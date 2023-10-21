  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Шеффилд Юнайтед
0:0
Первый тайм: 27'
Манчестер Юнайтед
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 121
Шеффилд Юнайтед 3.3% (4)
X 0.8% (1)
Манчестер Юнайтед 95.9% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шеффилд Юнайтед
Ничья
Манчестер Юнайтед
8.20
5.60
Реклама, ligastavok.ru
5.60
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Фодеринхэм
Уэсли
20
Богл
Джейден
5
Трасти
Остон
19
Робинсон
Джек
14
Томас
Люк
8
Хамер
Густаво
21
Винисиус
Соуза
16
Норвуд
Оливер
28
Макати
Джон
9
Макбарни
Оливер
10
Арчер
Камерон
24
Онана
Андре
2
Линделоф
Виктор
35
Эванс
Джонни
5
Магуайр
Гарри
20
Далот
Диогу
4
Амрабат
Софьян
39
Мактоминай
Скотт
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
11
Хёйлунн
Расмус
Шеффилд Юнайтед
4-4-2
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3
К
1:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.67

Среднее время на гол

36
135

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
3

Среднее время на гол

54
30

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамер Густаво 2 0.22
Богл Джейден 1 0.11
Арчер Камерон 1 0.11
Робинсон Джек 0 0
Макбарни Оливер 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.22
Мактоминай Скотт 2 0.22
Эриксен Кристиан 1 0.11
Рэшфорд Маркус 1 0.11
Каземиро Карлос 1 0.11
Варан Рафаэль 1 0.11
Межбри Ханнибал 1 0.11
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макбарни Оливер 2 1
Ахмедходжич Анел 3 0
Норвуд Оливер 2 0
Робинсон Джек 2 0
Иган Джон 2 0
Слимане Анис 2 0
Осула Вильям 2 0
Хе­кинг­бот­том Пол 1 0
Башам Крис 1 0
Фодеринхэм Уэсли 1 0
Бэлдок Джордж 1 0
Осборн Бен 1 0
Дэвис Том 1 0
Хамер Густаво 1 0
Винисиус Соуза 1 0
Арчер Камерон 1 0
Макати Джон 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 3 0
Онана Андре 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Антони 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Шоу Люк 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Далот Диогу 1 0
Регилон Серхио 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Манчестер Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Шеффилд Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

0
6
Шеффилд Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Манчестер Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
1
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
2
50%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
4
57%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
3
43%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
5
50%
76-90

Пропущено

23
11
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
9%
2
18%
1-15
2
9%
4
36%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
5
22%
1
9%
61-75
6
26%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1
Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0
Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:8
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:8
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 0 2 19 - 7 21
2.
Арсенал
 Заявка 9 6 3 0 18 - 8 21
3.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 1 2 19 - 12 16
6.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 1 3 24 - 9 16
7.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 22 - 18 16
8.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
9.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
10.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 13 - 9 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 7 - 11 12
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
14.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 14 - 12 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18.
Бёрнли
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
19.
Борнмут
 Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 9 0 2 7 6 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
7.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Челси
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 13 2
19.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
10.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
11.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
12.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
13.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
14.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Бёрнли
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Ньюкасл Исак Александр 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    26'
    Угловой игроки "Шеффилда" разыграли достаточно хитро, однако реализовать эту домашнюю заготовку им не удается.
  • 25'
    Арчер на скорости приближается к штрафной соперника и пробивает низом - Онана отбивает мяч перед собой, а Линдеолоф выбивает снаряд на угловой.
  • 24'
    54 процента игрового времени мячом владеет "Шеффилд Юнайтед", не самая ожидаемая картина на старте этого матча.
  • Угловой
    23'
    Угловой в исполнении "Шеффилда" к опасному моменту не привел, вторым темпом хозяева также не смогли довести атаку до логического завершения.
  • 22'
    Томас врывается в штрафную гостей с левого края и исполняет прострел в центр, который удается прервать в подкате Линделофу.
  • Травма, повреждение
    21'
    Возникают проблемы со здоровьем у голкипера "МЮ", просит Онана помощи у медбригады своего клуба.
  • 20'
    Штрафной с правого фланга исполняют хозяева поля, однако оборона манкунианцев справляется достаточно уверенно.
  • Травма, повреждение
    18'
    Онана забирает мяч на выходе после навеса с левого фланга и попутно врезается в Эванса, в небольшом нокдауне оказывается опытнейший защитник.
  • 17'
    Рэшфорд исполняет подачу от лицевой линии, мяч от головы защитника отскакивает прямо на подъём Антони, но стреляет бразилец в касание крайне неточно.
  • 16'
    Антони завершает атаку манкунианцев обводящим ударом из-за пределов штрафной - Фодеринхэм спокойно накрывает мяч.
  • 15'
    Макберни на скорости приближается к штрафной гостей, однако Эванс очень спокойно останавливает соперника один в один.
  • 14'
    Совершенно никуда не спешат футболисты "Манчестер Юнайтед", а может, не слишком понимают, как продвигать мяч к чужим воротам. Совершенно незаметен сегодня Бруну Фернандеш.
  • Фол, нарушение
    12'
    Норвуд исполняет подачу со штрафного, с которой гости легко справляются, а затем Оливер фолит против Антони, не давая тому разбежаться.
  • 11'
    По-прежнему ничуть не хуже выглядят на старте встречи хозяева поля, полны решимости аутсайдеры чемпионата всё-таки одержать первую победу
  • 10'
    Последний раз команды встречались друг с другом в сезоне-2020/21, тогда случились гостевые победы - "МЮ" был сильнее на "Брэмолл Лейн" со счётом 3:2, а вот на "Олд Траффорд" уступил 1:2.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 9'
      Антони стал адресатом передачи из глубины поля, однако на правом краю штрафной в борьбе с защитником мяч сохранить в поле бразильцу не удалось.
    • Офсайд
      8'
      Арчер цепляется за мяч перед штрафной соперника и пробивает неточно, плюс у форварда хозяев зафиксирован офсайд.
    • 6'
      Пока достаточно академично начинает "Манчестер Юнайтед", приблизиться к штрафной площади соперника фавориту не удается.
    • 5'
      "Шеффилд Юнайтед" откровенно завалил старт сезона, набрав всего одно очко в восьми матчах, было и разгромное поражение от "Ньюкасла" - 0:8.
    • Опасный момент
      4'
      Макберни получает мяч в штрафной после отскока от Магуайра и пробивает низом метров с 13 - Онана спасает свои ворота!
    • 3'
      Штрафной с левого фланга исполняют хозяева поля, однако верховая борьба безапелляционно остается за игроками "МЮ".
    • 2'
      "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне никак не найдет свою игру - волевая победа над "Брентфордом" стала лишь четвертой в сезоне, команда Эрика Тен Хага отстает от топ-4 уже на 8 очков.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.39. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.39 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    3.3% (4)
    Ничья
    0.8% (1)
    Манчестер Юнайтед
    95.9% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.1% (79)
    Меньше
    31.9% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    62.93% (73)
    Нет
    37.07% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    47.9% (58)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    19% (23)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    11.6% (14)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    8.3% (10)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    3.3% (4)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    2.5% (3)
    0:4 Манчестер Юнайтед
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Шеффилд Юнайтед
    Манчестер Юнайтед
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     