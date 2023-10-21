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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Шленск Вроцлав
4:0
Конец матча
Легия
0'
4' Желтая карточка
Ольсен Патрик
32' Желтая карточка
Покорны Петер
1:0
46' Гол
Шварц Петр
59' Желтая карточка
Пекхарт Томаш
2:0
71' Гол
Экспозито Эрик
3:0
73' Гол
Самец-Талар Пётр
4:0
77' Гол
Экспозито Эрик
90'+8
12
Лещыньски
Рафал
19
Янасик
Патрик
4
Бейгер
Лукаш
5
Петков
Алекс
33
Маценко
Егор
16
Покорны
Петер
24
Самец-Талар
Пётр
17
Шварц
Петр
8
Ольсен
Патрик
10
Науэль
Матиас
9
Экспозито
Эрик
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
33
Кун
Патрик
39
Росолек
Мацей
7
Пекхарт
Томаш
28
Гуаль
Марк
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
Легия
3-4-3

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Легия

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
76.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 19 побед

38 матчей

18.4%
23.7%
57.9%
7 побед 9 ничьих 22 победы

Первый тайм

10.5%
47.4%
42.1%
4 победы 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

21.1%
28.9%
50%
8 побед 11 ничьих 19 побед

История матчей

Э
3:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:1
ЭГА
2:0
Э
0:3
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
0:4
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:4
EFR
1:1
Э
1:3
К
1:1
К
1:1
Э
4:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
5:0
КП
0:1
КП
0:2
Э
1:0
С
1:1
Э
0:4
Э
1:2
Э
1:2
К
1:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
OE
4:0

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

0.6
0.78

Среднее время на гол

150
115

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.83
1.55

Среднее время на гол

49
58

Всего голов

45
45

Голов в среднем за матч

1.18
1.18

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

76
76

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 11 (5) 0.92
Самец-Талар Пётр 2 0.17
Науэль Матиас 2 0.17
Шварц Петр 2 0.17
Индже Бурак 2 0.17
Кончковски Мартин 1 0.08
Patryk Szwedzik 1 0.08
Палюшек Александр 1 0.08
Ольсен Патрик 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 6 0.55
Мучи Эрнест 3 0.27
Жозуэ Филипе 3 (1) 0.27
Вшолек Павел 2 0.18
Гуаль Марк 1 0.09
Элитим Хуэрхен 1 0.09
Баку Макана 1 0.09
Капюади Стив 1 0.09
Стржалек Игорь 1 0.09
Кун Патрик 0 0
Росолек Мацей 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 5 0
Ольсен Патрик 3 0
Экспозито Эрик 3 0
Жуковски Матеуш 3 0
Бейгер Лукаш 3 0
Кончковски Мартин 2 0
Петков Алекс 2 0
Лещыньски Рафал 1 0
Науэль Матиас 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Индже Бурак 1 0
Patryk Szwedzik 1 0
Маценко Егор 1 0
Яцек Магера 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 3 2
Жозуэ Филипе 4 1
Рибейру Юри 3 0
Бурч Марко 1 1
Элитим Хуэрхен 2 0
Челхака Юрген 2 0
Пекхарт Томаш 1 0
Вшолек Павел 1 0
Слиш Бартош 1 0
Крамер Блаж 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Росолек Мацей 1 0
Капюади Стив 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Легия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
2
Шленск Вроцлав
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

9
12
Шленск Вроцлав
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Легия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

11
14

Голы по времени матча

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Пропущено

5
11
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
60%
2
18%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
6
60%
2
14%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

22
20
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
1
5%
2
10%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
3
14%
6
30%
61-75
9
41%
4
20%
76-90

Пропущено

10
14
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
5
50%
2
14%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
2
20%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0
Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2
Легия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4
Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Легия

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
3
3
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
4
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
5
6
3
9
2.5
4
7
1
11
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 8 2 2 22 - 10 26
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 1 2 26 - 14 25
3.
Ракув
 10 7 1 2 22 - 12 22
4.
Лех
 10 6 2 2 19 - 14 20
5.
Легия
 11 6 2 3 19 - 15 20
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 14 - 15 20
7.
Погонь Щецин
 12 6 1 5 22 - 13 19
8.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 14 - 15 14
9.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
10.
Краковия
 11 3 5 3 12 - 16 14
11.
Пяст
 12 2 8 2 10 - 10 14
12.
Сталь Мелец
 11 3 3 5 15 - 15 12
13.
Корона Кельце
 10 2 4 4 10 - 12 10
14.
Варта Познань
 11 2 4 5 11 - 13 10
15.
Гурник Забже
 11 2 4 5 7 - 15 10
16.
Пуща Неполомице
 12 2 4 6 13 - 23 10
17.
ЛКС Лодзь
 11 2 1 8 6 - 19 7
18.
Рух Хожув
 11 1 4 6 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 6 6 0 0 18 - 5 18
2.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
3.
Легия
 6 5 0 1 13 - 4 15
4.
Заглембе Любин
 6 4 2 0 7 - 3 14
5.
Лех
 5 4 1 0 13 - 4 13
6.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 12 - 5 13
7.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
8.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
9.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Пяст
 6 2 3 1 7 - 6 9
11.
Пуща Неполомице
 6 2 3 1 8 - 8 9
12.
Радомяк Радом
 5 2 2 1 8 - 5 8
13.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
14.
Корона Кельце
 5 1 3 1 5 - 4 6
15.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
16.
Краковия
 5 1 2 2 6 - 11 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 9 - 3 10
3.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Ягеллония Белосток
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
6.
Ракув
 4 2 0 2 9 - 10 6
7.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
8.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
9.
Варта Познань
 5 1 2 2 7 - 7 5
10.
Легия
 5 1 2 2 6 - 11 5
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 5 - 10 5
12.
Пяст
 6 0 5 1 3 - 4 5
13.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 6 0 1 5 5 - 15 1
18.
ЛКС Лодзь
 6 0 0 6 1 - 12 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 11 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 5
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Легия Жозуэ Филипе 1 4
Весь список
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