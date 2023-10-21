Тур: 1. Стадион: Джилетт.
0:1
Первый тайм: 23'
Ход матча
16'
0:1
24
Джонс
Дехуан
29
Бак
Ноуэл
10
Хиль
Карлес
18
Блэйк
Андре
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Хиль НачоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
Главный тренер: Clint Peay
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
-
25 Донован КрисНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 23 победы
40 матчей
25%
20%
55%
10 побед 8 ничьих 22 победы
Первый тайм
30%
35%
35%
12 побед 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
20%
22.5%
57.5%
8 побед 9 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.31
0.88
Среднее время на гол
68
102
Всего голов
44
23
Голов в среднем за матч
1.83
1.44
Среднее время на гол
49
62
Всего голов
65
44
Голов в среднем за матч
1.63
1.1
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
55
81
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|11 (2)
|0.32
|Вуд Бобби
|7
|0.21
|Вриони Джакомо
|6
|0.18
|Чанкалай Томас
|6
|0.18
|Боу Густаво
|5
|0.15
|Бак Ноуэл
|3
|0.09
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.06
|Полстер Мэтт
|2
|0.06
|Харкс Иэн
|2
|0.06
|Бай Брэндон
|2
|0.06
|Борреро Дилан
|2
|0.06
|Джонс Дехуан
|1
|0.03
|Ромни Дейв
|1
|0.03
|Алтидор Жози
|1
|0.03
|Гонсалес Омар
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Кэй Марк-Энтони
|0
|0
|Хиль Начо
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|14 (11)
|0.41
|Карранса Хулиан
|14
|0.41
|Уре Микаэль
|9
|0.26
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0.09
|МакГлинн Джек
|2
|0.06
|Салливан Куинн
|2
|0.06
|Глеснес Якоб
|2
|0.06
|Лоу Дэмион
|2
|0.06
|Вагнер Кай
|1
|0.03
|Торрес Хоакин
|1
|0.03
|Флэк Леон
|1
|0.03
|Донован Крис
|1
|0.03
|Перея Андрес
|1
|0.03
|Харриэль Натан
|1
|0.03
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|9
|0
|Блессинг Латиф
|4
|1
|Вуд Бобби
|4
|0
|Хиль Карлес
|4
|0
|Бак Ноуэл
|4
|0
|Гонсалес Омар
|3
|0
|Джонс Дехуан
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Эдвардс Эрл
|2
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|Макнамара Томас
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Харкс Иэн
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|0
|Карранса Хулиан
|6
|2
|Эллиотт Джек
|6
|1
|Буэно Хесус
|3
|2
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Глеснес Якоб
|6
|0
|Газдаг Даниэль
|5
|0
|Вагнер Кай
|5
|0
|Флэк Леон
|5
|0
|Харриэль Натан
|5
|0
|Лоу Дэмион
|4
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Мбезо Оливье
|3
|0
|Салливан Куинн
|3
|0
|Барибо Тай
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|МакГлинн Джек
|1
|0
|Донован Крис
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Филадельфия Юнион
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
9
14
Нью-Инглэнд Революшн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Филадельфия Юнион
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
2
Упущенные победы
12
30
Нью-Инглэнд Революшн
82.6%
17.4%
19 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (12)
48% (16)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
33% (11)
21% (7)
Филадельфия Юнион
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
27
5
Упущенные победы
21
44
Голы по времени матча
Забито
35
25
18 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
2
6%
2
8%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
11
31%
9
36%
31-45
9
26%
7
28%
46-60
4
11%
3
12%
61-75
4
11%
3
12%
76-90
Пропущено
15
24
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
2
13%
5
21%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
8
53%
6
25%
76-90
Забито
19
31
8 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
1
5%
2
6%
1-15
4
21%
7
23%
16-30
3
16%
9
29%
29%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
3
16%
3
10%
61-75
6
32%
5
16%
76-90
Пропущено
32
15
13 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
4
13%
3
20%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
6
19%
1
7%
31-45
7
22%
3
20%
46-60
4
13%
3
20%
61-75
8
25%
4
27%
76-90
Забито
54
56
26 В 1-м тайме 30
28 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
3
6%
4
7%
1-15
9
17%
8
14%
16-30
14
26%
18
32%
31-45
11
20%
12
21%
46-60
7
13%
6
11%
61-75
10
19%
8
14%
76-90
Пропущено
47
39
18 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 23
6
13%
8
21%
1-15
5
11%
4
10%
16-30
7
15%
3
8%
31-45
8
17%
7
18%
46-60
5
11%
7
18%
61-75
16
34%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1
Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
4:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
7 раз 21%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 33%
1
11 раз 33%
3
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
98
610
710
214
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
133
710
88
116
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
294
Больше Меньше
267
1815
1716
726
924
231
429
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|62 - 43
|56
|2.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|53 - 38
|51
|3.
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|39 - 32
|50
|4.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|48 - 37
|48
|5.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|47 - 50
|47
|6.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|54 - 47
|47
|7.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 55
|43
|8.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|37 - 36
|43
|9.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|38 - 42
|43
|10.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|45 - 50
|41
|11.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|45 - 48
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|48 - 54
|38
|13.
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|50 - 63
|36
|14.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|26 - 53
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|34
|20
|8
|6
|55 - 38
|68
|2.
|0:0 Заявка
|34
|17
|10
|7
|53 - 39
|61
|3.
|1:0 Заявка
|34
|16
|10
|8
|57 - 39
|58
|4.
|1:1 Заявка
|34
|15
|10
|9
|66 - 46
|55
|5.
|1:0 Заявка
|34
|14
|11
|9
|65 - 51
|53
|6.
|0:1 Заявка
|34
|14
|10
|10
|56 - 46
|52
|7.
|0:0 Заявка
|34
|13
|11
|10
|39 - 31
|50
|8.
|1:0 Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 52
|43
|9.
|1:1 Заявка
|34
|12
|6
|16
|36 - 51
|42
|10.
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|35 - 39
|41
|11.
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|39 - 50
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|45 - 49
|40
|13.
|0:0 Заявка
|34
|8
|15
|11
|34 - 39
|39
|14.
|0:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|41 - 54
|34
|15.
|0:0 Заявка
|34
|4
|11
|19
|26 - 57
|23
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|2.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|41 - 15
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 17
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 15
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|34 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 11
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 25
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|13.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|24 - 20
|21
|14.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|13 - 15
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 12
|40
|2.
|1:1 Заявка
|17
|11
|5
|1
|40 - 14
|38
|3.
|0:1 Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 16
|37
|4.
|1:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 13
|36
|5.
|1:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|42 - 21
|34
|6.
|1:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 12
|33
|7.
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 12
|32
|8.
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 19
|32
|9.
|0:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 16
|28
|10.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|11.
|1:0 Заявка
|17
|6
|8
|3
|24 - 21
|26
|12.
|0:0 Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 23
|24
|14.
|0:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 21
|23
|15.
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|19 - 20
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 23
|25
|2.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|3.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|4.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 28
|20
|5.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 21
|18
|6.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 29
|18
|7.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 20
|15
|8.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|9.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 32
|13
|10.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|17 - 36
|13
|12.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 38
|12
|13.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 26
|11
|14.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 38
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 20
|29
|2.
|0:1 Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 26
|28
|3.
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 26
|22
|4.
|1:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 30
|19
|5.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 19
|18
|6.
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 32
|17
|7.
|1:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 31
|17
|8.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 26
|16
|9.
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 28
|16
|10.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 22
|15
|11.
|0:1 Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 30
|15
|12.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|13.
|0:0 Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 23
|11
|14.
|1:1 Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 39
|9
|15.
|0:0 Заявка
|17
|0
|4
|13
|7 - 37
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|16
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|11
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|11