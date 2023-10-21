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  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Торонто
0:0
Первый тайм: 12'
Орландо Сити
0'
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Орландо Сити
2.58
4.10
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2.60
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Джонсон
Шон
19
Франклин
Кобе
27
О'Нил
Шейн
6
Мабика
Айме
28
Петретта
Рауль
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
10
Бернардески
Федерико
24
Инсинье
Лоренцо
3
Гутьеррес
Кристиан
25
Овусу
Принс-Осеи
31
Стедждухар
Мейсон
26
Холлидей
Майкл
25
Карлос
Антонио
15
Шлегель
Родриго
20
Петрассо
Лука
5
Араухо
Сесар
8
Фелипе
21
Урсо
Жуниор
11
Охеда
Мартин
22
Гонсалес
Гастон
7
Энрике
Рамиро
Торонто
4-2-3-1
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Торонто
Орландо Сити

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

М
4:0
М
4:0
М
0:1
М
1:1
М
2:3
М
1:0
М
1:1
М
0:2
М
2:1
М
2:1
М
1:3
М
2:1
М
0:0
М
1:2
М
3:2
М
5:0
М
4:1
М
0:2

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.89
1.33

Среднее время на гол

47
67

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.78
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

1.83
1.17

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14

Среднее время на гол

49
77

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 5 (1) 0.15
Керр Деандре 5 0.15
Инсинье Лоренцо 4 0.12
Осорио Джонатан 4 0.12
Ларьи Ричи 2 0.06
Кэй Марк-Энтони 2 0.06
Брэдли Майкл 1 0.03
Сервания Брандон 1 0.03
Сапонг Чарльз 1 0.03
Kosi Thompson 1 0.03
Гутьеррес Кристиан 0 0
Петретта Рауль 0 0
Франклин Кобе 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 14 (5) 0.41
Макгуайр Дункан 11 0.32
Охеда Мартин 6 0.18
Ангуло Иван 5 0.15
Кара Эркан 5 0.15
Энрике Рамиро 4 0.12
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.06
Араухо Сесар 1 0.03
Рафаэл Дос Сантос 1 0.03
Вильдер Картахена 1 0.03
Смит Кайл 1 0.03
Карлос Антонио 1 0.03
Перейра Маурисио 0 0
Холлидей Майкл 0 0
Гонсалес Гастон 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 6 1
Петретта Рауль 5 1
Кэй Марк-Энтони 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Сервания Брандон 3 0
Брэдли Майкл 2 0
О'Нил Шейн 2 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Франклин Кобе 2 0
Антоноглу Теми 2 0
Мабика Айме 2 0
Камареро Алонсо Коэльо 2 0
Васкес Виктор II 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Ромеро Томас 1 0
Hugo Mbongue 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильдер Картахена 8 1
Араухо Сесар 8 0
Карлос Антонио 6 0
Смит Кайл 5 0
Янссон Робин 5 0
Ангуло Иван 5 0
Фелипе 4 0
Энрике Рамиро 4 0
Гальесе Педро 3 0
Перейра Маурисио 3 0
Шлегель Родриго 3 0
Холлидей Майкл 2 0
Рафаэл Дос Сантос 2 0
Торрес Факундо 2 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0
Макгуайр Дункан 2 0
Урсо Жуниор 1 0
Стедждухар Мейсон 1 0
Кара Эркан 1 0

Результаты матчей

Торонто
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Орландо Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

12
6
Торонто
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Орландо Сити
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

34
7

Упущенные победы

2
28
Торонто
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (13)
55% (18)
6% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
27% (9)
27% (9)
Орландо Сити
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)

Сухие победы

12
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

36
12

Упущенные победы

14
34

Голы по времени матча

Забито

20
23
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
2
10%
2
9%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
5
25%
2
9%
31-45
4
20%
6
26%
46-60
4
20%
5
22%
61-75
2
10%
5
22%
76-90

Пропущено

19
19
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
6
32%
3
16%
61-75
4
21%
5
26%
76-90

Забито

8
30
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
28 Не забивали 18
1
13%
2
7%
1-15
1
13%
4
13%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
25%
10
33%
46-60
2
25%
3
10%
61-75
2
25%
6
20%
76-90

Пропущено

36
20
14 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
3
8%
1
5%
1-15
4
11%
4
20%
16-30
7
19%
2
10%
31-45
9
25%
4
20%
46-60
4
11%
4
20%
61-75
9
25%
5
25%
76-90

Забито

28
53
12 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 35
12 Забивали первыми 17
17 Не забивали 5
3
11%
4
8%
1-15
4
14%
7
13%
16-30
5
18%
7
13%
31-45
6
21%
16
30%
46-60
6
21%
8
15%
61-75
4
14%
11
21%
76-90

Пропущено

55
39
20 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 24
4
7%
1
3%
1-15
7
13%
7
18%
16-30
9
16%
6
15%
31-45
12
22%
8
21%
46-60
10
18%
7
18%
61-75
13
24%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0
Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0
Орландо Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Орландо Сити - Интер Майами 1:1
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1

Результаты матчей

Торонто
Орландо Сити

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

3:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
12 раз 71%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 52%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
1 раз 3%
1
11 раз 33%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Торонто
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
2
7
9
1.5
9
8
1
15
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
12
0.5
Больше Меньше
12
4
2
15
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
17
0.5
Больше Меньше
27
6
9
24
1.5
16
17
1
32
2.5
8
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 17 5 11 62 - 43 56
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 33 14 9 10 53 - 38 51
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 13 11 9 39 - 32 50
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 13 9 11 48 - 37 48
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 33 13 8 12 47 - 50 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 33 12 11 10 54 - 47 47
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 33 11 10 12 45 - 55 43
8.
Даллас
 Заявка 33 10 13 10 37 - 36 43
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 10 13 10 38 - 42 43
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 11 8 14 45 - 50 41
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 41
12.
Остин
 Заявка 33 10 8 15 48 - 54 38
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 33 8 12 13 50 - 63 36
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 33 5 12 16 26 - 53 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 34 20 8 6 55 - 38 68
2.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 34 17 10 7 53 - 39 61
3.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 34 16 10 8 57 - 39 58
4.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 34 15 10 9 66 - 46 55
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 34 14 11 9 65 - 51 53
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 34 14 10 10 56 - 46 52
7.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 34 13 11 10 39 - 31 50
8.
Шарлотт
 1:0 Заявка 34 10 13 11 45 - 52 43
9.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 34 12 6 16 36 - 51 42
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 34 10 11 13 35 - 39 41
11.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 34 10 11 13 39 - 50 41
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 45 - 49 40
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 34 8 15 11 34 - 39 39
14.
Интер Майами
 0:1 Заявка 34 9 7 18 41 - 54 34
15.
Торонто
 0:0 Заявка 34 4 11 19 26 - 57 23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 11 4 2 36 - 11 37
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 11 2 3 41 - 15 35
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 36 - 17 33
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 3 4 28 - 19 30
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 15 30
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 8 5 3 34 - 18 29
7.
Даллас
 Заявка 17 7 7 3 23 - 16 28
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 7 6 4 19 - 11 27
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
10.
Остин
 Заявка 17 7 4 6 28 - 22 25
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 6 4 30 - 25 24
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 4 9 4 24 - 20 21
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 3 8 5 13 - 15 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 17 13 1 3 31 - 12 40
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 17 11 5 1 40 - 14 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 17 11 4 2 35 - 16 37
4.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 17 10 6 1 33 - 13 36
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 17 10 4 3 42 - 21 34
6.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 17 10 3 4 26 - 12 33
7.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 17 9 5 3 25 - 12 32
8.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 17 9 5 3 31 - 19 32
9.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 17 7 7 3 22 - 16 28
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
11.
Шарлотт
 1:0 Заявка 17 6 8 3 24 - 21 26
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 17 6 7 4 26 - 22 25
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 6 5 31 - 23 24
14.
Интер Майами
 0:1 Заявка 17 6 5 6 25 - 21 23
15.
Торонто
 0:0 Заявка 17 4 7 6 19 - 20 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 7 4 5 22 - 23 25
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 2 8 21 - 28 20
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 4 6 6 17 - 21 18
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 29 18
7.
Даллас
 Заявка 16 3 6 7 14 - 20 15
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
9.
Остин
 Заявка 16 3 4 9 20 - 32 13
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 2 7 8 14 - 27 13
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 2 7 8 17 - 36 13
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 2 6 9 20 - 38 12
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 2 5 9 12 - 26 11
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 2 4 11 13 - 38 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 17 8 5 4 22 - 20 29
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 17 7 7 3 24 - 26 28
3.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 17 6 4 7 24 - 26 22
4.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 17 4 7 6 23 - 30 19
5.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 17 4 6 7 14 - 19 18
6.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 17 4 5 8 26 - 32 17
7.
Шарлотт
 1:0 Заявка 17 4 5 8 21 - 31 17
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 4 9 14 - 26 16
9.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 17 4 4 9 13 - 28 16
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 17 3 6 8 14 - 22 15
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 17 3 6 8 21 - 30 15
12.
Интер Майами
 0:1 Заявка 17 3 2 12 16 - 33 11
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 17 1 8 8 12 - 23 11
14.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 17 2 3 12 10 - 39 9
15.
Торонто
 0:0 Заявка 17 0 4 13 7 - 37 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 16
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Шарлотт Джонс Деррик 11
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 11
Весь список
  • Первый тайм
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Торонто
Ничья
Орландо Сити
2.58
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Торонто
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