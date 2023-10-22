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  3. США
  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
2:1
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
7' Желтая карточка
Харриэль Натан
0:1
16' Гол
Карранса Хулиан
24' Желтая карточка
Вагнер Кай
24' Желтая карточка
Лоу Дэмион
1:1
25' Пенальти
Боу Густаво
2:1
42' Гол
Боу Густаво
90' Желтая карточка
Карранса Хулиан
90'+4
98
Jacob
Jackson
24
Джонс
Дехуан
88
Фаррелл
Эндрю
2
Ромни
Дейв
34
Ryan
Spaulding
26
Макнамара
Томас
8
Полстер
Мэтт
29
Бак
Ноуэл
10
Хиль
Карлес
5
Чанкалай
Томас
7
Боу
Густаво
18
Блэйк
Андре
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
17
Лоу
Дэмион
26
Харриэль
Натан
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
16
МакГлинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
3-4-1-2

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 23 победы

40 матчей

25%
20%
55%
10 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

30%
35%
35%
12 побед 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
22.5%
57.5%
8 побед 9 ничьих 23 победы

История матчей

М
3:0
ТМК
2:0
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
2:0
М
1:2
М
2:1
М
0:0
ЧМ
1:0
М
1:1
М
6:1
М
1:0
М
2:3
М
2:0
М
3:0
М
3:0
М
0:4
ОК
1:1
М
3:0
М
1:1
М
0:1
М
1:2
ОК
2:0
М
1:3
М
3:5
М
1:0
М
5:1
М
2:0
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
2:1
М
4:4
М
0:3
М
1:2
М
1:1

Голы

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.31
0.88

Среднее время на гол

68
102

Всего голов

44
23

Голов в среднем за матч

1.83
1.44

Среднее время на гол

49
62

Всего голов

65
44

Голов в среднем за матч

1.63
1.1

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

55
81

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 11 (2) 0.32
Вуд Бобби 7 0.21
Боу Густаво 7 (1) 0.21
Вриони Джакомо 6 0.18
Чанкалай Томас 6 0.18
Бак Ноуэл 3 0.09
Боатенг Эммануль II 2 0.06
Полстер Мэтт 2 0.06
Харкс Иэн 2 0.06
Бай Брэндон 2 0.06
Борреро Дилан 2 0.06
Джонс Дехуан 1 0.03
Ромни Дейв 1 0.03
Алтидор Жози 1 0.03
Гонсалес Омар 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Кэй Марк-Энтони 0 0
Хиль Начо 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 14 (11) 0.41
Карранса Хулиан 14 0.41
Уре Микаэль 9 0.26
Мартинес Хосе Андрес 3 0.09
МакГлинн Джек 2 0.06
Салливан Куинн 2 0.06
Глеснес Якоб 2 0.06
Лоу Дэмион 2 0.06
Вагнер Кай 1 0.03
Торрес Хоакин 1 0.03
Флэк Леон 1 0.03
Донован Крис 1 0.03
Перея Андрес 1 0.03
Харриэль Натан 1 0.03
Бедойя Алехандро 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 9 0
Блессинг Латиф 4 1
Вуд Бобби 4 0
Хиль Карлес 4 0
Бак Ноуэл 4 0
Гонсалес Омар 3 0
Джонс Дехуан 3 0
Борреро Дилан 1 1
Эдвардс Эрл 2 0
Хиль Начо 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Алтидор Жози 1 0
Фаррелл Эндрю 1 0
Макнамара Томас 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Харкс Иэн 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0
Панайоту Джек 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 11 0
Карранса Хулиан 7 2
Эллиотт Джек 6 1
Буэно Хесус 3 2
Бедойя Алехандро 6 0
Глеснес Якоб 6 0
Вагнер Кай 6 0
Газдаг Даниэль 5 0
Лоу Дэмион 5 0
Флэк Леон 5 0
Харриэль Натан 5 0
Уре Микаэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Мбезо Оливье 3 0
Салливан Куинн 3 0
Барибо Тай 2 0
Блэйк Андре 1 0
Реал Мэттью 1 0
МакГлинн Джек 1 0
Донован Крис 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Филадельфия Юнион
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

9
15
Нью-Инглэнд Революшн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Филадельфия Юнион
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
2

Упущенные победы

12
30
Нью-Инглэнд Революшн
83.3%
16.7%
20 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (13)
47% (16)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
35% (12)
21% (7)
Филадельфия Юнион
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
15% (5)
47% (16)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
38% (13)
38% (13)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

28
5

Упущенные победы

21
45

Голы по времени матча

Забито

37
26
20 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
2
5%
2
8%
1-15
6
16%
2
8%
16-30
12
32%
9
35%
31-45
9
24%
7
27%
46-60
4
11%
3
12%
61-75
4
11%
3
12%
76-90

Пропущено

16
26
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
2
13%
5
19%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
8
50%
6
23%
76-90

Забито

19
31
8 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
1
5%
2
6%
1-15
4
21%
7
23%
16-30
3
16%
9
29%
29%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
3
16%
3
10%
61-75
6
32%
5
16%
76-90

Пропущено

32
15
13 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
4
13%
3
20%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
6
19%
1
7%
31-45
7
22%
3
20%
46-60
4
13%
3
20%
61-75
8
25%
4
27%
76-90

Забито

56
57
28 В 1-м тайме 31
28 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 14
5 Не забивали 8
3
5%
4
7%
1-15
10
18%
9
16%
16-30
15
27%
18
32%
31-45
11
20%
12
21%
46-60
7
13%
6
11%
61-75
10
18%
8
14%
76-90

Пропущено

48
41
19 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 24
6
13%
8
20%
1-15
6
13%
5
12%
16-30
7
15%
4
10%
31-45
8
17%
7
17%
46-60
5
10%
7
17%
61-75
16
33%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1
Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион

Точный счет

2:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
4:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:1
8 раз 24%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 35%
1
11 раз 32%
3
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
1
10 раз 29%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
1.5
Больше Меньше
9
8
6
11
2.5
7
10
2
15
3.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
7
10
1.5
8
9
1
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
4
0.5
Больше Меньше
27
7
19
15
1.5
17
17
7
27
2.5
9
25
2
32
3.5
4
30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 34 17 6 11 62 - 43 57
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 34 14 10 10 53 - 38 52
3.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 34 14 9 11 49 - 37 51
4.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 34 13 12 9 39 - 32 51
5.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 34 13 9 12 47 - 50 48
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 34 12 12 10 54 - 47 48
7.
Даллас
 2:0 Заявка 34 11 13 10 39 - 36 46
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 34 11 13 10 39 - 42 46
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 34 11 10 13 45 - 56 43
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 34 11 9 14 45 - 50 42
11.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 34 10 12 12 45 - 48 42
12.
Остин
 0:1 Заявка 34 10 8 16 48 - 55 38
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 34 8 12 14 50 - 65 36
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 34 5 13 16 26 - 53 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 34 20 9 5 57 - 39 69
2.
Орландо Сити
 Заявка 34 18 9 7 55 - 39 63
3.
Коламбус Крю
 Заявка 34 16 9 9 67 - 46 57
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 34 15 10 9 57 - 41 55
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 34 15 10 9 58 - 46 55
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 34 13 12 9 66 - 53 51
7.
Нэшвилл
 Заявка 34 13 10 11 39 - 32 49
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 34 11 10 13 36 - 39 43
9.
Шарлотт
 Заявка 34 10 13 11 45 - 52 43
10.
ФК Монреаль
 Заявка 34 12 5 17 36 - 52 41
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 34 9 14 11 35 - 39 41
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 45 - 49 40
13.
Чикаго Файр
 Заявка 34 10 10 14 39 - 51 40
14.
Интер Майами
 Заявка 34 9 7 18 41 - 54 34
15.
Торонто
 Заявка 34 4 10 20 26 - 59 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 17 11 4 2 36 - 11 37
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 17 11 3 3 41 - 15 36
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 17 10 3 4 36 - 17 33
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 17 9 6 2 25 - 15 33
5.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 9 3 5 28 - 20 30
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 17 8 6 3 34 - 18 30
7.
Даллас
 2:0 Заявка 17 7 7 3 23 - 16 28
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 17 8 3 6 27 - 20 27
9.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 17 7 6 4 19 - 11 27
10.
Остин
 0:1 Заявка 17 7 4 6 28 - 22 25
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 17 6 6 5 30 - 27 24
12.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
13.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 17 4 9 4 24 - 20 21
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 17 3 9 5 13 - 15 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 17 13 2 2 33 - 13 41
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 12 4 1 37 - 16 40
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 10 6 1 33 - 13 36
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 10 4 3 42 - 21 34
6.
ФК Монреаль
 Заявка 17 10 3 4 26 - 12 33
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 5 3 31 - 19 32
8.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 4 4 25 - 13 31
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 8 6 3 23 - 16 30
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
11.
Шарлотт
 Заявка 17 6 8 3 24 - 21 26
12.
Чикаго Файр
 Заявка 17 6 7 4 26 - 22 25
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 6 5 31 - 23 24
14.
Интер Майами
 Заявка 17 6 5 6 25 - 21 23
15.
Торонто
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 7 5 5 22 - 23 26
2.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 17 6 6 5 20 - 21 24
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
5.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 17 4 7 6 17 - 21 19
6.
Даллас
 2:0 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 17 4 6 7 20 - 29 18
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
9.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 17 3 5 9 13 - 26 14
10.
Остин
 0:1 Заявка 17 3 4 10 20 - 33 13
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 17 2 7 8 14 - 27 13
12.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 2 7 8 17 - 36 13
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 17 2 6 9 20 - 38 12
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 17 2 4 11 13 - 38 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 4 4 24 - 20 31
2.
Цинциннати
 Заявка 17 7 7 3 24 - 26 28
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 4 8 24 - 28 19
4.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 6 7 14 - 19 18
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 4 5 8 26 - 32 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 5 8 15 - 22 17
7.
Шарлотт
 Заявка 17 4 5 8 21 - 31 17
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 3 8 6 24 - 32 17
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 4 9 14 - 26 16
10.
Чикаго Файр
 Заявка 17 4 3 10 13 - 29 15
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 3 6 8 21 - 30 15
12.
Интер Майами
 Заявка 17 3 2 12 16 - 33 11
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 1 8 8 12 - 23 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 17 2 2 13 10 - 40 8
15.
Торонто
 Заявка 17 0 4 13 7 - 37 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 17 (10)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 17
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 16 (7)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 12
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Шарлотт Джонс Деррик 11
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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