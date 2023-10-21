Тур: 9. Стадион: Брэмолл Лейн. Главный судья: Оливер Майкл
0:0
Первый тайм: 27'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Богл
Джейден
14
Томас
Люк
28
Макати
Джон
24
Онана
Андре
35
Эванс
Джонни
20
Далот
Диогу
21
Антони
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Богл ДжейденЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Серики ФемиЗащитник
-
40 Буябу ДжилиЗащитник
-
26 Оне РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Траоре БениНападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
- Защитник
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.67
Среднее время на гол
36
135
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
3
Среднее время на гол
54
30
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамер Густаво
|2
|0.22
|Богл Джейден
|1
|0.11
|Арчер Камерон
|1
|0.11
|Робинсон Джек
|0
|0
|Макбарни Оливер
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|2 (1)
|0.22
|Мактоминай Скотт
|2
|0.22
|Эриксен Кристиан
|1
|0.11
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.11
|Каземиро Карлос
|1
|0.11
|Варан Рафаэль
|1
|0.11
|Межбри Ханнибал
|1
|0.11
|Эванс Джонни
|0
|0
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макбарни Оливер
|2
|1
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|Норвуд Оливер
|2
|0
|Робинсон Джек
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Осула Вильям
|2
|0
|Хекингботтом Пол
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|1
|0
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|Осборн Бен
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Хамер Густаво
|1
|0
|Винисиус Соуза
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Макати Джон
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|Онана Андре
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
|Регилон Серхио
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Манчестер Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Шеффилд Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
0
6
Шеффилд Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Манчестер Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
1
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
2
50%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
4
57%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
3
43%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
5
50%
76-90
Пропущено
23
11
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
9%
2
18%
1-15
2
9%
4
36%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
5
22%
1
9%
61-75
6
26%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1
Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0
Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:8
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:8
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 9
|20
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|24 - 9
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 18
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|9.
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 12
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|20.
|0:0 Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|6.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|7.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|8.
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 13
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|14.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|0:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Ньюкасл
|Исак Александр
|6
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Брентфорд
|Хикки Аарон
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
3.3% (4)
Ничья
0.8% (1)
Манчестер Юнайтед
95.9% (116)
Тотал 2.5
Больше
68.1% (79)
Меньше
31.9% (37)
Обе команды забьют
Да
62.93% (73)
Нет
37.07% (43)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
47.9% (58)
0:2 Манчестер Юнайтед
19% (23)
0:1 Манчестер Юнайтед
11.6% (14)
1:3 Манчестер Юнайтед
8.3% (10)
0:3 Манчестер Юнайтед
3.3% (4)
2:1 Шеффилд Юнайтед
2.5% (3)
0:4 Манчестер Юнайтед
1.7% (2)
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