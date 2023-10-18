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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Шеффилд Юнайтед
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 56
Шеффилд Юнайтед 7.1% (4)
X 0% (0)
Манчестер Юнайтед 92.9% (52)
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Шеффилд Юнайтед
Ничья
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7.35
5.20
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Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3
К
1:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.67

Среднее время на гол

36
135

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
3

Среднее время на гол

54
30

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамер Густаво 2 0.25
Богл Джейден 1 0.13
Арчер Камерон 1 0.13
Робинсон Джек 0 0
Макбарни Оливер 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.25
Мактоминай Скотт 2 0.25
Эриксен Кристиан 1 0.13
Рэшфорд Маркус 1 0.13
Каземиро Карлос 1 0.13
Варан Рафаэль 1 0.13
Межбри Ханнибал 1 0.13
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макбарни Оливер 2 1
Ахмедходжич Анел 3 0
Норвуд Оливер 2 0
Робинсон Джек 2 0
Иган Джон 2 0
Слимане Анис 2 0
Осула Вильям 2 0
Хе­кинг­бот­том Пол 1 0
Башам Крис 1 0
Фодеринхэм Уэсли 1 0
Бэлдок Джордж 1 0
Осборн Бен 1 0
Дэвис Том 1 0
Хамер Густаво 1 0
Винисиус Соуза 1 0
Арчер Камерон 1 0
Макати Джон 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 3 0
Онана Андре 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Антони 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Шоу Люк 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Далот Диогу 1 0
Регилон Серхио 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Манчестер Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Шеффилд Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

0
6
Шеффилд Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Манчестер Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
1
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
2
50%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
4
57%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
3
43%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
5
50%
76-90

Пропущено

23
11
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
9%
2
18%
1-15
2
9%
4
36%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
5
22%
1
9%
61-75
6
26%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1
Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0
Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:8
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:8
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
2.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 16 - 6 20
3.
Манчестер Сити
 Заявка 8 6 0 2 17 - 6 18
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 18 - 9 17
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 1 2 19 - 12 16
6.
Брайтон
 Заявка 8 5 1 2 21 - 16 16
7.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
8.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 1 3 20 - 9 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
15.
Эвертон
 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
16.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 11 - 12 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
18.
Бёрнли
 Заявка 8 1 1 6 7 - 20 4
19.
Борнмут
 Заявка 8 0 3 5 5 - 18 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
3.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
4.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
5.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
7.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
9.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
10.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
11.
Бёрнли
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
14.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Ньюкасл Исак Александр 6
Ливерпуль Салах Мохамед 5 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Челси Джексон Николас 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 23 минуты.

    Главный судья: Оливер Майкл

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    • Прогнозы 56
    Шеффилд Юнайтед 7.1% (4)
    X 0% (0)
    Манчестер Юнайтед 92.9% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    7.35
    5.20
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    5.10
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    Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    7.1% (4)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Юнайтед
    92.9% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.96% (34)
    Меньше
    37.04% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    59.26% (32)
    Нет
    40.74% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    46.4% (26)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    21.4% (12)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    14.3% (8)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    5.4% (3)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    5.4% (3)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    3.6% (2)
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