Тур: 27. Стадион: КФУМ Арена.
Ход матча
22'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Макани СошаВратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
22 Ryan NelsonПолузащитник
- Нападающий
-
15 James Ampofo
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
КФУМ Осло
Рёуфосс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.43
Среднее время на гол
67
63
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
2.14
1.5
Среднее время на гол
42
60
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.77
1.46
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
61
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (1)
|0.3
|Robin Rasch
|6 (1)
|0.22
|Remi Svindland
|6
|0.22
|Obilor Denzel Okeke
|5
|0.19
|Simen Hestnes
|3
|0.11
|Нджиэ Мусса
|3
|0.11
|Akinsola Akinyemi
|3
|0.11
|Teodor Berg Haltvik
|2
|0.07
|Sverre Hakami Sandal
|2
|0.07
|Jonas Lange Hjorth
|1
|0.04
|Dadi Dodou Gaye
|1
|0.04
|Yasir Abdiqadir Saad
|1
|0.04
|Kristoffer Harrison
|1
|0.04
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.04
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.04
|Keivan Ghaedamini
|0
|0
|Haakon Hoseth
|0
|0
|Momodou Lion Njie
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|7
|0.26
|Loris Mettler
|6 (3)
|0.22
|Markus Johnsgaard
|5
|0.19
|James Ampofo
|3
|0.11
|Gard Simenstad
|1
|0.04
|Ryan Nelson
|1
|0.04
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.04
|Nicolai Fremstad
|1
|0.04
|Эмсис Эдуард
|1
|0.04
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.04
|Браттбакк Филип
|1
|0.04
|Andreas Osterud
|1
|0.04
|Jamal Deen Haruna
|1
|0.04
|Simen Hagboe
|0
|0
|Magnus Fagernes
|0
|0
Карточки
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Momodou Lion Njie
|5
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Akinsola Akinyemi
|3
|0
|Носа Даль Петтер
|3
|0
|Robin Rasch
|2
|0
|Нджиэ Мусса
|2
|0
|Remi Svindland
|2
|0
|Ayoub Aleesami
|2
|0
|Sverre Hakami Sandal
|2
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|2
|0
|Emil Oedegaard
|1
|0
|Jonas Lange Hjorth
|1
|0
|Obilor Denzel Okeke
|1
|0
|Yasir Abdiqadir Saad
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jamal Deen Haruna
|7
|0
|Nicolai Fremstad
|6
|0
|Эмсис Эдуард
|4
|0
|Loris Mettler
|4
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Magnus Fagernes
|3
|0
|Arnar Thor Gudjonsson
|2
|0
|Браттбакк Филип
|2
|0
|Andreas Osterud
|2
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Хельмерсен Андреас
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0
|Markus Johnsgaard
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Erik Froeysa
|1
|0
|James Ampofo
|1
|0
|Kodjo Somesi
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ Осло
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Рёуфосс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
3
4
КФУМ Осло
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Рёуфосс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
15
15
КФУМ Осло
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Рёуфосс
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
8% (2)
38% (10)
54% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
18
19
Голы по времени матча
Забито
25
14
7 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
3
12%
2
14%
31-45
7
28%
3
21%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
9
36%
7
50%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
15%
3
14%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
3
23%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
31%
5
23%
76-90
Забито
20
17
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
2
10%
5
29%
29%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
5
25%
2
12%
31-45
3
15%
2
12%
46-60
3
15%
5
29%
29%
61-75
5
25%
1
6%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
4
22%
2
15%
46-60
4
22%
5
38%
61-75
3
17%
4
31%
76-90
Забито
45
31
16 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 12
4 Не забивали 8
4
9%
5
16%
1-15
4
9%
3
10%
16-30
8
18%
4
13%
31-45
10
22%
5
16%
46-60
5
11%
6
19%
61-75
14
31%
8
26%
76-90
Пропущено
31
35
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 18
5
16%
3
9%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
6
19%
4
11%
31-45
7
23%
6
17%
46-60
4
13%
8
23%
61-75
7
23%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ Осло
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
КФУМ Осло - Брюне 1:0 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Санднес - КФУМ Осло 1:2
КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Мосс - КФУМ Осло 0:1 КФУМ Осло - Осане 2:1 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 Хьельсос - КФУМ Осло 2:0 КФУМ Осло - Санднес 3:1 Скейд - КФУМ Осло 0:4 КФУМ Осло - Осане 4:2 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Йеллеросен - КФУМ Осло 1:2 Брюне - КФУМ Осло 0:1
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Санднес 1:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:3
Рёуфосс - Мосс 1:1 Осане - Рёуфосс 3:1 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Хьельсос - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 Брюне - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Викинг 4:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2
Результаты матчей
КФУМ Осло
Рёуфосс
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:3
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
8 раз 31%
3
5 раз 19%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
КФУМ Осло
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
85
58
310
310
211
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
67
49
211
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
179
1412
917
521
620
323
125
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|9
|1
|46 - 19
|60
|2.
|0:0
|27
|15
|6
|6
|46 - 30
|51
|3.
|27
|14
|4
|9
|45 - 35
|46
|4.
|27
|12
|8
|7
|48 - 36
|44
|5.
|27
|12
|6
|9
|43 - 39
|42
|6.
|27
|11
|9
|7
|45 - 33
|42
|7.
|0:0
|27
|11
|4
|12
|33 - 48
|37
|8.
|0:0
|27
|10
|6
|11
|36 - 33
|36
|9.
|0:0
|27
|9
|8
|10
|33 - 33
|35
|10.
|0:0
|27
|9
|8
|10
|32 - 34
|35
|11.
|27
|9
|7
|11
|39 - 37
|34
|12.
|27
|9
|6
|12
|34 - 37
|33
|13.
|27
|7
|9
|11
|37 - 43
|30
|14.
|27
|7
|6
|14
|39 - 58
|27
|15.
|27
|6
|8
|13
|26 - 37
|26
|16.
|0:0
|27
|3
|6
|18
|24 - 54
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|24 - 7
|31
|2.
|13
|9
|3
|1
|29 - 13
|30
|3.
|0:0
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|4.
|14
|8
|3
|3
|28 - 14
|27
|5.
|0:0
|14
|8
|2
|4
|18 - 10
|26
|6.
|0:0
|14
|7
|5
|2
|21 - 11
|26
|7.
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|8.
|13
|7
|2
|4
|23 - 16
|23
|9.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|10.
|0:0
|13
|6
|1
|6
|22 - 29
|19
|11.
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|12.
|14
|5
|4
|5
|20 - 16
|19
|13.
|14
|5
|3
|6
|22 - 20
|18
|14.
|14
|3
|7
|4
|14 - 14
|16
|15.
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|16.
|0:0
|13
|2
|2
|9
|15 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|22 - 12
|29
|2.
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|3.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|4.
|14
|5
|3
|6
|19 - 22
|18
|5.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|11 - 19
|18
|6.
|13
|4
|5
|4
|20 - 22
|17
|7.
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|8.
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|9.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|14 - 22
|14
|10.
|13
|3
|3
|7
|21 - 33
|12
|11.
|14
|2
|6
|6
|16 - 20
|12
|12.
|14
|2
|5
|7
|16 - 23
|11
|13.
|0:0
|13
|3
|1
|9
|15 - 22
|10
|14.
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|15.
|0:0
|13
|1
|6
|6
|14 - 24
|9
|16.
|0:0
|14
|1
|4
|9
|9 - 27
|7
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|13 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (5)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7