Жоэлинтон с левого фланга сместился в центр и пытался отдать острый пас к штрафной площади соперника, но Хьюз всё контролировал и спокойно перехватил.

Никак не получается у "Пэлас" провести более-менее осмысленную атаку. Под очень серьёзным прессингом находятся игроки гостей на своей половине поля.

Мёрфи вновь очень активен на правом фланге. С трудом Митчелл сумел его остановить и вынести сферу за лицевую. Будет угловой хозяев.

После навеса с корнера Ласселлс выиграл верх и сделал скидку в центр, а там Гимараэс пытался протолкнуть игровой снаряд в сетку, но попал в ногу Джонстона, от которой мяч ушёл ещё на удин угловой.

ТРИППЬЕР! Разыграли угловой на левом фланге хозяева. Триппьер выполнил очень сильный кросс в район дальней штанги. Мяч никого не задел и чуть было не юркнул в угол ворот, а Джонстон уже ничего не смог бы сделать!

Лонгстафф повздорил с Митчеллом, и вроде бы эпизод на этом завершился, но затем игрок "Ньюкасла" решил помешать сопернику вбросить мяч из аута. Робинсону это не понравилось и он наградил Лонгстаффа "горчичником".

Мёрфи на правом фланге снова пытался заработать угловой удар, но сейчас здорово сыграл Митчелл, успевший догнать сферу у самой лицевой и вынести её за боковую.

Активные фланги у "Ньюкасла". Особенно сегодня выделяется правая бровка, где активны Триппьер и Мёрфи. А слева есть очень опасный Гордон, проводящий великолепный сезон.

Матета очень грубо сзади наступил на ахилл Гимараэсу. Очень больно игроку "Ньюкасла", требуется выход медицинской бригады на поле.

Наконец-то это свершилось. Тим Робинсон продемонстрировал первую жёлтую карточку. Матета наказан за свой грубый приём в прошлом эпизоде.

ГОРДОН! Мёрфи снова справа накрутил соперника и выполнил подачу в штрафную. Защитники потеряли Гордона, который с линии вратарской бил по пустым воротам, но попал в перекладину!

Как бы все эти неиспользованные моменты не аукнулись "сорокам". Подопечные Роя Ходжсона очень опасные ребята, которым может хватить и одного момента, дабы забить свой гол.

Снова правым флангом атака хозяев. Триппьер покатил вперёд на Лонгстаффа, которого очень плотно окружили два соперника, и игрок "Ньюкасла" выпустил сферу за боковую линию.

Очередной кросс с правого фланга от Триппьера, Уилсон выиграл борьбу у защитника, вот только головой пробил выше ворот. А ведь до ворот была всего пара метров. Очередной моменты упустили "сороки".

Мёрфи совершил фол на чужой половине поля, а затем взял мяч в руки. Лерма непонятно для чего толкнул игрока "Ньюкасла". Арбитр вновь обошёлся устным предупреждением.

27' Мёрфи справа в штрафной нашёл Лонстаффа, который прострелил в центр, а защитник в последний момент сумел выбить сферу из под ног Уилсона. Очень горячо было у ворот "Пэлас".

26' Лонгстафф быстро разыграл штрафной на чужой половине поля, сфера дошла до Мёрфи, который плотно пробил с линии штрафной. Джонстон сумел выручить свою команду, отбив непростой удар!

25' Хьюз и Эдуар перед чужой штрафной здорово сыграл в мелкий пас, однако продолжения не последовала. Мяч спокойно прикатился в руки голкиперу хозяев.

24' Эдуар по центру разогнал хорошую контратаку своей команды, а затем его сбил Ласселлс. Арбитр вновь решил не показывать жёлтую карточку, хотя сорвана была перспективная атака.

23' Постепенно перешла инициатива к "Кристал Пэлас". Много владеют сейчас мячом гости. Возможно, "сороки" взяли небольшую передышку после активно начала матча.

22' Андерсон выполнил со своей половины поля длинный заброс на правый фланг. Айю сильно старался догнать игровой снаряд, но сделать этого не вышло. От ворот продолжит игру Поуп.

21' После навеса с корнера Уилсон вынес мяч из своей штрафной, вот только недалеко. Митчелл с подбора нанёс удар по воротам, но сделал это очень сильно. Выше ворот прошёл мяч.

20' Эдуар здорово отборолся на левом фланге и сумел заработать угловой в борьбе с Мёрфи. Стандарты это, конечно, шанс для гостей сравнять счёт.

19' Эдуар до конца отработал и сбил с нога Триппьера. Арбитр нарушения правил не зафиксировал, однако аут всё равно остался за "Ньюкаслом".