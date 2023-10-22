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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Виборг
0:0
Первый тайм: 4'
Норшелланн
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Норшелланн
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Все Коэффициенты
1
Педерсен
Лукас
Лунд
30
Srdjan
Kuzmic
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
10
Якобс
Ями
13
Гроннинг
Йеппе
18
Мбом
Жан-Мануэль
15
Йенсен
Исак
14
Anosike
Ementa
11
Жуниор
Ренато
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
29
Доржелес
Марио
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
8
Скьеллеруп
Андреас
Виборг
4-3-3
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Виборг
Норшелланн

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

21 матч

14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

4.8%
38.1%
57.1%
1 победа 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

СД
4:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:2
СД
1:2
ТМК
2:1
СД
4:3
СД
0:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:1
СЛ
5:3
СЛ
2:3

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1
1.08

Среднее время на гол

90
83

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

2
1.78

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

1.57
1.38

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

57
65

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sergio Andrade 2 0.17
Anosike Ementa 1 0.08
Ибрагим Саид 1 0.08
Йенсен Исак 1 0.08
Жуниор Ренато 1 0.08
Томас Найджел 1 0.08
Залетел Жан 1 0.08
Бундгаард Оливер 1 0.08
Сёндергаард Мадс 1 0.08
Srdjan Kuzmic 1 0.08
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.33
Нуама Эрнест 4 0.33
Тверсков Йеппе 2 0.17
Фресе Мартин 2 0.17
Беньямин Нюгрен 2 0.17
Осман Ибрагим 1 0.08
Хансен Киан 1 0.08
Антман Оливер 1 0.08
Нагало Адамо 1 0.08
Доржелес Марио 1 0.08
Хардер Конрад 1 0.08
Диоманде Мохаммед 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 4 0
Мбом Жан-Мануэль 2 0
Томас Найджел 2 0
Anosike Ementa 2 0
Сёндергаард Мадс 2 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Жуниор Ренато 1 0
Srdjan Kuzmic 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 4 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Фресе Мартин 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Хэй Лукас 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Хардер Конрад 1 0

Результаты матчей

Виборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Норшелланн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
1
Виборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Норшелланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

2
12
Виборг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Норшелланн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
4
50%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
1
33%
1
8%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
3
25%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
4
36%
7
35%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
1
6%
2
20%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
5
29%
29%
2
20%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0
Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Норшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1
Норшелланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2
Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Олимпиакос 1:1

Результаты матчей

Виборг
Норшелланн

Точный счет

2:2
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
5 раз 45%
1
1 раз 9%
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Виборг
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
1
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 12 8 2 2 24 - 15 26
2.
Силькеборг
 12 8 1 3 23 - 10 25
3.
Брондбю
 11 8 0 3 21 - 10 24
4.
Норшелланн
 0:0 12 5 5 2 21 - 9 20
5.
Мидтьюлланн
 11 5 3 3 15 - 15 18
6.
АГФ Орхус
 12 4 5 3 14 - 14 17
7.
Люнгбю
 12 4 3 5 13 - 19 15
8.
Раннерс
 11 3 4 4 12 - 21 13
9.
Виборг
 0:0 12 3 4 5 11 - 17 13
10.
Оденсе
 11 3 2 6 16 - 18 11
11.
Вайле
 12 2 2 8 13 - 18 8
12.
Видовре
 12 0 3 9 5 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Копенгаген
 6 4 0 2 11 - 7 12
3.
Норшелланн
 0:0 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Мидтьюлланн
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Виборг
 0:0 6 2 4 0 8 - 6 10
6.
Брондбю
 5 3 0 2 10 - 6 9
7.
Раннерс
 5 2 2 1 5 - 8 8
8.
Люнгбю
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Вайле
 6 1 1 4 7 - 9 4
11.
Оденсе
 6 0 2 4 6 - 12 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Оденсе
 5 3 0 2 10 - 6 9
5.
Норшелланн
 0:0 6 2 3 1 9 - 4 9
6.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
7.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
8.
Люнгбю
 6 2 1 3 5 - 12 7
9.
Раннерс
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Вайле
 6 1 1 4 6 - 9 4
11.
Виборг
 0:0 6 1 0 5 3 - 11 3
12.
Видовре
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 4'
    Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 3'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 3'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 2'
    Педерсен Лукас Лунд ослабляет давление, выбив мяч.
  • 2'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 2'
    Хорошую попытку сделал Осман Ибрагим. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 1'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 1'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Виборг 0:0 Норшелланн онлайн

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