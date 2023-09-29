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  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
 
Позже
Интер Майами
Прогнозы 54
Шарлотт 31.5% (17)
X 18.5% (10)
Интер Майами 50% (27)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Шарлотт
Интер Майами

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

М
2:2
СИЦА
4:0
М
3:2
М
1:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 12 (4) 0.36
Копетти Энцо 6 (1) 0.18
Мерам Джастин 4 0.12
Варгас Кервин Кальдерон 3 0.09
Вествуд Эшли 3 0.09
Бендер Бен 3 0.09
Юзвяк Камиль 2 0.06
Арфилд Скотт 2 0.06
Кембридж Брэндон 2 0.06
Линдси Джейлин 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Гейнс Маккинзи 1 0.03
Агьеманг Патрик 1 0.03
Деягере Брехт 1 0.03
Кахлина Кристиян 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0
Маланда Адилсон 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 9 (2) 0.27
Мартинес Хосеф 7 (3) 0.21
Тейлор Роберт 4 0.12
Фариас Факундо 3 0.09
Кремаски Бенджамин 2 0.06
Руис Давид 2 0.06
Стефанелли Николас 2 0.06
Месси Лионель 1 0.03
Аллен Ноа 1 0.03
Негри Франко 1 0.03
Авилес Томас 1 0.03
Альба Жорди 1 0.03
Гомес Диего 1 0.03
Кривцов Сергей 1 0.03
Арройо Диксон 1 0.03
Жан Корентен 1 0.03
Боргелин Шанидер 1 0.03
Робинсон Робби 1 0.03
Фрэй Ян 1 0.03
Мота Жеан 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 11 0
Бёрн Натан 7 0
Свидерски Кароль 7 0
Копетти Энцо 7 0
Вествуд Эшли 5 0
Юзвяк Камиль 5 0
Бронико Брандт 5 0
Собоциньский Ян 4 0
Маланда Адилсон 4 0
Агьеманг Патрик 3 0
Аффул Харрисон 3 0
Линдси Джейлин 3 0
Гейнс Маккинзи 3 0
Варгас Кервин Кальдерон 3 0
Кахлина Кристиян 2 0
Мерам Джастин 2 0
Туилома Билл 2 0
Коруджо Гусман 2 0
Арфилд Скотт 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Бендер Бен 1 0
Маркс Джордж 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Давид 6 1
Йедлин Деандре 7 0
Тейлор Роберт 6 0
Авилес Томас 6 0
Кремаски Бенджамин 6 0
Кривцов Сергей 5 0
Негри Франко 3 1
Арройо Диксон 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Фариас Факундо 4 0
Фрэй Ян 4 0
Миллер Камаль 2 1
Бускетс Серхио 3 0
Маквей Кристофер 3 0
Аллен Ноа 3 0
Гомес Диего 2 0
Жан Корентен 2 0
Стефанелли Николас 2 0
Альба Жорди 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Мота Жеан 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Грегоре 1 0
Дюк Брайс 1 0
Робинсон Робби 1 0
Невилл Харви 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Интер Майами
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

11
12
Шарлотт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Интер Майами
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

16
21
Шарлотт
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Интер Майами
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
48% (16)
33% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

24
13

Упущенные победы

27
33

Голы по времени матча

Забито

21
19
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
4
19%
2
11%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
3
14%
6
32%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
4
19%
4
21%
76-90

Пропущено

23
29
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
13%
2
7%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
5
22%
8
28%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
6
26%
7
24%
61-75
5
22%
5
17%
76-90

Забито

23
25
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
1
4%
1
4%
1-15
7
30%
1
4%
16-30
3
13%
7
28%
31-45
7
30%
6
24%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
2
9%
8
32%
76-90

Пропущено

29
21
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
2
7%
1
5%
1-15
2
7%
5
24%
16-30
7
24%
2
10%
31-45
7
24%
3
14%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
7
24%
8
38%
76-90

Забито

44
44
21 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
5
11%
3
7%
1-15
10
23%
2
5%
16-30
6
14%
11
25%
31-45
10
23%
12
27%
46-60
7
16%
4
9%
61-75
6
14%
12
27%
76-90

Пропущено

52
50
20 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 27
5
10%
3
6%
1-15
3
6%
7
14%
16-30
12
23%
10
20%
31-45
10
19%
8
16%
46-60
10
19%
9
18%
61-75
12
23%
13
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Цинциннати - Шарлотт 3:0
Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3
Интер Майами
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2
Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0

Результаты матчей

Шарлотт
Интер Майами

Точный счет

2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:2
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
1
10 раз 30%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
2
11 раз 33%
0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
4
8
8
1.5
9
8
3
13
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
6
7
10
1.5
5
11
1
16
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
23
10
15
18
1.5
14
19
4
29
2.5
3
30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 17 5 11 62 - 43 56
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 33 14 9 10 53 - 38 51
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 13 11 9 39 - 32 50
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 13 9 11 48 - 37 48
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 33 13 8 12 47 - 50 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 33 12 11 10 54 - 47 47
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 33 11 10 12 45 - 55 43
8.
Даллас
 Заявка 33 10 13 10 37 - 36 43
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 10 13 10 38 - 42 43
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 11 8 14 45 - 50 41
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 41
12.
Остин
 Заявка 33 10 8 15 48 - 54 38
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 33 8 12 13 50 - 63 36
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 33 5 12 16 26 - 53 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 33 20 8 5 55 - 37 68
2.
Орландо Сити
 Заявка 33 17 9 7 53 - 39 60
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 33 15 10 8 56 - 39 55
4.
Коламбус Крю
 Заявка 33 15 9 9 65 - 45 54
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 33 14 10 9 56 - 45 52
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 33 13 11 9 64 - 51 50
7.
Нэшвилл
 Заявка 33 13 10 10 39 - 31 49
8.
ФК Монреаль
 Заявка 33 12 5 16 35 - 50 41
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 33 10 10 13 35 - 39 40
10.
Чикаго Файр
 Заявка 33 10 10 13 39 - 50 40
11.
Шарлотт
 Заявка 33 9 13 11 44 - 52 40
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 45 - 49 40
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 33 8 14 11 34 - 39 38
14.
Интер Майами
 Заявка 33 9 7 17 41 - 53 34
15.
Торонто
 Заявка 33 4 10 19 26 - 57 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 11 4 2 36 - 11 37
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 11 2 3 41 - 15 35
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 36 - 17 33
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 3 4 28 - 19 30
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 15 30
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 8 5 3 34 - 18 29
7.
Даллас
 Заявка 17 7 7 3 23 - 16 28
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 7 6 4 19 - 11 27
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
10.
Остин
 Заявка 17 7 4 6 28 - 22 25
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 6 4 30 - 25 24
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 4 9 4 24 - 20 21
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 3 8 5 13 - 15 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 16 13 1 2 31 - 11 40
2.
Коламбус Крю
 Заявка 16 11 4 1 39 - 13 37
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 11 4 1 35 - 15 37
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 10 6 1 33 - 13 36
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 10 4 3 42 - 21 34
6.
ФК Монреаль
 Заявка 17 10 3 4 26 - 12 33
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 5 3 31 - 19 32
8.
Нэшвилл
 Заявка 16 9 4 3 25 - 12 31
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 7 6 3 22 - 16 27
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
11.
Чикаго Файр
 Заявка 17 6 7 4 26 - 22 25
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 6 5 31 - 23 24
13.
Шарлотт
 Заявка 16 5 8 3 23 - 21 23
14.
Интер Майами
 Заявка 17 6 5 6 25 - 21 23
15.
Торонто
 Заявка 16 4 6 6 19 - 20 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 7 4 5 22 - 23 25
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 2 8 21 - 28 20
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 4 6 6 17 - 21 18
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 29 18
7.
Даллас
 Заявка 16 3 6 7 14 - 20 15
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
9.
Остин
 Заявка 16 3 4 9 20 - 32 13
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 2 7 8 14 - 27 13
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 2 7 8 17 - 36 13
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 2 6 9 20 - 38 12
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 2 5 9 12 - 26 11
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 2 4 11 13 - 38 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 16 8 4 4 22 - 20 28
2.
Цинциннати
 Заявка 17 7 7 3 24 - 26 28
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 5 4 7 23 - 26 19
4.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 6 7 14 - 19 18
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 4 5 8 26 - 32 17
6.
Шарлотт
 Заявка 17 4 5 8 21 - 31 17
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 7 6 22 - 30 16
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 4 9 14 - 26 16
9.
Чикаго Файр
 Заявка 16 4 3 9 13 - 28 15
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 3 6 8 21 - 30 15
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 3 5 8 14 - 22 14
12.
Интер Майами
 Заявка 16 3 2 11 16 - 32 11
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 1 8 8 12 - 23 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 16 2 2 12 9 - 38 8
15.
Торонто
 Заявка 17 0 4 13 7 - 37 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Шарлотт Джонс Деррик 11
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шарлотт - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2023, осталось 2 дня 17 часов 23 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 54
    Шарлотт 31.5% (17)
    X 18.5% (10)
    Интер Майами 50% (27)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Шарлотт - Интер Майами онлайн

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    Прогнозы на матч Шарлотт - Интер Майами

    Исход игры
    Шарлотт
    31.5% (17)
    Ничья
    18.5% (10)
    Интер Майами
    50% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.55% (37)
    Меньше
    27.45% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (45)
    Нет
    11.76% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    38.9% (21)
    2:1 Шарлотт
    24.1% (13)
    1:1 Ничья
    14.8% (8)
    1:0 Шарлотт
    3.7% (2)
    0:2 Интер Майами
    3.7% (2)
    0:1 Интер Майами
    3.7% (2)
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    Интер Майами
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