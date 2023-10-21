Итак, уже оказался в положении догоняющей команды "Интер Майами". Посмотрим, как справится Херардо Мартино в такой ситуации.

Натан Бёрн поработал в обороне на правом полуфланге и выбил мяч за лицевую линию, то есть угловой будет у "Интер Майами".

Грегоре недалеко от своей штрафной площади уронил соперника - Энцо Копетти. Это стандарт в пользу команды хозяев.

Грегоре получает жёлтую карточку за свое нарушение. 1:1 становится счёт по предупреждениям в сегодняшнем матче.

Кароль Свидерски нанёс прямой удар со штрафного и метил в обвод стенки в левый угол, а мяч срикошетил от игрока гостей и ушёл на угловой.

Йере Уронен пробивал из-за пределов штрафной площади с подбора после углового "Шарлотт", который был с левого фланга. Не удалось попасть в створ футболисту хозяев поля.

Что-то пока не особо заметен Месси на футбольном поле. Не для этого же с ним подписывал контракт "Интер Майами".

15' Напомним, что для "Интер Майами" сегодняшний матч уже не имеет турнирного значения, "цапли" уже точно не пройдут в стадию плей-офф МЛС.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Кервин Варгас!

В правую часть чужой штрафной вошёл Юзвяк и покатил поперечную передачу в центр, Копетти грамотно оставил мяч, не стал менять его направление, а Варгас низом поразил правый угол.



12' Практически полностью заполнен "Банк оф Америка Стэдиум". Вроде как есть немного свободных мест на верхних ярусах, или это оптический обман?

11' Длинный заброс в чужую штрафную площадь по диагонали летит у майамцев. Лионелю Месси тут никак не достать было до мяча. Он оценил ситуацию и не пытался это сделать.

10' Контратака могла получиться сейчас у "Шарлотт", однако выскочил Карлос дос Сантос из своей штрафной наперерез Каролю Свидерски и в подкате вынес мяч за лицевую.

8' "Шарлотт" сейчас действительно взял какую-то паузу, позволяя "интеристам" владеть мячом на их половине поля. Другое дело, что до обострения "цапли" пока не дозревают.

7' Ходили слухи, что зимой Лео Месси отправится в аренду в какой-то европейский или саудовский клуб, но он сам вроде опроверг такую информацию, хотя всякое, конечно, может быть.