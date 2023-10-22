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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 27. Стадион: .
КФУМ Осло
0:0
Второй тайм: 46'
Рёуфосс
0'
22' Желтая карточка
Nicolai Fremstad
42' Желтая карточка
Jamal Deen Haruna

Ход матча

22'
 
Nicolai Fremstad
42'
 
Jamal Deen Haruna
Лучшие коэффициенты
КФУМ Осло
Ничья
Рёуфосс
4.20
5.55
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6.10
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Все Коэффициенты
1
Emil
Oedegaard
5
Akinsola
Akinyemi
4
Momodou
Lion
Njie
15
Mathias
Toennessen
14
Haakon
Hoseth
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
16
Jonas
Lange
Hjorth
6
Remi
Svindland
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
18
Obilor
Denzel
Okeke
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Хансен
Адриан
Александер
14
Jamal
Deen
Haruna
4
Sivert
Westerlund
20
Gard
Simenstad
10
Loris
Mettler
11
Nicolai
Fremstad
6
Эмсис
Эдуард
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
21
Magnus
Fagernes
8
Markus
Johnsgaard
КФУМ Осло
3-4-3
Рёуфосс
3-5-2

История личных встреч

КФУМ Осло
Рёуфосс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

ПД
4:0
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
5:1
ПД
3:2
ПД
5:4
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:1
ВД
0:1
ВД
0:2
ПД
0:3
ПД
0:0

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.43

Среднее время на гол

67
63

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

2.14
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.77
1.46

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
61

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (1) 0.3
Robin Rasch 6 (1) 0.22
Remi Svindland 6 0.22
Obilor Denzel Okeke 5 0.19
Simen Hestnes 3 0.11
Нджиэ Мусса 3 0.11
Akinsola Akinyemi 3 0.11
Teodor Berg Haltvik 2 0.07
Sverre Hakami Sandal 2 0.07
Jonas Lange Hjorth 1 0.04
Dadi Dodou Gaye 1 0.04
Yasir Abdiqadir Saad 1 0.04
Kristoffer Harrison 1 0.04
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.04
Jones El-Abdellaoui 1 0.04
Keivan Ghaedamini 0 0
Haakon Hoseth 0 0
Momodou Lion Njie 0 0
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 7 0.26
Loris Mettler 6 (3) 0.22
Markus Johnsgaard 5 0.19
James Ampofo 3 0.11
Gard Simenstad 1 0.04
Ryan Nelson 1 0.04
Haakon Butli Hammer 1 0.04
Nicolai Fremstad 1 0.04
Эмсис Эдуард 1 0.04
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.04
Браттбакк Филип 1 0.04
Andreas Osterud 1 0.04
Jamal Deen Haruna 1 0.04
Simen Hagboe 0 0
Magnus Fagernes 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Momodou Lion Njie 5 0
Simen Hestnes 3 0
Akinsola Akinyemi 3 0
Носа Даль Петтер 3 0
Robin Rasch 2 0
Нджиэ Мусса 2 0
Remi Svindland 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Sverre Hakami Sandal 2 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0
Emil Oedegaard 1 0
Jonas Lange Hjorth 1 0
Obilor Denzel Okeke 1 0
Yasir Abdiqadir Saad 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jamal Deen Haruna 7 0
Nicolai Fremstad 6 0
Эмсис Эдуард 4 0
Loris Mettler 4 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Magnus Fagernes 3 0
Arnar Thor Gudjonsson 2 0
Браттбакк Филип 2 0
Andreas Osterud 2 0
Янссон Оскар 1 0
Хельмерсен Андреас 1 0
Gard Simenstad 1 0
Adrian Olsen Teigen 1 0
Markus Johnsgaard 1 0
Simen Hagboe 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Erik Froeysa 1 0
James Ampofo 1 0
Kodjo Somesi 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Рёуфосс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

3
4
КФУМ Осло
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Рёуфосс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

15
15
КФУМ Осло
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Рёуфосс
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
8% (2)
38% (10)
54% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

25
14
7 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
3
12%
2
14%
31-45
7
28%
3
21%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
9
36%
7
50%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
15%
3
14%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
3
23%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
31%
5
23%
76-90

Забито

20
17
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
2
10%
5
29%
29%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
5
25%
2
12%
31-45
3
15%
2
12%
46-60
3
15%
5
29%
29%
61-75
5
25%
1
6%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
4
22%
2
15%
46-60
4
22%
5
38%
61-75
3
17%
4
31%
76-90

Забито

45
31
16 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 12
4 Не забивали 8
4
9%
5
16%
1-15
4
9%
3
10%
16-30
8
18%
4
13%
31-45
10
22%
5
16%
46-60
5
11%
6
19%
61-75
14
31%
8
26%
76-90

Пропущено

31
35
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 18
5
16%
3
9%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
6
19%
4
11%
31-45
7
23%
6
17%
46-60
4
13%
8
23%
61-75
7
23%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
КФУМ Осло - Брюне 1:0 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Санднес - КФУМ Осло 1:2
КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Мосс - КФУМ Осло 0:1 КФУМ Осло - Осане 2:1 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 Хьельсос - КФУМ Осло 2:0 КФУМ Осло - Санднес 3:1 Скейд - КФУМ Осло 0:4 КФУМ Осло - Осане 4:2 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Йеллеросен - КФУМ Осло 1:2 Брюне - КФУМ Осло 0:1
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Санднес 1:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:3
Рёуфосс - Мосс 1:1 Осане - Рёуфосс 3:1 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Хьельсос - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 Брюне - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Викинг 4:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2

Результаты матчей

КФУМ Осло
Рёуфосс

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:3
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
8 раз 31%
3
5 раз 19%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Рёуфосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
8
5
1.5
5
8
3
10
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
6
7
1.5
4
9
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
17
9
14
12
1.5
9
17
5
21
2.5
6
20
3
23
3.5
1
25
1
25
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 27 17 9 1 46 - 19 60
2.
КФУМ Осло
 0:0 27 15 6 6 46 - 30 51
3.
Конгсвингер
 27 14 4 9 45 - 35 46
4.
ФК Кристиансунн
 27 12 8 7 48 - 36 44
5.
Согндаль
 27 12 6 9 43 - 39 42
6.
ИК Старт
 27 11 9 7 45 - 33 42
7.
Ранхейм
 0:0 27 11 4 12 33 - 48 37
8.
Брюне
 0:0 27 10 6 11 36 - 33 36
9.
Рёуфосс
 0:0 27 9 8 10 33 - 33 35
10.
Мосс
 0:0 27 9 8 10 32 - 34 35
11.
Санднес
 27 9 7 11 39 - 37 34
12.
Мьёндален
 27 9 6 12 34 - 37 33
13.
Осане
 27 7 9 11 37 - 43 30
14.
Дьерв
 27 7 6 14 39 - 58 27
15.
Хёдд
 27 6 8 13 26 - 37 26
16.
Скейд
 0:0 27 3 6 18 24 - 54 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 13 9 4 0 24 - 7 31
2.
ИК Старт
 13 9 3 1 29 - 13 30
3.
КФУМ Осло
 0:0 14 9 3 2 26 - 12 30
4.
ФК Кристиансунн
 14 8 3 3 28 - 14 27
5.
Мосс
 0:0 14 8 2 4 18 - 10 26
6.
Брюне
 0:0 14 7 5 2 21 - 11 26
7.
Согндаль
 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Конгсвингер
 13 7 2 4 23 - 16 23
9.
Рёуфосс
 0:0 13 5 6 2 19 - 11 21
10.
Ранхейм
 0:0 13 6 1 6 22 - 29 19
11.
Осане
 13 5 4 4 21 - 20 19
12.
Мьёндален
 14 5 4 5 20 - 16 19
13.
Санднес
 14 5 3 6 22 - 20 18
14.
Хёдд
 14 3 7 4 14 - 14 16
15.
Дьерв
 14 4 3 7 18 - 25 15
16.
Скейд
 0:0 13 2 2 9 15 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 14 8 5 1 22 - 12 29
2.
Конгсвингер
 14 7 2 5 22 - 19 23
3.
КФУМ Осло
 0:0 13 6 3 4 20 - 18 21
4.
Согндаль
 14 5 3 6 19 - 22 18
5.
Ранхейм
 0:0 14 5 3 6 11 - 19 18
6.
ФК Кристиансунн
 13 4 5 4 20 - 22 17
7.
Санднес
 13 4 4 5 17 - 17 16
8.
Мьёндален
 13 4 2 7 14 - 21 14
9.
Рёуфосс
 0:0 14 4 2 8 14 - 22 14
10.
Дьерв
 13 3 3 7 21 - 33 12
11.
ИК Старт
 14 2 6 6 16 - 20 12
12.
Осане
 14 2 5 7 16 - 23 11
13.
Брюне
 0:0 13 3 1 9 15 - 22 10
14.
Хёдд
 13 3 1 9 12 - 23 10
15.
Мосс
 0:0 13 1 6 6 14 - 24 9
16.
Скейд
 0:0 14 1 4 9 9 - 27 7
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 13 (2)
Санднес Хейланн Томми 12 (5)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Jamal Deen Haruna получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Nicolai Fremstad получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 67% завершится победой Рёуфосс.
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Ничья
Рёуфосс
4.20
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