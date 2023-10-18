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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Ньюкасл
 
Позже
Кристал Пэлас
Прогнозы 57
Ньюкасл 93% (53)
X 5.3% (3)
Кристал Пэлас 1.8% (1)
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Ньюкасл
Кристал Пэлас

История личных встреч

Ньюкасл
Кристал Пэлас

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

22 матча

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.3%
59.1%
13.6%
6 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
КЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:3
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
Ч
2:0
Ч
0:2

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1
0.55

Среднее время на гол

90
165

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1
0.91

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

90
99

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 6 (1) 0.75
Уилсон Каллум 4 (1) 0.5
Гордон Энтони 2 0.25
Альмирон Мигель 2 0.25
Барнс Харви 1 0.13
Лонгстафф Шон 1 0.13
Ботман Свен 1 0.13
Гимараэс Бруно 1 0.13
Бёрн Дэн 1 0.13
Тонали Сандро 1 0.13
Триппьер Киран 0 0
Мёрфи Джейкоб 0 0
Андерсон Эллиот 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 4 0.5
Андерсен Йоаким 2 0.25
Эзе Эберечи 1 0.13
Матета Жан-Филипп 0 0
Айю Джордан 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 5 0
Гимараэс Бруно 4 0
Тонали Сандро 2 0
Триппьер Киран 1 0
Бёрн Дэн 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Шёр Фабиан 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Жоэлинтон 1 0
Барнс Харви 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Ботман Свен 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 3 0
Айю Джордан 2 0
Хьюз Уилл 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Эзе Эберечи 1 0
Митчелл Тайрик 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Ньюкасл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

10
3
Ньюкасл
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Кристал Пэлас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
75%
76-90

Забито

11
3
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
2
67%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

20
7
7 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
1
14%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
3
43%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
5
25%
3
43%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0
Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0
Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Кристал Пэлас

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:8
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
8
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:8
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
8
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7
2
6
3.5
2
6
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
2.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 16 - 6 20
3.
Манчестер Сити
 Заявка 8 6 0 2 17 - 6 18
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 18 - 9 17
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 1 2 19 - 12 16
6.
Брайтон
 Заявка 8 5 1 2 21 - 16 16
7.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
8.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 1 3 20 - 9 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
15.
Эвертон
 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
16.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 11 - 12 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
18.
Бёрнли
 Заявка 8 1 1 6 7 - 20 4
19.
Борнмут
 Заявка 8 0 3 5 5 - 18 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
3.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
4.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
5.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
7.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
9.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
10.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
11.
Бёрнли
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
14.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Ньюкасл Исак Александр 6
Ливерпуль Салах Мохамед 5 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Челси Джексон Николас 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2023, осталось 2 дня 9 часов 23 минуты.

    Главный судья: Робинсон Тим

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    • Прогнозы 57
    Ньюкасл 93% (53)
    X 5.3% (3)
    Кристал Пэлас 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Кристал Пэлас
    4.55
    4.80
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    7.50
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Ньюкасл
    93% (53)
    Ничья
    5.3% (3)
    Кристал Пэлас
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.73% (29)
    Меньше
    47.27% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    52.73% (29)
    Нет
    47.27% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    43.9% (25)
    2:0 Ньюкасл
    24.6% (14)
    1:0 Ньюкасл
    14% (8)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
    3:1 Ньюкасл
    3.5% (2)
    3:0 Ньюкасл
    3.5% (2)
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