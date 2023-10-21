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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Ньюкасл
1:0
Первый тайм: 43'
Кристал Пэлас
0'
1:0
4' Гол
Мёрфи Джейкоб
29' Желтая карточка
Матета Жан-Филипп
39' Желтая карточка
Лонгстафф Шон

Ход матча

4'
Мёрфи Джейкоб
(Триппьер Киран)
1:0
29'
 
Матета Жан-Филипп
39'
Лонгстафф Шон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 121
Ньюкасл 95% (115)
X 4.1% (5)
Кристал Пэлас 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ньюкасл
Ничья
Кристал Пэлас
4.40
8.43
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
23
Мёрфи
Джейкоб
9
Уилсон
Каллум
10
Гордон
Энтони
1
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
8
Хефферсон
Лерма
28
Дукуре
Шейк
19
Хьюз
Уилл
9
Айю
Джордан
14
Матета
Жан-Филипп
22
Эдуар
Одсонн
Ньюкасл
4-3-3
Кристал Пэлас
4-3-3

История личных встреч

Ньюкасл
Кристал Пэлас

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

22 матча

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.3%
59.1%
13.6%
6 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
КЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:3
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
Ч
2:0
Ч
0:2

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1
0.55

Среднее время на гол

90
165

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1
0.91

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

90
99

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 6 (1) 0.67
Уилсон Каллум 4 (1) 0.44
Гордон Энтони 2 0.22
Альмирон Мигель 2 0.22
Мёрфи Джейкоб 1 0.11
Барнс Харви 1 0.11
Лонгстафф Шон 1 0.11
Ботман Свен 1 0.11
Гимараэс Бруно 1 0.11
Бёрн Дэн 1 0.11
Тонали Сандро 1 0.11
Триппьер Киран 0 0
Андерсон Эллиот 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 4 0.44
Андерсен Йоаким 2 0.22
Эзе Эберечи 1 0.11
Матета Жан-Филипп 0 0
Айю Джордан 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 5 0
Гимараэс Бруно 4 0
Лонгстафф Шон 2 0
Тонали Сандро 2 0
Триппьер Киран 1 0
Бёрн Дэн 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Шёр Фабиан 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Жоэлинтон 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 3 0
Айю Джордан 2 0
Хьюз Уилл 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Митчелл Тайрик 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Ньюкасл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

10
3
Ньюкасл
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Кристал Пэлас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
75%
76-90

Забито

11
3
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
2
67%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

20
7
7 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
1
14%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
3
43%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
5
25%
3
43%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0
Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0
Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Кристал Пэлас

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:8
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
8
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:8
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
8
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7
2
6
3.5
2
6
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 9 7 0 2 19 - 6 21
2.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 16 - 6 20
3.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 1 2 19 - 12 16
6.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 9 5 1 3 21 - 9 16
7.
Брайтон
 0:2 Заявка 9 5 1 3 21 - 18 16
8.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
9.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Брентфорд
 1:0 Заявка 9 2 4 3 12 - 12 10
14.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
15.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
17.
Борнмут
 1:0 Заявка 9 1 3 5 6 - 18 6
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5
19.
Бёрнли
 0:1 Заявка 9 1 1 7 7 - 21 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
3.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Брайтон
 0:2 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
7.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Брентфорд
 1:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Борнмут
 1:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 7 5
15.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
16.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 0:1 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
9.
Брайтон
 0:2 Заявка 4 2 0 2 8 - 10 6
10.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
11.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
12.
Брентфорд
 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
13.
Бёрнли
 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
18.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
19.
Борнмут
 1:0 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Ньюкасл Исак Александр 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Мёрфи на правом фланге снова пытался заработать угловой удар, но сейчас здорово сыграл Митчелл, успевший догнать сферу у самой лицевой и вынести её за боковую. 
  • Желтая карточка
    41'
    Лонгстафф повздорил с Митчеллом, и вроде бы эпизод на этом завершился, но затем игрок "Ньюкасла" решил помешать сопернику вбросить мяч из аута. Робинсону это не понравилось и он наградил Лонгстаффа "горчичником". 
  • Опасный момент
    40'
    ТРИППЬЕР! Разыграли угловой на левом фланге хозяева. Триппьер выполнил очень сильный кросс в район дальней штанги. Мяч никого не задел и чуть было не юркнул в угол ворот, а Джонстон уже ничего не смог бы сделать!
  • Угловой
    39'
    После навеса с корнера Ласселлс выиграл верх и сделал скидку в центр, а там Гимараэс пытался протолкнуть игровой снаряд в сетку, но попал в ногу Джонстона, от которой мяч ушёл ещё на удин угловой. 
  • Угловой
    38'
    Мёрфи вновь очень активен на правом фланге. С трудом Митчелл сумел его остановить и вынести сферу за лицевую. Будет угловой хозяев. 
  • 37'
    Никак не получается у "Пэлас" провести более-менее осмысленную атаку. Под очень серьёзным прессингом находятся игроки гостей на своей половине поля. 
  • 36'
    Жоэлинтон с левого фланга сместился в центр и пытался отдать острый пас к штрафной площади соперника, но Хьюз всё контролировал и спокойно перехватил. 
  • Судья
    35'
    Мёрфи совершил фол на чужой половине поля, а затем взял мяч в руки. Лерма непонятно для чего толкнул игрока "Ньюкасла". Арбитр вновь обошёлся устным предупреждением. 
  • Опасный момент
    34'
    Очередной кросс с правого фланга от Триппьера, Уилсон выиграл борьбу у защитника, вот только головой пробил выше ворот. А ведь до ворот была всего пара метров. Очередной моменты упустили "сороки". 
  • 33'
    Снова правым флангом атака хозяев. Триппьер покатил вперёд на Лонгстаффа, которого очень плотно окружили два соперника, и игрок "Ньюкасла" выпустил сферу за боковую линию. 
  • 32'
    Как бы все эти неиспользованные моменты не аукнулись "сорокам". Подопечные Роя Ходжсона очень опасные ребята, которым может хватить и одного момента, дабы забить свой гол. 
  • Штанга
    31'
    ГОРДОН! Мёрфи снова справа накрутил соперника и выполнил подачу в штрафную. Защитники потеряли Гордона, который с линии вратарской бил по пустым воротам, но попал в перекладину!
  • Желтая карточка
    30'
    Наконец-то это свершилось. Тим Робинсон продемонстрировал первую жёлтую карточку. Матета наказан за свой грубый приём в прошлом эпизоде. 
  • Травма, повреждение
    29'
    Матета очень грубо сзади наступил на ахилл Гимараэсу. Очень больно игроку "Ньюкасла", требуется выход медицинской бригады на поле. 
  • 28'
    Активные фланги у "Ньюкасла". Особенно сегодня выделяется правая бровка, где активны Триппьер и Мёрфи. А слева есть очень опасный Гордон, проводящий великолепный сезон. 
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    • Опасный момент
      27'
      Мёрфи справа в штрафной нашёл Лонстаффа, который прострелил в центр, а защитник в последний момент сумел выбить сферу из под ног Уилсона. Очень горячо было у ворот "Пэлас".
    • Опасный момент
      26'
      Лонгстафф быстро разыграл штрафной на чужой половине поля, сфера дошла до Мёрфи, который плотно пробил с линии штрафной. Джонстон сумел выручить свою команду, отбив непростой удар!
    • 25'
      Хьюз и Эдуар перед чужой штрафной здорово сыграл в мелкий пас, однако продолжения не последовала. Мяч спокойно прикатился в руки голкиперу хозяев. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Эдуар по центру разогнал хорошую контратаку своей команды, а затем его сбил Ласселлс. Арбитр вновь решил не показывать жёлтую карточку, хотя сорвана была перспективная атака. 
    • 23'
      Постепенно перешла инициатива к "Кристал Пэлас". Много владеют сейчас мячом гости. Возможно, "сороки" взяли небольшую передышку после активно начала матча. 
    • 22'
      Андерсон выполнил со своей половины поля длинный заброс на правый фланг. Айю сильно старался догнать игровой снаряд, но сделать этого не вышло. От ворот продолжит игру Поуп. 
    • 21'
      После навеса с корнера Уилсон вынес мяч из своей штрафной, вот только недалеко. Митчелл с подбора нанёс удар по воротам, но сделал это очень сильно. Выше ворот прошёл мяч. 
    • Угловой
      20'
      Эдуар здорово отборолся на левом фланге и сумел заработать угловой в борьбе с Мёрфи. Стандарты это, конечно, шанс для гостей сравнять счёт. 
    • 19'
      Эдуар до конца отработал и сбил с нога Триппьера. Арбитр нарушения правил не зафиксировал, однако аут всё равно остался за "Ньюкаслом". 
    • 18'
      Ещё один длинный пас низом на ход Уилсону, однако здорово сыграл Андерсен, сумевший перехватить эту перспективную передачу. Продолжает "Ньюкасл" активно действовать. 
    • 17'
      Очень активно прессингуют своего соперника хозяева. Мёрфи совершил перехват в центре поля и помчался вперёд, но в подкате у него чисто мяч выбил Хьюз. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Гимараэс в центре поля здорово обыграл соперника и рвался вперёд, но его завалил на газон Лерма. Тим Робинсон решил не показывать предупреждение игроку "Пэлас". 
    • 15'
      Эдаур по центру разогнал атаку и отдал левее Митчеллу, прострел которого накрыл Триппьер, а повторный навес вынес из своей штрафной Бёрн. 
    • 14'
      Продолжают нагружать в штрафную игроки "Ньюкасла". Снова Триппьер с правого фланга выполнил кросс в штрафную, вот только в этот раз очень сильно, и сфера вылетела за боковую на другом фланге. 
    • 13'
      Продолжают хозяева много времени проводить в атаке. Большое дело они сделали, забив быстрый гол. Всё-таки в этом сезоне подопечные Ходжсона пропускают очень мало. 
    • Угловой
      12'
      Мёрфи выполнил отличный навес в штрафную гостей. Андерсен сумел перехватить, но дальше возникла суматоха во вратарской, и защитники "Пэлас" с трудом вынесли на угловой. 
    • Травма, повреждение
      11'
      Триппьер в отчаянном подкате выбил сферу из под ног Митчелла. Выглядело это очень опасно, и оба футболиста лежат на газоне. Кстати, арбитр нарушения со стороны защитника "сорок" не зафиксировал. 
    • 10'
      Лонгстафф с правого фланга выполнил отличный кросс на дальнюю штангу, но Уорд сумел выиграть верховую борьбу, не позволив Жоэлинтону вогнать мяч с близкого расстояния в ворота!
    • Опасный момент
      9'
      МАТЕТА! После навеса Хьюза Матета головой пробил в правый угол ворот, Поуп уже не реагировал, но игровой снаряд прошёл рядом со штангой!
    • Угловой
      8'
      Ответная атака "Пэласа". Матета с правого края штрафной выполнил прострел в центр, а Мёрфи опередил Хьюза и вынес мяч за лицевую. Угловой для гостей. 
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МЁРФИ! И всё-таки засчитывают судьи взятие ворот! Курьёзный гол получился, заметно, что Мёрфи пытался выполнить сферу на дальнюю штангу, но та по сумасшедшей траектории залетела в дальний угол!
       
    • Видеоповтор
      6'
      Арбитры VAR долго смотрят этот эпизод. Посмотрим, какое решение они примут в данной ситуации. 
    • Офсайд
      5'
      Длинная диагональ на правый фланг, Триппьер выполнил скидку в правый край штрафной, а Мёрфи хотел сделать навес, но мяч свалился с ноги и залетел в дальний угол. Однако, лайнсмен поднял флажок. Офсайд был у Триппьера. 
    • 4'
      Разыграли Триппьер и Гордон угловой. Защитник хозяев выполнил отличный кросс в штрафную, но никто из игроков "Ньюкасла" откликнуться на эту передачу не сумел. Выглядело напряжённо у ворот Джонстона. 
    • Угловой
      3'
      Активно начинают хозяева. Триппьер по правому флангу отдал сильный пас вперёд, защитник опередил Мёрфи, однако вынес сферу за лицевую. Будет угловой. 
    • 2'
      "Сороки" вышли на матч в привычных чёрно-белых цветах, гости также в своей привычной форме, в которой имеются красные и синие цвета. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч под свисток арбитра Тима Робинсона! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33.9% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Ньюкасл
    95.2% (118)
    Ничья
    4% (5)
    Кристал Пэлас
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.35% (51)
    Меньше
    55.65% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    45.22% (52)
    Нет
    54.78% (63)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    33.9% (42)
    2:0 Ньюкасл
    28.2% (35)
    1:0 Ньюкасл
    18.5% (23)
    3:1 Ньюкасл
    4% (5)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    3:0 Ньюкасл
    2.4% (3)
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