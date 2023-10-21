Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
0:0
Первый тайм: 12'
0'
27
О'Нил
Шейн
8
Фелипе
21
Урсо
Жуниор
11
Охеда
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Керр ДеандреНападающий
- Нападающий
-
83 Hugo Mbongue
-
-
Главный тренер: Хердман Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
-
21 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Гринвис АдамВратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Торонто
Орландо Сити
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.89
1.33
Среднее время на гол
47
67
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.78
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
1.83
1.17
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
Среднее время на гол
49
77
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|5 (1)
|0.15
|Керр Деандре
|5
|0.15
|Инсинье Лоренцо
|4
|0.12
|Осорио Джонатан
|4
|0.12
|Ларьи Ричи
|2
|0.06
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.06
|Брэдли Майкл
|1
|0.03
|Сервания Брандон
|1
|0.03
|Сапонг Чарльз
|1
|0.03
|Kosi Thompson
|1
|0.03
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Петретта Рауль
|0
|0
|Франклин Кобе
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|14 (5)
|0.41
|Макгуайр Дункан
|11
|0.32
|Охеда Мартин
|6
|0.18
|Ангуло Иван
|5
|0.15
|Кара Эркан
|5
|0.15
|Энрике Рамиро
|4
|0.12
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.06
|Араухо Сесар
|1
|0.03
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0.03
|Вильдер Картахена
|1
|0.03
|Смит Кайл
|1
|0.03
|Карлос Антонио
|1
|0.03
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Гонсалес Гастон
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|6
|1
|Петретта Рауль
|5
|1
|Кэй Марк-Энтони
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|1
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Сервания Брандон
|3
|0
|Брэдли Майкл
|2
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Франклин Кобе
|2
|0
|Антоноглу Теми
|2
|0
|Мабика Айме
|2
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|2
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Ромеро Томас
|1
|0
|Hugo Mbongue
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильдер Картахена
|8
|1
|Араухо Сесар
|8
|0
|Карлос Антонио
|6
|0
|Смит Кайл
|5
|0
|Янссон Робин
|5
|0
|Ангуло Иван
|5
|0
|Фелипе
|4
|0
|Энрике Рамиро
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Перейра Маурисио
|3
|0
|Шлегель Родриго
|3
|0
|Холлидей Майкл
|2
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|2
|0
|Торрес Факундо
|2
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0
|Макгуайр Дункан
|2
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Стедждухар Мейсон
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Орландо Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
12
6
Торонто
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Орландо Сити
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
34
7
Упущенные победы
2
28
Торонто
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (13)
55% (18)
6% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
27% (9)
27% (9)
Орландо Сити
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
36
12
Упущенные победы
14
34
Голы по времени матча
Забито
20
23
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
2
10%
2
9%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
5
25%
2
9%
31-45
4
20%
6
26%
46-60
4
20%
5
22%
61-75
2
10%
5
22%
76-90
Пропущено
19
19
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
6
32%
3
16%
61-75
4
21%
5
26%
76-90
Забито
8
30
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
28 Не забивали 18
1
13%
2
7%
1-15
1
13%
4
13%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
25%
10
33%
46-60
2
25%
3
10%
61-75
2
25%
6
20%
76-90
Пропущено
36
20
14 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
3
8%
1
5%
1-15
4
11%
4
20%
16-30
7
19%
2
10%
31-45
9
25%
4
20%
46-60
4
11%
4
20%
61-75
9
25%
5
25%
76-90
Забито
28
53
12 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 35
12 Забивали первыми 17
17 Не забивали 5
3
11%
4
8%
1-15
4
14%
7
13%
16-30
5
18%
7
13%
31-45
6
21%
16
30%
46-60
6
21%
8
15%
61-75
4
14%
11
21%
76-90
Пропущено
55
39
20 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 24
4
7%
1
3%
1-15
7
13%
7
18%
16-30
9
16%
6
15%
31-45
12
22%
8
21%
46-60
10
18%
7
18%
61-75
13
24%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0
Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0
Орландо Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Орландо Сити - Интер Майами 1:1
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1
Результаты матчей
Торонто
Орландо Сити
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
3:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
12 раз 71%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 52%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
1 раз 3%
1
11 раз 33%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Торонто
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
152
79
98
115
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
512
Больше Меньше
124
215
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1617
Больше Меньше
276
924
1617
132
825
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|62 - 43
|56
|2.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|53 - 38
|51
|3.
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|39 - 32
|50
|4.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|48 - 37
|48
|5.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|47 - 50
|47
|6.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|54 - 47
|47
|7.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 55
|43
|8.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|37 - 36
|43
|9.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|38 - 42
|43
|10.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|45 - 50
|41
|11.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|45 - 48
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|48 - 54
|38
|13.
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|50 - 63
|36
|14.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|26 - 53
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|34
|20
|8
|6
|55 - 38
|68
|2.
|0:0 Заявка
|34
|17
|10
|7
|53 - 39
|61
|3.
|1:0 Заявка
|34
|16
|10
|8
|57 - 39
|58
|4.
|1:1 Заявка
|34
|15
|10
|9
|66 - 46
|55
|5.
|1:0 Заявка
|34
|14
|11
|9
|65 - 51
|53
|6.
|0:1 Заявка
|34
|14
|10
|10
|56 - 46
|52
|7.
|0:0 Заявка
|34
|13
|11
|10
|39 - 31
|50
|8.
|1:0 Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 52
|43
|9.
|1:1 Заявка
|34
|12
|6
|16
|36 - 51
|42
|10.
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|35 - 39
|41
|11.
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|39 - 50
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|45 - 49
|40
|13.
|0:0 Заявка
|34
|8
|15
|11
|34 - 39
|39
|14.
|0:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|41 - 54
|34
|15.
|0:0 Заявка
|34
|4
|11
|19
|26 - 57
|23
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|2.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|41 - 15
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 17
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 15
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|34 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 11
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 25
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|13.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|24 - 20
|21
|14.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|13 - 15
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 12
|40
|2.
|1:1 Заявка
|17
|11
|5
|1
|40 - 14
|38
|3.
|0:1 Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 16
|37
|4.
|1:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 13
|36
|5.
|1:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|42 - 21
|34
|6.
|1:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 12
|33
|7.
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 12
|32
|8.
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 19
|32
|9.
|0:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 16
|28
|10.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|11.
|1:0 Заявка
|17
|6
|8
|3
|24 - 21
|26
|12.
|0:0 Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 23
|24
|14.
|0:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 21
|23
|15.
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|19 - 20
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 23
|25
|2.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|3.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|4.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 28
|20
|5.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 21
|18
|6.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 29
|18
|7.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 20
|15
|8.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|9.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 32
|13
|10.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|17 - 36
|13
|12.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 38
|12
|13.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 26
|11
|14.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 38
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 20
|29
|2.
|0:1 Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 26
|28
|3.
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 26
|22
|4.
|1:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 30
|19
|5.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 19
|18
|6.
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 32
|17
|7.
|1:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 31
|17
|8.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 26
|16
|9.
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 28
|16
|10.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 22
|15
|11.
|0:1 Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 30
|15
|12.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|13.
|0:0 Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 23
|11
|14.
|1:1 Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 39
|9
|15.
|0:0 Заявка
|17
|0
|4
|13
|7 - 37
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|16
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|11
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|11