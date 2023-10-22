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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 5354 Главный судья: Крог Мортен
Виборг
0:2
Конец матча
Норшелланн
0'
39' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
45' Желтая карточка
Anosike Ementa
0:1
65' Гол в свои ворота
Мбом Жан-Мануэль
0:2
83' Гол
Ингвартсен Маркус
90' Желтая карточка
Sergio Andrade
90' Желтая карточка
Фресе Мартин
90'+8

Ход матча

39'
 
Тверсков Йеппе
45'
Anosike Ementa
 
46'
Бонде Якуб
Якобс Ями
 
65'
0:1
Мбом Жан-Мануэль
69'
Sergio Andrade
Жуниор Ренато
 
69'
Джатта Алассана
Anosike Ementa
 
72'
 
Беньямин Нюгрен
Скьеллеруп Андреас
78'
 
Расмуссен Кристиан
Осман Ибрагим
83'
0:2
Ингвартсен Маркус
85'
Томас Найджел
Йенсен Исак
 
85'
Jakob Nielsen
Залетел Жан
 
87'
 
Асконе Рокко
Ингвартсен Маркус
87'
 
Хэй Лукас
Доржелес Марио
90'
Sergio Andrade
 
90'
 
Фресе Мартин

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 10
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 370 Количество передач 619
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
30
Srdjan
Kuzmic
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
10
Якобс
Ями
13
Гроннинг
Йеппе
18
Мбом
Жан-Мануэль
15
Йенсен
Исак
14
Anosike
Ementa
11
Жуниор
Ренато
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
29
Доржелес
Марио
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
8
Скьеллеруп
Андреас
Виборг
4-3-3
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Виборг
Норшелланн

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

21 матч

14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

4.8%
38.1%
57.1%
1 победа 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

СД
4:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:2
СД
1:2
ТМК
2:1
СД
4:3
СД
0:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:1
СЛ
5:3
СЛ
2:3

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1
1.08

Среднее время на гол

90
83

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

2
1.78

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

1.57
1.38

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

57
65

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sergio Andrade 2 0.17
Anosike Ementa 1 0.08
Ибрагим Саид 1 0.08
Йенсен Исак 1 0.08
Жуниор Ренато 1 0.08
Томас Найджел 1 0.08
Залетел Жан 1 0.08
Бундгаард Оливер 1 0.08
Сёндергаард Мадс 1 0.08
Srdjan Kuzmic 1 0.08
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 5 (1) 0.42
Нуама Эрнест 4 0.33
Тверсков Йеппе 2 0.17
Фресе Мартин 2 0.17
Беньямин Нюгрен 2 0.17
Осман Ибрагим 1 0.08
Хансен Киан 1 0.08
Антман Оливер 1 0.08
Нагало Адамо 1 0.08
Доржелес Марио 1 0.08
Хардер Конрад 1 0.08
Диоманде Мохаммед 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 4 0
Anosike Ementa 3 0
Мбом Жан-Мануэль 2 0
Томас Найджел 2 0
Сёндергаард Мадс 2 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Жуниор Ренато 1 0
Sergio Andrade 1 0
Srdjan Kuzmic 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 4 0
Фресе Мартин 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Хэй Лукас 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Хардер Конрад 1 0

Результаты матчей

Виборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Норшелланн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
1
Виборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Норшелланн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

2
12
Виборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Норшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
5
56%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
1
33%
1
8%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
3
25%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

12
21
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
2
17%
4
19%
61-75
4
33%
8
38%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
1
6%
2
18%
1-15
4
22%
2
18%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
5
28%
2
18%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0
Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Норшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1
Норшелланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2
Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Олимпиакос 1:1

Результаты матчей

Виборг
Норшелланн

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
5 раз 42%
1
1 раз 8%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Виборг
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
7
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 12 8 2 2 24 - 15 26
2.
Силькеборг
 12 8 1 3 23 - 10 25
3.
Брондбю
 2:2 12 8 1 3 23 - 12 25
4.
Норшелланн
 12 6 4 2 23 - 9 22
5.
Мидтьюлланн
 11 5 3 3 15 - 15 18
6.
АГФ Орхус
 12 4 5 3 14 - 14 17
7.
Люнгбю
 12 4 3 5 13 - 19 15
8.
Раннерс
 2:2 12 3 5 4 14 - 23 14
9.
Виборг
 12 3 3 6 11 - 19 12
10.
Оденсе
 11 3 2 6 16 - 18 11
11.
Вайле
 12 2 2 8 13 - 18 8
12.
Видовре
 12 0 3 9 5 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Копенгаген
 6 4 0 2 11 - 7 12
3.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Мидтьюлланн
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Брондбю
 2:2 5 3 0 2 10 - 6 9
6.
Виборг
 6 2 3 1 8 - 8 9
7.
Раннерс
 2:2 6 2 3 1 7 - 10 9
8.
Люнгбю
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Вайле
 6 1 1 4 7 - 9 4
11.
Оденсе
 6 0 2 4 6 - 12 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2:2 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Норшелланн
 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Оденсе
 5 3 0 2 10 - 6 9
6.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
7.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
8.
Люнгбю
 6 2 1 3 5 - 12 7
9.
Раннерс
 2:2 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Вайле
 6 1 1 4 6 - 9 4
11.
Виборг
 6 1 0 5 3 - 11 3
12.
Видовре
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
АГФ Орхус Поульсен Николай 5
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 5354 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: Виборг: 38%, Норшеланн: 62%.
  • 98'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Фресе Мартин возвращается на поле.
  • 97'
    Джатта Алассана из команды Виборг в офсайде
  • 97'
    Матч возобновлен
  • 97'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 97'
    Фресе Мартин получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Контроль мяча: Виборг: 38%, Норшеланн: 62%.
  • 95'
    Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 94'
    Рефери не любит споров - именно за это Serginho сейчас получил желтую
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Безумный фол. Фресе Мартин грубо играет против соперника. Пострадал Serginho
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Виборг контролирует мяч.
    • 93'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Асконе Рокко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Судья сигнализирует, что Jakob Vester из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Асконе Рокко
    • 90'
      Томас Найджел пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 90'
      Контроль мяча: Виборг: 36%, Норшеланн: 64%.
    • 89'
      Судья сигнализирует, что Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Serginho
    • 88'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Тактическая замена. Доржелес Марио уходит с поля и его заменяет Хэй Лукас
    • 87'
      Тактическая замена. Ингвартсен Маркус уходит с поля и его заменяет Асконе Рокко
    • 87'
      Судья сигнализирует, что Гроннинг Йеппе из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
    • 86'
      Виборг контролирует мяч.
    • 86'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Команда Норшеланн забила решающий гол в последние минуты игры!
    • 85'
      Тактическая замена. Залетел Жан уходит с поля и его заменяет Jakob Vester
    • 85'
      Тактическая замена. Йенсен Исак уходит с поля и его заменяет Томас Найджел
    • 85'
      Контроль мяча: Виборг: 35%, Норшеланн: 65%.
    • 85'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.
    • 84'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норшеланн.
    • 83'
      Г О О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн головой вбивает мяч в сетку.
    • 83'
      Оооо... вот это был удар! Ингвартсен Маркус должен был забить с этой позиции.
    • 83'
      Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 83'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 83'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 83'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 82'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 82'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 81'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 81'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Беньямин Нюгрен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 81'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 81'
      Команда Норшеланн довольна результатом к этому моменту.
    • 81'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 80'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 80'
      Контроль мяча: Виборг: 35%, Норшеланн: 65%.
    • 80'
      Мбом Жан-Мануэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 79'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Мбом Жан-Мануэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 79'
      Йенсен Исак пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен ловит мяч
    • 79'
      Мбом Жан-Мануэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 78'
      Матч возобновлен
    • 78'
      Осман Ибрагим получил травму и заменен. Расмуссен Кристиан выходит на поле.
    • 78'
      Осман Ибрагим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 78'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 77'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 77'
      Виборг контролирует мяч.
    • 76'
      Джатта Алассана пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 76'
      Доржелес Марио ошибается в защите.
    • 76'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 76'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 76'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Норшеланн пробьет пенальти!
    • 75'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норшеланн.
    • 75'
      Контроль мяча: Виборг: 36%, Норшеланн: 64%.
    • 75'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 74'
      Судья сигнализирует, что Гроннинг Йеппе из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 73'
      Судья свистит. Мбом Жан-Мануэль атаковал сзади соперника. Это Осман Ибрагим заработал своей команде штрафной
    • 73'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 72'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Мбом Жан-Мануэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 72'
      Тактическая замена. Скьеллеруп Андреас уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен
    • 71'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 70'
      Шанс! Бюрги Николас из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • 70'
      Srdjan Kuzmic выиграл воздушное противоборство у Скьеллеруп Андреас.
    • 70'
      Контроль мяча: Виборг: 35%, Норшеланн: 65%.
    • 70'
      О, нет. Из многообещающей позиции Serginho из команды Виборг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 69'
      Тактическая замена. Аносике Эмента уходит с поля и его заменяет Джатта Алассана
    • 69'
      Тактическая замена. Жуниор Ренато уходит с поля и его заменяет Serginho
    • 69'
      Доржелес Марио из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Жуниор Ренато.
    • 68'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 68'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 67'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 67'
      Гроннинг Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 67'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 65'
      Г О О О О Л - Мбом Жан-Мануэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 65'
      Контроль мяча: Виборг: 35%, Норшеланн: 65%.
    • 65'
      Залетел Жан возвращается на поле.
    • 65'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 64'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 64'
      Матч возобновлен
    • 64'
      Ох, нехорошо это выглядит. Залетел Жан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 64'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 63'
      Скьеллеруп Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 63'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 63'
      Srdjan Kuzmic ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 61'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 61'
      Осман Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 61'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 60'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 60'
      Контроль мяча: Виборг: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 60'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 59'
      Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 59'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 59'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 58'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 58'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 57'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Srdjan Kuzmic наказан за толчок Фресе Мартин
    • 56'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Виборг: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 54'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 53'
      Вилладсен Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 53'
      Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Осман Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 52'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 51'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 51'
      Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 50'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Виборг: 40%, Норшеланн: 60%.
    • 49'
      Нагало Адамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Srdjan Kuzmic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Srdjan Kuzmic из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 48'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 48'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Педерсен Лукас Лунд из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Srdjan Kuzmic успешно блокирует удар.
    • 46'
      Осман Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 46'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Виборг контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Якобс Ями уходит с поля и его заменяет Бонде Якуб
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Виборг: 40%, Норшеланн: 60%.
    • 47'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 46'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Гроннинг Йеппе из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Виборг: 40%, Норшеланн: 60%.
    • 45'
      Аносике Эмента получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Безумный фол. Аносике Эмента грубо играет против соперника. Пострадал Тверсков Йеппе
    • 44'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 44'
      Шанс! Осман Ибрагим из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 44'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Srdjan Kuzmic из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Якобс Ями из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
    • 41'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 40'
      Фресе Мартин возвращается на поле.
    • 40'
      Доржелес Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Контроль мяча: Виборг: 41%, Норшеланн: 59%.
    • 40'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 39'
      Рефери не любит споров - именно за это Тверсков Йеппе сейчас получил желтую
    • 39'
      Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Srdjan Kuzmic ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Жуниор Ренато. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 37'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 36'
      Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 35'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 35'
      Залетел Жан выиграл воздушное противоборство у Осман Ибрагим.
    • 35'
      Контроль мяча: Виборг: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 35'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Йенсен Исак из команды Виборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 34'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 34'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 33'
      Свенссон Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Мбом Жан-Мануэль из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Доржелес Марио
    • 31'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 31'
      Якобс Ями из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Ингвартсен Маркус.
    • 30'
      Контроль мяча: Виборг: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 30'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 30'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 30'
      Аносике Эмента выиграл воздушное противоборство у Нагало Адамо.
    • 29'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Мбом Жан-Мануэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Хорошую попытку сделал Йенсен Исак. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 29'
      Жуниор Ренато создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Виборг начинает контратаку
    • 28'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 27'
      Шанс! Залетел Жан из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • 27'
      Мбом Жан-Мануэль из команды Виборг подал угловой справа.
    • 27'
      Свенссон Даниэль успешно блокирует удар.
    • 27'
      Йенсен Исак нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 26'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 26'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Контроль мяча: Виборг: 42%, Норшеланн: 58%.
    • 25'
      Srdjan Kuzmic ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 24'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Вилладсен Оливер выиграл воздушное противоборство у Жуниор Ренато.
    • 23'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 22'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 21'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Мбом Жан-Мануэль.
    • 20'
      Контроль мяча: Виборг: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Доржелес Марио. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 19'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 17'
      Мбом Жан-Мануэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Нагало Адамо успешно блокирует удар.
    • 17'
      Аносике Эмента нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 16'
      Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 16'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Виборг: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 15'
      Доржелес Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Виборг контролирует мяч.
    • 14'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Аносике Эмента
    • 13'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Аносике Эмента из команды Виборг в офсайде
    • 11'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 11'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 10'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
    • 10'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Виборг: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 9'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 9'
      Аносике Эмента из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 7'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 7'
      Осман Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Свенссон Даниэль из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Якобс Ями
    • 6'
      Скьеллеруп Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 5'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Контроль мяча: Виборг: 36%, Норшеланн: 64%.
    • 5'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 4'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 3'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Педерсен Лукас Лунд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 2'
      Хорошую попытку сделал Осман Ибрагим. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 1'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Виборг 0:2 Норшелланн онлайн

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