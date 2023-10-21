Тур: 12. Стадион: Городской стадион Познань. Зрители: 25026
0'
2' Желтая карточкаMichal Mokrzycki
1:0
18' ГолИсхак Микаэль
41' Желтая карточкаМуравски Радослав
2:0
44' ГолИсхак Микаэль
2:1
64' ГолStipe Juric
3:1
81' ГолВельде Кристоффер
90'+5
Ход матча
18'
44'
46'
64'
2:1
81'
24
Лувеу
Адриен
11
Engjell
Hoti
10
Пируло
21
Stipe
Juric
23
Слива
Мацей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лувеу АдриенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
10 ПирулоНападающий
-
21 Stipe JuricНападающий
-
23 Слива МацейНападающий
- Запасные игроки
-
25 Колба МихалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Фасе АнтонНападающий
-
-
22 Jan Labedzki
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
История личных встреч
Лех
ЛКС Лодзь
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
2
2.6
Среднее время на гол
45
34
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.4
0.75
Среднее время на гол
225
120
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1.11
1.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
50
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мархвиньски Филип
|5
|0.45
|Вельде Кристоффер
|4 (1)
|0.36
|Исхак Микаэль
|4
|0.36
|Ба-Луа Адриэль
|2
|0.18
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.09
|Блажич Миха
|1
|0.09
|Червински Алан
|1
|0.09
|Милич Антонио
|1
|0.09
|Дагерстол Филип
|1
|0.09
|Шимчак Филип
|1
|0.09
|Гургул Михал
|1
|0.09
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Квеквескири Ника
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Техан Кай
|2
|0.17
|Рамирес Даниэль
|2 (2)
|0.17
|Engjell Hoti
|1
|0.08
|Stipe Juric
|1
|0.08
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.08
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|3
|1
|Карлстрём Йеспер
|4
|0
|Вельде Кристоффер
|2
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|3
|1
|Jakub Letniowski
|4
|0
|Engjell Hoti
|2
|1
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Данковски Камиль
|2
|0
|Флис Марцин
|2
|0
|Монсальве Начо
|2
|0
|Пируло
|2
|0
|Alexander Bobek
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Марциняк Адам
|1
|0
|Шелига Бартош
|1
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Лувеу Адриен
|1
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0
Результаты матчей
Лех
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
ЛКС Лодзь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
3
Лех
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
5
5
Лех
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
82% (9)
0% (0)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
ЛКС Лодзь
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
16
3
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
1
33%
31-45
1
6%
1
33%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
14
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
40%
2
14%
1-15
1
20%
4
29%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
4
29%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
60%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
5
50%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Забито
22
8
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
2
25%
16-30
5
23%
1
13%
31-45
4
18%
1
13%
46-60
2
9%
1
13%
61-75
6
27%
3
38%
76-90
Пропущено
15
21
10 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
13%
4
19%
1-15
2
13%
5
24%
16-30
6
40%
3
14%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
2
13%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1
Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2
Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1
Результаты матчей
Лех
ЛКС Лодзь
Точный счет
4:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Лех
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
25
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
57
74
210
38
29
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (2)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 5
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 4