Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Камара Аль-Хаджи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Сегодняшная посещаемость составляет 7871 болельщиков

89' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

89' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Раннерс

87' Удар от ворот произведет Раннерс

87' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Рефери не любит споров - именно за это Бьёркенгрен Йон сейчас получил желтую

81' Г О О О О Л - Дивкович Марко забивает с левой ноги!

81' Шиембе Кевин из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Хег Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

79' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Фредерик Алвес Ибсен тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

77' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Шиембе Кевин получил желтую карточку от судьи

72' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Раннерс

71' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Брондбю

69' Бундгаард Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Альбек Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Удар от ворот произведет Брондбю

66' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

65' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Матч возобновлен

63' Нордли Симен Болькан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Г О О О О Л - Одей Стивен забивает ударом с правой ноги!

59' Фредерик Алвес Ибсен ошибается в защите.

59' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Кулибали Лассо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Раннерс

55' Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Одей Стивен наказан за толчок Фредерик Алвес Ибсен

53' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Бундгаард Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

52' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Дивкович Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Клейбер Шон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.