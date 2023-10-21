Возникают проблемы со здоровьем у голкипера "МЮ", просит Онана помощи у медбригады своего клуба.

Томас врывается в штрафную гостей с левого края и исполняет прострел в центр, который удается прервать в подкате Линделофу.

Угловой в исполнении "Шеффилда" к опасному моменту не привел, вторым темпом хозяева также не смогли довести атаку до логического завершения.

54 процента игрового времени мячом владеет "Шеффилд Юнайтед", не самая ожидаемая картина на старте этого матча.

Арчер на скорости приближается к штрафной соперника и пробивает низом - Онана отбивает мяч перед собой, а Линдеолоф выбивает снаряд на угловой.

Угловой игроки "Шеффилда" разыграли достаточно хитро, однако реализовать эту домашнюю заготовку им не удается.

18' Онана забирает мяч на выходе после навеса с левого фланга и попутно врезается в Эванса, в небольшом нокдауне оказывается опытнейший защитник.

17' Рэшфорд исполняет подачу от лицевой линии, мяч от головы защитника отскакивает прямо на подъём Антони, но стреляет бразилец в касание крайне неточно.

16' Антони завершает атаку манкунианцев обводящим ударом из-за пределов штрафной - Фодеринхэм спокойно накрывает мяч.

15' Макберни на скорости приближается к штрафной гостей, однако Эванс очень спокойно останавливает соперника один в один.

14' Совершенно никуда не спешат футболисты "Манчестер Юнайтед", а может, не слишком понимают, как продвигать мяч к чужим воротам. Совершенно незаметен сегодня Бруну Фернандеш.

12' Норвуд исполняет подачу со штрафного, с которой гости легко справляются, а затем Оливер фолит против Антони, не давая тому разбежаться.

11' По-прежнему ничуть не хуже выглядят на старте встречи хозяева поля, полны решимости аутсайдеры чемпионата всё-таки одержать первую победу