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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Манчестер Сити
2:0
Первый тайм: 42'
Брайтон
0'
1:0
7' Гол
Альварес Хулиан
2:0
19' Гол
Холанн Эрлинг
36' Желтая карточка
Марч Соломон
38' Желтая карточка
Родри Эрнандес

Ход матча

7'
Альварес Хулиан
(Доку Жереми)
1:0
16'
 
Фергюсон Эван
Уэлбек Данни
19'
Холанн Эрлинг
2:0
36'
 
Марч Соломон
38'
Родри Эрнандес
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 128
Манчестер Сити 98.4% (126)
X 0.8% (1)
Брайтон 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Сити
Ничья
Брайтон
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18
Ортега
Штефан
2
Уокер
Кайл
25
Аканджи
Мануэль
24
Гвардиол
Йошко
5
Стоунс
Джон
16
Родри
Эрнандес
47
Фоден
Фил
19
Альварес
Хулиан
20
Силва
Бернарду
11
Доку
Жереми
9
Холанн
Эрлинг
23
Стил
Джейсон
6
Милнер
Джеймс
5
Данк
Льюис
3
Роша
Игор
II
7
Марч
Соломон
20
Балеба
Карлос
13
Гросс
Паскаль
24
Саймон
Адингра
9
Педро
Жоао
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
Манчестер Сити
3-2-4-1
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Брайтон

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

14 матчей

78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
КC
2:2

Голы

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

2.43
2.86

Среднее время на гол

37
31

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.14
0.29

Среднее время на гол

78
315

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.79
1.57

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 9 (1) 1
Альварес Хулиан 4 0.44
Родри Эрнандес 2 0.22
Фоден Фил 1 0.11
Силва Бернарду 1 0.11
Доку Жереми 1 0.11
Аке Натан 1 0.11
Уокер Кайл 0 0
Грилиш Джек 0 0
Гомес Серхио 0 0
Луис Матеус II 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 4 0.44
Митома Каору 3 0.33
Марч Соломон 3 0.33
Саймон Адингра 2 0.22
Педро Жоао 2 (1) 0.22
Гросс Паскаль 2 0.22
Эступиньян Первис 1 0.11
Уэлбек Данни 1 0.11
Данк Льюис 1 0.11
Фати Ансу 1 0.11
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 2 1
Ковачич Матео 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Силва Бернарду 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Доку Жереми 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митома Каору 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Данк Льюис 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Лаллана Адам 1 0
Де Зерби Роберто 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Гилмор Билли 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Балеба Карлос 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Брайтон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
2
Манчестер Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
11
Манчестер Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Брайтон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
5
56%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
3
30%
5
42%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
4
22%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
3
17%
6
29%
46-60
3
17%
4
19%
61-75
4
22%
5
24%
76-90

Пропущено

5
16
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
40%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
20%
4
25%
61-75
2
40%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1
Брайтон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0
Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3

Результаты матчей

Манчестер Сити
Брайтон

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
4
1
1
2
2.5
3
2
1
2
3.5
1
4
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
1
2
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
6
2
3
5
2.5
5
3
1
7
3.5
2
6
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 9 7 0 2 19 - 6 21
2.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 16 - 6 20
3.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 1 2 19 - 12 16
6.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 9 5 1 3 21 - 9 16
7.
Брайтон
 0:2 Заявка 9 5 1 3 21 - 18 16
8.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
9.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Брентфорд
 1:0 Заявка 9 2 4 3 12 - 12 10
14.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
15.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
17.
Борнмут
 1:0 Заявка 9 1 3 5 6 - 18 6
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5
19.
Бёрнли
 0:1 Заявка 9 1 1 7 7 - 21 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
3.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Брайтон
 0:2 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
7.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Брентфорд
 1:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Борнмут
 1:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 7 5
15.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
16.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 0:1 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
9.
Брайтон
 0:2 Заявка 4 2 0 2 8 - 10 6
10.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
11.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
12.
Брентфорд
 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
13.
Бёрнли
 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
18.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
19.
Борнмут
 1:0 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Ньюкасл Исак Александр 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Балеба по флангу запускал пасом Марча, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
  • Желтая карточка
    39'
    Слишком активно оспаривал решение арбитра Родри, выбил мяч на эмоция за пределы поля. Заслуженная желтая карточка. 
  • 38'
    Со штрафного навесил Силва в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Данк головой вынес сферу в центр поля.
  • 37'
    Теперь уже Милнер на фланге уложил на газон Доку. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу "горожан".
  • Желтая карточка
    36'
    Марч в центре поля по ногам сопернику заехал, срывая контратаку, такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • 35'
    Выводил Силва тонким пасом на ворота соперника Холанна, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 34'
    Убегал в контратаку на скорости Саймон и тонко отдавал на ход Фергюсону, но тот проиграл борьбу за мяч Гвардиолу.
  • 33'
    Активно прессингуют соперника на чужой половине поля хозяева, даже центр с мячом не дают они перейти.
  • Угловой
    32'
    Прострелил с правого фланга в штрафную Фоден, но здесь в падении смог вынести снаряд на угловой Роша.
  • 31'
    Отдавал пас по флангу Доку на ход Альваресу, но тот в силовой борьбе с защитником нарушил правила.
  • 30'
    С угла поля Силва навесил на линию вратарской, но здесь выше всех прыгнул Данк и головой вынес его в центр поля.
  • Угловой
    28'
    Продавил соперника по правому флангу Уокер и прострелил в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • 27'
    Диагональ исполнял Стоунс в штрафную на ход Доку, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Милнеру.
  • 26'
    Сместился на скорости сам доку в штрафную Доку и пробил по воротам, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
  • 25'
    Мог убегать на ворота соперника Фоден после заброса от Гвардиолы, но нарушил он правила в борьбе с защитником.
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    • 24'
      Теперь уже точно не будут никуда торопиться "горожане", Счет их вполне устраивает, можно покатать мяч в центре поля.
    • 23'
      Мягко забросил в штрафную соперника Силва, но здесь опередил всех вышедший из ворот Стил, забрал мяч в руки.
    • 22'
      Оторвался от соперника по флангу Доку и подал в центр штрафной, но никто из партнеров так и не поддержал атаку.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Эрлинг Холанн! Удвоили свое преимущество хозяева. Протащил мяч к штрафной соперника по центру Холанн и с разворота пробил в ближний нижний угол. Как ни старался Стил, спасти свою команду не удалось ему.
    • 19'
      Тонко отдавал в штрафную соперника на ход Фоден на ход Силве, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 18'
      Перехватил сферу в центре поля Родри и тут же забросил вперед на Холанна, но тому пробить по воротам не позволил Данк.
    • 17'
      Убегал в контратаку по флангу Доку, но напоролся на Милнера, который в чистейшем подкате вынес сферу в аут.
    • 16'
      Вынужденная замена в составе "Брайтона" произошла. Вместо травмированного Уэлбека на поле появился Эван Фергюсон.
    • 15'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Уэлбек. Потребуется ему помощь медиков.
    • 14'
      Сместился с левого фланга в штрафную соперника Митома и с острого угла пробил по воротам, но легко забрал сферу в руки Ортега.
    • 13'
      После сольного прохода пробил по воротам с дальней дистанции Гвардиол, но мяч полетел слабо и точно в руки Стилу.
    • 12'
      Прострелил низом с правого фланга в штрафную соперника Саймон, но здесь никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 11'
      Ушел финтом от соперника на фланге Доку и навесил на линию вратарской, но здесь Данк сбросил сферу в руки голкиперу.
    • 10'
      Перехватил мяч в центре поля Балеба и отдал пас в штрафную на Уэлбека, но тот проиграл борьбу за мяч Аканджи.
    • 9'
      С левого фланга навесил Доку в штрафную соперника на Холанна, но тому пробить головой помешал Данк.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Хулиан Альварес! Удалось быстро открыть счет в матче "горожанам". Доку ускорился на фланге и от лицевой линии смог подать в штрафную, где в одно касание пробил Альварес точно под перекладину.
    • 7'
      Фоден прорывался по центру к штрафной соперника и отдал поперек на Доку, который пробил в дальнюю девятку, но не попал в створ ворот.
    • 6'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Митома и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 5'
      Отобрал мяч на фланге Саймон и отдал пас поперек на Митому, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
    • 4'
      Диагональный пас Родри исполнял на правый фланг, куда забегал Фоден, но оторваться от защитника ему не удалось.
    • 3'
      Со штрафного подавал Гросс на ближнюю штангу, но здесь после серии рикошетов вынес сферу Аканджи.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе зелено-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Брайтона"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 2:0 Брайтон

    Исход игры
    Манчестер Сити
    98.5% (129)
    Ничья
    0.8% (1)
    Брайтон
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (80)
    Меньше
    30.43% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    62.61% (72)
    Нет
    37.39% (43)
    Популярный счёт
    3:1 Манчестер Сити
    26% (34)
    2:0 Манчестер Сити
    24.4% (32)
    2:1 Манчестер Сити
    23.7% (31)
    3:0 Манчестер Сити
    6.1% (8)
    3:2 Манчестер Сити
    3.1% (4)
    1:0 Манчестер Сити
    2.3% (3)
    4:1 Манчестер Сити
    1.5% (2)
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