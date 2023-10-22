Тур: 27. Стадион: Melloes Stadion.
Ход матча
44'
21
Ian
Hoffmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Кубр ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
17 Менди ЛоранПолузащитник
-
12 Elias Bachke
-
-
13 Harald Race
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
- Нападающий
-
27 Vetle WenaasНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Arne GunnesНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Мосс
Ранхейм
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
3
Среднее время на гол
60
30
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|10 (2)
|0.37
|Sebastian Pedersen II
|8
|0.3
|Marius Andresen2
|2
|0.07
|Anas Farah Ali
|2
|0.07
|Александерссон Ноа
|2
|0.07
|Aksel Baran Potur
|1
|0.04
|Alexander Haapnes
|1
|0.04
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.04
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.04
|Faites Makosso
|1
|0.04
|Sivert Haugli
|1
|0.04
|Кубр Лукас
|1
|0.04
|Ian Hoffmann
|0
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
|Bo Aasulv Hegland
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|7 (3)
|0.26
|Солли Сиверт
|4
|0.15
|Arne Gunnes
|4
|0.15
|Ruben Kristensen Alte
|4
|0.15
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|4
|0.15
|Erik Toenne
|2
|0.07
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0.07
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0.04
|Региниуссен Мадс
|1
|0.04
|Тунекти Себастьян
|1
|0.04
|Dennis Gaustad
|1
|0.04
|Vetle Wenaas
|1
|0.04
|Квигстад Лассе
|0
|0
|Сетер Йон-Хоу
|0
|0
|Френдеруп Никлас
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|9
|0
|Faites Makosso
|4
|1
|Claudio Braga
|5
|0
|Ian Hoffmann
|4
|0
|Sivert Haugli
|3
|0
|Ilir Kukleci
|3
|0
|Александерссон Ноа
|3
|0
|Aksel Baran Potur
|3
|0
|Alexander Haapnes
|3
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|1
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Sebastian Pedersen II
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0
|Sander Wold
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Региниуссен Мадс
|4
|0
|Erik Toenne
|4
|0
|Френдеруп Никлас
|4
|0
|Sondre Klingen Langaas
|2
|1
|Квигстад Лассе
|2
|1
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|2
|0
|Сетер Йон-Хоу
|2
|0
|Magnus Lenes
|2
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Jonas Bolkan Nordli
|2
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|2
|0
|Daniel Kvande
|0
|1
|Солли Сиверт
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Тунекти Себастьян
|1
|0
|Haakon Gangstad
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ранхейм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
3
Мосс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Ранхейм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
20
Упущенные победы
8
16
Мосс
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (15)
31% (8)
12% (3)
Ранхейм
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
21
23
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
17
11
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
2
12%
2
18%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
3
18%
4
36%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
27%
76-90
Пропущено
11
19
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
4
21%
16-30
2
18%
4
21%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
0
0%
6
32%
76-90
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
7%
5
23%
1-15
4
29%
1
5%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
2
14%
5
23%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
7
32%
76-90
Пропущено
24
29
5 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
8%
1
3%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
2
8%
7
24%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
11
46%
6
21%
76-90
Забито
31
33
13 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 8
3
10%
7
21%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
4
13%
8
24%
31-45
5
16%
6
18%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
9
29%
29%
10
30%
76-90
Пропущено
35
48
12 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 20
3
9%
1
2%
1-15
5
14%
10
21%
16-30
4
11%
11
23%
31-45
7
20%
6
13%
46-60
5
14%
8
17%
61-75
11
31%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Согндаль - Мосс 2:1 Мосс - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Мосс - Скейд 3:0
Рёуфосс - Мосс 1:1 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 Брюне - Мосс 3:1 Мосс - Мьёндален 4:1 Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2
Ранхейм
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Ранхейм - Дьерв 4:2 Осане - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:3
Согндаль - Ранхейм 1:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0 Скейд - Ранхейм 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4
Результаты матчей
Мосс
Ранхейм
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мосс
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
58
76
310
310
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
310
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
179
818
1115
323
323
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|9
|1
|46 - 19
|60
|2.
|0:0
|27
|15
|6
|6
|46 - 30
|51
|3.
|27
|14
|4
|9
|45 - 35
|46
|4.
|27
|12
|8
|7
|48 - 36
|44
|5.
|27
|12
|6
|9
|43 - 39
|42
|6.
|27
|11
|9
|7
|45 - 33
|42
|7.
|0:0
|27
|11
|4
|12
|33 - 48
|37
|8.
|0:0
|27
|10
|6
|11
|36 - 33
|36
|9.
|0:0
|27
|9
|8
|10
|33 - 33
|35
|10.
|0:0
|27
|9
|8
|10
|32 - 34
|35
|11.
|27
|9
|7
|11
|39 - 37
|34
|12.
|27
|9
|6
|12
|34 - 37
|33
|13.
|27
|7
|9
|11
|37 - 43
|30
|14.
|27
|7
|6
|14
|39 - 58
|27
|15.
|27
|6
|8
|13
|26 - 37
|26
|16.
|0:0
|27
|3
|6
|18
|24 - 54
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|24 - 7
|31
|2.
|13
|9
|3
|1
|29 - 13
|30
|3.
|0:0
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|4.
|14
|8
|3
|3
|28 - 14
|27
|5.
|0:0
|14
|8
|2
|4
|18 - 10
|26
|6.
|0:0
|14
|7
|5
|2
|21 - 11
|26
|7.
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|8.
|13
|7
|2
|4
|23 - 16
|23
|9.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|10.
|0:0
|13
|6
|1
|6
|22 - 29
|19
|11.
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|12.
|14
|5
|4
|5
|20 - 16
|19
|13.
|14
|5
|3
|6
|22 - 20
|18
|14.
|14
|3
|7
|4
|14 - 14
|16
|15.
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|16.
|0:0
|13
|2
|2
|9
|15 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|22 - 12
|29
|2.
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|3.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|4.
|14
|5
|3
|6
|19 - 22
|18
|5.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|11 - 19
|18
|6.
|13
|4
|5
|4
|20 - 22
|17
|7.
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|8.
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|9.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|14 - 22
|14
|10.
|13
|3
|3
|7
|21 - 33
|12
|11.
|14
|2
|6
|6
|16 - 20
|12
|12.
|14
|2
|5
|7
|16 - 23
|11
|13.
|0:0
|13
|3
|1
|9
|15 - 22
|10
|14.
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|15.
|0:0
|13
|1
|6
|6
|14 - 24
|9
|16.
|0:0
|14
|1
|4
|9
|9 - 27
|7
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|13 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (5)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7