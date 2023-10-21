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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 29361 Главный судья: Samuel Barrott
Ноттингем Форест
2:2
Конец матча
Лутон Таун
0'
1:0
48' Гол
Вуд Крис
60' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
2:0
76' Гол
Вуд Крис
82' Желтая карточка
Гиббс-Уайт Морган
2:1
83' Гол
Огбене Чидози
2:2
90' Гол
Адебайо Элайджа
90' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
90'+9

Ход матча

48'
Вуд Крис
(Эланга Энтони)
1:0
55'
 
Каборе Исса
Бурк Рис
60'
Сангаре Ибрахим
 
72'
 
Баркли Росс
Раддок Пелли
72'
 
Таунсенд Андрос
Браун Джейкоб
72'
 
Адебайо Элайджа
Чон Тахит
76'
Вуд Крис
(Эланга Энтони)
2:0
78'
Куяте Шейху
Сангаре Ибрахим
 
78'
Йейтс Райан
Домингес Николас
 
78'
Уорролл Джо
Боли Вийи
 
81'
 
Вудроу Коули
Моррис Карлтон
82'
Гиббс-Уайт Морган
 
83'
2:1
Огбене Чидози
88'
Эйна Ола
Орье Серж
 
88'
Уильямс Неко
Эланга Энтони
 
90'
2:2
Адебайо Элайджа
(Локьер Том)
90'
Мурильо Джейсон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 480 Количество передач 354
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Ноттингем Форест 86.2% (100)
X 11.2% (13)
Лутон Таун 2.6% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тёрнер
Мэтт
24
Орье
Серж
30
Боли
Вийи
40
Мурильо
Джейсон
15
Тоффоло
Харри
6
Сангаре
Ибрахим
5
Мангаля
Орель
16
Домингес
Николас
10
Гиббс-Уайт
Морган
11
Вуд
Крис
21
Эланга
Энтони
24
Камински
Томас
16
Бурк
Рис
4
Локьер
Том
15
Менги
Теден
45
Доти
Алфи
17
Раддок
Пелли
13
Накамба
Марвелус
7
Огбене
Чидози
19
Браун
Джейкоб
14
Чон
Тахит
9
Моррис
Карлтон
Ноттингем Форест
4-3-3
Лутон Таун
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Лутон Таун

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
3:1
Ч
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
135

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 3 0.33
Вуд Крис 3 0.33
Эланга Энтони 1 0.11
Боли Вийи 1 0.11
Домингес Николас 1 0.11
Хадсон-Одои Каллум 1 0.11
Орье Серж 0 0
Тоффоло Харри 0 0
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 3 (2) 0.33
Адебайо Элайджа 2 0.22
Локьер Том 1 0.11
Андерсен Мадс 1 0.11
Огбене Чидози 1 0.11
Бурк Рис 0 0
Доти Алфи 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйна Ола 3 0
Мангаля Орель 3 0
Сангаре Ибрахим 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Ньякат Мусса 1 1
Орье Серж 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Йейтс Райан 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Куяте Шейху 1 0
Боли Вийи 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 3 0
Локьер Том 2 0
Чон Тахит 2 0
Браун Джейкоб 2 0
Каборе Исса 2 0
Камински Томас 1 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Лутон Таун
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
3
Ноттингем Форест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лутон Таун
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

1
1
Ноттингем Форест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Лутон Таун
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
3
60%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
5
63%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1
Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0
Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Лутон Таун

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 0 2 19 - 7 21
2.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 16 - 6 20
3.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 1 2 19 - 12 16
6.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 1 3 24 - 9 16
7.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 22 - 18 16
8.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 7 - 11 12
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
14.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 14 - 12 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18.
Бёрнли
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
19.
Борнмут
 Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
7.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
9.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
11.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
12.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
13.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
14.
Бёрнли
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Ньюкасл Исак Александр 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
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Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 116
    Ноттингем Форест 86.2% (100)
    X 11.2% (13)
    Лутон Таун 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 2:2 Лутон Таун

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    86.2% (100)
    Ничья
    11.2% (13)
    Лутон Таун
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.4% (40)
    Меньше
    64.6% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    43.36% (49)
    Нет
    56.64% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Ноттингем Форест
    41.4% (48)
    2:1 Ноттингем Форест
    28.4% (33)
    2:0 Ноттингем Форест
    11.2% (13)
    1:1 Ничья
    9.5% (11)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:0 Ноттингем Форест
    1.7% (2)
    1:2 Лутон Таун
    1.7% (2)
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