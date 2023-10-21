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Приветствую всех любителей футбола. В центральном поединке тура АПЛ нас ждет лондонское дерби, Челси примет Арсенал. Обе команды имеют кадровые проблемы, но все же настроены взять здесь максимум очков. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!