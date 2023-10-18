Тур: 9. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Джонс Роберт
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Сити
Брайтон
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
14 матчей
78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
2.43
2.86
Среднее время на гол
37
31
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.14
0.29
Среднее время на гол
78
315
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.79
1.57
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
Среднее время на гол
50
57
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|1
|Альварес Хулиан
|3
|0.38
|Родри Эрнандес
|2
|0.25
|Фоден Фил
|1
|0.13
|Силва Бернарду
|1
|0.13
|Аке Натан
|1
|0.13
|Доку Жереми
|1
|0.13
|Уокер Кайл
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фергюсон Эван
|4
|0.5
|Митома Каору
|3
|0.38
|Марч Соломон
|3
|0.38
|Саймон Адингра
|2
|0.25
|Педро Жоао
|2 (1)
|0.25
|Гросс Паскаль
|2
|0.25
|Эступиньян Первис
|1
|0.13
|Уэлбек Данни
|1
|0.13
|Данк Льюис
|1
|0.13
|Фати Ансу
|1
|0.13
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|2
|1
|Ковачич Матео
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Силва Бернарду
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Доку Жереми
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митома Каору
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Данк Льюис
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Де Зерби Роберто
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Дауд Махмуд
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Балеба Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Брайтон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
2
Манчестер Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
11
Манчестер Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Брайтон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
5
56%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
3
30%
5
42%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
2
22%
76-90
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
4
22%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
3
17%
6
29%
46-60
3
17%
4
19%
61-75
4
22%
5
24%
76-90
Пропущено
5
16
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
40%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
20%
4
25%
61-75
2
40%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1
Брайтон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0
Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3
Результаты матчей
Манчестер Сити
Брайтон
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
12
32
12
14
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
21
23
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
62
35
53
17
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|21 - 16
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|20 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|10.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 12
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 18
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|6.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Ньюкасл
|Исак Александр
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Брентфорд
|Хикки Аарон
|5
|Челси
|Джексон Николас
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Брайтон
Исход игры
Манчестер Сити
100% (59)
Ничья
0% (0)
Брайтон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (36)
Меньше
35.71% (20)
Обе команды забьют
Да
55.36% (31)
Нет
44.64% (25)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
32.2% (19)
3:1 Манчестер Сити
32.2% (19)
2:1 Манчестер Сити
13.6% (8)
3:0 Манчестер Сити
8.5% (5)
4:1 Манчестер Сити
3.4% (2)
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