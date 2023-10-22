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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 7871 Главный судья: Jonas Hansen
Раннерс
2:2
Конец матча
Брондбю
0'
27' Желтая карточка
Расмуссен Якоб
0:1
31' Гол
Радошевич Йосип
1:1
34' Гол
Кулибали Лассо
49' Желтая карточка
Нордли Симен Болькан
2:1
59' Гол
Одей Стивен
72' Желтая карточка
Шиембе Кевин
77' Желтая карточка
Алвес Фредерик
2:2
81' Гол
Дивкович Марко
83' Желтая карточка
Бьёркенгрен Йон
90'+7

Ход матча

27'
 
Расмуссен Якоб
31'
0:1
Радошевич Йосип
34'
Кулибали Лассо
(Бьёркенгрен Йон)
1:1
49'
Нордли Симен Болькан
 
59'
Одей Стивен
2:1
63'
Альбек Мадс
Нордли Симен Болькан
 
69'
 
Судзуки Юито
Васс Даниэль
69'
 
Oscar Schwartau
Квистгарден Матиас
72'
 
Шиембе Кевин
77'
 
Алвес Фредерик
78'
Каллесеэ Миккель
Кулибали Лассо
 
78'
Педерсен Миккель
Ольсен Оливер
 
78'
Камара Аль-Хаджи
Одей Стивен
 
81'
2:2
Дивкович Марко
(Шиембе Кевин)
82'
 
Хеггхейм Хенрик
Шиембе Кевин
83'
Бьёркенгрен Йон
 
88'
Эйджийри Эрнест
Бундгаард Филип
 
90'
 
Менса Кевин
Клейбер Шон

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 400 Количество передач 560
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
90
Одей
Стивен
10
Бундгаард
Филип
1
Пенц
Патрик
18
Шиембе
Кевин
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
24
Дивкович
Марко
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
7
Валлис
Николай
36
Квистгарден
Матиас
9
Омойджуфано
Охи
Раннерс
4-4-2
Брондбю
3-4-1-2

История личных встреч

Раннерс
Брондбю

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.5%
70.6%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

33 матча

18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 27 побед

Первый тайм

24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 23 победы

50 матчей

22%
24%
54%
11 побед 12 ничьих 27 побед

Первый тайм

26%
40%
34%
13 побед 20 ничьих 17 побед

Второй тайм

22%
32%
46%
11 побед 16 ничьих 23 победы

История матчей

СД
3:1
СД
1:3
СД
0:4
СД
2:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
4:2
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
5:2
СД
2:2
СД
4:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
К
2:4
СД
0:1
СД
2:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
3:3
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:2
ТМС
3:1
ТМС
3:1
СЛ
0:4
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:3
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:3
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:1
К
2:1

Голы

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.36
1.16

Среднее время на гол

66
77

Всего голов

41
49

Голов в среднем за матч

1.64
1.96

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

75
78

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Тотал матчей

2.5
47
Больше 94%
Меньше 6%
3
40
Больше 80%
Меньше 20%
10
30
Больше 60%
Меньше 40%
20
22
Больше 44%
Меньше 56%
28
8
Больше 16%
Меньше 84%
42
5
Больше 10%
Меньше 90%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

60
57

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 3 0.25
Копплин Бьорн 2 0.17
Бундгаард Филип 2 (1) 0.17
Эйджийри Эрнест 1 0.08
Хег Даниэль 1 0.08
Даммерс Вессель 1 0.08
Нордли Симен Болькан 1 0.08
Hugo Andersson2 1 0.08
Эгхо Марвин 0 0
Каллесеэ Миккель 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Бьёркенгрен Йон 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 6 0.5
Квистгарден Матиас 4 0.33
Омойджуфано Охи 4 (1) 0.33
Дивкович Марко 2 0.17
Радошевич Йосип 2 0.17
Эвьен Хэкон 1 0.08
Васс Даниэль 1 (1) 0.08
Расмуссен Якоб 1 0.08
Судзуки Юито 1 0.08
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 4 0
Энггаард Мэдс 3 0
Даммерс Вессель 2 0
Бьёркенгрен Йон 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Альбек Мадс 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Одей Стивен 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Кулибали Лассо 1 0
William Kaastrup 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Фредерик 4 0
Хеггхейм Хенрик 3 0
Квистгарден Матиас 3 0
Расмуссен Якоб 2 0
Греве Матиас 2 0
Васс Даниэль 1 0
Омойджуфано Охи 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Риверос Блас 1 0
Шиембе Кевин 1 0
Дивкович Марко 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0

Результаты матчей

Раннерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Брондбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
3
Раннерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Брондбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

6
6
Раннерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Брондбю
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

8
13
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
3
38%
3
23%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
4
44%
1
17%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

13
7
8 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
1
8%
4
57%
76-90

Забито

15
22
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 0
4
27%
2
9%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
3
20%
4
18%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
3
20%
4
18%
76-90

Пропущено

22
13
10 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
2
9%
1
8%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
2
9%
3
23%
46-60
5
23%
3
23%
61-75
5
23%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1
Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Норшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3
Брондбю
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3
АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Норшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1

Результаты матчей

Раннерс
Брондбю

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

2:2
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
7
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 12 8 2 2 24 - 15 26
2.
Силькеборг
 12 8 1 3 23 - 10 25
3.
Брондбю
 12 8 1 3 23 - 12 25
4.
Норшелланн
 12 6 4 2 23 - 9 22
5.
Мидтьюлланн
 11 5 3 3 15 - 15 18
6.
АГФ Орхус
 12 4 5 3 14 - 14 17
7.
Люнгбю
 12 4 3 5 13 - 19 15
8.
Раннерс
 12 3 5 4 14 - 23 14
9.
Виборг
 12 3 3 6 11 - 19 12
10.
Оденсе
 11 3 2 6 16 - 18 11
11.
Вайле
 12 2 2 8 13 - 18 8
12.
Видовре
 12 0 3 9 5 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Копенгаген
 6 4 0 2 11 - 7 12
3.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Мидтьюлланн
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Брондбю
 5 3 0 2 10 - 6 9
6.
Виборг
 6 2 3 1 8 - 8 9
7.
Раннерс
 6 2 3 1 7 - 10 9
8.
Люнгбю
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Вайле
 6 1 1 4 7 - 9 4
11.
Оденсе
 6 0 2 4 6 - 12 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Норшелланн
 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Оденсе
 5 3 0 2 10 - 6 9
6.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
7.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
8.
Люнгбю
 6 2 1 3 5 - 12 7
9.
Раннерс
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Вайле
 6 1 1 4 6 - 9 4
11.
Виборг
 6 1 0 5 3 - 11 3
12.
Видовре
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
АГФ Орхус Поульсен Николай 5
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Раннерс: 42%, Брондбю: 58%.
  • 97'
    Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Брондбю контролирует мяч.
  • 97'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 95'
    Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю толкнул локтем оппонента. Это Камара Аль-Хаджи заработал фол
  • 95'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 95'
    Даммерс Вессель ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 94'
    Судья сигнализирует, что Эйджийри Эрнест из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Фредерик Алвес Ибсен
  • 94'
    Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
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