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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Борнмут
1:0
Первый тайм: 44'
Вулверхэмптон
0'
1:0
17' Гол
Соланке Доминик
34' Желтая карточка
Забарный Илья
42' Желтая карточка
Кунья Матеус

Ход матча

17'
Соланке Доминик
(Биллинг Филип)
1:0
34'
Забарный Илья
 
42'
 
Кунья Матеус

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 114
Борнмут 27.2% (31)
X 42.1% (48)
Вулверхэмптон 30.7% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Борнмут
Ничья
Вулверхэмптон
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нето
Мурара
37
Ааронс
Макс
27
Забарный
Илья
5
Келли
Ллойд
3
Керкез
Милош
14
Скотт
Алекс
4
Кук
Льюис
7
Брукс
Дэвид
29
Биллинг
Филип
16
Тавернер
Маркус
9
Соланке
Доминик
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
2
Доэрти
Мэтт
8
Гомес
Жоао
6
Траоре
Бубакар
3
Аит-Нури
Раян
7
Нету
Педру
12
Кунья
Матеус
11
Хи-Чан
Хван
Борнмут
4-2-3-1
Вулверхэмптон
3-4-3

История личных встреч

Борнмут
Вулверхэмптон

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
Ч
2:1
Ч
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

90
102

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 4 0.44
Брукс Дэвид 1 0.11
Семеньо Антуан 1 0.11
Кристи Райан 0 0
Биллинг Филип 0 0
Тавернер Маркус 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 5 0.56
Нету Педру 1 0.11
Кунья Матеус 1 0.11
Калайджич Саша 1 0.11
Сарабия Пабло 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Мурара 3 0
Забарный Илья 2 0
Ираола Андони 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Соланке Доминик 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Семеньо Антуан 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Керкез Милош 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 5 1
Семеду Нелсон 4 0
Доусон Крэйг 3 0
Гомес Жоао 3 0
Луис Матеус II 1 1
Нету Педру 2 0
Аит-Нури Раян 2 0
Хи-Чан Хван 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
О'Нил Гари 1 0
Силва Фабио 1 0
Са Жозе 1 0
Килман Макс 1 0

Результаты матчей

Борнмут
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Борнмут
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

2
2
Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Вулверхэмптон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
3
60%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
6
67%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
12%
2
14%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
7
50%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
3
18%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1
Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0

Результаты матчей

Борнмут
Вулверхэмптон

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 9 7 0 2 19 - 6 21
2.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 16 - 6 20
3.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 1 2 19 - 12 16
6.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 9 5 1 3 21 - 9 16
7.
Брайтон
 0:2 Заявка 9 5 1 3 21 - 18 16
8.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
9.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Брентфорд
 1:0 Заявка 9 2 4 3 12 - 12 10
14.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
15.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
17.
Борнмут
 1:0 Заявка 9 1 3 5 6 - 18 6
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5
19.
Бёрнли
 0:1 Заявка 9 1 1 7 7 - 21 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
3.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Брайтон
 0:2 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
7.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Брентфорд
 1:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Борнмут
 1:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 7 5
15.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
16.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 0:1 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
9.
Брайтон
 0:2 Заявка 4 2 0 2 8 - 10 6
10.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
11.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
12.
Брентфорд
 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
13.
Бёрнли
 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
18.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
19.
Борнмут
 1:0 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Ньюкасл Исак Александр 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
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    Прогнозы 114
    Борнмут 27.2% (31)
    X 42.1% (48)
    Вулверхэмптон 30.7% (35)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Вулверхэмптон
    3.40
    4.20
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    7.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 1:0 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Борнмут
    26.7% (31)
    Ничья
    42.2% (49)
    Вулверхэмптон
    31% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.17% (42)
    Меньше
    62.83% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    76.11% (86)
    Нет
    23.89% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.9% (44)
    1:2 Вулверхэмптон
    18.1% (21)
    2:1 Борнмут
    14.7% (17)
    0:1 Вулверхэмптон
    11.2% (13)
    1:0 Борнмут
    10.3% (12)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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