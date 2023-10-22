Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Тобиас Бех. Удар в створ, но вратарь начеку

Г О О О О Л - Тобиас Бех первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

47' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

46' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Винтер Каспер из команды Люнгбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

45' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

42' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Люнгбю

39' Удар от ворот произведет Люнгбю

38' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

38' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

36' ГОООООЛ - Тобиас Бех АГФ Орхус забивает ударом головой

36' Винтер Каспер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Винтер Каспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Люнгбю

33' Винтер Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

32' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

32' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Хорошую попытку сделал William Kumado . Удар в створ, но вратарь начеку

30' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновится спорным мячом

25' Гюткьяер Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Гудьонсен Андри нанес удар головой, но Бэйли Пикок-Фаррелл спокойно отбил мяч.

24' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Магнуссон Сайвар-Атли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Люнгбю

22' Матч возобновлен

21' Кнустер Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

19' Хорошую попытку сделал Андерсон Микаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Магнуссон Сайвар-Атли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

3' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Тобиас Бех наказан за толчок Муньеса Марк

2' Финнссон Кольбейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола