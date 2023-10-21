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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Лех
2:1
Второй тайм: 69'
ЛКС Лодзь
0'
2' Желтая карточка
Michal Mokrzycki
1:0
18' Гол
Исхак Микаэль
41' Желтая карточка
Муравски Радослав
2:0
44' Гол
Исхак Микаэль
2:1
64' Гол
Stipe Juric
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
25
Дагерстол
Филип
16
Милич
Антонио
5
Андерссон
Элиас
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
50
Ба-Луа
Адриэль
10
Мархвиньски
Филип
11
Вельде
Кристоффер
9
Исхак
Микаэль
1
Alexander
Bobek
8
Данковски
Камиль
4
Монсальве
Начо
24
Лувеу
Адриен
5
Флис
Марцин
14
Michal
Mokrzycki
16
Рамирес
Даниэль
11
Engjell
Hoti
10
Пируло
21
Stipe
Juric
23
Слива
Мацей
Лех
4-2-3-1
ЛКС Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Лех
ЛКС Лодзь

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:2
К
0:1
Э
4:0
Э
0:5
OE
1:1
OE
0:3
OE
1:2
OE
1:2

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

2
2.6

Среднее время на гол

45
34

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.4
0.75

Среднее время на гол

225
120

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1.11
1.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
50

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мархвиньски Филип 5 0.45
Исхак Микаэль 4 0.36
Вельде Кристоффер 3 (1) 0.27
Ба-Луа Адриэль 2 0.18
Карлстрём Йеспер 1 0.09
Блажич Миха 1 0.09
Червински Алан 1 0.09
Милич Антонио 1 0.09
Дагерстол Филип 1 0.09
Шимчак Филип 1 0.09
Гургул Михал 1 0.09
Перейра Жоэл III 0 0
Хотич Дино 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Соуза Афонсу 0 0
ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Техан Кай 2 0.17
Рамирес Даниэль 2 (2) 0.17
Engjell Hoti 1 0.08
Stipe Juric 1 0.08
Тутышкинас Артемиюс 1 0.08
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 3 1
Карлстрём Йеспер 4 0
Вельде Кристоффер 2 0
Шимчак Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Дуглас Барри 1 0
Исхак Микаэль 1 0
Беднарек Филип 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Червински Алан 1 0
Милич Антонио 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Соуза Афонсу 1 0
ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 3 1
Jakub Letniowski 4 0
Engjell Hoti 2 1
Рамирес Даниэль 3 0
Stipe Juric 1 1
Данковски Камиль 2 0
Флис Марцин 2 0
Монсальве Начо 2 0
Пируло 2 0
Alexander Bobek 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Марциняк Адам 1 0
Шелига Бартош 1 0
Гюлен Левент 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Лувеу Адриен 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0

Результаты матчей

Лех
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
ЛКС Лодзь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Лех
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
5
Лех
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
ЛКС Лодзь
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

13
2
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
1
50%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
2
50%
2
18%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
60%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
5
50%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

19
7
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
29%
16-30
4
21%
1
14%
31-45
4
21%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
3
43%
76-90

Пропущено

14
18
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
14%
4
22%
1-15
2
14%
4
22%
16-30
6
43%
2
11%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
2
14%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1
Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2
Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1

Результаты матчей

Лех
ЛКС Лодзь

Точный счет

4:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

4:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Лех
ЛКС Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
5
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
7
6
4
1.5
2
9
2
8
2.5
2
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 8 2 2 22 - 10 26
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 1 2 26 - 14 25
3.
Лех
 2:1 11 7 2 2 21 - 15 23
4.
Ракув
 10 7 1 2 22 - 12 22
5.
Легия
 11 6 2 3 19 - 15 20
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 14 - 15 20
7.
Погонь Щецин
 12 6 1 5 22 - 13 19
8.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 14 - 15 14
9.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
10.
Краковия
 11 3 5 3 12 - 16 14
11.
Пяст
 12 2 8 2 10 - 10 14
12.
Сталь Мелец
 11 3 3 5 15 - 15 12
13.
Корона Кельце
 10 2 4 4 10 - 12 10
14.
Варта Познань
 11 2 4 5 11 - 13 10
15.
Гурник Забже
 11 2 4 5 7 - 15 10
16.
Пуща Неполомице
 12 2 4 6 13 - 23 10
17.
Рух Хожув
 11 1 4 6 11 - 20 7
18.
ЛКС Лодзь
 1:2 12 2 1 9 7 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 6 6 0 0 18 - 5 18
2.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
3.
Лех
 2:1 6 5 1 0 15 - 5 16
4.
Легия
 6 5 0 1 13 - 4 15
5.
Заглембе Любин
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 12 - 5 13
7.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
8.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
9.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Пяст
 6 2 3 1 7 - 6 9
11.
Пуща Неполомице
 6 2 3 1 8 - 8 9
12.
Радомяк Радом
 5 2 2 1 8 - 5 8
13.
ЛКС Лодзь
 1:2 5 2 1 2 5 - 7 7
14.
Корона Кельце
 5 1 3 1 5 - 4 6
15.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
16.
Краковия
 5 1 2 2 6 - 11 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 9 - 3 10
3.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Ягеллония Белосток
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Лех
 2:1 5 2 1 2 6 - 10 7
6.
Ракув
 4 2 0 2 9 - 10 6
7.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
8.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
9.
Варта Познань
 5 1 2 2 7 - 7 5
10.
Легия
 5 1 2 2 6 - 11 5
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 5 - 10 5
12.
Пяст
 6 0 5 1 3 - 4 5
13.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 6 0 1 5 5 - 15 1
18.
ЛКС Лодзь
 1:2 7 0 0 7 2 - 14 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 11 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 5
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Легия Жозуэ Филипе 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Вельде Кристоффер сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Исхак Микаэль бьет в цель!
  • 41'
    Муравски Радослав получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Мархвиньски Филип сделал результативную передачу.
  • 18'
    Г О О О О Л - Исхак Микаэль бьет в цель!
  • 2'
    Michal Mokrzycki получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится победой ЛКС Лодзь.
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    Лех
    Ничья
    ЛКС Лодзь
    9.50
    9.92
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    7.80
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    Лех
    ЛКС Лодзь
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