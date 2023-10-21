Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
1:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
4'
13'
18'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Бёрн
Натан
32
Аллен
Ноа
26
Грегоре
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Маркс ДжорджВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Латтанцио Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Защитник
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
История личных встреч
Шарлотт
Интер Майами
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|12 (4)
|0.35
|Копетти Энцо
|6 (1)
|0.18
|Мерам Джастин
|4
|0.12
|Варгас Кервин Кальдерон
|4
|0.12
|Вествуд Эшли
|3
|0.09
|Бендер Бен
|3
|0.09
|Юзвяк Камиль
|2
|0.06
|Арфилд Скотт
|2
|0.06
|Кембридж Брэндон
|2
|0.06
|Линдси Джейлин
|1
|0.03
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Гейнс Маккинзи
|1
|0.03
|Агьеманг Патрик
|1
|0.03
|Деягере Брехт
|1
|0.03
|Кахлина Кристиян
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Маланда Адилсон
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|9 (2)
|0.26
|Мартинес Хосеф
|7 (3)
|0.21
|Тейлор Роберт
|4
|0.12
|Фариас Факундо
|3
|0.09
|Кремаски Бенджамин
|2
|0.06
|Руис Давид
|2
|0.06
|Стефанелли Николас
|2
|0.06
|Месси Лионель
|1
|0.03
|Аллен Ноа
|1
|0.03
|Негри Франко
|1
|0.03
|Авилес Томас
|1
|0.03
|Альба Жорди
|1
|0.03
|Гомес Диего
|1
|0.03
|Кривцов Сергей
|1
|0.03
|Арройо Диксон
|1
|0.03
|Жан Корентен
|1
|0.03
|Боргелин Шанидер
|1
|0.03
|Робинсон Робби
|1
|0.03
|Фрэй Ян
|1
|0.03
|Мота Жеан
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|11
|0
|Бёрн Натан
|7
|0
|Свидерски Кароль
|7
|0
|Копетти Энцо
|7
|0
|Вествуд Эшли
|6
|0
|Юзвяк Камиль
|5
|0
|Бронико Брандт
|5
|0
|Собоциньский Ян
|4
|0
|Маланда Адилсон
|4
|0
|Агьеманг Патрик
|3
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Линдси Джейлин
|3
|0
|Гейнс Маккинзи
|3
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|3
|0
|Кахлина Кристиян
|2
|0
|Мерам Джастин
|2
|0
|Туилома Билл
|2
|0
|Коруджо Гусман
|2
|0
|Арфилд Скотт
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
|Маркс Джордж
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Давид
|6
|1
|Йедлин Деандре
|7
|0
|Тейлор Роберт
|6
|0
|Авилес Томас
|6
|0
|Кремаски Бенджамин
|6
|0
|Кривцов Сергей
|5
|0
|Негри Франко
|3
|1
|Арройо Диксон
|4
|0
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Фариас Факундо
|4
|0
|Фрэй Ян
|4
|0
|Миллер Камаль
|2
|1
|Бускетс Серхио
|3
|0
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Аллен Ноа
|3
|0
|Гомес Диего
|2
|0
|Жан Корентен
|2
|0
|Стефанелли Николас
|2
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Мота Жеан
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Грегоре
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Робинсон Робби
|1
|0
|Невилл Харви
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Интер Майами
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
11
12
Шарлотт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Интер Майами
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
16
21
Шарлотт
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Интер Майами
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
48% (16)
33% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
24
13
Упущенные победы
27
33
Голы по времени матча
Забито
21
19
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
4
19%
2
11%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
3
14%
6
32%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
4
19%
4
21%
76-90
Пропущено
23
29
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
13%
2
7%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
5
22%
8
28%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
6
26%
7
24%
61-75
5
22%
5
17%
76-90
Забито
23
25
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
1
4%
1
4%
1-15
7
30%
1
4%
16-30
3
13%
7
28%
31-45
7
30%
6
24%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
2
9%
8
32%
76-90
Пропущено
29
21
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
2
7%
1
5%
1-15
2
7%
5
24%
16-30
7
24%
2
10%
31-45
7
24%
3
14%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
7
24%
8
38%
76-90
Забито
44
44
21 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
5
11%
3
7%
1-15
10
23%
2
5%
16-30
6
14%
11
25%
31-45
10
23%
12
27%
46-60
7
16%
4
9%
61-75
6
14%
12
27%
76-90
Пропущено
52
50
20 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 27
5
10%
3
6%
1-15
3
6%
7
14%
16-30
12
23%
10
20%
31-45
10
19%
8
16%
46-60
10
19%
9
18%
61-75
12
23%
13
26%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Интер Майами - Шарлотт 2:2 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1
Цинциннати - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2
Интер Майами
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1
Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1
Результаты матчей
Шарлотт
Интер Майами
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:2
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 33%
1
10 раз 30%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
2
11 раз 33%
0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
134
88
98
313
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
106
710
511
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
2310
1518
1419
429
330
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|62 - 43
|56
|2.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|53 - 38
|51
|3.
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|39 - 32
|50
|4.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|48 - 37
|48
|5.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|47 - 50
|47
|6.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|54 - 47
|47
|7.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 55
|43
|8.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|37 - 36
|43
|9.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|38 - 42
|43
|10.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|45 - 50
|41
|11.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|45 - 48
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|48 - 54
|38
|13.
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|50 - 63
|36
|14.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|26 - 53
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|34
|20
|8
|6
|55 - 38
|68
|2.
|0:0 Заявка
|34
|17
|10
|7
|53 - 39
|61
|3.
|1:0 Заявка
|34
|16
|10
|8
|57 - 39
|58
|4.
|1:1 Заявка
|34
|15
|10
|9
|66 - 46
|55
|5.
|1:0 Заявка
|34
|14
|11
|9
|65 - 51
|53
|6.
|0:1 Заявка
|34
|14
|10
|10
|56 - 46
|52
|7.
|0:0 Заявка
|34
|13
|11
|10
|39 - 31
|50
|8.
|1:0 Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 52
|43
|9.
|1:1 Заявка
|34
|12
|6
|16
|36 - 51
|42
|10.
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|35 - 39
|41
|11.
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|39 - 50
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|45 - 49
|40
|13.
|0:0 Заявка
|34
|8
|15
|11
|34 - 39
|39
|14.
|0:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|41 - 54
|34
|15.
|0:0 Заявка
|34
|4
|11
|19
|26 - 57
|23
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|2.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|41 - 15
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 17
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 15
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|34 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 11
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 25
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|13.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|24 - 20
|21
|14.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|13 - 15
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 12
|40
|2.
|1:1 Заявка
|17
|11
|5
|1
|40 - 14
|38
|3.
|0:1 Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 16
|37
|4.
|1:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 13
|36
|5.
|1:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|42 - 21
|34
|6.
|1:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 12
|33
|7.
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 12
|32
|8.
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 19
|32
|9.
|0:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 16
|28
|10.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|11.
|1:0 Заявка
|17
|6
|8
|3
|24 - 21
|26
|12.
|0:0 Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 23
|24
|14.
|0:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 21
|23
|15.
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|19 - 20
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 23
|25
|2.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|3.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|4.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 28
|20
|5.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 21
|18
|6.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 29
|18
|7.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 20
|15
|8.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|9.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 32
|13
|10.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|17 - 36
|13
|12.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 38
|12
|13.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 26
|11
|14.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 38
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 20
|29
|2.
|0:1 Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 26
|28
|3.
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 26
|22
|4.
|1:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 30
|19
|5.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 19
|18
|6.
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 32
|17
|7.
|1:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 31
|17
|8.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 26
|16
|9.
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 28
|16
|10.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 22
|15
|11.
|0:1 Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 30
|15
|12.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|13.
|0:0 Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 23
|11
|14.
|1:1 Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 39
|9
|15.
|0:0 Заявка
|17
|0
|4
|13
|7 - 37
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|16
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|11
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шарлотт 1:0 Интер Майами
Исход игры
Шарлотт
31.4% (37)
Ничья
22.9% (27)
Интер Майами
45.8% (54)
Тотал 2.5
Больше
69.72% (76)
Меньше
30.28% (33)
Обе команды забьют
Да
88.99% (97)
Нет
11.01% (12)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
31.4% (37)
2:1 Шарлотт
24.6% (29)
1:1 Ничья
17.8% (21)
2:2 Ничья
4.2% (5)
1:0 Шарлотт
4.2% (5)
0:2 Интер Майами
2.5% (3)
0:1 Интер Майами
2.5% (3)
2:3 Интер Майами
1.7% (2)
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