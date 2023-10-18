Тур: 9. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Робинсон Тим
Позже
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Ньюкасл
Кристал Пэлас
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
22 матча
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.3%
59.1%
13.6%
6 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1
1.27
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1
0.55
Среднее время на гол
90
165
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1
0.91
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
90
99
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|6 (1)
|0.75
|Уилсон Каллум
|4 (1)
|0.5
|Гордон Энтони
|2
|0.25
|Альмирон Мигель
|2
|0.25
|Барнс Харви
|1
|0.13
|Лонгстафф Шон
|1
|0.13
|Ботман Свен
|1
|0.13
|Гимараэс Бруно
|1
|0.13
|Бёрн Дэн
|1
|0.13
|Тонали Сандро
|1
|0.13
|Триппьер Киран
|0
|0
|Мёрфи Джейкоб
|0
|0
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуар Одсонн
|4
|0.5
|Андерсен Йоаким
|2
|0.25
|Эзе Эберечи
|1
|0.13
|Матета Жан-Филипп
|0
|0
|Айю Джордан
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|5
|0
|Гимараэс Бруно
|4
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Бёрн Дэн
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Шёр Фабиан
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Жоэлинтон
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|3
|0
|Айю Джордан
|2
|0
|Хьюз Уилл
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Ньюкасл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
10
3
Ньюкасл
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Кристал Пэлас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
75%
76-90
Забито
11
3
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
2
67%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
20
7
7 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
1
14%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
3
43%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
5
25%
3
43%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0
Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0
Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0
Результаты матчей
Ньюкасл
Кристал Пэлас
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:8
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
8
1 раз 25%
1
4 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:8
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
8
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
17
26
17
26
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|21 - 16
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|20 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|10.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 12
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 18
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|6.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Ньюкасл
|Исак Александр
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Брентфорд
|Хикки Аарон
|5
|Челси
|Джексон Николас
|5
Прогнозы на матч Ньюкасл - Кристал Пэлас
Исход игры
Ньюкасл
93% (53)
Ничья
5.3% (3)
Кристал Пэлас
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (29)
Меньше
47.27% (26)
Обе команды забьют
Да
52.73% (29)
Нет
47.27% (26)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
43.9% (25)
2:0 Ньюкасл
24.6% (14)
1:0 Ньюкасл
14% (8)
1:1 Ничья
3.5% (2)
3:1 Ньюкасл
3.5% (2)
3:0 Ньюкасл
3.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!