Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
0:1
Первый тайм: 24'
Ход матча
12'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Хэлси БреттЗащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Леннон БруксЗащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
-
19 Берри МигельНападающий
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Цинциннати
Атланта Юнайтед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Среднее время на гол
90
126
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1.75
Среднее время на гол
63
51
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.27
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
70
82
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|16 (7)
|0.47
|Васкес Брэндон
|8 (1)
|0.24
|Барреаль Альваро
|5
|0.15
|Бупендза Аарон
|5
|0.15
|Баджи Доминик
|4
|0.12
|Морено Хуниор
|4
|0.12
|Сантос Сержио II
|4
|0.12
|Нвободо Обинна
|2
|0.06
|Ариас Сантьяго
|2
|0.06
|Москера Йерсон
|2
|0.06
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Бреннер
|1
|0.03
|Кубо Юя
|0
|0
|Миазга Мэтт
|0
|0
|Ангуло Марко
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|16
|0.47
|Альмада Тьяго
|11 (2)
|0.32
|Вольф Тайлер
|5
|0.15
|Леннон Брукс
|4
|0.12
|Уайли Калеб
|4
|0.12
|Лобжанидзе Саба
|3
|0.09
|Гутман Эндрю
|3
|0.09
|Араужо Луис
|3
|0.09
|Москера Эдвин
|3
|0.09
|Силва Алешандре
|2
|0.06
|Робинсон Майлз
|2
|0.06
|Чол Мачоп
|2
|0.06
|Россетто Матеус
|1
|0.03
|Муюмба Тристан
|1
|0.03
|Фирмино Николас
|1
|0.03
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.03
|Берри Мигель
|1
|0.03
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Соса Сантьяго
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|10
|0
|Москера Йерсон
|7
|1
|Миазга Мэтт
|8
|0
|Акоста Лусиано
|7
|0
|Мерфи Ян
|3
|2
|Барреаль Альваро
|6
|0
|Сантос Сержио II
|5
|0
|Хагглунд Ник
|2
|1
|Ариас Сантьяго
|3
|0
|Гэддис Рэймон
|3
|0
|Васкес Брэндон
|3
|0
|Челентано Роман
|3
|0
|Пинту Малик
|3
|0
|Пауэлл Альвас
|1
|1
|Кубо Юя
|2
|0
|Бреннер
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Ангуло Марко
|2
|0
|Хэлси Бретт
|1
|0
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|8
|1
|Якумакис Георгиос
|7
|0
|Гутман Эндрю
|3
|1
|Россетто Матеус
|4
|0
|Альмада Тьяго
|4
|0
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Москера Эдвин
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Леннон Брукс
|3
|0
|Муюмба Тристан
|3
|0
|Соса Сантьяго
|3
|0
|Вольф Тайлер
|3
|0
|Фортьюн Аджани
|3
|0
|Гузан Брэд
|2
|0
|Робинсон Майлз
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Чол Мачоп
|2
|0
|Алонсо Освальдо
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Тьяре Джамал
|1
|0
|Силва Алешандре
|1
|0
|Абрам Луис
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Уайли Калеб
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
25% (4)
0% (0)
Атланта Юнайтед
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
17
Цинциннати
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Атланта Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
23
37
Цинциннати
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (15)
39% (13)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Атланта Юнайтед
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
36% (12)
45% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
27
54
Голы по времени матча
Забито
31
23
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
3
10%
5
22%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
8
26%
4
17%
46-60
8
26%
5
22%
61-75
3
10%
5
22%
76-90
Пропущено
11
29
8 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
18%
4
14%
1-15
2
18%
1
3%
16-30
4
36%
7
24%
31-45
2
18%
5
17%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
1
9%
7
24%
76-90
Забито
25
40
6 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
1
4%
6
15%
1-15
1
4%
5
13%
16-30
4
16%
4
10%
31-45
5
20%
7
18%
46-60
5
20%
3
8%
61-75
9
36%
15
38%
76-90
Пропущено
25
23
19 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
5
20%
3
13%
1-15
5
20%
4
17%
16-30
9
36%
3
13%
31-45
3
12%
6
26%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
2
8%
5
22%
76-90
Забито
56
63
18 В 1-м тайме 24
38 Во 2-м тайме 39
20 Забивали первыми 17
4 Не забивали 2
4
7%
11
17%
1-15
5
9%
6
10%
16-30
9
16%
7
11%
31-45
13
23%
11
17%
46-60
13
23%
8
13%
61-75
12
21%
20
32%
76-90
Пропущено
36
52
27 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 25
7
19%
7
13%
1-15
7
19%
5
10%
16-30
13
36%
10
19%
31-45
5
14%
11
21%
46-60
1
3%
7
13%
61-75
3
8%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Майами - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0
ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1
Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3
Результаты матчей
Цинциннати
Атланта Юнайтед
Точный счет
1:0
4 раза 25%
3:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
3:0
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
4:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 36%
3
9 раз 27%
2
8 раз 24%
0
4 раза 12%
1
14 раз 42%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
106
116
610
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
142
710
610
314
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
294
Больше Меньше
312
1716
1716
924
924
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|62 - 43
|56
|2.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|53 - 38
|51
|3.
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|39 - 32
|50
|4.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|48 - 37
|48
|5.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|47 - 50
|47
|6.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|54 - 47
|47
|7.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 55
|43
|8.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|37 - 36
|43
|9.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|38 - 42
|43
|10.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|45 - 50
|41
|11.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|45 - 48
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|48 - 54
|38
|13.
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|50 - 63
|36
|14.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|26 - 53
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|34
|20
|8
|6
|55 - 38
|68
|2.
|0:0 Заявка
|34
|17
|10
|7
|53 - 39
|61
|3.
|1:0 Заявка
|34
|16
|10
|8
|57 - 39
|58
|4.
|1:1 Заявка
|34
|15
|10
|9
|66 - 46
|55
|5.
|1:0 Заявка
|34
|14
|11
|9
|65 - 51
|53
|6.
|0:1 Заявка
|34
|14
|10
|10
|56 - 46
|52
|7.
|0:0 Заявка
|34
|13
|11
|10
|39 - 31
|50
|8.
|1:0 Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 52
|43
|9.
|1:1 Заявка
|34
|12
|6
|16
|36 - 51
|42
|10.
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|35 - 39
|41
|11.
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|39 - 50
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|45 - 49
|40
|13.
|0:0 Заявка
|34
|8
|15
|11
|34 - 39
|39
|14.
|0:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|41 - 54
|34
|15.
|0:0 Заявка
|34
|4
|11
|19
|26 - 57
|23
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|2.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|41 - 15
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 17
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 15
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|34 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 11
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 25
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|13.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|24 - 20
|21
|14.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|13 - 15
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 12
|40
|2.
|1:1 Заявка
|17
|11
|5
|1
|40 - 14
|38
|3.
|0:1 Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 16
|37
|4.
|1:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 13
|36
|5.
|1:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|42 - 21
|34
|6.
|1:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 12
|33
|7.
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 12
|32
|8.
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 19
|32
|9.
|0:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 16
|28
|10.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|11.
|1:0 Заявка
|17
|6
|8
|3
|24 - 21
|26
|12.
|0:0 Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 23
|24
|14.
|0:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 21
|23
|15.
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|19 - 20
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 23
|25
|2.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|3.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|4.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 28
|20
|5.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 21
|18
|6.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 29
|18
|7.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 20
|15
|8.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|9.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 32
|13
|10.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|17 - 36
|13
|12.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 38
|12
|13.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 26
|11
|14.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 38
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 20
|29
|2.
|0:1 Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 26
|28
|3.
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 26
|22
|4.
|1:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 30
|19
|5.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 19
|18
|6.
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 32
|17
|7.
|1:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 31
|17
|8.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 26
|16
|9.
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 28
|16
|10.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 22
|15
|11.
|0:1 Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 30
|15
|12.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|13.
|0:0 Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 23
|11
|14.
|1:1 Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 39
|9
|15.
|0:0 Заявка
|17
|0
|4
|13
|7 - 37
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|16
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|11
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|11