Тур: 9. Стадион: Энфилд. Главный судья: Поусон Крейг
20
Жота
Диогу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Доббин ЛьюисПолузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ливерпуль
Эвертон
25 матчей
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72%
20%
8%
18 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
37 матчей
51.4%
40.5%
8.1%
19 побед 15 ничьих 3 победы
Первый тайм
35.1%
51.4%
13.5%
13 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
48.6%
35.1%
16.3%
18 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
1.85
1.24
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
0.76
0.65
Среднее время на гол
117
138
Всего голов
50
34
Голов в среднем за матч
1.35
0.92
Тотал матчей
2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
66
97
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|5 (2)
|0.63
|Нуньес Дарвин
|3
|0.38
|Жота Диогу
|2
|0.25
|Гакпо Коди
|2
|0.25
|Диас Луис
|2
|0.25
|Робертсон Эндрю
|1
|0.13
|Собослаи Доминик
|1
|0.13
|Ван Дейк Виргил
|0
|0
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Макаллистер Алексис
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|3
|0.38
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.25
|Тарковски Джеймс
|1
|0.13
|Харрисон Джек
|1
|0.13
|Гарнер Джеймс
|1
|0.13
|Данджума Арно
|1
|0.13
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|3
|1
|Жота Диогу
|2
|1
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Гомес Джо
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|3
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|3
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Дукуре Абдулай
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Эвертон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
3
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эвертон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
7
3
Ливерпуль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Эвертон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
1
6%
3
30%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
4
36%
16-30
3
30%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
20%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1
Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0
Эвертон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3
Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2
Результаты матчей
Ливерпуль
Эвертон
Точный счет
3:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 100%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
21
14
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
44
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|21 - 16
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|20 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|10.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 12
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 18
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|6.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Ньюкасл
|Исак Александр
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Брентфорд
|Хикки Аарон
|5
|Челси
|Джексон Николас
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль - Эвертон
Исход игры
Ливерпуль
97% (129)
Ничья
1.5% (2)
Эвертон
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.65% (64)
Меньше
44.35% (51)
Обе команды забьют
Да
53.91% (62)
Нет
46.09% (53)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
29.3% (39)
2:1 Ливерпуль
25.6% (34)
3:1 Ливерпуль
18.8% (25)
1:0 Ливерпуль
8.3% (11)
3:0 Ливерпуль
1.5% (2)
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