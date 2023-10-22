Тур: 12. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Mikkel Redder Главный судья: Кристофферсен Мадс
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Johan Meyer
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Линкс ГифтЗащитник
-
13 Серра ЯнниПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Люнгбю
АГФ Орхус
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
21 матч
28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.11
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.19
1.14
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
75
78
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|4
|0.36
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.18
|Чуквуани Точи
|2
|0.18
|Гюткьяер Фредерик
|2 (1)
|0.18
|Грегор Паскаль
|1
|0.09
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.09
|William Kumado
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|0
|0
|Йенсен Магнус
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|5 (1)
|0.45
|Бех Тобиас
|2
|0.18
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.09
|Поульсен Николай
|1
|0.09
|Тингагер Фредерик
|1
|0.09
|Серра Янни
|1
|0.09
|Кнудсен Магнус
|1
|0.09
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|3
|1
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Муньеса Марк
|2
|0
|Грегор Паскаль
|2
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Чуквуани Точи
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Йенсен Магнус
|1
|0
|Винтер Каспер
|1
|0
|Tobias Storm
|1
|0
|Freyr Alexandersson
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|4
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Андерсон Микаэль
|3
|0
|Каль Эрик
|3
|0
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Кнудсен Магнус
|2
|0
|Бех Тобиас
|2
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|0
|1
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Линкс Гифт
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
Люнгбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
5
5
Люнгбю
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
АГФ Орхус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
4
44%
76-90
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
4
31%
2
17%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
3
25%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
3
18%
5
36%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
5
29%
29%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1
Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4
АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1
Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1
Результаты матчей
Люнгбю
АГФ Орхус
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
4
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
8 раз 73%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
15
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
38
29
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 15
|26
|2.
|12
|8
|1
|3
|23 - 10
|25
|3.
|11
|8
|0
|3
|21 - 10
|24
|4.
|11
|5
|4
|2
|21 - 9
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 15
|18
|6.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|7.
|0:0
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|8.
|11
|3
|4
|4
|12 - 21
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|11.
|12
|2
|2
|8
|13 - 18
|8
|12.
|12
|0
|3
|9
|5 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|2.
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|5 - 8
|8
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|11.
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|12.
|6
|0
|0
|6
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|3.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|7.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|8.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|9.
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|11.
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|12.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (1)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4