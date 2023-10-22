Тур: 1. Стадион: Geodis Park.
0:0
Второй тайм: 90+'
0'
39' Желтая карточкаРейес Андрес
45' Желтая карточкаАмайя Фрэнки
45' Желтая карточкаПико Фабрис
45' Желтая карточкаНилис Шон
70' Желтая карточкаДанкан Кайл
Ход матча
39'
45'
45'
45'
70'
18
Мур
Шак
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
74
Барлоу
Том
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Нападающий
-
10 Мухтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкНападающий
- Нападающий
-
12 Банбери ТилНападающий
-
Главный тренер: Смит Гэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
74 Барлоу ТомПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Нападающий
-
22 Serge Ngoma
-
41 Julian Hall
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1
0.2
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
90
450
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухтар Хани
|15 (5)
|0.44
|Пико Фабрис
|5
|0.15
|Банбери Тил
|3
|0.09
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.09
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.09
|Циммерман Уокер
|2
|0.06
|Сарридж Сэм
|2
|0.06
|Маккарти Дакс
|1
|0.03
|Мьюл Алекс
|1
|0.03
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.03
|Махер Джек
|1
|0.03
|МакНотон Лукас
|1
|0.03
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Омир
|6 (2)
|0.18
|Амайя Фрэнки
|5
|0.15
|Маноэль Элиас
|3
|0.09
|Лима Лукас II
|3
|0.09
|Барлоу Том
|3
|0.09
|Толкин Джон
|2
|0.06
|Харпер Кэмерон
|2
|0.06
|Ванзейр Данте
|2
|0.06
|Рейес Андрес
|2
|0.06
|Бёрк Кори
|2
|0.06
|Нилис Шон
|1
|0.03
|Кассерес Кристиан
|1
|0.03
|Эдельман Даниэль
|1
|0.03
|Кармона Викельман
|1
|0.03
|Данкан Кайл
|0
|0
|Донкор Рональд
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ловитц Дэниел
|6
|2
|Вашингтон Тейлор
|6
|1
|Маккарти Дакс
|7
|0
|Банбери Тил
|7
|0
|Мухтар Хани
|6
|0
|Циммерман Уокер
|4
|1
|Пико Фабрис
|4
|1
|Мур Шак
|4
|1
|Годой Анибал
|5
|0
|Мьюл Алекс
|4
|0
|Леаль Рэндэлл
|3
|0
|Махер Джек
|3
|0
|Анунга Брайан
|2
|0
|Хакенсон Люк
|2
|0
|Бауэр Джош
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Зубак Итан
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|12
|1
|Данкан Кайл
|11
|0
|Нилис Шон
|9
|1
|Харпер Кэмерон
|6
|1
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Ндам Хассан
|4
|1
|Толкин Джон
|5
|0
|Эдельман Даниэль
|5
|0
|Карлос Мигел Коронел
|4
|0
|Барлоу Том
|4
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Маноэль Элиас
|2
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Нью-Йорк Ред Буллз
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
8
Нэшвилл
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Нью-Йорк Ред Буллз
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
11
19
Нэшвилл
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (14)
42% (14)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Нью-Йорк Ред Буллз
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
13
27
Голы по времени матча
Забито
25
16
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
1
4%
2
13%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
8
32%
4
25%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
7
28%
3
19%
76-90
Пропущено
12
20
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
8%
2
10%
1-15
0
0%
6
30%
16-30
3
25%
3
15%
31-45
3
25%
4
20%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
3
25%
3
15%
76-90
Забито
14
20
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
4
29%
1
5%
61-75
5
36%
8
40%
76-90
Пропущено
19
18
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
16%
2
11%
1-15
5
26%
3
17%
16-30
3
16%
4
22%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
3
16%
5
28%
76-90
Забито
39
36
16 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 13
12 Не забивали 12
1
3%
2
6%
1-15
5
13%
5
14%
16-30
10
26%
8
22%
31-45
4
10%
8
22%
46-60
7
18%
2
6%
61-75
12
31%
11
31%
76-90
Пропущено
31
38
15 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
4
13%
4
11%
1-15
5
16%
9
24%
16-30
6
19%
7
18%
31-45
6
19%
5
13%
46-60
4
13%
5
13%
61-75
6
19%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5
Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2
Результаты матчей
Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
2:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
1
13 раз 39%
0
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
125
97
611
511
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
97
413
214
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
2112
1320
825
627
330
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|62 - 43
|56
|2.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|53 - 38
|51
|3.
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|39 - 32
|50
|4.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|48 - 37
|48
|5.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|47 - 50
|47
|6.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|54 - 47
|47
|7.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 55
|43
|8.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|37 - 36
|43
|9.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|38 - 42
|43
|10.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|45 - 50
|41
|11.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|45 - 48
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|48 - 54
|38
|13.
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|50 - 63
|36
|14.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|26 - 53
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|34
|20
|9
|5
|57 - 39
|69
|2.
|2:0 Заявка
|34
|18
|9
|7
|55 - 39
|63
|3.
|2:1 Заявка
|34
|16
|9
|9
|67 - 46
|57
|4.
|1:2 Заявка
|34
|15
|10
|9
|57 - 41
|55
|5.
|2:1 Заявка
|34
|15
|10
|9
|58 - 46
|55
|6.
|2:2 Заявка
|34
|13
|12
|9
|66 - 53
|51
|7.
|0:0 Заявка
|34
|13
|11
|10
|39 - 31
|50
|8.
|1:0 Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 52
|43
|9.
|1:2 Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 52
|41
|10.
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|35 - 39
|41
|11.
|1:0 Заявка
|34
|9
|14
|11
|35 - 39
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|45 - 49
|40
|13.
|0:1 Заявка
|34
|10
|10
|14
|39 - 51
|40
|14.
|0:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|41 - 54
|34
|15.
|0:2 Заявка
|34
|4
|10
|20
|26 - 59
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|2.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|41 - 15
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 17
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 15
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|34 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 11
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 25
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|13.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|24 - 20
|21
|14.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|13 - 15
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|17
|13
|2
|2
|33 - 13
|41
|2.
|2:1 Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|2:1 Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 16
|40
|4.
|1:2 Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 13
|36
|5.
|2:2 Заявка
|17
|10
|4
|3
|42 - 21
|34
|6.
|1:2 Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 12
|33
|7.
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 12
|32
|8.
|2:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 19
|32
|9.
|1:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|23 - 16
|30
|10.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|11.
|1:0 Заявка
|17
|6
|8
|3
|24 - 21
|26
|12.
|0:1 Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 23
|24
|14.
|0:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 21
|23
|15.
|0:2 Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 23
|25
|2.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|3.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|4.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 28
|20
|5.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 21
|18
|6.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 29
|18
|7.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 20
|15
|8.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|9.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 32
|13
|10.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|17 - 36
|13
|12.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 38
|12
|13.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 26
|11
|14.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 38
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 20
|31
|2.
|2:2 Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 26
|28
|3.
|1:2 Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 28
|19
|4.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 19
|18
|5.
|2:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 32
|17
|6.
|1:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 31
|17
|7.
|2:2 Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 32
|17
|8.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 26
|16
|9.
|0:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 29
|15
|10.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 22
|15
|11.
|2:1 Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 30
|15
|12.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|13.
|1:0 Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 23
|11
|14.
|1:2 Заявка
|17
|2
|2
|13
|10 - 40
|8
|15.
|0:2 Заявка
|17
|0
|4
|13
|7 - 37
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|17 (10)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|16 (7)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|11
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|11