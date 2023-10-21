1:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
17'
1:0
34'
42'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
37
Ааронс
Макс
14
Скотт
Алекс
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
12
Кунья
Матеус
11
Хи-Чан
Хван
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Смит АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Кунья МатеусНападающий
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Ходж ДжозефПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Борнмут
Вулверхэмптон
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
90
102
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|4
|0.44
|Брукс Дэвид
|1
|0.11
|Семеньо Антуан
|1
|0.11
|Кристи Райан
|0
|0
|Биллинг Филип
|0
|0
|Тавернер Маркус
|0
|0
|Сенеси Маркос
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|5
|0.56
|Нету Педру
|1
|0.11
|Кунья Матеус
|1
|0.11
|Калайджич Саша
|1
|0.11
|Сарабия Пабло
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Мурара
|3
|0
|Забарный Илья
|2
|0
|Ираола Андони
|1
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Сенеси Маркос
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Семеньо Антуан
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|5
|1
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Доусон Крэйг
|3
|0
|Гомес Жоао
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Нету Педру
|2
|0
|Аит-Нури Раян
|2
|0
|Хи-Чан Хван
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|О'Нил Гари
|1
|0
|Силва Фабио
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Килман Макс
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Борнмут
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
2
2
Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Вулверхэмптон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
6
67%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
12%
2
14%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
7
50%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
3
18%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1
Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0
Результаты матчей
Борнмут
Вулверхэмптон
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|9
|7
|0
|2
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 9
|20
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|6.
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|21 - 9
|16
|7.
|0:2 Заявка
|9
|5
|1
|3
|21 - 18
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|9.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|10.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|13.
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|14.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|15.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|17.
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 18
|6
|18.
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|19.
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 21
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|3.
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|0:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|6.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|7.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|13.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 7
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|16.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|18.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|20.
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|2:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|9.
|0:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|11.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|12.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|13.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|18.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|19.
|1:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Ньюкасл
|Исак Александр
|6
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Брентфорд
|Хикки Аарон
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут 1:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Борнмут
26.7% (31)
Ничья
42.2% (49)
Вулверхэмптон
31% (36)
Тотал 2.5
Больше
37.17% (42)
Меньше
62.83% (71)
Обе команды забьют
Да
76.11% (86)
Нет
23.89% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.9% (44)
1:2 Вулверхэмптон
18.1% (21)
2:1 Борнмут
14.7% (17)
0:1 Вулверхэмптон
11.2% (13)
1:0 Борнмут
10.3% (12)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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