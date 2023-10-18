Тур: 9. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Кавана Крис
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Челси
Арсенал
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.9%
34.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 14 ничьих 11 побед
45 матчей
44.4%
15.6%
40%
20 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
37.8%
37.8%
24.4%
17 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.6%
40%
24.4%
16 побед 18 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
2
1.22
Среднее время на гол
45
73
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
1.3
1.17
Среднее время на гол
69
77
Всего голов
71
54
Голов в среднем за матч
1.58
1.2
Тотал матчей
2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
57
75
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|3
|0.38
|Джексон Николас
|2
|0.25
|Палмер Коул
|1 (1)
|0.13
|Дисаси Аксель
|1
|0.13
|Броя Армандо
|1
|0.13
|Мудрик Михаил
|1
|0.13
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.13
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Галлахер Конор
|0
|0
|Колвилл Леви
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|4 (2)
|0.5
|Эдегор Мартин
|3 (2)
|0.38
|Нкетиа Эдди
|2
|0.25
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.13
|Хаверц Кай
|1 (1)
|0.13
|Троссар Леандро
|1
|0.13
|Жезус Габриэл
|1
|0.13
|Уайт Бен
|1
|0.13
|Райс Деклан
|1
|0.13
|Виейра Фабиу
|0
|0
|Салиба Вильям
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Николас
|5
|0
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Фернандес Энцо
|3
|0
|Стерлинг Рахим
|2
|0
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Гюсто Мало
|0
|1
|Силва Тьяго
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Палмер Коул
|1
|0
|Мудрик Михаил
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|Маурисио Почеттино
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Жезус Габриэл
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
Результаты матчей
Челси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Арсенал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Челси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Арсенал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
9
Челси
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Арсенал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
3
20%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
4
40%
3
20%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1
Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3
Арсенал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1
Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3
Результаты матчей
Челси
Арсенал
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Челси
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
12
13
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
53
26
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|21 - 16
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|20 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|10.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 12
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 18
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|6.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
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|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Ньюкасл
|Исак Александр
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Брентфорд
|Хикки Аарон
|5
|Челси
|Джексон Николас
|5
Прогнозы на матч Челси - Арсенал
Исход игры
Челси
20.3% (12)
Ничья
27.1% (16)
Арсенал
52.5% (31)
Тотал 2.5
Больше
59.26% (32)
Меньше
40.74% (22)
Обе команды забьют
Да
83.33% (45)
Нет
16.67% (9)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
33.9% (20)
1:1 Ничья
23.7% (14)
2:1 Челси
11.9% (7)
0:1 Арсенал
8.5% (5)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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