84' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Рефери не любит споров - именно за это Бьёркенгрен Йон сейчас получил желтую

81' Г О О О О Л - Дивкович Марко забивает с левой ноги!

81' Шиембе Кевин из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Хег Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

79' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Фредерик Алвес Ибсен тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

77' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Шиембе Кевин получил желтую карточку от судьи

72' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Раннерс

71' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Брондбю

69' Бундгаард Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Альбек Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Удар от ворот произведет Брондбю

66' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

65' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Матч возобновлен

63' Нордли Симен Болькан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Г О О О О Л - Одей Стивен забивает ударом с правой ноги!

59' Фредерик Алвес Ибсен ошибается в защите.

59' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Кулибали Лассо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Раннерс

55' Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Одей Стивен наказан за толчок Фредерик Алвес Ибсен

53' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Бундгаард Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

52' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Дивкович Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Клейбер Шон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.