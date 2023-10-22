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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 7625 Главный судья: Mikkel Redder Главный судья: Кристофферсен Мадс
Люнгбю
0:2
Конец матча
АГФ Орхус
0'
36' Желтая карточка
Винтер Каспер
0:1
36' Гол
Бех Тобиас
0:2
51' Гол
Бех Тобиас
85' Желтая карточка
Муньеса Марк
89' Желтая карточка
Гудьонсен Андри
90' Желтая карточка
Пикок-Фаррелл Бэйли
90' Желтая карточка
Поульсен Николай
90'+5

Ход матча

26'
Сигурдссон Гильфи
Гюткьяер Фредерик
 
36'
Винтер Каспер
 
36'
0:1
Бех Тобиас
(Андерсон Микаэль)
51'
0:2
Бех Тобиас
63'
Амон Джонатан
Ромер Марсель
 
64'
 
Линкс Гифт
Кнустер Матс
64'
 
Серра Янни
Бех Тобиас
79'
 
Якоб Андерсен
Каль Эрик
83'
Johan Meyer
Винтер Каспер
 
83'
Sanders Ngabo
Магнуссон Сайвар-Атли
 
83'
Gustav Mortensen
William Kumado
 
85'
Муньеса Марк
 
86'
 
Tobias Anker
Беихмо Феликс
87'
 
Frederik Brandhof
Кнудсен Магнус
89'
Гудьонсен Андри
 
90'
 
Пикок-Фаррелл Бэйли
90'
 
Поульсен Николай

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 465 Количество передач 373
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

1
Mads
Kikkenborg
30
Ромер
Марсель
12
Йенсен
Магнус
5
Муньеса
Марк
7
William
Kumado
20
Финнссон
Кольбейн
13
Винтер
Каспер
42
Чуквуани
Точи
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
26
Гюткьяер
Фредерик
22
Гудьонсен
Андри
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
3
Кнустер
Матс
2
Беихмо
Феликс
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
15
Кнудсен
Магнус
31
Бех
Тобиас
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
Люнгбю
3-4-1-2
АГФ Орхус
3-4-2-1

История личных встреч

Люнгбю
АГФ Орхус

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

21 матч

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:0
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
0:1
СД
0:0
ТМК
1:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:3
К
3:2
СД
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
3:1
СЛ
1:3

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.11
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.19
1.14

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

75
78

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 4 0.33
Финнбогасон Альфред 2 0.17
Чуквуани Точи 2 0.17
Гюткьяер Фредерик 2 (1) 0.17
Грегор Паскаль 1 0.08
Финнссон Кольбейн 1 0.08
William Kumado 0 0
Ромер Марсель 0 0
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0
Йенсен Магнус 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 5 (1) 0.42
Бех Тобиас 4 0.33
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.08
Поульсен Николай 1 0.08
Тингагер Фредерик 1 0.08
Серра Янни 1 0.08
Кнудсен Магнус 1 0.08
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 3 1
Муньеса Марк 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Грегор Паскаль 2 0
Ромер Марсель 2 0
Чуквуани Точи 2 0
Винтер Каспер 2 0
William Kumado 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Сигурдссон Гильфи 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Йенсен Магнус 1 0
Tobias Storm 1 0
Freyr Alexandersson 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 5 0
Беихмо Феликс 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Каль Эрик 3 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Кнудсен Магнус 2 0
Бех Тобиас 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Линкс Гифт 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Люнгбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

5
5
Люнгбю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
АГФ Орхус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
3
60%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
4
44%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
4
31%
2
14%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Пропущено

19
14
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
4
21%
5
36%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
5
26%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1
Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4
АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1
Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1

Результаты матчей

Люнгбю
АГФ Орхус

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
8 раз 67%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 12 8 2 2 24 - 15 26
2.
Силькеборг
 12 8 1 3 23 - 10 25
3.
Брондбю
 11 8 0 3 21 - 10 24
4.
Норшелланн
 0:0 12 5 5 2 21 - 9 20
5.
Мидтьюлланн
 11 5 3 3 15 - 15 18
6.
АГФ Орхус
 12 4 5 3 14 - 14 17
7.
Люнгбю
 12 4 3 5 13 - 19 15
8.
Раннерс
 11 3 4 4 12 - 21 13
9.
Виборг
 0:0 12 3 4 5 11 - 17 13
10.
Оденсе
 11 3 2 6 16 - 18 11
11.
Вайле
 12 2 2 8 13 - 18 8
12.
Видовре
 12 0 3 9 5 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Копенгаген
 6 4 0 2 11 - 7 12
3.
Норшелланн
 0:0 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Мидтьюлланн
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Виборг
 0:0 6 2 4 0 8 - 6 10
6.
Брондбю
 5 3 0 2 10 - 6 9
7.
Раннерс
 5 2 2 1 5 - 8 8
8.
Люнгбю
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Вайле
 6 1 1 4 7 - 9 4
11.
Оденсе
 6 0 2 4 6 - 12 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Оденсе
 5 3 0 2 10 - 6 9
5.
Норшелланн
 0:0 6 2 3 1 9 - 4 9
6.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
7.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
8.
Люнгбю
 6 2 1 3 5 - 12 7
9.
Раннерс
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Вайле
 6 1 1 4 6 - 9 4
11.
Виборг
 0:0 6 1 0 5 3 - 11 3
12.
Видовре
 6 0 3 3 3 - 7 3
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Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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