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Очевидно, что в последние годы "Ливерпуль" и "Эвертон" - клубы разных эшелонов, решающие иные друг для друга задачи. Но дерби есть дерби. Тем не менее, подавляющее преимущество в паре у "красных" - 98 побед они одержали против 67 у "Эвертона" в 242 матчах.В последний раз "ириски" побеждали "Ливерпуль" в феврале 2021 года - 0:2 в рамках Премьер-лиги. Это единственная победа "Эвертона" в дерби за последние 28 (!) очных матчей во всех турнирах. Или за почти ровно 13 лет.