаОниика Фрэнк
2:0
62' ГолМбеумо Брайан
69' Желтая карточкаЙенсен Матиас
78' Вторая желтая карточкаРобертс Коннор
85' Желтая карточкаЯнельт Витали
3:0
87' ГолГоддос Саман
90' Желтая карточкаГоддос Саман
90'+8
Ход матча
25'
1:0
32'
42'
45'
46'
53'
62'
2:0
69'
78'
85'
87'
3:0
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
8 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 1
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
439 Количество передач 436
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Ониика
Фрэнк
11
Висса
Йоан
7
Мопе
Нил
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
25
Амдуни
Зеки
17
Фостер
Лайл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
-
7 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
-
36 Ким Джи СуЗащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
-
38 Брирли ИтанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Амдуни ЗекиПолузащитник
-
17 Фостер ЛайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зарури АнассПолузащитник
-
30 Колеошо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Брентфорд
Бёрнли
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|5 (2)
|0.56
|Йенсен Матиас
|3
|0.33
|Висса Йоан
|3
|0.33
|Норгор Кристиан
|1
|0.11
|Годдос Саман
|1
|0.11
|Шаде Кевин
|1
|0.11
|Мопе Нил
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Коллинз Натан
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|3
|0.33
|Браунхилл Джош
|1
|0.11
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.11
|Амдуни Зеки
|1
|0.11
|Одоберт Уилсон
|1
|0.11
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Берге Сандер
|0
|0
|Колеошо Лука
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хикки Аарон
|5
|0
|Норгор Кристиан
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Йенсен Матиас
|2
|0
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Флеккен Марк
|1
|0
|Мопе Нил
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертс Коннор II
|3
|1
|Каллен Джош
|4
|0
|Бейер Джордан
|3
|0
|Тэйлор Чарли
|2
|0
|Берге Сандер
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Браунхилл Джош
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Траффорд Джеймс
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Одоберт Уилсон
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Бёрнли
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
1
Брентфорд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бёрнли
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
15
Упущенные победы
4
0
Брентфорд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Бёрнли
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
16
Упущенные победы
10
1
Голы по времени матча
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
4
15
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
50%
6
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
14
8
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
7%
2
25%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Пропущено
12
22
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
17%
3
14%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
4
33%
8
36%
61-75
4
33%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3
Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1
Бёрнли
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4
Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0
Результаты матчей
Брентфорд
Бёрнли
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
45
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 9
|20
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|24 - 9
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 18
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|10.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 12
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|6.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|7.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Ньюкасл
|Исак Александр
|6
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Брентфорд
|Хикки Аарон
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 3:0 Бёрнли
Исход игры
Брентфорд
65.3% (77)
Ничья
28% (33)
Бёрнли
6.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (53)
Меньше
53.1% (60)
Обе команды забьют
Да
69.03% (78)
Нет
30.97% (35)
Популярный счёт
2:1 Брентфорд
33.1% (39)
1:0 Брентфорд
22% (26)
1:1 Ничья
22% (26)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:0 Брентфорд
3.4% (4)
1:2 Бёрнли
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
3:1 Брентфорд
2.5% (3)
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