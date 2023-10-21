Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Оооо... вот это был удар! Сангаре Ибрахим должен был забить с этой позиции.

49' Сангаре Ибрахим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Доти Алфи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Вуд Крис выиграл воздушное противоборство у Теден Менги.

41' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Чон Тахит пробует нанести удар издали, но Мэтт Тернер держит все под контролем

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Чон Тахит получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Чон Тахит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Чон Тахит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Мурильо Джейсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Огбене Чидози выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Доти Алфи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Теден Менги успешно блокирует удар.

25' Эланга Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Камински Томас взял и забрал мяч на выходе

23' Хорошую попытку сделал Тоффоло Харри . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Доти Алфи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Камински Томас взял и забрал мяч на выходе

18' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Браун Джейкоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Вуд Крис нанес удар головой, но Томас Каминьски спокойно отбил мяч.

14' Боли Вийи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Браун Джейкоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Тёрнер Мэтт взял и забрал мяч на выходе

9' Игрок из команды Лутон Таун делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Гиббс-Уайт Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Вуд Крис пробует нанести удар издали, но Томас Каминьски ловит мяч

6' Тоффоло Харри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Теден Менги ослабляет давление, выбив мяч.

4' Теден Менги наказан за толчок Вуд Крис

3' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Судья начинает матч