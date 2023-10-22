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  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
0:0
Второй тайм: 90+'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
39' Желтая карточка
Рейес Андрес
45' Желтая карточка
Амайя Фрэнки
45' Желтая карточка
Пико Фабрис
45' Желтая карточка
Нилис Шон
70' Желтая карточка
Данкан Кайл
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
8
Леаль
Рэндэлл
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
9
Сарридж
Сэм
10
Мухтар
Хани
1
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
21
Фернандес
Омир
75
Эдельман
Даниэль
8
Амайя
Фрэнки
82
Лима
Лукас
II
74
Барлоу
Том
11
Маноэль
Элиас
Нэшвилл
4-4-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-1-1

История личных встреч

Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

М
0:0
ТМК
1:0
ТМК
1:0
М
1:1
М
2:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

90
450

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухтар Хани 15 (5) 0.44
Пико Фабрис 5 0.15
Банбери Тил 3 0.09
Шаффельбург Джейкоб 3 0.09
Леаль Рэндэлл 3 0.09
Циммерман Уокер 2 0.06
Сарридж Сэм 2 0.06
Маккарти Дакс 1 0.03
Мьюл Алекс 1 0.03
Вашингтон Тейлор 1 0.03
Махер Джек 1 0.03
МакНотон Лукас 1 0.03
Ловитц Дэниел 0 0
Мур Шак 0 0
Дэвис Шон II 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Омир 6 (2) 0.18
Амайя Фрэнки 5 0.15
Маноэль Элиас 3 0.09
Лима Лукас II 3 0.09
Барлоу Том 3 0.09
Толкин Джон 2 0.06
Харпер Кэмерон 2 0.06
Ванзейр Данте 2 0.06
Рейес Андрес 2 0.06
Бёрк Кори 2 0.06
Нилис Шон 1 0.03
Кассерес Кристиан 1 0.03
Эдельман Даниэль 1 0.03
Кармона Викельман 1 0.03
Данкан Кайл 0 0
Донкор Рональд 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ловитц Дэниел 6 2
Вашингтон Тейлор 6 1
Маккарти Дакс 7 0
Банбери Тил 7 0
Мухтар Хани 6 0
Циммерман Уокер 4 1
Пико Фабрис 4 1
Мур Шак 4 1
Годой Анибал 5 0
Мьюл Алекс 4 0
Леаль Рэндэлл 3 0
Махер Джек 3 0
Анунга Брайан 2 0
Хакенсон Люк 2 0
Бауэр Джош 2 0
Грегуш Ян 1 0
Зубак Итан 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 12 1
Данкан Кайл 11 0
Нилис Шон 9 1
Харпер Кэмерон 6 1
Кассерес Кристиан 7 0
Ндам Хассан 4 1
Толкин Джон 5 0
Эдельман Даниэль 5 0
Карлос Мигел Коронел 4 0
Барлоу Том 4 0
Йервуд Дрю 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Бёрк Кори 3 0
Ванзейр Данте 2 0
Фернандес Омир 2 0
Маноэль Элиас 2 0
Нилис Дилан 1 0
Страуд Питер 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Нью-Йорк Ред Буллз
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
8
Нэшвилл
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Нью-Йорк Ред Буллз
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

11
19
Нэшвилл
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (14)
42% (14)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Нью-Йорк Ред Буллз
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

19
13

Упущенные победы

13
27

Голы по времени матча

Забито

25
16
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
1
4%
2
13%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
8
32%
4
25%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
7
28%
3
19%
76-90

Пропущено

12
20
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
8%
2
10%
1-15
0
0%
6
30%
16-30
3
25%
3
15%
31-45
3
25%
4
20%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
3
25%
3
15%
76-90

Забито

14
20
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
4
29%
1
5%
61-75
5
36%
8
40%
76-90

Пропущено

19
18
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
16%
2
11%
1-15
5
26%
3
17%
16-30
3
16%
4
22%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
3
16%
5
28%
76-90

Забито

39
36
16 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 13
12 Не забивали 12
1
3%
2
6%
1-15
5
13%
5
14%
16-30
10
26%
8
22%
31-45
4
10%
8
22%
46-60
7
18%
2
6%
61-75
12
31%
11
31%
76-90

Пропущено

31
38
15 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
4
13%
4
11%
1-15
5
16%
9
24%
16-30
6
19%
7
18%
31-45
6
19%
5
13%
46-60
4
13%
5
13%
61-75
6
19%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5
Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2

Результаты матчей

Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

2:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 39%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
1
13 раз 39%
0
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
5
9
7
1.5
6
11
5
11
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
9
7
4
13
1.5
2
14
1
16
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
13
0.5
Больше Меньше
21
12
13
20
1.5
8
25
6
27
2.5
3
30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 17 5 11 62 - 43 56
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 33 14 9 10 53 - 38 51
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 13 11 9 39 - 32 50
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 13 9 11 48 - 37 48
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 33 13 8 12 47 - 50 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 33 12 11 10 54 - 47 47
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 33 11 10 12 45 - 55 43
8.
Даллас
 Заявка 33 10 13 10 37 - 36 43
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 10 13 10 38 - 42 43
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 11 8 14 45 - 50 41
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 41
12.
Остин
 Заявка 33 10 8 15 48 - 54 38
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 33 8 12 13 50 - 63 36
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 33 5 12 16 26 - 53 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 34 20 9 5 57 - 39 69
2.
Орландо Сити
 2:0 Заявка 34 18 9 7 55 - 39 63
3.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 34 16 9 9 67 - 46 57
4.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 34 15 10 9 57 - 41 55
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:1 Заявка 34 15 10 9 58 - 46 55
6.
Атланта Юнайтед
 2:2 Заявка 34 13 12 9 66 - 53 51
7.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 34 13 11 10 39 - 31 50
8.
Шарлотт
 1:0 Заявка 34 10 13 11 45 - 52 43
9.
ФК Монреаль
 1:2 Заявка 34 12 5 17 36 - 52 41
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 34 10 11 13 35 - 39 41
11.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 34 9 14 11 35 - 39 41
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 45 - 49 40
13.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 34 10 10 14 39 - 51 40
14.
Интер Майами
 0:1 Заявка 34 9 7 18 41 - 54 34
15.
Торонто
 0:2 Заявка 34 4 10 20 26 - 59 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 11 4 2 36 - 11 37
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 11 2 3 41 - 15 35
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 36 - 17 33
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 3 4 28 - 19 30
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 15 30
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 8 5 3 34 - 18 29
7.
Даллас
 Заявка 17 7 7 3 23 - 16 28
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 7 6 4 19 - 11 27
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
10.
Остин
 Заявка 17 7 4 6 28 - 22 25
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 6 4 30 - 25 24
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 4 9 4 24 - 20 21
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 3 8 5 13 - 15 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 17 13 2 2 33 - 13 41
2.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:1 Заявка 17 12 4 1 37 - 16 40
4.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 17 10 6 1 33 - 13 36
5.
Атланта Юнайтед
 2:2 Заявка 17 10 4 3 42 - 21 34
6.
ФК Монреаль
 1:2 Заявка 17 10 3 4 26 - 12 33
7.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 17 9 5 3 25 - 12 32
8.
Орландо Сити
 2:0 Заявка 17 9 5 3 31 - 19 32
9.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 17 8 6 3 23 - 16 30
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
11.
Шарлотт
 1:0 Заявка 17 6 8 3 24 - 21 26
12.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 17 6 7 4 26 - 22 25
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 6 5 31 - 23 24
14.
Интер Майами
 0:1 Заявка 17 6 5 6 25 - 21 23
15.
Торонто
 0:2 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 7 4 5 22 - 23 25
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 2 8 21 - 28 20
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 4 6 6 17 - 21 18
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 29 18
7.
Даллас
 Заявка 16 3 6 7 14 - 20 15
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
9.
Остин
 Заявка 16 3 4 9 20 - 32 13
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 2 7 8 14 - 27 13
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 2 7 8 17 - 36 13
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 2 6 9 20 - 38 12
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 2 5 9 12 - 26 11
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 2 4 11 13 - 38 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 2:0 Заявка 17 9 4 4 24 - 20 31
2.
Цинциннати
 2:2 Заявка 17 7 7 3 24 - 26 28
3.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 17 5 4 8 24 - 28 19
4.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 17 4 6 7 14 - 19 18
5.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 17 4 5 8 26 - 32 17
6.
Шарлотт
 1:0 Заявка 17 4 5 8 21 - 31 17
7.
Атланта Юнайтед
 2:2 Заявка 17 3 8 6 24 - 32 17
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 4 9 14 - 26 16
9.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 17 4 3 10 13 - 29 15
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 17 3 6 8 14 - 22 15
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:1 Заявка 17 3 6 8 21 - 30 15
12.
Интер Майами
 0:1 Заявка 17 3 2 12 16 - 33 11
13.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 17 1 8 8 12 - 23 11
14.
ФК Монреаль
 1:2 Заявка 17 2 2 13 10 - 40 8
15.
Торонто
 0:2 Заявка 17 0 4 13 7 - 37 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 17 (10)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 17
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 16 (7)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 12
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Шарлотт Джонс Деррик 11
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 11
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 56'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Нилис Шон получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Пико Фабрис получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Фрэнки Амайя получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Рейес Андрес получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Леаль Рэндэлл уходит с поля. Пико Фабрис выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нэшвилл
    Ничья
    Нью-Йорк Ред Буллз
    5.20
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