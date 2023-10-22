Тур: 12. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Крог Мортен
0:0
Первый тайм: 4'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
10
Якобс
Ями
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Бонде ЯкубЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Anel Zulic
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Виборг
Норшелланн
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
21 матч
14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
4.8%
38.1%
57.1%
1 победа 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1
1.08
Среднее время на гол
90
83
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
2
1.78
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
33
29
Голов в среднем за матч
1.57
1.38
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
57
65
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sergio Andrade
|2
|0.17
|Anosike Ementa
|1
|0.08
|Ибрагим Саид
|1
|0.08
|Йенсен Исак
|1
|0.08
|Жуниор Ренато
|1
|0.08
|Томас Найджел
|1
|0.08
|Залетел Жан
|1
|0.08
|Бундгаард Оливер
|1
|0.08
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.08
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.08
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|4 (1)
|0.33
|Нуама Эрнест
|4
|0.33
|Тверсков Йеппе
|2
|0.17
|Фресе Мартин
|2
|0.17
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.17
|Осман Ибрагим
|1
|0.08
|Хансен Киан
|1
|0.08
|Антман Оливер
|1
|0.08
|Нагало Адамо
|1
|0.08
|Доржелес Марио
|1
|0.08
|Хардер Конрад
|1
|0.08
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|2
|0
|Томас Найджел
|2
|0
|Anosike Ementa
|2
|0
|Сёндергаард Мадс
|2
|0
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
|Жуниор Ренато
|1
|0
|Srdjan Kuzmic
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Фресе Мартин
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Хардер Конрад
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Норшелланн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
1
Виборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Норшелланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
2
12
Виборг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Норшелланн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
4
50%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
1
33%
1
8%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
3
25%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
11
20
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
4
36%
7
35%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
1
6%
2
20%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
5
29%
29%
2
20%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0
Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Норшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1
Норшелланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2
Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Олимпиакос 1:1
Результаты матчей
Виборг
Норшелланн
Точный счет
2:2
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
5 раз 45%
1
1 раз 9%
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Виборг
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
41
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
56
65
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 15
|26
|2.
|12
|8
|1
|3
|23 - 10
|25
|3.
|11
|8
|0
|3
|21 - 10
|24
|4.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|21 - 9
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 15
|18
|6.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|7.
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|8.
|11
|3
|4
|4
|12 - 21
|13
|9.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|10.
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|11.
|12
|2
|2
|8
|13 - 18
|8
|12.
|12
|0
|3
|9
|5 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|2.
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|8 - 6
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|5 - 8
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|11.
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|12.
|6
|0
|0
|6
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|3.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|5.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 4
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|9.
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|11.
|0:0
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|12.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (1)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4