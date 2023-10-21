Убегал в контратаку на скорости Саймон и тонко отдавал на ход Фергюсону, но тот проиграл борьбу за мяч Гвардиолу.

Выводил Силва тонким пасом на ворота соперника Холанна, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Марч в центре поля по ногам сопернику заехал, срывая контратаку, такое обычно наказывается желтой карточкой.

Теперь уже Милнер на фланге уложил на газон Доку. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу "горожан".

Со штрафного навесил Силва в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Данк головой вынес сферу в центр поля.

Слишком активно оспаривал решение арбитра Родри, выбил мяч на эмоция за пределы поля. Заслуженная желтая карточка.

Балеба по флангу запускал пасом Марча, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

Мог убегать на ворота соперника Фоден после заброса от Гвардиолы, но нарушил он правила в борьбе с защитником.

Сместился на скорости сам доку в штрафную Доку и пробил по воротам, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

Диагональ исполнял Стоунс в штрафную на ход Доку, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Милнеру.

Продавил соперника по правому флангу Уокер и прострелил в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля Силва навесил на линию вратарской, но здесь выше всех прыгнул Данк и головой вынес его в центр поля.

Отдавал пас по флангу Доку на ход Альваресу, но тот в силовой борьбе с защитником нарушил правила.

Прострелил с правого фланга в штрафную Фоден, но здесь в падении смог вынести снаряд на угловой Роша.

Активно прессингуют соперника на чужой половине поля хозяева, даже центр с мячом не дают они перейти.

Сместился с левого фланга в штрафную соперника Митома и с острого угла пробил по воротам, но легко забрал сферу в руки Ортега.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Уэлбек. Потребуется ему помощь медиков.

Убегал в контратаку по флангу Доку, но напоролся на Милнера, который в чистейшем подкате вынес сферу в аут.

Перехватил сферу в центре поля Родри и тут же забросил вперед на Холанна, но тому пробить по воротам не позволил Данк.

Тонко отдавал в штрафную соперника на ход Фоден на ход Силве, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Эрлинг Холанн! Удвоили свое преимущество хозяева. Протащил мяч к штрафной соперника по центру Холанн и с разворота пробил в ближний нижний угол. Как ни старался Стил, спасти свою команду не удалось ему.

Оторвался от соперника по флангу Доку и подал в центр штрафной, но никто из партнеров так и не поддержал атаку.

Мягко забросил в штрафную соперника Силва, но здесь опередил всех вышедший из ворот Стил, забрал мяч в руки.

Теперь уже точно не будут никуда торопиться "горожане", Счет их вполне устраивает, можно покатать мяч в центре поля.

13' После сольного прохода пробил по воротам с дальней дистанции Гвардиол, но мяч полетел слабо и точно в руки Стилу.

12' Прострелил низом с правого фланга в штрафную соперника Саймон, но здесь никто из партнеров так и не смог замкнуть.

11' Ушел финтом от соперника на фланге Доку и навесил на линию вратарской, но здесь Данк сбросил сферу в руки голкиперу.

10' Перехватил мяч в центре поля Балеба и отдал пас в штрафную на Уэлбека, но тот проиграл борьбу за мяч Аканджи.

9' С левого фланга навесил Доку в штрафную соперника на Холанна, но тому пробить головой помешал Данк.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Хулиан Альварес! Удалось быстро открыть счет в матче "горожанам". Доку ускорился на фланге и от лицевой линии смог подать в штрафную, где в одно касание пробил Альварес точно под перекладину.

7' Фоден прорывался по центру к штрафной соперника и отдал поперек на Доку, который пробил в дальнюю девятку, но не попал в створ ворот.

6' Ворвался в штрафную соперника на скорости Митома и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.

5' Отобрал мяч на фланге Саймон и отдал пас поперек на Митому, но тому пробить по воротам не позволили защитники.

4' Диагональный пас Родри исполнял на правый фланг, куда забегал Фоден, но оторваться от защитника ему не удалось.

3' Со штрафного подавал Гросс на ближнюю штангу, но здесь после серии рикошетов вынес сферу Аканджи.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе зелено-черный комплект формы.