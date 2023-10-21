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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Пуща Неполомице
1:0
Второй тайм: 80'
Краковия
0'
17' Желтая карточка
Семашко Артур
1:0
41' Гол
Семашко Артур
70' Желтая карточка
Гицэ Вирджил
78' Желтая карточка
Lukasz Solowiej
48
Зых
Оливер
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
27
Lukasz
Solowiej
3
Якуба
Роман
70
Хайда
Войцех
5
Konrad
Stepien
9
Семашко
Артур
14
Jacub
Serafin
6
Marcel
Pieczek
25
Запольник
Камиль
13
Sebastian
Madejski
5
Гицэ
Вирджил
15
Глик
Камил
3
Сковгор
Андреас
18
Takuto
Oshima
2
Рыпэ
Корнел
10
Ракочи
Михал
6
Атанасов
Яни
17
Бохнак
Матеуш
7
Patryk
Makuch
9
Кялльман
Беньямин
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Краковия
3-1-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukasz Solowiej 5 (1) 0.42
Семашко Артур 2 0.17
Крачун Артур 2 (2) 0.17
Холевяк Матеуш 1 0.08
Запольник Камиль 1 0.08
Кидрич Рок 1 0.08
Вальски Михал 1 0.08
Якуба Роман 0 0
Piotr Mrozinski 0 0
Konrad Stepien 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 2 0.18
Ракочи Михал 2 0.18
Patryk Makuch 2 0.18
Гицэ Вирджил 2 0.18
Атанасов Яни 1 0.09
Глик Камил 1 0.09
Ярошински Павел 1 0.09
Takuto Oshima 0 0
Kacper Smiglewski 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 4 1
Jacub Serafin 5 0
Konrad Stepien 3 1
Семашко Артур 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Хайда Войцех 2 0
Якуба Роман 2 0
Мешанович Мурис 1 0
Piotr Mrozinski 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Кой Михал 1 0
Бартош Якуб 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Запольник Камиль 1 0
Hubert Tomalski 1 0
Кидрич Рок 1 0
Зых Оливер 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 4 0
Атанасов Яни 2 0
Patryk Makuch 2 0
Kacper Smiglewski 2 0
Глик Камил 1 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Ярошински Павел 1 0
Хосконен Артту 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ракочи Михал 1 0
Karol Knap 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Краковия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Пуща Неполомице
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Краковия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

1
3
Пуща Неполомице
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Краковия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
7%
3
27%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
3
27%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
27%
3
27%
76-90

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
17%
2
17%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Пропущено

22
14
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
5%
3
21%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
4
18%
2
14%
31-45
5
23%
3
21%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
8
36%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лех - Пуща Неполомице 4:1 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1
Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4
Краковия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Краковия - Сталь Жешув 2:1 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 Гурник Ленчна - Краковия 3:4
Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Краковия

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

4:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
8
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 11 8 1 2 26 - 14 25
2.
Шленск Вроцлав
 11 7 2 2 18 - 10 23
3.
Ракув
 10 7 1 2 22 - 12 22
4.
Легия
 10 6 2 2 19 - 11 20
5.
Лех
 10 6 2 2 19 - 14 20
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 14 - 15 20
7.
Погонь Щецин
 12 6 1 5 22 - 13 19
8.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 14 - 15 14
9.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
10.
Пяст
 12 2 8 2 10 - 10 14
11.
Краковия
 0:1 11 3 4 4 11 - 16 13
12.
Сталь Мелец
 11 3 3 5 15 - 15 12
13.
Пуща Неполомице
 1:0 12 3 3 6 13 - 22 12
14.
Корона Кельце
 10 2 4 4 10 - 12 10
15.
Варта Познань
 11 2 4 5 11 - 13 10
16.
Гурник Забже
 11 2 4 5 7 - 15 10
17.
ЛКС Лодзь
 11 2 1 8 6 - 19 7
18.
Рух Хожув
 11 1 4 6 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 6 6 0 0 18 - 5 18
2.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
3.
Легия
 6 5 0 1 13 - 4 15
4.
Заглембе Любин
 6 4 2 0 7 - 3 14
5.
Лех
 5 4 1 0 13 - 4 13
6.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
7.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
8.
Пуща Неполомице
 1:0 6 3 2 1 8 - 7 11
9.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 8 - 5 10
10.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
11.
Пяст
 6 2 3 1 7 - 6 9
12.
Радомяк Радом
 5 2 2 1 8 - 5 8
13.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
14.
Корона Кельце
 5 1 3 1 5 - 4 6
15.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
16.
Краковия
 0:1 5 1 2 2 6 - 11 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 9 - 3 10
3.
Краковия
 0:1 6 2 2 2 5 - 5 8
4.
Ягеллония Белосток
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
6.
Ракув
 4 2 0 2 9 - 10 6
7.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
8.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
9.
Легия
 4 1 2 1 6 - 7 5
10.
Варта Познань
 5 1 2 2 7 - 7 5
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 5 - 10 5
12.
Пяст
 6 0 5 1 3 - 4 5
13.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 1:0 6 0 1 5 5 - 15 1
18.
ЛКС Лодзь
 6 0 0 6 1 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 9 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пяст Дзичек Патрик 6
Легия Жозуэ Филипе 1 4
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 4
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Lukasz Solowiej сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Семашко Артур бьет в цель!
  • 17'
    Семашко Артур получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пуща Неполомице
    Ничья
    Краковия
    3.75
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    4.50
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    4.05
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    Пуща Неполомице
    Краковия
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