Тур: 9. Стадион: Сити Граунд. Зрители: 29361 Главный судья: Samuel Barrott
2:2
Конец матча
0'
1:0
48' ГолВуд Крис
60' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
2:0
76' ГолВуд Крис
82' Желтая карточкаГиббс-Уайт Морган
2:1
83' ГолОгбене Чидози
2:2
90' ГолАдебайо Элайджа
90' Желтая карточкаМурильо Джейсон
90'+9
Ход матча
48'
1:0
55'
60'
76'
2:0
78'
83'
2:1
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
480 Количество передач 354
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Орье
Серж
30
Боли
Вийи
11
Вуд
Крис
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
45
Доти
Алфи
17
Раддок
Пелли
14
Чон
Тахит
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
43 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бурк РисЗащитник
- Защитник
-
15 Менги ТеденЗащитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Крул ТимВратарь
- Защитник
-
12 Каборе ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
26 Джайлз РайанПолузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Jayden Luker
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ноттингем Форест
Лутон Таун
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.5
Среднее время на гол
75
180
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
135
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|3
|0.33
|Вуд Крис
|3
|0.33
|Эланга Энтони
|1
|0.11
|Боли Вийи
|1
|0.11
|Домингес Николас
|1
|0.11
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.11
|Орье Серж
|0
|0
|Тоффоло Харри
|0
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Карлтон
|3 (2)
|0.33
|Адебайо Элайджа
|2
|0.22
|Локьер Том
|1
|0.11
|Андерсен Мадс
|1
|0.11
|Огбене Чидози
|1
|0.11
|Бурк Рис
|0
|0
|Доти Алфи
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйна Ола
|3
|0
|Мангаля Орель
|3
|0
|Сангаре Ибрахим
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Ньякат Мусса
|1
|1
|Орье Серж
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Йейтс Райан
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Куяте Шейху
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|3
|0
|Локьер Том
|2
|0
|Чон Тахит
|2
|0
|Браун Джейкоб
|2
|0
|Каборе Исса
|2
|0
|Камински Томас
|1
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Моррис Карлтон
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Лутон Таун
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
3
Ноттингем Форест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лутон Таун
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
1
1
Ноттингем Форест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Лутон Таун
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
3
60%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
40%
3
27%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
5
63%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1
Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0
Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Лутон Таун
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
36
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 9
|20
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|24 - 9
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 18
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|10.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 12
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|6.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|7.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Ньюкасл
|Исак Александр
|6
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Брентфорд
|Хикки Аарон
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 2:2 Лутон Таун
Исход игры
Ноттингем Форест
86.2% (100)
Ничья
11.2% (13)
Лутон Таун
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.4% (40)
Меньше
64.6% (73)
Обе команды забьют
Да
43.36% (49)
Нет
56.64% (64)
Популярный счёт
1:0 Ноттингем Форест
41.4% (48)
2:1 Ноттингем Форест
28.4% (33)
2:0 Ноттингем Форест
11.2% (13)
1:1 Ничья
9.5% (11)
2:2 Ничья
1.7% (2)
3:0 Ноттингем Форест
1.7% (2)
1:2 Лутон Таун
1.7% (2)
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