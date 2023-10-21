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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Челси
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 134
Челси 14.9% (20)
X 29.9% (40)
Арсенал 55.2% (74)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Санчес
Роберт
27
Гюсто
Мало
6
Силва
Тьяго
26
Колвилл
Леви
3
Кукурелья
Марк
23
Галлахер
Конор
25
Кайседо
Мойсес
8
Фернандес
Энцо
20
Палмер
Коул
7
Стерлинг
Рахим
10
Мудрик
Михаил
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэл
11
Мартинелли
Габриэл
Челси
4-3-3
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Челси
Арсенал

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.9%
34.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 14 ничьих 11 побед

45 матчей

44.4%
15.6%
40%
20 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

37.8%
37.8%
24.4%
17 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.6%
40%
24.4%
16 побед 18 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ТМК
4:0
ПЛ
2:4
ПЛ
0:2
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ЛЕ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
МКЧ
1:1
КЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
С
1:1
ТМК
0:3
К
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
С
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:4
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

2
1.22

Среднее время на гол

45
73

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

1.3
1.17

Среднее время на гол

69
77

Всего голов

71
54

Голов в среднем за матч

1.58
1.2

Тотал матчей

2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

57
75

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.38
Джексон Николас 2 0.25
Палмер Коул 1 (1) 0.13
Дисаси Аксель 1 0.13
Броя Армандо 1 0.13
Мудрик Михаил 1 0.13
Чуквуэмека Карни 1 0.13
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Галлахер Конор 0 0
Колвилл Леви 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 4 (2) 0.5
Эдегор Мартин 3 (2) 0.38
Нкетиа Эдди 2 0.25
Мартинелли Габриэл 1 0.13
Хаверц Кай 1 (1) 0.13
Троссар Леандро 1 0.13
Жезус Габриэл 1 0.13
Уайт Бен 1 0.13
Райс Деклан 1 0.13
Виейра Фабиу 0 0
Салиба Вильям 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 5 0
Чилуэлл Бен 3 0
Фернандес Энцо 3 0
Стерлинг Рахим 2 0
Кукурелья Марк 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Гюсто Мало 0 1
Силва Тьяго 1 0
Галлахер Конор 1 0
Санчес Роберт 1 0
Матсен Ян 1 0
Палмер Коул 1 0
Мудрик Михаил 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Маурисио Почеттино 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Жезус Габриэл 2 0
Артета Микель 1 0
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Уайт Бен 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Нкетиа Эдди 1 0
Сака Букайо 1 0
Тимбер Юрриен 1 0

Результаты матчей

Челси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Арсенал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Челси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Арсенал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
9
Челси
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Арсенал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
3
20%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
4
40%
3
20%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1
Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3
Арсенал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1
Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3

Результаты матчей

Челси
Арсенал

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Челси
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
4
1
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
3
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 0 2 19 - 7 21
2.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 16 - 6 20
3.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 1 2 19 - 12 16
6.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 1 3 24 - 9 16
7.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 22 - 18 16
8.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 7 - 11 12
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
14.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 14 - 12 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18.
Бёрнли
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
19.
Борнмут
 Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
7.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
9.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
11.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
12.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
13.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
14.
Бёрнли
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Ньюкасл Исак Александр 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В центральном поединке тура АПЛ нас ждет лондонское дерби, Челси примет Арсенал. Обе команды имеют кадровые проблемы, но все же настроены взять здесь максимум очков. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2023, осталось 8 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Челси.
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Прогнозы 134
Челси 14.9% (20)
X 29.9% (40)
Арсенал 55.2% (74)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Арсенал
3.30
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3.65
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Челси - Арсенал

Исход игры
Челси
14.4% (20)
Ничья
29.5% (41)
Арсенал
56.1% (78)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (66)
Меньше
42.11% (48)
Обе команды забьют
Да
85.09% (97)
Нет
14.91% (17)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
33.1% (46)
1:1 Ничья
23% (32)
0:1 Арсенал
7.2% (10)
2:1 Челси
6.5% (9)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:3 Арсенал
2.2% (3)
0:2 Арсенал
2.2% (3)
2:3 Арсенал
1.4% (2)
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