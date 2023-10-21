Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
1:1
Первый тайм: 23'
Ход матча
7'
18'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
25
Завадски
Шон
19
Салиба
Натан
90
Опоку
Квадво
30
Киото
Ромель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Защитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Опоку КвадвоНападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
История личных встреч
Коламбус Крю
ФК Монреаль
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 14 побед
27 матчей
44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.6%
51.9%
18.5%
8 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
25.9%
22.2%
51.9%
7 побед 6 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
2.07
1.08
Среднее время на гол
43
83
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.77
1.29
Среднее время на гол
50
70
Всего голов
52
32
Голов в среднем за матч
1.93
1.19
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
46
75
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|15 (5)
|0.44
|Селараян Лукас
|10 (2)
|0.29
|Кристиан Рамирез
|8
|0.24
|Моррис Эйдан
|4
|0.12
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.12
|Йебоа Яв
|3
|0.09
|Росси Диего
|3
|0.09
|Амундсен Мальте
|3
|0.09
|Завадски Шон
|3
|0.09
|Арфстен Макс
|2
|0.06
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.06
|Мэцан Александру
|1
|0.03
|Медранда Джимми
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Шульте Патрик
|0
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуэньер Матьё
|5 (1)
|0.15
|Опоку Квадво
|4
|0.12
|Оффор Чинонсо
|4
|0.12
|Ibrahim Sunusi
|3
|0.09
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.09
|Тойе Мейсон
|3
|0.09
|Лаппалайнен Ласси
|2
|0.06
|Дюк Брайс
|2
|0.06
|Ласситер Ариэль
|1
|0.03
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0.03
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.03
|Уотерман Джоэл
|1
|0.03
|Jules-Anthony Vilsaint
|1
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0.03
|Эррера Аарон
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Matko Miljevic
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|7
|0
|Завадски Шон
|6
|0
|Эрнандес Хуан
|4
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|5
|0
|Моррис Эйдан
|5
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Йебоа Яв
|3
|0
|Дегенек Милош
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Кристиан Рамирез
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|8
|1
|Камашо Руди
|6
|1
|Ваньяма Виктор
|6
|0
|Корбо Габриэле
|6
|0
|Кэмпбелл Джордж
|5
|0
|Шуэньер Матьё
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Ласситер Ариэль
|3
|0
|Эррера Аарон
|3
|0
|Оффор Чинонсо
|3
|0
|Салиба Натан
|3
|0
|Киото Ромель
|2
|0
|Пьетт Самюэль
|2
|0
|Matko Miljevic
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Ри Шон
|2
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
|Ousman Jabang
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
ФК Монреаль
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
7
6
Коламбус Крю
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
ФК Монреаль
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
13% (2)
75% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
14
22
Коламбус Крю
79.2%
20.8%
19 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (15)
30% (10)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
42% (14)
15% (5)
ФК Монреаль
21.4%
78.6%
6 побед 22 поражения
Первый тайм
15% (5)
30% (10)
55% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (3)
33% (11)
58% (19)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
1
18
Волевые победы
30
9
Упущенные победы
21
28
Голы по времени матча
Забито
39
10
22 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 3
12 Забивали первыми 4
17 Не забивали 26
7
18%
1
10%
1-15
8
21%
3
30%
16-30
7
18%
3
30%
31-45
5
13%
0
0%
46-60
6
15%
0
0%
61-75
6
15%
3
30%
76-90
Пропущено
13
37
4 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
2
15%
3
8%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
2
15%
12
32%
31-45
4
31%
7
19%
46-60
2
15%
3
8%
61-75
3
23%
6
16%
76-90
Забито
23
25
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
1
4%
4
16%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
5
22%
2
8%
31-45
5
22%
5
20%
46-60
6
26%
4
16%
61-75
2
9%
7
28%
76-90
Пропущено
35
13
12 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
2
6%
1
8%
1-15
7
20%
2
15%
16-30
3
9%
2
15%
31-45
7
20%
4
31%
46-60
4
11%
2
15%
61-75
12
34%
2
15%
76-90
Забито
62
35
32 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 19
21 Забивали первыми 14
4 Не забивали 13
8
13%
5
14%
1-15
12
19%
6
17%
16-30
12
19%
5
14%
31-45
10
16%
5
14%
46-60
12
19%
4
11%
61-75
8
13%
10
29%
76-90
Пропущено
48
50
16 В 1-м тайме 26
32 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 24
4
8%
4
8%
1-15
7
15%
8
16%
16-30
5
10%
14
28%
31-45
11
23%
11
22%
46-60
6
13%
5
10%
61-75
15
31%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1
Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2
ФК Монреаль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1
ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0
Результаты матчей
Коламбус Крю
ФК Монреаль
Точный счет
2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
11 раз 69%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
2:0
5 раз 15%
1:2
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:0
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 36%
1
11 раз 33%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
ФК Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
89
610
314
313
215
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
511
89
313
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
312
Больше Меньше
1815
2013
1122
825
429
429
231
132
132
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|62 - 43
|56
|2.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|53 - 38
|51
|3.
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|39 - 32
|50
|4.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|48 - 37
|48
|5.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|47 - 50
|47
|6.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|54 - 47
|47
|7.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 55
|43
|8.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|37 - 36
|43
|9.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|38 - 42
|43
|10.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|45 - 50
|41
|11.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|45 - 48
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|48 - 54
|38
|13.
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|50 - 63
|36
|14.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|26 - 53
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|34
|20
|8
|6
|55 - 38
|68
|2.
|0:0 Заявка
|34
|17
|10
|7
|53 - 39
|61
|3.
|1:0 Заявка
|34
|16
|10
|8
|57 - 39
|58
|4.
|1:1 Заявка
|34
|15
|10
|9
|66 - 46
|55
|5.
|1:0 Заявка
|34
|14
|11
|9
|65 - 51
|53
|6.
|0:1 Заявка
|34
|14
|10
|10
|56 - 46
|52
|7.
|0:0 Заявка
|34
|13
|11
|10
|39 - 31
|50
|8.
|1:0 Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 52
|43
|9.
|1:1 Заявка
|34
|12
|6
|16
|36 - 51
|42
|10.
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|35 - 39
|41
|11.
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|39 - 50
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|45 - 49
|40
|13.
|0:0 Заявка
|34
|8
|15
|11
|34 - 39
|39
|14.
|0:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|41 - 54
|34
|15.
|0:0 Заявка
|34
|4
|11
|19
|26 - 57
|23
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|2.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|41 - 15
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 17
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 15
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|34 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 11
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 25
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|13.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|24 - 20
|21
|14.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|13 - 15
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 12
|40
|2.
|1:1 Заявка
|17
|11
|5
|1
|40 - 14
|38
|3.
|0:1 Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 16
|37
|4.
|1:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 13
|36
|5.
|1:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|42 - 21
|34
|6.
|1:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 12
|33
|7.
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 12
|32
|8.
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 19
|32
|9.
|0:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 16
|28
|10.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|11.
|1:0 Заявка
|17
|6
|8
|3
|24 - 21
|26
|12.
|0:0 Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 23
|24
|14.
|0:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 21
|23
|15.
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|19 - 20
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 23
|25
|2.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|3.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|4.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 28
|20
|5.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 21
|18
|6.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 29
|18
|7.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 20
|15
|8.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|9.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 32
|13
|10.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|17 - 36
|13
|12.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 38
|12
|13.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 26
|11
|14.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 38
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 20
|29
|2.
|0:1 Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 26
|28
|3.
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 26
|22
|4.
|1:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 30
|19
|5.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 19
|18
|6.
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 32
|17
|7.
|1:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 31
|17
|8.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 26
|16
|9.
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 28
|16
|10.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 22
|15
|11.
|0:1 Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 30
|15
|12.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|13.
|0:0 Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 23
|11
|14.
|1:1 Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 39
|9
|15.
|0:0 Заявка
|17
|0
|4
|13
|7 - 37
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|16
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|11
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|11