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  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
1:0
Первый тайм: 23'
Интер Майами
0'
4' Желтая карточка
Вествуд Эшли
1:0
13' Гол
Варгас Кервин Кальдерон
18' Желтая карточка
Грегоре

Ход матча

4'
Вествуд Эшли
 
13'
Варгас Кервин Кальдерон
(Юзвяк Камиль)
1:0
18'
 
Грегоре
Прогнозы 118
Шарлотт 31.4% (37)
X 22.9% (27)
Интер Майами 45.8% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Шарлотт
Ничья
Интер Майами
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
3
Уронен
Йере
11
Свидерски
Кароль
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
7
Юзвяк
Камиль
9
Копетти
Энцо
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
29
Дос
Сантос
Карлос
2
Йедлин
Деандре
6
Авилес
Томас
31
Миллер
Камаль
32
Аллен
Ноа
26
Грегоре
5
Бускетс
Серхио
30
Кремаски
Бенджамин
10
Месси
Лионель
9
Кампана
Леонардо
8
Гомес
Диего
Шарлотт
4-3-3
Интер Майами
4-3-3

История личных встреч

Шарлотт
Интер Майами

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

М
2:2
СИЦА
4:0
М
3:2
М
1:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 12 (4) 0.35
Копетти Энцо 6 (1) 0.18
Мерам Джастин 4 0.12
Варгас Кервин Кальдерон 4 0.12
Вествуд Эшли 3 0.09
Бендер Бен 3 0.09
Юзвяк Камиль 2 0.06
Арфилд Скотт 2 0.06
Кембридж Брэндон 2 0.06
Линдси Джейлин 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Гейнс Маккинзи 1 0.03
Агьеманг Патрик 1 0.03
Деягере Брехт 1 0.03
Кахлина Кристиян 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0
Маланда Адилсон 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 9 (2) 0.26
Мартинес Хосеф 7 (3) 0.21
Тейлор Роберт 4 0.12
Фариас Факундо 3 0.09
Кремаски Бенджамин 2 0.06
Руис Давид 2 0.06
Стефанелли Николас 2 0.06
Месси Лионель 1 0.03
Аллен Ноа 1 0.03
Негри Франко 1 0.03
Авилес Томас 1 0.03
Альба Жорди 1 0.03
Гомес Диего 1 0.03
Кривцов Сергей 1 0.03
Арройо Диксон 1 0.03
Жан Корентен 1 0.03
Боргелин Шанидер 1 0.03
Робинсон Робби 1 0.03
Фрэй Ян 1 0.03
Мота Жеан 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 11 0
Бёрн Натан 7 0
Свидерски Кароль 7 0
Копетти Энцо 7 0
Вествуд Эшли 6 0
Юзвяк Камиль 5 0
Бронико Брандт 5 0
Собоциньский Ян 4 0
Маланда Адилсон 4 0
Агьеманг Патрик 3 0
Аффул Харрисон 3 0
Линдси Джейлин 3 0
Гейнс Маккинзи 3 0
Варгас Кервин Кальдерон 3 0
Кахлина Кристиян 2 0
Мерам Джастин 2 0
Туилома Билл 2 0
Коруджо Гусман 2 0
Арфилд Скотт 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Бендер Бен 1 0
Маркс Джордж 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Давид 6 1
Йедлин Деандре 7 0
Тейлор Роберт 6 0
Авилес Томас 6 0
Кремаски Бенджамин 6 0
Кривцов Сергей 5 0
Негри Франко 3 1
Арройо Диксон 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Фариас Факундо 4 0
Фрэй Ян 4 0
Миллер Камаль 2 1
Бускетс Серхио 3 0
Маквей Кристофер 3 0
Аллен Ноа 3 0
Гомес Диего 2 0
Жан Корентен 2 0
Стефанелли Николас 2 0
Альба Жорди 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Мота Жеан 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Грегоре 1 0
Дюк Брайс 1 0
Робинсон Робби 1 0
Невилл Харви 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Интер Майами
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

11
12
Шарлотт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Интер Майами
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

16
21
Шарлотт
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Интер Майами
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
48% (16)
33% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

24
13

Упущенные победы

27
33

Голы по времени матча

Забито

21
19
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
4
19%
2
11%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
3
14%
6
32%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
4
19%
4
21%
76-90

Пропущено

23
29
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
13%
2
7%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
5
22%
8
28%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
6
26%
7
24%
61-75
5
22%
5
17%
76-90

Забито

23
25
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
1
4%
1
4%
1-15
7
30%
1
4%
16-30
3
13%
7
28%
31-45
7
30%
6
24%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
2
9%
8
32%
76-90

Пропущено

29
21
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
2
7%
1
5%
1-15
2
7%
5
24%
16-30
7
24%
2
10%
31-45
7
24%
3
14%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
7
24%
8
38%
76-90

Забито

44
44
21 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
5
11%
3
7%
1-15
10
23%
2
5%
16-30
6
14%
11
25%
31-45
10
23%
12
27%
46-60
7
16%
4
9%
61-75
6
14%
12
27%
76-90

Пропущено

52
50
20 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 27
5
10%
3
6%
1-15
3
6%
7
14%
16-30
12
23%
10
20%
31-45
10
19%
8
16%
46-60
10
19%
9
18%
61-75
12
23%
13
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Интер Майами - Шарлотт 2:2 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1
Цинциннати - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2
Интер Майами
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1
Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1

Результаты матчей

Шарлотт
Интер Майами

Точный счет

2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:2
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
1
10 раз 30%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
2
11 раз 33%
0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
4
8
8
1.5
9
8
3
13
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
6
7
10
1.5
5
11
1
16
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
23
10
15
18
1.5
14
19
4
29
2.5
3
30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 17 5 11 62 - 43 56
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 33 14 9 10 53 - 38 51
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 13 11 9 39 - 32 50
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 13 9 11 48 - 37 48
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 33 13 8 12 47 - 50 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 33 12 11 10 54 - 47 47
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 33 11 10 12 45 - 55 43
8.
Даллас
 Заявка 33 10 13 10 37 - 36 43
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 10 13 10 38 - 42 43
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 11 8 14 45 - 50 41
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 41
12.
Остин
 Заявка 33 10 8 15 48 - 54 38
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 33 8 12 13 50 - 63 36
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 33 5 12 16 26 - 53 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 34 20 8 6 55 - 38 68
2.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 34 17 10 7 53 - 39 61
3.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 34 16 10 8 57 - 39 58
4.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 34 15 10 9 66 - 46 55
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 34 14 11 9 65 - 51 53
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 34 14 10 10 56 - 46 52
7.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 34 13 11 10 39 - 31 50
8.
Шарлотт
 1:0 Заявка 34 10 13 11 45 - 52 43
9.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 34 12 6 16 36 - 51 42
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 34 10 11 13 35 - 39 41
11.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 34 10 11 13 39 - 50 41
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 45 - 49 40
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 34 8 15 11 34 - 39 39
14.
Интер Майами
 0:1 Заявка 34 9 7 18 41 - 54 34
15.
Торонто
 0:0 Заявка 34 4 11 19 26 - 57 23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 11 4 2 36 - 11 37
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 11 2 3 41 - 15 35
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 36 - 17 33
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 3 4 28 - 19 30
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 15 30
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 8 5 3 34 - 18 29
7.
Даллас
 Заявка 17 7 7 3 23 - 16 28
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 7 6 4 19 - 11 27
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
10.
Остин
 Заявка 17 7 4 6 28 - 22 25
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 6 4 30 - 25 24
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 4 9 4 24 - 20 21
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 3 8 5 13 - 15 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 17 13 1 3 31 - 12 40
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 17 11 5 1 40 - 14 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 17 11 4 2 35 - 16 37
4.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 17 10 6 1 33 - 13 36
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 17 10 4 3 42 - 21 34
6.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 17 10 3 4 26 - 12 33
7.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 17 9 5 3 25 - 12 32
8.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 17 9 5 3 31 - 19 32
9.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 17 7 7 3 22 - 16 28
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
11.
Шарлотт
 1:0 Заявка 17 6 8 3 24 - 21 26
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 17 6 7 4 26 - 22 25
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 6 5 31 - 23 24
14.
Интер Майами
 0:1 Заявка 17 6 5 6 25 - 21 23
15.
Торонто
 0:0 Заявка 17 4 7 6 19 - 20 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 7 4 5 22 - 23 25
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 2 8 21 - 28 20
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 4 6 6 17 - 21 18
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 29 18
7.
Даллас
 Заявка 16 3 6 7 14 - 20 15
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
9.
Остин
 Заявка 16 3 4 9 20 - 32 13
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 2 7 8 14 - 27 13
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 2 7 8 17 - 36 13
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 2 6 9 20 - 38 12
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 2 5 9 12 - 26 11
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 2 4 11 13 - 38 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 17 8 5 4 22 - 20 29
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 17 7 7 3 24 - 26 28
3.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 17 6 4 7 24 - 26 22
4.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 17 4 7 6 23 - 30 19
5.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 17 4 6 7 14 - 19 18
6.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 17 4 5 8 26 - 32 17
7.
Шарлотт
 1:0 Заявка 17 4 5 8 21 - 31 17
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 4 9 14 - 26 16
9.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 17 4 4 9 13 - 28 16
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 17 3 6 8 14 - 22 15
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 17 3 6 8 21 - 30 15
12.
Интер Майами
 0:1 Заявка 17 3 2 12 16 - 33 11
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 17 1 8 8 12 - 23 11
14.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 17 2 3 12 10 - 39 9
15.
Торонто
 0:0 Заявка 17 0 4 13 7 - 37 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 16
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Шарлотт Джонс Деррик 11
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Что-то пока не особо заметен Месси на футбольном поле. Не для этого же с ним подписывал контракт "Интер Майами".
  • 20'
    Йере Уронен пробивал из-за пределов штрафной площади с подбора после углового "Шарлотт", который был с левого фланга. Не удалось попасть в створ футболисту хозяев поля.
  • Угловой
    19'
    Кароль Свидерски нанёс прямой удар со штрафного и метил в обвод стенки в левый угол, а мяч срикошетил от игрока гостей и ушёл на угловой.
  • Желтая карточка
    18'
    Грегоре получает жёлтую карточку за свое нарушение. 1:1 становится счёт по предупреждениям в сегодняшнем матче.
  • Фол, нарушение
    17'
    Грегоре недалеко от своей штрафной площади уронил соперника - Энцо Копетти. Это стандарт в пользу команды хозяев.
  • Угловой
    16'
    Натан Бёрн поработал в обороне на правом полуфланге и выбил мяч за лицевую линию, то есть угловой будет у "Интер Майами".
  • 15'
    Итак, уже оказался в положении догоняющей команды "Интер Майами". Посмотрим, как справится Херардо Мартино в такой ситуации.
  • 15'
    Напомним, что для "Интер Майами" сегодняшний матч уже не имеет турнирного значения, "цапли" уже точно не пройдут в стадию плей-офф МЛС.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Кервин Варгас!
    В правую часть чужой штрафной вошёл Юзвяк и покатил поперечную передачу в центр, Копетти грамотно оставил мяч, не стал менять его направление, а Варгас низом поразил правый угол.
     
  • 12'
    Практически полностью заполнен "Банк оф Америка Стэдиум". Вроде как есть немного свободных мест на верхних ярусах, или это оптический обман?
  • 11'
    Длинный заброс в чужую штрафную площадь по диагонали летит у майамцев. Лионелю Месси тут никак не достать было до мяча. Он оценил ситуацию и не пытался это сделать.
  • 10'
    Контратака могла получиться сейчас у "Шарлотт", однако выскочил Карлос дос Сантос из своей штрафной наперерез Каролю Свидерски и в подкате вынес мяч за лицевую.
  • 8'
    "Шарлотт" сейчас действительно взял какую-то паузу, позволяя "интеристам" владеть мячом на их половине поля. Другое дело, что до обострения "цапли" пока не дозревают.
  • 7'
    Ходили слухи, что зимой Лео Месси отправится в аренду в какой-то европейский или саудовский клуб, но он сам вроде опроверг такую информацию, хотя всякое, конечно, может быть.
  • 6'
    Пока довольно много владеет мячом "Интер Майами". Неплохо себя чувствуют на футбольном поле гости. Но пока в любом случае делать какие-то выводы рано.
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    • 5'
      Высокий прессинг в разрозненном формате оказывают игроки "Шарлотт" на своих оппонентов, но "Интер Майами" легко переходит в атаку левым флангом.
    • Желтая карточка
      4'
      Эшли Вествуд уже успел сфолить на чужой половине поля, задержав Грегори, и получить жёлтую карточку. Поэтому не получилась контратака у "Интер Майами" после углового удара хозяев.
    • Угловой
      3'
      Угловой на левом фланге заработал "Шарлотт". Готовится исполнение этого стандарта. У мяча Эшли Вествуд.
    • Офсайд
      2'
      Отправляет мяч "Интер Майами" в чужие ворота, Леонардо Кампана делает это после прострела с левого фланга, но зафиксирован был офсайд.
    • 2'
      Активны хозяева на первых минутах. Простреливает Камиль Юзвяк с правого угла штрафной, но мяч оказывается в руках Карлоса дос Сантоса.
    • 1'
      "Интер Майами" сегодня играет в необычной форме - тёмно-коричневого цвета. У "Шарлотт" бело-голубая расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Как обычно в МЛС, стартовый свисток должен прозвучать на 10 минут позже официального времени начала матча, то есть в 01:10.
    • Лионель Месси сегодня выйдет в стартовом составе и наверняка постарается громко хлопнуть дверью в нынешнем сезоне МЛС вместе со своей командой. Напомним, что "Интер Майами" заранее потерял все шансы пройти в плей-офф турнира, а вот "Шарлотт" в онлайн-режиме будет вести заочную борьбу с несколькими конкурентами за попадание в 1/16 финала. 
    • Приветствуем всех любителей футбола! В своём последнем официальном матче в 2023 году "Интер Майами" сыграет на выезде с "Шарлотт". Это будет в рамках регулярного сезона МЛС. Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится победой Шарлотт.
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      2.02 ПОСТАВИТЬ
    • Первый тайм
    • 18'
      Грегоре получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Юзвяк Камиль сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Варгас Кервин Кальдерон бьет в цель!
    • 4'
      Вествуд Эшли получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится победой Шарлотт.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шарлотт 1:0 Интер Майами

    Исход игры
    Шарлотт
    31.4% (37)
    Ничья
    22.9% (27)
    Интер Майами
    45.8% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.72% (76)
    Меньше
    30.28% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    88.99% (97)
    Нет
    11.01% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    31.4% (37)
    2:1 Шарлотт
    24.6% (29)
    1:1 Ничья
    17.8% (21)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    1:0 Шарлотт
    4.2% (5)
    0:2 Интер Майами
    2.5% (3)
    0:1 Интер Майами
    2.5% (3)
    2:3 Интер Майами
    1.7% (2)
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