Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Томас Дойл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

50' Команда Борнмут имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

49' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

48' Брукс Дэвид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Килман Макс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Рефери не любит споров - именно за это Скотт Алекс сейчас получил желтую

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Матч возобновлен

44' Доусон Крэйг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Кунья Матеус получает желтую карточку за неспортивное поведение

42' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Аит-Нури Раян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Нету Педру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Кунья Матеус получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Забарный Илья совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

34' Соланке Доминик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Брукс Дэвид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Керкез Милош из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Гомес Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Борнмут

33' Нету Педру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Борнмут

30' Гомес Жоао из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

26' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Биллинг Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Борнмут

19' Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Команда Борнмут забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Г О О О О Л - Соланке Доминик забивает с правой ноги!

17' Биллинг Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

14' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Нету Педру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Доусон Крэйг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

8' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Гомес Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Борнмут

6' Хорошую попытку сделал Кунья Матеус . Удар в створ, но вратарь начеку

6' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Нету Педру

5' Хорошую попытку сделал Брукс Дэвид . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Тавернер Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Биллинг Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Борнмут начинает с центра поля

1' Судья начинает матч