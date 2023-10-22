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  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
1:0
Конец матча
Чикаго Файр
0'
1:0
64' Гол
Фернандес Джулиан
78' Желтая карточка
Родригес Сантьяго
89' Желтая карточка
О'Тул Кевин
90' Желтая карточка
Перея Андрес
90'+5
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
10
Родригес
Сантьяго
6
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
11
Фернандес
Джулиан
9
Бакрар
Монсеф
43
Магно
Таллес
34
Брэди
Крис
24
Дин
Джонатан
4
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
3
Асевес
Даниэль
26
Думбия
Усман
31
Federico
Navarro
21
Герберс
Фабиан
10
Шакири
Джердан
17
Гутьеррес
Брайан
19
Куциас
Георгиос
Нью-Йорк Сити
4-3-3
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

М
1:1
М
0:2
М
1:0
М
1:0
М
2:0
М
0:0
М
3:4
М
3:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
3:2
М
1:1
М
2:1
М
4:1
М
0:0
М
3:4
М
2:2
М
1:0

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.78
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.56

Среднее время на гол

60
162

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.63
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

55
85

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 6 0.18
Родригес Сантьяго 5 (1) 0.15
Магно Таллес 4 0.12
Жассон Андрес 3 0.09
Бакрар Монсеф 3 0.09
Куфре Бриан 2 0.06
Паркс Китон 2 0.06
Фернандес Джулиан 2 0.06
Gabriel Segal 2 0.06
Пеллегрини Матиас 1 0.03
Хавьер Тиаго 1 0.03
Шано Максим 1 0.03
Перея Андрес 1 0.03
Хаак Джастин 1 0.03
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Риса Бирк 0 0
Грей Тэйвон 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайле-Селассие Марен 6 0.18
Шакири Джердан 5 (1) 0.15
Камара Кей 5 0.15
Пржибылко Каспер 4 0.12
Герберс Фабиан 4 0.12
Куциас Георгиос 3 0.09
Гутьеррес Брайан 2 0.06
Мюллер Крис 2 0.06
Кцихос Рафаэль 2 (1) 0.06
Хименес Гастон 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Наварро Мигель 0 0
Суке Арно 0 0
Думбия Усман 0 0
Дин Джонатан 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Сантьяго 9 0
Пеллегрини Матиас 8 0
Куфре Бриан 6 1
Шано Максим 5 0
Паркс Китон 5 0
Перея Андрес 5 0
Иленчич Митя 5 0
Сэндс Джеймс 4 0
Грей Тэйвон 4 0
Моралес Альфредо 3 0
О'Тул Кевин 3 0
Ледесма Ричард 3 0
Барраса Луис 3 0
Хаак Джастин 3 0
Жассон Андрес 3 0
Перейра Габриэл 2 0
Альфаро Тони 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Фернандес Джулиан 1 0
Stephen Turnbull 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Риса Бирк 1 0
Магно Таллес 1 0
Nick Cushing 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Гастон 9 1
Герберс Фабиан 7 1
Пинеда Маурисио 7 0
Суке Арно 5 1
Кцихос Рафаэль 6 0
Наварро Мигель 6 0
Теран Карлос 5 0
Дин Джонатан 5 0
Шакири Джердан 3 1
Думбия Усман 4 0
Куциас Георгиос 4 0
Камара Кей 2 1
Federico Navarro 2 1
Брэди Крис 3 0
Пржибылко Каспер 2 0
Jairo Torres 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Асевес Даниэль 1 0
Буркс Кендалл 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Чикаго Файр
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

6
7
Нью-Йорк Сити
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Чикаго Файр
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

9
22
Нью-Йорк Сити
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (14)
44% (15)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
44% (15)
21% (7)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
47% (16)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

15
29

Голы по времени матча

Забито

22
14
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 25
2
9%
2
14%
1-15
4
18%
2
14%
16-30
5
23%
2
14%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
4
18%
2
14%
61-75
3
14%
5
36%
76-90

Пропущено

17
28
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
0
0%
3
11%
1-15
1
6%
6
21%
16-30
4
24%
5
18%
31-45
6
35%
1
4%
46-60
2
12%
5
18%
61-75
4
24%
8
29%
76-90

Забито

13
24
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
24 Не забивали 20
1
8%
2
8%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
23%
7
29%
29%
31-45
3
23%
5
21%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
4
31%
3
13%
76-90

Пропущено

22
24
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
4
18%
1
4%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
18%
2
8%
31-45
4
18%
9
38%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
6
27%
4
17%
76-90

Забито

35
38
15 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 15
11 Не забивали 11
3
9%
4
11%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
8
23%
9
24%
31-45
7
20%
6
16%
46-60
6
17%
6
16%
61-75
7
20%
8
21%
76-90

Пропущено

39
52
14 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 31
17 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
4
10%
4
8%
1-15
2
5%
10
19%
16-30
8
21%
7
13%
31-45
10
26%
10
19%
46-60
5
13%
9
17%
61-75
10
26%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Америка Мехико 0:1 Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 35%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
10 раз 29%
1:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
3:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 47%
0
10 раз 29%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
0
12 раз 35%
1
12 раз 35%
3
5 раз 15%
2
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
6
11
1.5
7
10
3
14
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
8
9
2
15
1.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
22
12
8
26
1.5
10
24
3
31
2.5
6
28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 34 17 6 11 62 - 43 57
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 34 14 10 10 53 - 38 52
3.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 34 14 9 11 49 - 37 51
4.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 34 13 12 9 39 - 32 51
5.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 34 13 9 12 47 - 50 48
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 34 12 12 10 54 - 47 48
7.
Даллас
 2:0 Заявка 34 11 13 10 39 - 36 46
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 34 11 13 10 39 - 42 46
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 34 11 10 13 45 - 56 43
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 34 11 9 14 45 - 50 42
11.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 34 10 12 12 45 - 48 42
12.
Остин
 0:1 Заявка 34 10 8 16 48 - 55 38
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 34 8 12 14 50 - 65 36
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 34 5 13 16 26 - 53 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 34 20 9 5 57 - 39 69
2.
Орландо Сити
 Заявка 34 18 9 7 55 - 39 63
3.
Коламбус Крю
 Заявка 34 16 9 9 67 - 46 57
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 34 15 10 9 57 - 41 55
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 34 15 10 9 58 - 46 55
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 34 13 12 9 66 - 53 51
7.
Нэшвилл
 Заявка 34 13 10 11 39 - 32 49
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 34 11 10 13 36 - 39 43
9.
Шарлотт
 Заявка 34 10 13 11 45 - 52 43
10.
ФК Монреаль
 Заявка 34 12 5 17 36 - 52 41
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 34 9 14 11 35 - 39 41
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 45 - 49 40
13.
Чикаго Файр
 Заявка 34 10 10 14 39 - 51 40
14.
Интер Майами
 Заявка 34 9 7 18 41 - 54 34
15.
Торонто
 Заявка 34 4 10 20 26 - 59 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 17 11 4 2 36 - 11 37
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 17 11 3 3 41 - 15 36
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 17 10 3 4 36 - 17 33
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 17 9 6 2 25 - 15 33
5.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 9 3 5 28 - 20 30
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 17 8 6 3 34 - 18 30
7.
Даллас
 2:0 Заявка 17 7 7 3 23 - 16 28
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 17 8 3 6 27 - 20 27
9.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 17 7 6 4 19 - 11 27
10.
Остин
 0:1 Заявка 17 7 4 6 28 - 22 25
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 17 6 6 5 30 - 27 24
12.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
13.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 17 4 9 4 24 - 20 21
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 17 3 9 5 13 - 15 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 17 13 2 2 33 - 13 41
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 12 4 1 37 - 16 40
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 10 6 1 33 - 13 36
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 10 4 3 42 - 21 34
6.
ФК Монреаль
 Заявка 17 10 3 4 26 - 12 33
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 5 3 31 - 19 32
8.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 4 4 25 - 13 31
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 8 6 3 23 - 16 30
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
11.
Шарлотт
 Заявка 17 6 8 3 24 - 21 26
12.
Чикаго Файр
 Заявка 17 6 7 4 26 - 22 25
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 6 5 31 - 23 24
14.
Интер Майами
 Заявка 17 6 5 6 25 - 21 23
15.
Торонто
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 7 5 5 22 - 23 26
2.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 17 6 6 5 20 - 21 24
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
5.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 17 4 7 6 17 - 21 19
6.
Даллас
 2:0 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 17 4 6 7 20 - 29 18
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
9.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 17 3 5 9 13 - 26 14
10.
Остин
 0:1 Заявка 17 3 4 10 20 - 33 13
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 17 2 7 8 14 - 27 13
12.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 2 7 8 17 - 36 13
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 17 2 6 9 20 - 38 12
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 17 2 4 11 13 - 38 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 4 4 24 - 20 31
2.
Цинциннати
 Заявка 17 7 7 3 24 - 26 28
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 4 8 24 - 28 19
4.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 6 7 14 - 19 18
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 4 5 8 26 - 32 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 5 8 15 - 22 17
7.
Шарлотт
 Заявка 17 4 5 8 21 - 31 17
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 3 8 6 24 - 32 17
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 4 9 14 - 26 16
10.
Чикаго Файр
 Заявка 17 4 3 10 13 - 29 15
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 3 6 8 21 - 30 15
12.
Интер Майами
 Заявка 17 3 2 12 16 - 33 11
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 1 8 8 12 - 23 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 17 2 2 13 10 - 40 8
15.
Торонто
 Заявка 17 0 4 13 7 - 37 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 17 (10)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 17
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 16 (7)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 12
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Шарлотт Джонс Деррик 11
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 11
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      ГОООООЛ Нью-Йорк Сити забивает
    • Судья начинает матч
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