Тур: 1. Стадион: Geodis Park.
0:1
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаРейес Андрес
45' Желтая карточкаАмайя Фрэнки
45' Желтая карточкаПико Фабрис
45' Желтая карточкаНилис Шон
70' Желтая карточкаДанкан Кайл
0:1
90' ПенальтиТолкин Джон
90'+6
Ход матча
39'
45'
45'
45'
70'
90'
0:1
18
Мур
Шак
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
74
Барлоу
Том
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Нападающий
-
10 Мухтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкНападающий
- Нападающий
-
12 Банбери ТилНападающий
-
Главный тренер: Смит Гэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
74 Барлоу ТомПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Нападающий
-
22 Serge Ngoma
-
41 Julian Hall
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1
0.2
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
90
450
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухтар Хани
|15 (5)
|0.44
|Пико Фабрис
|5
|0.15
|Банбери Тил
|3
|0.09
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.09
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.09
|Циммерман Уокер
|2
|0.06
|Сарридж Сэм
|2
|0.06
|Маккарти Дакс
|1
|0.03
|Мьюл Алекс
|1
|0.03
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.03
|Махер Джек
|1
|0.03
|МакНотон Лукас
|1
|0.03
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Омир
|6 (2)
|0.18
|Амайя Фрэнки
|5
|0.15
|Толкин Джон
|3 (1)
|0.09
|Маноэль Элиас
|3
|0.09
|Лима Лукас II
|3
|0.09
|Барлоу Том
|3
|0.09
|Харпер Кэмерон
|2
|0.06
|Ванзейр Данте
|2
|0.06
|Рейес Андрес
|2
|0.06
|Бёрк Кори
|2
|0.06
|Нилис Шон
|1
|0.03
|Кассерес Кристиан
|1
|0.03
|Эдельман Даниэль
|1
|0.03
|Кармона Викельман
|1
|0.03
|Данкан Кайл
|0
|0
|Донкор Рональд
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ловитц Дэниел
|6
|2
|Вашингтон Тейлор
|6
|1
|Маккарти Дакс
|7
|0
|Банбери Тил
|7
|0
|Мухтар Хани
|6
|0
|Циммерман Уокер
|4
|1
|Пико Фабрис
|4
|1
|Мур Шак
|4
|1
|Годой Анибал
|5
|0
|Мьюл Алекс
|4
|0
|Леаль Рэндэлл
|3
|0
|Махер Джек
|3
|0
|Анунга Брайан
|2
|0
|Хакенсон Люк
|2
|0
|Бауэр Джош
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Зубак Итан
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|12
|1
|Данкан Кайл
|11
|0
|Нилис Шон
|9
|1
|Харпер Кэмерон
|6
|1
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Ндам Хассан
|4
|1
|Толкин Джон
|5
|0
|Эдельман Даниэль
|5
|0
|Карлос Мигел Коронел
|4
|0
|Барлоу Том
|4
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Маноэль Элиас
|2
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
8
Нэшвилл
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Нью-Йорк Ред Буллз
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
11
19
Нэшвилл
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (14)
44% (15)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
Нью-Йорк Ред Буллз
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
47% (16)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
13
27
Голы по времени матча
Забито
25
17
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
1
4%
2
12%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
8
32%
4
24%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
7
28%
4
24%
76-90
Пропущено
13
20
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
8%
2
10%
1-15
0
0%
6
30%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
3
23%
4
20%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
4
31%
3
15%
76-90
Забито
14
20
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
4
29%
1
5%
61-75
5
36%
8
40%
76-90
Пропущено
19
18
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
16%
2
11%
1-15
5
26%
3
17%
16-30
3
16%
4
22%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
3
16%
5
28%
76-90
Забито
39
37
16 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 14
13 Не забивали 12
1
3%
2
5%
1-15
5
13%
5
14%
16-30
10
26%
8
22%
31-45
4
10%
8
22%
46-60
7
18%
2
5%
61-75
12
31%
12
32%
76-90
Пропущено
32
38
15 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 24
4
13%
4
11%
1-15
5
16%
9
24%
16-30
6
19%
7
18%
31-45
6
19%
5
13%
46-60
4
13%
5
13%
61-75
7
22%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5
Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2
Результаты матчей
Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
0:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 41%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
1
14 раз 41%
0
12 раз 35%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
125
98
611
512
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
107
413
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2014
Больше Меньше
2212
1321
826
628
331
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|34
|17
|6
|11
|62 - 43
|57
|2.
|0:0 Заявка
|34
|14
|10
|10
|53 - 38
|52
|3.
|1:0 Заявка
|34
|14
|9
|11
|49 - 37
|51
|4.
|0:0 Заявка
|34
|13
|12
|9
|39 - 32
|51
|5.
|0:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|47 - 50
|48
|6.
|0:0 Заявка
|34
|12
|12
|10
|54 - 47
|48
|7.
|2:0 Заявка
|34
|11
|13
|10
|39 - 36
|46
|8.
|1:0 Заявка
|34
|11
|13
|10
|39 - 42
|46
|9.
|0:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|45 - 56
|43
|10.
|0:0 Заявка
|34
|11
|9
|14
|45 - 50
|42
|11.
|0:0 Заявка
|34
|10
|12
|12
|45 - 48
|42
|12.
|0:1 Заявка
|34
|10
|8
|16
|48 - 55
|38
|13.
|0:2 Заявка
|34
|8
|12
|14
|50 - 65
|36
|14.
|0:0 Заявка
|34
|5
|13
|16
|26 - 53
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|57 - 39
|69
|2.
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|55 - 39
|63
|3.
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|67 - 46
|57
|4.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|57 - 41
|55
|5.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|58 - 46
|55
|6.
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|66 - 53
|51
|7.
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|39 - 32
|49
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|36 - 39
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 52
|43
|10.
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 52
|41
|11.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|35 - 39
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|45 - 49
|40
|13.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|39 - 51
|40
|14.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|41 - 54
|34
|15.
|Заявка
|34
|4
|10
|20
|26 - 59
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|2.
|0:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|41 - 15
|36
|3.
|0:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 17
|33
|4.
|1:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|25 - 15
|33
|5.
|0:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 20
|30
|6.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 18
|30
|7.
|2:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|8.
|0:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 20
|27
|9.
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 11
|27
|10.
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|11.
|0:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|30 - 27
|24
|12.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|13.
|0:0 Заявка
|17
|4
|9
|4
|24 - 20
|21
|14.
|0:0 Заявка
|17
|3
|9
|5
|13 - 15
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|33 - 13
|41
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 16
|40
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 13
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|42 - 21
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 12
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 13
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|23 - 16
|30
|10.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|24 - 21
|26
|12.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 23
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 21
|23
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 23
|26
|2.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|20 - 21
|24
|3.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|4.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|5.
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|17 - 21
|19
|6.
|2:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|7.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 29
|18
|8.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|9.
|1:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 26
|14
|10.
|0:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 33
|13
|11.
|1:0 Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|12.
|0:1 Заявка
|17
|2
|7
|8
|17 - 36
|13
|13.
|0:2 Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 38
|12
|14.
|0:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 38
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 20
|31
|2.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 26
|28
|3.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 28
|19
|4.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 19
|18
|5.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 32
|17
|6.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|7.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 31
|17
|8.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 32
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 26
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 29
|15
|11.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 30
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|13.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 23
|11
|14.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|10 - 40
|8
|15.
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|7 - 37
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|17 (10)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|16 (7)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|11
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|11