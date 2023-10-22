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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Mikkel Redder Главный судья: Кристофферсен Мадс
Люнгбю
0:0
Первый тайм: 5'
АГФ Орхус
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
АГФ Орхус
3.40
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3.45
Реклама, pari.ru
3.25
Все Коэффициенты
1
Mads
Kikkenborg
7
William
Kumado
12
Йенсен
Магнус
5
Муньеса
Марк
20
Финнссон
Кольбейн
13
Винтер
Каспер
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
26
Гюткьяер
Фредерик
22
Гудьонсен
Андри
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
3
Кнустер
Матс
2
Беихмо
Феликс
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
15
Кнудсен
Магнус
31
Бех
Тобиас
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
Люнгбю
4-3-3
АГФ Орхус
3-4-2-1

История личных встреч

Люнгбю
АГФ Орхус

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

21 матч

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:0
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
0:1
СД
0:0
ТМК
1:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:3
К
3:2
СД
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
3:1
СЛ
1:3

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.11
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.19
1.14

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

75
78

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 4 0.36
Финнбогасон Альфред 2 0.18
Чуквуани Точи 2 0.18
Гюткьяер Фредерик 2 (1) 0.18
Грегор Паскаль 1 0.09
Финнссон Кольбейн 1 0.09
William Kumado 0 0
Ромер Марсель 0 0
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0
Йенсен Магнус 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 5 (1) 0.45
Бех Тобиас 2 0.18
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.09
Поульсен Николай 1 0.09
Тингагер Фредерик 1 0.09
Серра Янни 1 0.09
Кнудсен Магнус 1 0.09
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 3 1
Бьеллан Андреас 2 0
Муньеса Марк 2 0
Грегор Паскаль 2 0
Ромер Марсель 2 0
Чуквуани Точи 2 0
William Kumado 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Сигурдссон Гильфи 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Йенсен Магнус 1 0
Винтер Каспер 1 0
Tobias Storm 1 0
Freyr Alexandersson 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 4 0
Беихмо Феликс 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Каль Эрик 3 0
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Кнудсен Магнус 2 0
Бех Тобиас 2 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 0 1
Мортенсен Патрик 1 0
Линкс Гифт 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Люнгбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

5
5
Люнгбю
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
АГФ Орхус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
4
44%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
4
31%
2
17%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
3
18%
5
36%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
5
29%
29%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1
Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4
АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1
Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1

Результаты матчей

Люнгбю
АГФ Орхус

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
4
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
8 раз 73%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
5
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 12 8 2 2 24 - 15 26
2.
Силькеборг
 12 8 1 3 23 - 10 25
3.
Брондбю
 11 8 0 3 21 - 10 24
4.
Норшелланн
 11 5 4 2 21 - 9 19
5.
Мидтьюлланн
 11 5 3 3 15 - 15 18
6.
Люнгбю
 0:0 12 4 4 4 13 - 17 16
7.
АГФ Орхус
 0:0 12 3 6 3 12 - 14 15
8.
Раннерс
 11 3 4 4 12 - 21 13
9.
Виборг
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
Оденсе
 11 3 2 6 16 - 18 11
11.
Вайле
 12 2 2 8 13 - 18 8
12.
Видовре
 12 0 3 9 5 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Копенгаген
 6 4 0 2 11 - 7 12
3.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Мидтьюлланн
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Брондбю
 5 3 0 2 10 - 6 9
6.
Виборг
 5 2 3 0 8 - 6 9
7.
Люнгбю
 0:0 6 2 3 1 8 - 5 9
8.
Раннерс
 5 2 2 1 5 - 8 8
9.
АГФ Орхус
 0:0 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Вайле
 6 1 1 4 7 - 9 4
11.
Оденсе
 6 0 2 4 6 - 12 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Оденсе
 5 3 0 2 10 - 6 9
5.
Норшелланн
 5 2 2 1 9 - 4 8
6.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Люнгбю
 0:0 6 2 1 3 5 - 12 7
8.
АГФ Орхус
 0:0 6 1 4 1 6 - 5 7
9.
Раннерс
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Вайле
 6 1 1 4 6 - 9 4
11.
Виборг
 6 1 0 5 3 - 11 3
12.
Видовре
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Весь список
  • 1'
    АГФ Орхус пытается что-то создать.
  • 1'
    АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    АГФ Орхус начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
АГФ Орхус
3.40
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3.45
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3.25
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Где смотреть матч Люнгбю 0:0 АГФ Орхус онлайн

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