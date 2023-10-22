Тур: 12. Стадион: Cepheus Park Randers. Зрители: 7871 Главный судья: Jonas Hansen
0'
27' Желтая карточкаРасмуссен Якоб
0:1
31' ГолРадошевич Йосип
1:1
34' ГолКулибали Лассо
49' Желтая карточкаНордли Симен Болькан
2:1
59' ГолОдей Стивен
72' Желтая карточкаШиембе Кевин
77' Желтая карточкаАлвес Фредерик
2:2
81' ГолДивкович Марко
83' Желтая карточкаБьёркенгрен Йон
90'+7
Ход матча
27'
31'
0:1
34'
59'
2:1
72'
77'
81'
2:2
83'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
400 Количество передач 560
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
90
Одей
Стивен
18
Шиембе
Кевин
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
История личных встреч
Раннерс
Брондбю
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.5%
70.6%
13 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
33 матча
18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 27 побед
Первый тайм
24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 23 победы
50 матчей
22%
24%
54%
11 побед 12 ничьих 27 побед
Первый тайм
26%
40%
34%
13 побед 20 ничьих 17 побед
Второй тайм
22%
32%
46%
11 побед 16 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.36
1.16
Среднее время на гол
66
77
Всего голов
41
49
Голов в среднем за матч
1.64
1.96
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
75
78
Голов в среднем за матч
1.5
1.56
Тотал матчей
2.5
47
Больше 94%
Меньше 6%
3
40
Больше 80%
Меньше 20%
10
30
Больше 60%
Меньше 40%
20
22
Больше 44%
Меньше 56%
28
8
Больше 16%
Меньше 84%
42
5
Больше 10%
Меньше 90%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
60
57
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одей Стивен
|3
|0.25
|Копплин Бьорн
|2
|0.17
|Бундгаард Филип
|2 (1)
|0.17
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.08
|Хег Даниэль
|1
|0.08
|Даммерс Вессель
|1
|0.08
|Нордли Симен Болькан
|1
|0.08
|Hugo Andersson2
|1
|0.08
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|6
|0.5
|Квистгарден Матиас
|4
|0.33
|Омойджуфано Охи
|4 (1)
|0.33
|Дивкович Марко
|2
|0.17
|Радошевич Йосип
|2
|0.17
|Эвьен Хэкон
|1
|0.08
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.08
|Расмуссен Якоб
|1
|0.08
|Судзуки Юито
|1
|0.08
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Оливер
|4
|0
|Энггаард Мэдс
|3
|0
|Даммерс Вессель
|2
|0
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|Кулибали Лассо
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Фредерик
|4
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|0
|Квистгарден Матиас
|3
|0
|Расмуссен Якоб
|2
|0
|Греве Матиас
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Шиембе Кевин
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Брондбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
3
Раннерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Брондбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
6
6
Раннерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Брондбю
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
8
13
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
3
38%
3
23%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
4
44%
1
17%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
13
7
8 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
1
8%
4
57%
76-90
Забито
15
22
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 0
4
27%
2
9%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
3
20%
4
18%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
3
20%
4
18%
76-90
Пропущено
22
13
10 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
2
9%
1
8%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
2
9%
3
23%
46-60
5
23%
3
23%
61-75
5
23%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1
Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Норшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3
Брондбю
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3
АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Норшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1
Результаты матчей
Раннерс
Брондбю
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
2:2
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
57
75
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (1)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (3)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|5
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4