  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 27. Стадион: .
Мосс
0:0
Второй тайм: 50'
Ранхейм
0'
36' Желтая карточка
Alexander Haapnes
44' Желтая карточка
Сетер Йон-Хоу

Ход матча

36'
Alexander Haapnes
 
44'
 
Сетер Йон-Хоу
Лучшие коэффициенты
Мосс
Ничья
Ранхейм
3.35
3.65
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3.80
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Все Коэффициенты
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
27
Sivert
Haugli
6
Faites
Makosso
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
15
Alexander
Haapnes
23
Александерссон
Ноа
10
Bo
Aasulv
Hegland
14
Claudio
Braga
19
Sebastian
Pedersen
II
1
Magnus
Lenes
16
Квигстад
Лассе
4
Nikolai
Skuseth
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
5
Sander
Amble
Haugen
8
Ruben
Kristensen
Alte
21
Педерсен
Мортен-Гамст
10
Сетер
Йон-Хоу
11
Солли
Сиверт
9
Бюэ
Бендик
27
Vetle
Wenaas
Мосс
4-3-2-1
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Мосс
Ранхейм

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
2:1
А
1:0
А
1:3

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
3

Среднее время на гол

60
30

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 10 (2) 0.37
Sebastian Pedersen II 8 0.3
Marius Andresen2 2 0.07
Anas Farah Ali 2 0.07
Александерссон Ноа 2 0.07
Aksel Baran Potur 1 0.04
Alexander Haapnes 1 0.04
Гйесдал Хенрик 1 0.04
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.04
Faites Makosso 1 0.04
Sivert Haugli 1 0.04
Кубр Лукас 1 0.04
Ian Hoffmann 0 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Хуссейн Адан Абадала 0 0
Bo Aasulv Hegland 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 7 (3) 0.26
Солли Сиверт 4 0.15
Arne Gunnes 4 0.15
Ruben Kristensen Alte 4 0.15
Эгген-Рисмарк Кристиан 4 0.15
Erik Toenne 2 0.07
Педерсен Мортен-Гамст 2 0.07
Джонсруд Эмилсен Матиас 1 0.04
Региниуссен Мадс 1 0.04
Тунекти Себастьян 1 0.04
Dennis Gaustad 1 0.04
Vetle Wenaas 1 0.04
Квигстад Лассе 0 0
Сетер Йон-Хоу 0 0
Френдеруп Никлас 0 0
Henrik Kristiansen 0 0
Jacob Tromsdal 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 9 0
Faites Makosso 4 1
Claudio Braga 5 0
Ian Hoffmann 4 0
Sivert Haugli 3 0
Ilir Kukleci 3 0
Александерссон Ноа 3 0
Aksel Baran Potur 3 0
Alexander Haapnes 3 0
Marius Andresen2 2 0
Хуссейн Адан Абадала 0 1
Гйесдал Хенрик 1 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 1 0
Sebastian Pedersen II 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0
Sander Wold 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Региниуссен Мадс 4 0
Erik Toenne 4 0
Френдеруп Никлас 4 0
Sondre Klingen Langaas 2 1
Квигстад Лассе 2 1
Ruben Kristensen Alte 3 0
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Эгген-Рисмарк Кристиан 2 0
Сетер Йон-Хоу 2 0
Magnus Lenes 2 0
Sander Amble Haugen 2 0
Jonas Bolkan Nordli 2 0
Oliver Kvendbo Holden 2 0
Daniel Kvande 0 1
Солли Сиверт 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Тунекти Себастьян 1 0
Haakon Gangstad 1 0

Результаты матчей

Мосс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ранхейм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
3
Мосс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Ранхейм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
20

Упущенные победы

8
16
Мосс
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (15)
31% (8)
12% (3)
Ранхейм
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

21
23

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

17
11
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
2
12%
2
18%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
3
18%
4
36%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
27%
76-90

Пропущено

11
19
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
4
21%
16-30
2
18%
4
21%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
0
0%
6
32%
76-90

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
7%
5
23%
1-15
4
29%
1
5%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
2
14%
5
23%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
7
32%
76-90

Пропущено

24
29
5 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
8%
1
3%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
2
8%
7
24%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
11
46%
6
21%
76-90

Забито

31
33
13 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 8
3
10%
7
21%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
4
13%
8
24%
31-45
5
16%
6
18%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
9
29%
29%
10
30%
76-90

Пропущено

35
48
12 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 20
3
9%
1
2%
1-15
5
14%
10
21%
16-30
4
11%
11
23%
31-45
7
20%
6
13%
46-60
5
14%
8
17%
61-75
11
31%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Согндаль - Мосс 2:1 Мосс - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Мосс - Скейд 3:0
Рёуфосс - Мосс 1:1 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 Брюне - Мосс 3:1 Мосс - Мьёндален 4:1 Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2
Ранхейм
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Ранхейм - Дьерв 4:2 Осане - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:3
Согндаль - Ранхейм 1:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0 Скейд - Ранхейм 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4

Результаты матчей

Мосс
Ранхейм

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мосс
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
7
6
3
10
2.5
3
10
1
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
17
9
8
18
1.5
11
15
3
23
2.5
3
23
1
25
3.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 27 17 9 1 46 - 19 60
2.
КФУМ Осло
 0:0 27 15 6 6 46 - 30 51
3.
Конгсвингер
 27 14 4 9 45 - 35 46
4.
ФК Кристиансунн
 27 12 8 7 48 - 36 44
5.
Согндаль
 27 12 6 9 43 - 39 42
6.
ИК Старт
 27 11 9 7 45 - 33 42
7.
Ранхейм
 0:0 27 11 4 12 33 - 48 37
8.
Брюне
 0:0 27 10 6 11 36 - 33 36
9.
Рёуфосс
 0:0 27 9 8 10 33 - 33 35
10.
Мосс
 0:0 27 9 8 10 32 - 34 35
11.
Санднес
 27 9 7 11 39 - 37 34
12.
Мьёндален
 27 9 6 12 34 - 37 33
13.
Осане
 27 7 9 11 37 - 43 30
14.
Дьерв
 27 7 6 14 39 - 58 27
15.
Хёдд
 27 6 8 13 26 - 37 26
16.
Скейд
 0:0 27 3 6 18 24 - 54 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 13 9 4 0 24 - 7 31
2.
ИК Старт
 13 9 3 1 29 - 13 30
3.
КФУМ Осло
 0:0 14 9 3 2 26 - 12 30
4.
ФК Кристиансунн
 14 8 3 3 28 - 14 27
5.
Мосс
 0:0 14 8 2 4 18 - 10 26
6.
Брюне
 0:0 14 7 5 2 21 - 11 26
7.
Согндаль
 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Конгсвингер
 13 7 2 4 23 - 16 23
9.
Рёуфосс
 0:0 13 5 6 2 19 - 11 21
10.
Ранхейм
 0:0 13 6 1 6 22 - 29 19
11.
Осане
 13 5 4 4 21 - 20 19
12.
Мьёндален
 14 5 4 5 20 - 16 19
13.
Санднес
 14 5 3 6 22 - 20 18
14.
Хёдд
 14 3 7 4 14 - 14 16
15.
Дьерв
 14 4 3 7 18 - 25 15
16.
Скейд
 0:0 13 2 2 9 15 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 14 8 5 1 22 - 12 29
2.
Конгсвингер
 14 7 2 5 22 - 19 23
3.
КФУМ Осло
 0:0 13 6 3 4 20 - 18 21
4.
Согндаль
 14 5 3 6 19 - 22 18
5.
Ранхейм
 0:0 14 5 3 6 11 - 19 18
6.
ФК Кристиансунн
 13 4 5 4 20 - 22 17
7.
Санднес
 13 4 4 5 17 - 17 16
8.
Мьёндален
 13 4 2 7 14 - 21 14
9.
Рёуфосс
 0:0 14 4 2 8 14 - 22 14
10.
Дьерв
 13 3 3 7 21 - 33 12
11.
ИК Старт
 14 2 6 6 16 - 20 12
12.
Осане
 14 2 5 7 16 - 23 11
13.
Брюне
 0:0 13 3 1 9 15 - 22 10
14.
Хёдд
 13 3 1 9 12 - 23 10
15.
Мосс
 0:0 13 1 6 6 14 - 24 9
16.
Скейд
 0:0 14 1 4 9 9 - 27 7
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 13 (2)
Санднес Хейланн Томми 12 (5)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Сетер Йон-Хоу получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Alexander Haapnes получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мосс
Ничья
Ранхейм
3.35
3.65
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3.80
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