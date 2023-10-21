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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Борнмут
1:2
Конец матча
Вулверхэмптон
0'
1:0
17' Гол
Соланке Доминик
34' Желтая карточка
Забарный Илья
42' Желтая карточка
Кунья Матеус
45' Желтая карточка
Скотт Алекс
45' Желтая карточка
Килман Макс
1:1
47' Гол
Кунья Матеус
54' Красная карточка
Кук Льюис
54' Желтая карточка
Хи-Чан Хван
83' Желтая карточка
Траоре Бубакар
1:2
88' Гол
Калайджич Саша
89' Желтая карточка
Нету Педру
90' Желтая карточка
Сарабия Пабло
90'+7

Ход матча

17'
Соланке Доминик
(Биллинг Филип)
1:0
34'
Забарный Илья
 
42'
 
Кунья Матеус
45'
Скотт Алекс
 
45'
 
Килман Макс
46'
 
Дойл Томми
Гомес Жоао
47'
1:1
Кунья Матеус
(Нету Педру)
54'
Кук Льюис
 
54'
 
Хи-Чан Хван
57'
Ротуэлл Джо
Скотт Алекс
 
57'
Кристи Райан
Брукс Дэвид
 
75'
Уттара Данго
Тавернер Маркус
 
75'
 
Сарабия Пабло
Гомеш Тоти
82'
 
Калайджич Саша
Кунья Матеус
83'
 
Траоре Бубакар
85'
Сенеси Маркос
Керкез Милош
 
85'
Мур Киффер
Соланке Доминик
 
88'
1:2
Калайджич Саша
(Хи-Чан Хван)
89'
 
Нету Педру
90'
 
Сарабия Пабло

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 12
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 305 Количество передач 594
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Борнмут 26.7% (31)
X 42.2% (49)
Вулверхэмптон 31% (36)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нето
Мурара
37
Ааронс
Макс
27
Забарный
Илья
5
Келли
Ллойд
3
Керкез
Милош
14
Скотт
Алекс
4
Кук
Льюис
7
Брукс
Дэвид
29
Биллинг
Филип
16
Тавернер
Маркус
9
Соланке
Доминик
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
2
Доэрти
Мэтт
8
Гомес
Жоао
6
Траоре
Бубакар
3
Аит-Нури
Раян
7
Нету
Педру
12
Кунья
Матеус
11
Хи-Чан
Хван
Борнмут
4-2-3-1
Вулверхэмптон
3-4-3

История личных встреч

Борнмут
Вулверхэмптон

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
Ч
2:1
Ч
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

90
102

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 4 0.44
Брукс Дэвид 1 0.11
Семеньо Антуан 1 0.11
Кристи Райан 0 0
Биллинг Филип 0 0
Тавернер Маркус 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 5 0.56
Кунья Матеус 2 0.22
Калайджич Саша 2 0.22
Нету Педру 1 0.11
Сарабия Пабло 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Мурара 3 0
Забарный Илья 2 0
Кук Льюис 0 1
Ираола Андони 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Скотт Алекс 1 0
Соланке Доминик 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Семеньо Антуан 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Керкез Милош 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 5 1
Семеду Нелсон 4 0
Доусон Крэйг 3 0
Гомес Жоао 3 0
Нету Педру 3 0
Хи-Чан Хван 3 0
Луис Матеус II 1 1
Килман Макс 2 0
Аит-Нури Раян 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
О'Нил Гари 1 0
Сарабия Пабло 1 0
Силва Фабио 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Кунья Матеус 1 0

Результаты матчей

Борнмут
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Борнмут
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Вулверхэмптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

2
2
Борнмут
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Вулверхэмптон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
3
50%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
6
67%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
14%
1
9%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
5
26%
7
47%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
4
21%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1
Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0

Результаты матчей

Борнмут
Вулверхэмптон

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 0 2 19 - 7 21
2.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 16 - 6 20
3.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 1 2 19 - 12 16
6.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 1 3 24 - 9 16
7.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 22 - 18 16
8.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 7 - 11 12
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
14.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 14 - 12 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18.
Бёрнли
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
19.
Борнмут
 Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
7.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
9.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
11.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
12.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
13.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
14.
Бёрнли
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Ньюкасл Исак Александр 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
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Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Судья сигнализирует, что Томас Дойл из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Ааронс Макс
    • 92'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Сарабия Пабло получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 91'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 90'
      Сарабия Пабло наказан за толчок Ааронс Макс
    • 90'
      Сарабия Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Борнмут: 32%, Вулверхэмптон: 68%.
    • 89'
      Нету Педру получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Борнмут 26.7% (31)
    X 42.2% (49)
    Вулверхэмптон 31% (36)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 1:2 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Борнмут
    26.7% (31)
    Ничья
    42.2% (49)
    Вулверхэмптон
    31% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.17% (42)
    Меньше
    62.83% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    76.11% (86)
    Нет
    23.89% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.9% (44)
    1:2 Вулверхэмптон
    18.1% (21)
    2:1 Борнмут
    14.7% (17)
    0:1 Вулверхэмптон
    11.2% (13)
    1:0 Борнмут
    10.3% (12)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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