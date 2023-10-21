  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Samuel Barrott
Ноттингем Форест
0:0
Первый тайм: 43'
Лутон Таун
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 113
Ноттингем Форест 85.8% (97)
X 11.5% (13)
Лутон Таун 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Лутон Таун
2.08
Реклама, betcity.ru
5.70
Реклама, betboom.ru
5.50
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тёрнер
Мэтт
24
Орье
Серж
30
Боли
Вийи
40
Мурильо
Джейсон
15
Тоффоло
Харри
6
Сангаре
Ибрахим
5
Мангаля
Орель
16
Домингес
Николас
10
Гиббс-Уайт
Морган
11
Вуд
Крис
21
Эланга
Энтони
24
Камински
Томас
16
Бурк
Рис
4
Локьер
Том
15
Менги
Теден
45
Доти
Алфи
17
Раддок
Пелли
13
Накамба
Марвелус
7
Огбене
Чидози
19
Браун
Джейкоб
14
Чон
Тахит
9
Моррис
Карлтон
Ноттингем Форест
4-3-3
Лутон Таун
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Лутон Таун

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
3:1
Ч
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
135

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 3 0.33
Эланга Энтони 1 0.11
Вуд Крис 1 0.11
Боли Вийи 1 0.11
Домингес Николас 1 0.11
Хадсон-Одои Каллум 1 0.11
Орье Серж 0 0
Тоффоло Харри 0 0
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 3 (2) 0.33
Локьер Том 1 0.11
Андерсен Мадс 1 0.11
Адебайо Элайджа 1 0.11
Бурк Рис 0 0
Доти Алфи 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйна Ола 3 0
Мангаля Орель 3 0
Ньякат Мусса 1 1
Орье Серж 2 0
Сангаре Ибрахим 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Йейтс Райан 2 0
Гиббс-Уайт Морган 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Куяте Шейху 1 0
Боли Вийи 1 0
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 3 0
Локьер Том 2 0
Чон Тахит 2 0
Браун Джейкоб 2 0
Каборе Исса 2 0
Камински Томас 1 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Лутон Таун
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Ноттингем Форест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лутон Таун
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

1
1
Ноттингем Форест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Лутон Таун
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
10%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1
Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0
Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Лутон Таун

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 9 7 0 2 19 - 6 21
2.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 16 - 6 20
3.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 1 2 19 - 12 16
6.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 9 5 1 3 21 - 9 16
7.
Брайтон
 0:2 Заявка 9 5 1 3 21 - 18 16
8.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
9.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Брентфорд
 1:0 Заявка 9 2 4 3 12 - 12 10
14.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
15.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
17.
Борнмут
 1:0 Заявка 9 1 3 5 6 - 18 6
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5
19.
Бёрнли
 0:1 Заявка 9 1 1 7 7 - 21 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
3.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Брайтон
 0:2 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
7.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Брентфорд
 1:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Борнмут
 1:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 7 5
15.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
16.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 0:1 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
9.
Брайтон
 0:2 Заявка 4 2 0 2 8 - 10 6
10.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
11.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
12.
Брентфорд
 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
13.
Бёрнли
 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
18.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
19.
Борнмут
 1:0 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Ньюкасл Исак Александр 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Ноттингем Форест.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.71. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.71 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 113
    Ноттингем Форест 85.8% (97)
    X 11.5% (13)
    Лутон Таун 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Лутон Таун
    2.08
    Реклама, betcity.ru
    5.70
    Реклама, betboom.ru
    5.50
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ноттингем Форест 0:0 Лутон Таун онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Лутон Таун

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    86.2% (100)
    Ничья
    11.2% (13)
    Лутон Таун
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.4% (40)
    Меньше
    64.6% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    43.36% (49)
    Нет
    56.64% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Ноттингем Форест
    41.4% (48)
    2:1 Ноттингем Форест
    28.4% (33)
    2:0 Ноттингем Форест
    11.2% (13)
    1:1 Ничья
    9.5% (11)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:0 Ноттингем Форест
    1.7% (2)
    1:2 Лутон Таун
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ноттингем Форест
    Лутон Таун
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     