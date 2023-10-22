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  3. США
  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
2:1
Конец матча
ФК Монреаль
0'
0:1
7' Гол
Ibrahim Sunusi
1:1
17' Гол
Эрнандес Хуан
33' Желтая карточка
Пьетт Самюэль
2:1
50' Гол
Нэйджби Дарлингтон
61' Желтая карточка
90'+5
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
25
Завадски
Шон
7
Грессель
Юлиан
18
Амундсен
Мальте
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
17
Кристиан
Рамирез
20
Мэцан
Александру
9
Эрнандес
Хуан
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
25
Корбо
Габриэле
15
Бро-Гийяр
Закари
19
Салиба
Натан
6
Пьетт
Самюэль
11
Ласситер
Ариэль
14
Ibrahim
Sunusi
90
Опоку
Квадво
30
Киото
Ромель
Коламбус Крю
3-4-2-1
ФК Монреаль
3-4-3

История личных встреч

Коламбус Крю
ФК Монреаль

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 14 побед

27 матчей

44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.6%
51.9%
18.5%
8 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

25.9%
22.2%
51.9%
7 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

М
2:4
М
2:2
М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
3:2
М
4:1
М
2:3
М
0:0
М
4:4
М
2:0
М
3:1
М
2:1
М
3:0
М
1:2
М
2:0
М
2:0
М
2:1
М
1:2
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
2:1

Голы

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

2.07
1.08

Среднее время на гол

43
83

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.77
1.29

Среднее время на гол

50
70

Всего голов

52
32

Голов в среднем за матч

1.93
1.19

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

46
75

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 16 (5) 0.47
Селараян Лукас 10 (2) 0.29
Кристиан Рамирез 8 0.24
Моррис Эйдан 4 0.12
Рассел-Роу Джейсен 4 0.12
Йебоа Яв 3 0.09
Росси Диего 3 0.09
Нэйджби Дарлингтон 3 0.09
Амундсен Мальте 3 0.09
Завадски Шон 3 0.09
Арфстен Макс 2 0.06
Мэцан Александру 1 0.03
Медранда Джимми 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Сандс Уилл 0 0
Шульте Патрик 0 0
ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуэньер Матьё 5 (1) 0.15
Опоку Квадво 4 0.12
Оффор Чинонсо 4 0.12
Ibrahim Sunusi 3 0.09
Киото Ромель 3 (1) 0.09
Тойе Мейсон 3 0.09
Лаппалайнен Ласси 2 0.06
Дюк Брайс 2 0.06
Ласситер Ариэль 1 0.03
Кэмпбелл Джордж 1 0.03
Бро-Гийяр Закари 1 0.03
Уотерман Джоэл 1 0.03
Jules-Anthony Vilsaint 1 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0.03
Эррера Аарон 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Matko Miljevic 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 7 0
Завадски Шон 6 0
Эрнандес Хуан 4 1
Нэйджби Дарлингтон 5 0
Моррис Эйдан 5 0
Селараян Лукас 4 0
Морейра Стивен 3 0
Йебоа Яв 3 0
Дегенек Милош 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Кристиан Рамирез 2 0
Мэцан Александру 2 0
Рассел-Роу Джейсен 2 0
Кинтон Филип 2 0
Медранда Джимми 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Сандс Уилл 1 0
Фарси Мохамед 1 0
Арфстен Макс 1 0
ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 8 1
Камашо Руди 6 1
Ваньяма Виктор 6 0
Корбо Габриэле 6 0
Кэмпбелл Джордж 5 0
Шуэньер Матьё 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Пьетт Самюэль 3 0
Ласситер Ариэль 3 0
Эррера Аарон 3 0
Оффор Чинонсо 3 0
Салиба Натан 3 0
Киото Ромель 2 0
Matko Miljevic 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Дюк Брайс 2 0
Ри Шон 2 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Ousman Jabang 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
ФК Монреаль
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

7
7
Коламбус Крю
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
ФК Монреаль
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

14
22
Коламбус Крю
80%
20%
20 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (15)
32% (11)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
41% (14)
15% (5)
ФК Монреаль
20.7%
79.3%
6 побед 23 поражения
Первый тайм
15% (5)
32% (11)
53% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (3)
32% (11)
59% (20)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

1
18

Волевые победы

31
9

Упущенные победы

21
29

Голы по времени матча

Забито

41
11
23 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 3
12 Забивали первыми 5
17 Не забивали 26
7
17%
2
18%
1-15
9
22%
3
27%
16-30
7
17%
3
27%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
6
15%
0
0%
61-75
6
15%
3
27%
76-90

Пропущено

14
39
5 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
3
21%
3
8%
1-15
0
0%
7
18%
16-30
2
14%
12
31%
31-45
4
29%
8
21%
46-60
2
14%
3
8%
61-75
3
21%
6
15%
76-90

Забито

23
25
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
1
4%
4
16%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
5
22%
2
8%
31-45
5
22%
5
20%
46-60
6
26%
4
16%
61-75
2
9%
7
28%
76-90

Пропущено

35
13
12 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
2
6%
1
8%
1-15
7
20%
2
15%
16-30
3
9%
2
15%
31-45
7
20%
4
31%
46-60
4
11%
2
15%
61-75
12
34%
2
15%
76-90

Забито

64
36
33 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 19
21 Забивали первыми 15
4 Не забивали 13
8
13%
6
17%
1-15
13
20%
6
17%
16-30
12
19%
5
14%
31-45
11
17%
5
14%
46-60
12
19%
4
11%
61-75
8
13%
10
28%
76-90

Пропущено

49
52
17 В 1-м тайме 27
32 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 25
5
10%
4
8%
1-15
7
14%
9
17%
16-30
5
10%
14
27%
31-45
11
22%
12
23%
46-60
6
12%
5
10%
61-75
15
31%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1
Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2
ФК Монреаль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1
ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0

Результаты матчей

Коламбус Крю
ФК Монреаль

Точный счет

2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
11 раз 65%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
2:0
5 раз 15%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:0
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 38%
1
11 раз 32%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
15 раз 44%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
ФК Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
1.5
Больше Меньше
8
9
6
11
2.5
3
14
3
14
3.5
2
15
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
6
11
8
9
1.5
3
14
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
2
0.5
Больше Меньше
19
15
21
13
1.5
11
23
8
26
2.5
4
30
4
30
3.5
2
32
1
33
4.5
1
33
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 34 17 6 11 62 - 43 57
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 34 14 10 10 53 - 38 52
3.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 34 14 9 11 49 - 37 51
4.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 34 13 12 9 39 - 32 51
5.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 34 13 9 12 47 - 50 48
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 34 12 12 10 54 - 47 48
7.
Даллас
 2:0 Заявка 34 11 13 10 39 - 36 46
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 34 11 13 10 39 - 42 46
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 34 11 10 13 45 - 56 43
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 34 11 9 14 45 - 50 42
11.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 34 10 12 12 45 - 48 42
12.
Остин
 0:1 Заявка 34 10 8 16 48 - 55 38
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 34 8 12 14 50 - 65 36
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 34 5 13 16 26 - 53 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 34 20 9 5 57 - 39 69
2.
Орландо Сити
 Заявка 34 18 9 7 55 - 39 63
3.
Коламбус Крю
 Заявка 34 16 9 9 67 - 46 57
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 34 15 10 9 57 - 41 55
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 34 15 10 9 58 - 46 55
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 34 13 12 9 66 - 53 51
7.
Нэшвилл
 Заявка 34 13 10 11 39 - 32 49
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 34 11 10 13 36 - 39 43
9.
Шарлотт
 Заявка 34 10 13 11 45 - 52 43
10.
ФК Монреаль
 Заявка 34 12 5 17 36 - 52 41
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 34 9 14 11 35 - 39 41
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 45 - 49 40
13.
Чикаго Файр
 Заявка 34 10 10 14 39 - 51 40
14.
Интер Майами
 Заявка 34 9 7 18 41 - 54 34
15.
Торонто
 Заявка 34 4 10 20 26 - 59 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 17 11 4 2 36 - 11 37
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 17 11 3 3 41 - 15 36
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 17 10 3 4 36 - 17 33
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 17 9 6 2 25 - 15 33
5.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 9 3 5 28 - 20 30
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 17 8 6 3 34 - 18 30
7.
Даллас
 2:0 Заявка 17 7 7 3 23 - 16 28
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 17 8 3 6 27 - 20 27
9.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 17 7 6 4 19 - 11 27
10.
Остин
 0:1 Заявка 17 7 4 6 28 - 22 25
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 17 6 6 5 30 - 27 24
12.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
13.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 17 4 9 4 24 - 20 21
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 17 3 9 5 13 - 15 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 17 13 2 2 33 - 13 41
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 12 4 1 37 - 16 40
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 10 6 1 33 - 13 36
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 10 4 3 42 - 21 34
6.
ФК Монреаль
 Заявка 17 10 3 4 26 - 12 33
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 5 3 31 - 19 32
8.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 4 4 25 - 13 31
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 8 6 3 23 - 16 30
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
11.
Шарлотт
 Заявка 17 6 8 3 24 - 21 26
12.
Чикаго Файр
 Заявка 17 6 7 4 26 - 22 25
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 6 5 31 - 23 24
14.
Интер Майами
 Заявка 17 6 5 6 25 - 21 23
15.
Торонто
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 7 5 5 22 - 23 26
2.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 17 6 6 5 20 - 21 24
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
5.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 17 4 7 6 17 - 21 19
6.
Даллас
 2:0 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 17 4 6 7 20 - 29 18
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
9.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 17 3 5 9 13 - 26 14
10.
Остин
 0:1 Заявка 17 3 4 10 20 - 33 13
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 17 2 7 8 14 - 27 13
12.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 2 7 8 17 - 36 13
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 17 2 6 9 20 - 38 12
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 17 2 4 11 13 - 38 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 4 4 24 - 20 31
2.
Цинциннати
 Заявка 17 7 7 3 24 - 26 28
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 4 8 24 - 28 19
4.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 6 7 14 - 19 18
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 4 5 8 26 - 32 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 5 8 15 - 22 17
7.
Шарлотт
 Заявка 17 4 5 8 21 - 31 17
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 3 8 6 24 - 32 17
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 4 9 14 - 26 16
10.
Чикаго Файр
 Заявка 17 4 3 10 13 - 29 15
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 3 6 8 21 - 30 15
12.
Интер Майами
 Заявка 17 3 2 12 16 - 33 11
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 1 8 8 12 - 23 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 17 2 2 13 10 - 40 8
15.
Торонто
 Заявка 17 0 4 13 7 - 37 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 17 (10)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 17
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 16 (7)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 12
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Шарлотт Джонс Деррик 11
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Пьетт Самюэль получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Морейра Стивен сделал результативную передачу.
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