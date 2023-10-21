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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Josh Smith
Брентфорд
3:0
Конец матча
Бёрнли
0'
1:0
25' Гол
Висса Йоан
32' Желтая карточка
Берге Сандер
42' Желтая карточка
Робертс Коннор
45' Желтая карточка
Каллен Джош
46' Желтая карточка
Айер Кристоффер
53' Желтая карточка
Ониика Фрэнк
2:0
62' Гол
Мбеумо Брайан
69' Желтая карточка
Йенсен Матиас
78' Вторая желтая карточка
Робертс Коннор
85' Желтая карточка
Янельт Витали
3:0
87' Гол
Годдос Саман
90' Желтая карточка
Годдос Саман
90'+8

Ход матча

25'
Висса Йоан
(Мбеумо Брайан)
1:0
32'
 
Берге Сандер
42'
 
Робертс Коннор
45'
 
Каллен Джош
46'
 
Колеошо Лука
Одоберт Уилсон
46'
Айер Кристоффер
 
53'
Ониика Фрэнк
 
62'
Мбеумо Брайан
(Мопе Нил)
2:0
66'
 
Ларсен Якоб-Бруун
Ндайишимий Майк
66'
 
Браунхилл Джош
Берге Сандер
69'
Йенсен Матиас
 
76'
Ярмолюк Егор
Йенсен Матиас
 
76'
Расмуссен Мадс
Айер Кристоффер
 
76'
 
Редмонд Натан
Амдуни Зеки
78'
 
Робертс Коннор
80'
 
Делькруа Ханнес
Ларсен Якоб-Бруун
84'
Годдос Саман
Ониика Фрэнк
 
85'
Янельт Витали
 
87'
Годдос Саман
3:0
88'
Олакигбе Майкл
Мопе Нил
 
90'
Годдос Саман
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 439 Количество передач 436
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Брентфорд 65.3% (77)
X 28% (33)
Бёрнли 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
20
Айер
Кристоффер
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
27
Янельт
Витали
15
Ониика
Фрэнк
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
7
Мопе
Нил
1
Траффорд
Джеймс
14
Робертс
Коннор
II
28
Аль-Дахиль
Амин
2
О'Ши
Дара
3
Тэйлор
Чарли
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
31
Ндайишимий
Майк
47
Одоберт
Уилсон
25
Амдуни
Зеки
17
Фостер
Лайл
Брентфорд
4-3-3
Бёрнли
4-2-3-1

История личных встреч

Брентфорд
Бёрнли

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
Ч
1:3
Ч
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 5 (2) 0.56
Йенсен Матиас 3 0.33
Висса Йоан 3 0.33
Норгор Кристиан 1 0.11
Годдос Саман 1 0.11
Шаде Кевин 1 0.11
Мопе Нил 0 0
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Янельт Витали 0 0
Коллинз Натан 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 3 0.33
Браунхилл Джош 1 0.11
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.11
Амдуни Зеки 1 0.11
Одоберт Уилсон 1 0.11
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Берге Сандер 0 0
Колеошо Лука 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хикки Аарон 5 0
Норгор Кристиан 2 0
Годдос Саман 2 0
Янельт Витали 2 0
Йенсен Матиас 2 0
Ониика Фрэнк 2 0
Коллинз Натан 2 0
Флеккен Марк 1 0
Мопе Нил 1 0
Генри Рико 1 0
Айер Кристоффер 1 0
Висса Йоан 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертс Коннор II 3 1
Каллен Джош 4 0
Бейер Джордан 3 0
Тэйлор Чарли 2 0
Берге Сандер 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Гудмундссон Йоханн 1 0
Браунхилл Джош 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Одоберт Уилсон 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Бёрнли
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
1
Брентфорд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бёрнли
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
15

Упущенные победы

4
0
Брентфорд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Бёрнли
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
16

Упущенные победы

10
1

Голы по времени матча

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

4
15
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
50%
6
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
7%
2
25%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Пропущено

12
22
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
17%
3
14%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
4
33%
8
36%
61-75
4
33%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3
Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1
Бёрнли
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4
Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0

Результаты матчей

Брентфорд
Бёрнли

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
2
7
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 0 2 19 - 7 21
2.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 16 - 6 20
3.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 1 2 19 - 12 16
6.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 1 3 24 - 9 16
7.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 22 - 18 16
8.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 7 - 11 12
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
14.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 14 - 12 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18.
Бёрнли
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
19.
Борнмут
 Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
7.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
9.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
11.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
12.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
13.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
14.
Бёрнли
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Ньюкасл Исак Александр 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Брентфорд владели мячом большую часть игры и выиграли.
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Брентфорд: 50%, Бёрнли: 50%.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 98'
    Ярмолюк Егор нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 97'
    О'Ши Дара из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Браунхилл Джош из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gtech Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Брентфорд 65.3% (77)
    X 28% (33)
    Бёрнли 6.8% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 3:0 Бёрнли

    Исход игры
    Брентфорд
    65.3% (77)
    Ничья
    28% (33)
    Бёрнли
    6.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    69.03% (78)
    Нет
    30.97% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    33.1% (39)
    1:0 Брентфорд
    22% (26)
    1:1 Ничья
    22% (26)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Брентфорд
    3.4% (4)
    1:2 Бёрнли
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Брентфорд
    2.5% (3)
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