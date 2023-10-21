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  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
0:1
Первый тайм: 24'
Атланта Юнайтед

Ход матча

12'
0:1
Якумакис Георгиос
(Лобжанидзе Саба)
Прогноз на матч от Liveresult
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Цинциннати
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Челентано
Роман
15
Москера
Йерсон
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
14
Баджи
Доминик
1
Гузан
Брэд
2
Эрнандес
Рональд
12
Робинсон
Майлз
4
Абрам
Луис
26
Уайли
Калеб
8
Муюмба
Тристан
20
Россетто
Матеус
10
Альмада
Тьяго
9
Лобжанидзе
Саба
7
Якумакис
Георгиос
16
Силва
Алешандре
Цинциннати
3-4-1-2
Атланта Юнайтед
4-3-3

История личных встреч

Цинциннати
Атланта Юнайтед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:2
М
2:2
М
0:0
М
1:2
М
4:0
М
1:1
М
2:0
М
0:1
М
2:1
М
0:2
М
1:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
126

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1.75

Среднее время на гол

63
51

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

70
82

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 16 (7) 0.47
Васкес Брэндон 8 (1) 0.24
Барреаль Альваро 5 0.15
Бупендза Аарон 5 0.15
Баджи Доминик 4 0.12
Морено Хуниор 4 0.12
Сантос Сержио II 4 0.12
Нвободо Обинна 2 0.06
Ариас Сантьяго 2 0.06
Москера Йерсон 2 0.06
Хагглунд Ник 1 0.03
Бреннер 1 0.03
Кубо Юя 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Ангуло Марко 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 16 0.47
Альмада Тьяго 11 (2) 0.32
Вольф Тайлер 5 0.15
Леннон Брукс 4 0.12
Уайли Калеб 4 0.12
Лобжанидзе Саба 3 0.09
Гутман Эндрю 3 0.09
Араужо Луис 3 0.09
Москера Эдвин 3 0.09
Силва Алешандре 2 0.06
Робинсон Майлз 2 0.06
Чол Мачоп 2 0.06
Россетто Матеус 1 0.03
Муюмба Тристан 1 0.03
Фирмино Николас 1 0.03
Пурата Хуан Хосе 1 0.03
Берри Мигель 1 0.03
Этьенн Дерик 0 0
Соса Сантьяго 0 0
Фортьюн Аджани 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 10 0
Москера Йерсон 7 1
Миазга Мэтт 8 0
Акоста Лусиано 7 0
Мерфи Ян 3 2
Барреаль Альваро 6 0
Сантос Сержио II 5 0
Хагглунд Ник 2 1
Ариас Сантьяго 3 0
Гэддис Рэймон 3 0
Васкес Брэндон 3 0
Челентано Роман 3 0
Пинту Малик 3 0
Пауэлл Альвас 1 1
Кубо Юя 2 0
Бреннер 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Ангуло Марко 2 0
Хэлси Бретт 1 0
Ордоньес Аркимидес 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 8 1
Якумакис Георгиос 7 0
Гутман Эндрю 3 1
Россетто Матеус 4 0
Альмада Тьяго 4 0
Пурата Хуан Хосе 4 0
Москера Эдвин 4 0
Араужо Луис 2 1
Леннон Брукс 3 0
Муюмба Тристан 3 0
Соса Сантьяго 3 0
Вольф Тайлер 3 0
Фортьюн Аджани 3 0
Гузан Брэд 2 0
Робинсон Майлз 2 0
Сейдич Амар 2 0
Чол Мачоп 2 0
Алонсо Освальдо 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Тьяре Джамал 1 0
Силва Алешандре 1 0
Абрам Луис 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Берри Мигель 1 0
Уайли Калеб 1 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
25% (4)
0% (0)
Атланта Юнайтед
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
17
Цинциннати
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Атланта Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

23
37
Цинциннати
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (15)
39% (13)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Атланта Юнайтед
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
36% (12)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

27
54

Голы по времени матча

Забито

31
23
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
3
10%
5
22%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
8
26%
4
17%
46-60
8
26%
5
22%
61-75
3
10%
5
22%
76-90

Пропущено

11
29
8 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
18%
4
14%
1-15
2
18%
1
3%
16-30
4
36%
7
24%
31-45
2
18%
5
17%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
1
9%
7
24%
76-90

Забито

25
40
6 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
1
4%
6
15%
1-15
1
4%
5
13%
16-30
4
16%
4
10%
31-45
5
20%
7
18%
46-60
5
20%
3
8%
61-75
9
36%
15
38%
76-90

Пропущено

25
23
19 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
5
20%
3
13%
1-15
5
20%
4
17%
16-30
9
36%
3
13%
31-45
3
12%
6
26%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
2
8%
5
22%
76-90

Забито

56
63
18 В 1-м тайме 24
38 Во 2-м тайме 39
20 Забивали первыми 17
4 Не забивали 2
4
7%
11
17%
1-15
5
9%
6
10%
16-30
9
16%
7
11%
31-45
13
23%
11
17%
46-60
13
23%
8
13%
61-75
12
21%
20
32%
76-90

Пропущено

36
52
27 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 25
7
19%
7
13%
1-15
7
19%
5
10%
16-30
13
36%
10
19%
31-45
5
14%
11
21%
46-60
1
3%
7
13%
61-75
3
8%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Майами - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0
ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1
Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3

Результаты матчей

Цинциннати
Атланта Юнайтед

Точный счет

1:0
4 раза 25%
3:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

3:0
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
4:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
3
9 раз 27%
2
8 раз 24%
0
4 раза 12%
1
14 раз 42%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
6
1.5
11
6
6
10
2.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
2
7
10
1.5
6
10
3
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
31
2
17
16
1.5
17
16
9
24
2.5
9
24

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 17 5 11 62 - 43 56
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 33 14 9 10 53 - 38 51
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 13 11 9 39 - 32 50
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 13 9 11 48 - 37 48
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 33 13 8 12 47 - 50 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 33 12 11 10 54 - 47 47
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 33 11 10 12 45 - 55 43
8.
Даллас
 Заявка 33 10 13 10 37 - 36 43
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 10 13 10 38 - 42 43
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 11 8 14 45 - 50 41
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 41
12.
Остин
 Заявка 33 10 8 15 48 - 54 38
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 33 8 12 13 50 - 63 36
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 33 5 12 16 26 - 53 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 34 20 8 6 55 - 38 68
2.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 34 17 10 7 53 - 39 61
3.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 34 16 10 8 57 - 39 58
4.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 34 15 10 9 66 - 46 55
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 34 14 11 9 65 - 51 53
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 34 14 10 10 56 - 46 52
7.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 34 13 11 10 39 - 31 50
8.
Шарлотт
 1:0 Заявка 34 10 13 11 45 - 52 43
9.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 34 12 6 16 36 - 51 42
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 34 10 11 13 35 - 39 41
11.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 34 10 11 13 39 - 50 41
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 45 - 49 40
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 34 8 15 11 34 - 39 39
14.
Интер Майами
 0:1 Заявка 34 9 7 18 41 - 54 34
15.
Торонто
 0:0 Заявка 34 4 11 19 26 - 57 23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 11 4 2 36 - 11 37
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 11 2 3 41 - 15 35
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 36 - 17 33
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 3 4 28 - 19 30
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 15 30
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 8 5 3 34 - 18 29
7.
Даллас
 Заявка 17 7 7 3 23 - 16 28
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 7 6 4 19 - 11 27
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
10.
Остин
 Заявка 17 7 4 6 28 - 22 25
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 6 4 30 - 25 24
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 4 9 4 24 - 20 21
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 3 8 5 13 - 15 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 17 13 1 3 31 - 12 40
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 17 11 5 1 40 - 14 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 17 11 4 2 35 - 16 37
4.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 17 10 6 1 33 - 13 36
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 17 10 4 3 42 - 21 34
6.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 17 10 3 4 26 - 12 33
7.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 17 9 5 3 25 - 12 32
8.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 17 9 5 3 31 - 19 32
9.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 17 7 7 3 22 - 16 28
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
11.
Шарлотт
 1:0 Заявка 17 6 8 3 24 - 21 26
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 17 6 7 4 26 - 22 25
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 6 5 31 - 23 24
14.
Интер Майами
 0:1 Заявка 17 6 5 6 25 - 21 23
15.
Торонто
 0:0 Заявка 17 4 7 6 19 - 20 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 7 4 5 22 - 23 25
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 2 8 21 - 28 20
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 4 6 6 17 - 21 18
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 29 18
7.
Даллас
 Заявка 16 3 6 7 14 - 20 15
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
9.
Остин
 Заявка 16 3 4 9 20 - 32 13
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 2 7 8 14 - 27 13
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 2 7 8 17 - 36 13
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 2 6 9 20 - 38 12
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 2 5 9 12 - 26 11
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 2 4 11 13 - 38 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 17 8 5 4 22 - 20 29
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 17 7 7 3 24 - 26 28
3.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 17 6 4 7 24 - 26 22
4.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 17 4 7 6 23 - 30 19
5.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 17 4 6 7 14 - 19 18
6.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 17 4 5 8 26 - 32 17
7.
Шарлотт
 1:0 Заявка 17 4 5 8 21 - 31 17
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 4 9 14 - 26 16
9.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 17 4 4 9 13 - 28 16
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 17 3 6 8 14 - 22 15
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 17 3 6 8 21 - 30 15
12.
Интер Майами
 0:1 Заявка 17 3 2 12 16 - 33 11
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 17 1 8 8 12 - 23 11
14.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 17 2 3 12 10 - 39 9
15.
Торонто
 0:0 Заявка 17 0 4 13 7 - 37 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 16
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Шарлотт Джонс Деррик 11
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 11
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Атланта Юнайтед
1.81
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4.50
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4.20
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