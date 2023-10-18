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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Челси
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 59
Челси 20.3% (12)
X 27.1% (16)
Арсенал 52.5% (31)
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Челси
Арсенал

История личных встреч

Челси
Арсенал

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.9%
34.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 14 ничьих 11 побед

45 матчей

44.4%
15.6%
40%
20 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

37.8%
37.8%
24.4%
17 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.6%
40%
24.4%
16 побед 18 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ТМК
4:0
ПЛ
2:4
ПЛ
0:2
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ЛЕ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
МКЧ
1:1
КЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
С
1:1
ТМК
0:3
К
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
С
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:4
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

2
1.22

Среднее время на гол

45
73

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

1.3
1.17

Среднее время на гол

69
77

Всего голов

71
54

Голов в среднем за матч

1.58
1.2

Тотал матчей

2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

57
75

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.38
Джексон Николас 2 0.25
Палмер Коул 1 (1) 0.13
Дисаси Аксель 1 0.13
Броя Армандо 1 0.13
Мудрик Михаил 1 0.13
Чуквуэмека Карни 1 0.13
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Галлахер Конор 0 0
Колвилл Леви 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 4 (2) 0.5
Эдегор Мартин 3 (2) 0.38
Нкетиа Эдди 2 0.25
Мартинелли Габриэл 1 0.13
Хаверц Кай 1 (1) 0.13
Троссар Леандро 1 0.13
Жезус Габриэл 1 0.13
Уайт Бен 1 0.13
Райс Деклан 1 0.13
Виейра Фабиу 0 0
Салиба Вильям 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 5 0
Чилуэлл Бен 3 0
Фернандес Энцо 3 0
Стерлинг Рахим 2 0
Кукурелья Марк 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Гюсто Мало 0 1
Силва Тьяго 1 0
Галлахер Конор 1 0
Санчес Роберт 1 0
Матсен Ян 1 0
Палмер Коул 1 0
Мудрик Михаил 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Маурисио Почеттино 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Жезус Габриэл 2 0
Артета Микель 1 0
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Уайт Бен 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Нкетиа Эдди 1 0
Сака Букайо 1 0
Тимбер Юрриен 1 0

Результаты матчей

Челси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Арсенал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Челси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Арсенал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
9
Челси
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Арсенал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
3
20%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
4
40%
3
20%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1
Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3
Арсенал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1
Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3

Результаты матчей

Челси
Арсенал

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Челси
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
4
1
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
3
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
2.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 16 - 6 20
3.
Манчестер Сити
 Заявка 8 6 0 2 17 - 6 18
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 18 - 9 17
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 1 2 19 - 12 16
6.
Брайтон
 Заявка 8 5 1 2 21 - 16 16
7.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
8.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 1 3 20 - 9 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
15.
Эвертон
 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
16.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 11 - 12 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
18.
Бёрнли
 Заявка 8 1 1 6 7 - 20 4
19.
Борнмут
 Заявка 8 0 3 5 5 - 18 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
3.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
4.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
5.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
7.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
9.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
10.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
11.
Бёрнли
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
14.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
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Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Ньюкасл Исак Александр 6
Ливерпуль Салах Мохамед 5 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
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Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Челси Джексон Николас 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2023, осталось 2 дня 11 часов 53 минуты.

    Главный судья: Кавана Крис

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  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 59
    Челси 20.3% (12)
    X 27.1% (16)
    Арсенал 52.5% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Арсенал
    3.20
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    3.65
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    3.50
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    Прогнозы на матч Челси - Арсенал

    Исход игры
    Челси
    20.3% (12)
    Ничья
    27.1% (16)
    Арсенал
    52.5% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.26% (32)
    Меньше
    40.74% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (45)
    Нет
    16.67% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    33.9% (20)
    1:1 Ничья
    23.7% (14)
    2:1 Челси
    11.9% (7)
    0:1 Арсенал
    8.5% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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    Арсенал
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