Тур: 1. Стадион: Citi Field.
1:0
Конец матча
0'
1:0
64' ГолФернандес Джулиан
78' Желтая карточкаРодригес Сантьяго
89' Желтая карточкаО'Тул Кевин
90' Желтая карточкаПерея Андрес
90'+5
Ход матча
64'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
43
Магно
Таллес
34
Брэди
Крис
24
Дин
Джонатан
26
Думбия
Усман
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
-
15 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кашинг Ник
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
-
24 Дин ДжонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Jairo TorresПолузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.78
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.56
Среднее время на гол
60
162
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.63
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
55
85
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|6
|0.18
|Родригес Сантьяго
|5 (1)
|0.15
|Магно Таллес
|4
|0.12
|Жассон Андрес
|3
|0.09
|Бакрар Монсеф
|3
|0.09
|Куфре Бриан
|2
|0.06
|Паркс Китон
|2
|0.06
|Фернандес Джулиан
|2
|0.06
|Gabriel Segal
|2
|0.06
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.03
|Хавьер Тиаго
|1
|0.03
|Шано Максим
|1
|0.03
|Перея Андрес
|1
|0.03
|Хаак Джастин
|1
|0.03
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Риса Бирк
|0
|0
|Грей Тэйвон
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайле-Селассие Марен
|6
|0.18
|Шакири Джердан
|5 (1)
|0.15
|Камара Кей
|5
|0.15
|Пржибылко Каспер
|4
|0.12
|Герберс Фабиан
|4
|0.12
|Куциас Георгиос
|3
|0.09
|Гутьеррес Брайан
|2
|0.06
|Мюллер Крис
|2
|0.06
|Кцихос Рафаэль
|2 (1)
|0.06
|Хименес Гастон
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Пинеда Маурисио
|1
|0.03
|Наварро Мигель
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
|Думбия Усман
|0
|0
|Дин Джонатан
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Сантьяго
|9
|0
|Пеллегрини Матиас
|8
|0
|Куфре Бриан
|6
|1
|Шано Максим
|5
|0
|Паркс Китон
|5
|0
|Перея Андрес
|5
|0
|Иленчич Митя
|5
|0
|Сэндс Джеймс
|4
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Моралес Альфредо
|3
|0
|О'Тул Кевин
|3
|0
|Ледесма Ричард
|3
|0
|Барраса Луис
|3
|0
|Хаак Джастин
|3
|0
|Жассон Андрес
|3
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Альфаро Тони
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|0
|Stephen Turnbull
|1
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Магно Таллес
|1
|0
|Nick Cushing
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Гастон
|9
|1
|Герберс Фабиан
|7
|1
|Пинеда Маурисио
|7
|0
|Суке Арно
|5
|1
|Кцихос Рафаэль
|6
|0
|Наварро Мигель
|6
|0
|Теран Карлос
|5
|0
|Дин Джонатан
|5
|0
|Шакири Джердан
|3
|1
|Думбия Усман
|4
|0
|Куциас Георгиос
|4
|0
|Камара Кей
|2
|1
|Federico Navarro
|2
|1
|Брэди Крис
|3
|0
|Пржибылко Каспер
|2
|0
|Jairo Torres
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Асевес Даниэль
|1
|0
|Буркс Кендалл
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Чикаго Файр
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
6
7
Нью-Йорк Сити
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Чикаго Файр
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
9
22
Нью-Йорк Сити
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (14)
44% (15)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
44% (15)
21% (7)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
47% (16)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
15
29
Голы по времени матча
Забито
22
14
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 25
2
9%
2
14%
1-15
4
18%
2
14%
16-30
5
23%
2
14%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
4
18%
2
14%
61-75
3
14%
5
36%
76-90
Пропущено
17
28
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
0
0%
3
11%
1-15
1
6%
6
21%
16-30
4
24%
5
18%
31-45
6
35%
1
4%
46-60
2
12%
5
18%
61-75
4
24%
8
29%
76-90
Забито
13
24
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
24 Не забивали 20
1
8%
2
8%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
23%
7
29%
29%
31-45
3
23%
5
21%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
4
31%
3
13%
76-90
Пропущено
22
24
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
4
18%
1
4%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
18%
2
8%
31-45
4
18%
9
38%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
6
27%
4
17%
76-90
Забито
35
38
15 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 15
11 Не забивали 11
3
9%
4
11%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
8
23%
9
24%
31-45
7
20%
6
16%
46-60
6
17%
6
16%
61-75
7
20%
8
21%
76-90
Пропущено
39
52
14 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 31
17 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
4
10%
4
8%
1-15
2
5%
10
19%
16-30
8
21%
7
13%
31-45
10
26%
10
19%
46-60
5
13%
9
17%
61-75
10
26%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Америка Мехико 0:1 Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 35%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
10 раз 29%
1:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
3:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 47%
0
10 раз 29%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
0
12 раз 35%
1
12 раз 35%
3
5 раз 15%
2
4 раза 12%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
611
710
314
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
89
215
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
2212
826
1024
331
628
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|34
|17
|6
|11
|62 - 43
|57
|2.
|0:0 Заявка
|34
|14
|10
|10
|53 - 38
|52
|3.
|1:0 Заявка
|34
|14
|9
|11
|49 - 37
|51
|4.
|0:0 Заявка
|34
|13
|12
|9
|39 - 32
|51
|5.
|0:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|47 - 50
|48
|6.
|0:0 Заявка
|34
|12
|12
|10
|54 - 47
|48
|7.
|2:0 Заявка
|34
|11
|13
|10
|39 - 36
|46
|8.
|1:0 Заявка
|34
|11
|13
|10
|39 - 42
|46
|9.
|0:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|45 - 56
|43
|10.
|0:0 Заявка
|34
|11
|9
|14
|45 - 50
|42
|11.
|0:0 Заявка
|34
|10
|12
|12
|45 - 48
|42
|12.
|0:1 Заявка
|34
|10
|8
|16
|48 - 55
|38
|13.
|0:2 Заявка
|34
|8
|12
|14
|50 - 65
|36
|14.
|0:0 Заявка
|34
|5
|13
|16
|26 - 53
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|57 - 39
|69
|2.
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|55 - 39
|63
|3.
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|67 - 46
|57
|4.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|57 - 41
|55
|5.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|58 - 46
|55
|6.
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|66 - 53
|51
|7.
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|39 - 32
|49
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|36 - 39
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 52
|43
|10.
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 52
|41
|11.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|35 - 39
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|45 - 49
|40
|13.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|39 - 51
|40
|14.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|41 - 54
|34
|15.
|Заявка
|34
|4
|10
|20
|26 - 59
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|2.
|0:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|41 - 15
|36
|3.
|0:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 17
|33
|4.
|1:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|25 - 15
|33
|5.
|0:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 20
|30
|6.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 18
|30
|7.
|2:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|8.
|0:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 20
|27
|9.
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 11
|27
|10.
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|11.
|0:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|30 - 27
|24
|12.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|13.
|0:0 Заявка
|17
|4
|9
|4
|24 - 20
|21
|14.
|0:0 Заявка
|17
|3
|9
|5
|13 - 15
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|33 - 13
|41
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 16
|40
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 13
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|42 - 21
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 12
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 13
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|23 - 16
|30
|10.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|24 - 21
|26
|12.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 23
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 21
|23
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 23
|26
|2.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|20 - 21
|24
|3.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|4.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|5.
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|17 - 21
|19
|6.
|2:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|7.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 29
|18
|8.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|9.
|1:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 26
|14
|10.
|0:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 33
|13
|11.
|1:0 Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|12.
|0:1 Заявка
|17
|2
|7
|8
|17 - 36
|13
|13.
|0:2 Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 38
|12
|14.
|0:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 38
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 20
|31
|2.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 26
|28
|3.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 28
|19
|4.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 19
|18
|5.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 32
|17
|6.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|7.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 31
|17
|8.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 32
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 26
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 29
|15
|11.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 30
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|13.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 23
|11
|14.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|10 - 40
|8
|15.
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|7 - 37
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|17 (10)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|16 (7)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|11
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|11