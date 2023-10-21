Тур: 12. Стадион: Stadion Puszczy.
1:0
Второй тайм: 80'
0'
17' Желтая карточкаСемашко Артур
1:0
41' ГолСемашко Артур
70' Желтая карточкаГицэ Вирджил
78' Желтая карточкаLukasz Solowiej
Ход матча
17'
41'
1:0
70'
78'
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
70
Хайда
Войцех
15
Глик
Камил
10
Ракочи
Михал
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кой МихалЗащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
-
38 Мишор ЯкубНападающий
-
-
-
20 Karol Knap
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukasz Solowiej
|5 (1)
|0.42
|Семашко Артур
|2
|0.17
|Крачун Артур
|2 (2)
|0.17
|Холевяк Матеуш
|1
|0.08
|Запольник Камиль
|1
|0.08
|Кидрич Рок
|1
|0.08
|Вальски Михал
|1
|0.08
|Якуба Роман
|0
|0
|Piotr Mrozinski
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|2
|0.18
|Ракочи Михал
|2
|0.18
|Patryk Makuch
|2
|0.18
|Гицэ Вирджил
|2
|0.18
|Атанасов Яни
|1
|0.09
|Глик Камил
|1
|0.09
|Ярошински Павел
|1
|0.09
|Takuto Oshima
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|4
|1
|Jacub Serafin
|5
|0
|Konrad Stepien
|3
|1
|Семашко Артур
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Хайда Войцех
|2
|0
|Якуба Роман
|2
|0
|Мешанович Мурис
|1
|0
|Piotr Mrozinski
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Бартош Якуб
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
|Hubert Tomalski
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Зых Оливер
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|4
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Patryk Makuch
|2
|0
|Kacper Smiglewski
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Ярошински Павел
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Краковия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
3
Пуща Неполомице
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Краковия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
1
3
Пуща Неполомице
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Краковия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
7%
3
27%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
3
27%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
27%
3
27%
76-90
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
17%
2
17%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Пропущено
22
14
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
5%
3
21%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
4
18%
2
14%
31-45
5
23%
3
21%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
8
36%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лех - Пуща Неполомице 4:1 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1
Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4
Краковия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Краковия - Сталь Жешув 2:1 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 Гурник Ленчна - Краковия 3:4
Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Краковия
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
4:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
73
38
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|26 - 14
|25
|2.
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|3.
|10
|7
|1
|2
|22 - 12
|22
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|6.
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|7.
|12
|6
|1
|5
|22 - 13
|19
|8.
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|12
|2
|8
|2
|10 - 10
|14
|11.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|11 - 16
|13
|12.
|11
|3
|3
|5
|15 - 15
|12
|13.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|14.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|15.
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|16.
|11
|2
|4
|5
|7 - 15
|10
|17.
|11
|2
|1
|8
|6 - 19
|7
|18.
|11
|1
|4
|6
|11 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|18 - 5
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|4.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|5.
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|10.
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|13.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|15.
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|16.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 3
|10
|3.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|4.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|7.
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|8.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|6
|0
|5
|1
|3 - 4
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|17.
|1:0
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
|18.
|6
|0
|0
|6
|1 - 12
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|9 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|5 (2)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 4
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2