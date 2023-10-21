Тур: 12. Стадион: Городской стадион Вроцлава.
4:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаОльсен Патрик
32' Желтая карточкаПокорны Петер
1:0
46' ГолШварц Петр
59' Желтая карточкаПекхарт Томаш
2:0
71' ГолЭкспозито Эрик
3:0
73' ГолСамец-Талар Пётр
4:0
77' ГолЭкспозито Эрик
90'+8
Ход матча
32'
46'
1:0
54'
59'
71'
73'
77'
4:0
33
Маценко
Егор
17
Шварц
Петр
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Karol Borys
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Диаш ЖильНападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Легия
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
76.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 19 побед
38 матчей
18.4%
23.7%
57.9%
7 побед 9 ничьих 22 победы
Первый тайм
10.5%
47.4%
42.1%
4 победы 18 ничьих 16 побед
Второй тайм
21.1%
28.9%
50%
8 побед 11 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
0.6
0.78
Среднее время на гол
150
115
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.83
1.55
Среднее время на гол
49
58
Всего голов
45
45
Голов в среднем за матч
1.18
1.18
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
76
76
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|11 (5)
|0.92
|Самец-Талар Пётр
|2
|0.17
|Науэль Матиас
|2
|0.17
|Шварц Петр
|2
|0.17
|Индже Бурак
|2
|0.17
|Кончковски Мартин
|1
|0.08
|Patryk Szwedzik
|1
|0.08
|Палюшек Александр
|1
|0.08
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6
|0.55
|Мучи Эрнест
|3
|0.27
|Жозуэ Филипе
|3 (1)
|0.27
|Вшолек Павел
|2
|0.18
|Гуаль Марк
|1
|0.09
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.09
|Баку Макана
|1
|0.09
|Капюади Стив
|1
|0.09
|Стржалек Игорь
|1
|0.09
|Кун Патрик
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|5
|0
|Ольсен Патрик
|3
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Жуковски Матеуш
|3
|0
|Бейгер Лукаш
|3
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Петков Алекс
|2
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
|Маценко Егор
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|3
|2
|Жозуэ Филипе
|4
|1
|Рибейру Юри
|3
|0
|Бурч Марко
|1
|1
|Элитим Хуэрхен
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Крамер Блаж
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Легия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
2
Шленск Вроцлав
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
9
12
Шленск Вроцлав
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Легия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
11
14
Голы по времени матча
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Пропущено
5
11
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
60%
2
18%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
6
60%
2
14%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
22
20
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
1
5%
2
10%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
3
14%
6
30%
61-75
9
41%
4
20%
76-90
Пропущено
10
14
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
5
50%
2
14%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
2
20%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0
Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2
Легия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4
Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Легия
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
56
39
47
111
110
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|5 (2)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 5
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 4