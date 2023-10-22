Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Команда Норшеланн забила решающий гол в последние минуты игры!

85' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норшеланн.

83' Г О О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн головой вбивает мяч в сетку.

83' Оооо... вот это был удар! Ингвартсен Маркус должен был забить с этой позиции.

83' Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Норшеланн пытается что-то создать.

83' Норшеланн контролирует мяч.

83' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Команда Норшеланн довольна результатом к этому моменту.

81' Норшеланн контролирует мяч.

80' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Мбом Жан-Мануэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Мбом Жан-Мануэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Йенсен Исак пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен ловит мяч

79' Мбом Жан-Мануэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Матч возобновлен

78' Осман Ибрагим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Джатта Алассана пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

76' Норшеланн контролирует мяч.

76' Удар от ворот произведет Виборг

76' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Норшеланн пробьет пенальти!

75' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норшеланн.

75' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Норшеланн начинает контратаку

72' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Мбом Жан-Мануэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' О, нет. Из многообещающей позиции Serginho из команды Виборг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

68' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

68' Норшеланн контролирует мяч.

67' Гроннинг Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Норшеланн пытается что-то создать.

67' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

65' Г О О О О Л - Мбом Жан-Мануэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

65' Норшеланн пытается что-то создать.

64' Удар от ворот произведет Виборг

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Залетел Жан получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Скьеллеруп Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

62' Норшеланн контролирует мяч.

61' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

60' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

60' Норшеланн пытается что-то создать.

59' Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

59' Норшеланн контролирует мяч.

57' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Норшеланн контролирует мяч.

54' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Норшеланн контролирует мяч.

50' Норшеланн пытается что-то создать.

50' Удар от ворот произведет Виборг

50' Норшеланн пытается что-то создать.

49' Нагало Адамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Srdjan Kuzmic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Норшеланн пытается что-то создать.

47' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Норшеланн пытается что-то создать.

46' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля