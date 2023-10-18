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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Ливерпуль
 
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Эвертон
Прогнозы 64
Ливерпуль 98.4% (63)
X 1.6% (1)
Эвертон 0% (0)
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Эвертон

История личных встреч

Ливерпуль
Эвертон

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72%
20%
8%
18 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

37 матчей

51.4%
40.5%
8.1%
19 побед 15 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.1%
51.4%
13.5%
13 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.6%
35.1%
16.3%
18 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
1:0
К
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

1.85
1.24

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

0.76
0.65

Среднее время на гол

117
138

Всего голов

50
34

Голов в среднем за матч

1.35
0.92

Тотал матчей

2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

66
97

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 5 (2) 0.63
Нуньес Дарвин 3 0.38
Жота Диогу 2 0.25
Гакпо Коди 2 0.25
Диас Луис 2 0.25
Робертсон Эндрю 1 0.13
Собослаи Доминик 1 0.13
Ван Дейк Виргил 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Макаллистер Алексис 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 3 0.38
Калверт-Льюин Доминик 2 0.25
Тарковски Джеймс 1 0.13
Харрисон Джек 1 0.13
Гарнер Джеймс 1 0.13
Данджума Арно 1 0.13
Паттерсон Нэйтан 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 3 1
Жота Диогу 2 1
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Александер-Арнольд Трент 2 0
Салах Мохамед 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Гомес Джо 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 3 0
Брэнтуэйт Джерред 3 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Дукуре Абдулай 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Чермити Юссеф 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Эвертон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
3
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эвертон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

7
3
Ливерпуль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Эвертон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
1
6%
3
30%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
4
36%
16-30
3
30%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1
Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0
Эвертон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3
Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2

Результаты матчей

Ливерпуль
Эвертон

Точный счет

3:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 100%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
4
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
5
4
4
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
2.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 16 - 6 20
3.
Манчестер Сити
 Заявка 8 6 0 2 17 - 6 18
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 18 - 9 17
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 1 2 19 - 12 16
6.
Брайтон
 Заявка 8 5 1 2 21 - 16 16
7.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
8.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 1 3 20 - 9 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
15.
Эвертон
 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
16.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 11 - 12 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
18.
Бёрнли
 Заявка 8 1 1 6 7 - 20 4
19.
Борнмут
 Заявка 8 0 3 5 5 - 18 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
3.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
4.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
5.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
7.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
9.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
10.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
11.
Бёрнли
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
14.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Ньюкасл Исак Александр 6
Ливерпуль Салах Мохамед 5 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Челси Джексон Николас 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2023, осталось 2 дня 6 часов 53 минуты.

    Главный судья: Поусон Крейг

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    Ливерпуль 98.4% (63)
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    Эвертон 0% (0)
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    Ничья
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    Где смотреть матч Ливерпуль - Эвертон онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Эвертон

    Исход игры
    Ливерпуль
    98.4% (63)
    Ничья
    1.6% (1)
    Эвертон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.74% (34)
    Меньше
    44.26% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    52.46% (32)
    Нет
    47.54% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    28.1% (18)
    2:1 Ливерпуль
    28.1% (18)
    3:1 Ливерпуль
    20.3% (13)
    1:0 Ливерпуль
    12.5% (8)
    3:0 Ливерпуль
    3.1% (2)
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