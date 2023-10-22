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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Лиллестрём
1:0
Второй тайм: 69'
Волеренга
0'
25' Желтая карточка
Битри Энео
1:0
27' Гол
Росет Мартин-Уве
64' Желтая карточка
Скогволд Хенрик

Ход матча

25'
 
Битри Энео
27'
Росет Мартин-Уве
(Осен Йермунд)
1:0
64'
Скогволд Хенрик
 
67'
Лундему Мариус
Хофф Вебьёрн
 
67'
Болли Матис
Скогволд Хенрик
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Волеренга
3.10
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4.90
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3.45
Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
3
Росет
Мартин-Уве
28
Габриэльсен
Рубен
4
Гарнас
Эспен
25
Эд
Эскил
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
19
Тённесен
Кристоффер
33
Скогволд
Хенрик
10
Ольсен
Томас
1
Стуревик
Якоб
33
Битри
Энео
4
Страндберг
Стефан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
20
Риснаес
Магнус
24
Странд
Петтер
15
Хаген
Элиас
8
Бьёрдаль
Хенрик
11
Хоканс
Даниэль
10
Офкир
Мохамед
19
Илич
Андрей
Лиллестрём
3-5-2
Волеренга
3-5-2

История личных встреч

Лиллестрём
Волеренга

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед

32 матча

25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.9%
53.1%
25%
7 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.8%
46.9%
34.3%
6 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

Э
3:4
Э
3:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:3
ТМК
4:4
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:2
ТМС
2:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:1
ТМС
0:0
Э
2:1
Э
1:4
Э
0:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:3

Голы

Всего голов

12
25

Голов в среднем за матч

0.86
1.39

Среднее время на гол

105
64

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

1.72
1.14

Среднее время на гол

52
78

Всего голов

43
41

Голов в среднем за матч

1.34
1.28

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 0.6
Ольсен Томас 12 (1) 0.48
Осен Йермунд 3 0.12
Тённесен Кристоффер 3 0.12
Ибрахимай Илльдрен 2 0.08
Гарнас Эспен 2 0.08
Драгснес Ветле 1 0.04
Vetle Skjaervik 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Скогволд Хенрик 1 (1) 0.04
Росет Мартин-Уве 1 0.04
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ятта Сиди 5 0.2
Илич Андрей 5 0.2
Хоканс Даниэль 4 0.16
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.12
Страндберг Стефан 3 (3) 0.12
Офкир Мохамед 2 0.08
Странд Петтер 2 0.08
Риснаес Магнус 1 0.04
Борхгревинк Кристиан 1 0.04
Хаген Элиас 1 0.04
Борвен Торгейр 1 0.04
Битри Энео 1 0.04
Jones El-Abdellaoui 1 0.04
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Стуревик Якоб 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 8 0
Рангер Ларс 4 0
Эд Эскил 4 0
Адамс Акор 2 1
Хофф Вебьёрн 3 0
Ибрахимай Илльдрен 3 0
Габриэльсен Рубен 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Скогволд Хенрик 2 0
Болли Матис 1 0
Ольсен Томас 1 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Kosi Thompson 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 4 1
Юклеред Симен 2 2
Жута Леонард 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Бьёрдаль Хенрик 3 0
Риснаес Магнус 3 0
Борхгревинк Кристиан 2 0
Битри Энео 2 0
Ятта Сиди 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Борвен Торгейр 1 0
Стуревик Якоб 1 0
Хаген Элиас 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Волеренга
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
7
Лиллестрём
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Волеренга
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
21

Упущенные победы

12
8
Лиллестрём
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Волеренга
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

18
24

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

28
16
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
4
14%
1
6%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
5
18%
4
25%
31-45
3
11%
3
19%
46-60
2
7%
4
25%
61-75
9
32%
4
25%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
6%
6
38%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
6
33%
3
19%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
2
11%
3
19%
76-90

Забито

14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
5
31%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
5
36%
3
19%
76-90

Пропущено

18
26
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
11%
4
15%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
5
28%
5
19%
61-75
5
28%
5
19%
76-90

Забито

42
32
19 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
5
12%
3
9%
1-15
7
17%
5
16%
16-30
7
17%
6
19%
31-45
5
12%
6
19%
46-60
4
10%
5
16%
61-75
14
33%
7
22%
76-90

Пропущено

36
42
13 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
3
8%
10
24%
1-15
3
8%
3
7%
16-30
7
19%
5
12%
31-45
8
22%
8
19%
46-60
8
22%
8
19%
61-75
7
19%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1
Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0
Волеренга
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2
Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3

Результаты матчей

Лиллестрём
Волеренга

Точный счет

3:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
5 раз 21%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
5
7
6
6
2.5
3
9
3
9
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
4
8
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
19
5
11
13
1.5
9
15
7
17
2.5
5
19
4
20
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 18 4 3 66 - 33 58
2.
Викинг
 24 16 4 4 51 - 34 52
3.
Бранн
 25 16 3 6 46 - 28 51
4.
Тромсё
 24 15 3 6 35 - 25 48
5.
Молде
 25 13 5 7 55 - 30 44
6.
Лиллестрём
 1:0 25 12 3 10 42 - 37 39
7.
Сарпсборг-08
 24 11 4 9 46 - 38 37
8.
Одд
 24 8 7 9 29 - 32 31
9.
Русенборг
 24 8 5 11 31 - 40 29
10.
Стрёмсгодсет
 24 8 3 13 26 - 32 27
11.
Хам-Кам
 24 8 3 13 34 - 51 27
12.
Хёугесунн
 24 6 6 12 21 - 34 24
13.
Волеренга
 0:1 25 6 6 13 33 - 42 24
14.
Стабек
 24 6 5 13 25 - 37 23
15.
Саннефьёрд
 25 5 6 14 38 - 50 21
16.
Олесунн
 24 4 3 17 18 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 10 2 1 29 - 12 32
2.
Будё-Глимт
 12 9 2 1 33 - 15 29
3.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Лиллестрём
 1:0 13 8 0 5 28 - 19 24
7.
Сарпсборг-08
 12 7 1 4 29 - 17 22
8.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
9.
Одд
 12 5 4 3 15 - 12 19
10.
Хам-Кам
 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
12.
Хёугесунн
 12 5 2 5 15 - 17 17
13.
Стрёмсгодсет
 11 5 1 5 15 - 13 16
14.
Саннефьёрд
 12 4 4 4 21 - 14 16
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 0:1 12 2 2 8 17 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Викинг
 12 7 2 3 18 - 16 23
3.
Тромсё
 11 7 1 3 14 - 12 22
4.
Бранн
 12 6 1 5 17 - 16 19
5.
Молде
 13 5 3 5 24 - 19 18
6.
Волеренга
 0:1 13 4 4 5 16 - 17 16
7.
Лиллестрём
 1:0 12 4 3 5 14 - 18 15
8.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 17 - 21 15
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хам-Кам
 12 3 0 9 16 - 34 9
12.
Русенборг
 12 2 3 7 12 - 25 9
13.
Хёугесунн
 12 1 4 7 6 - 17 7
14.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 12 1 0 11 8 - 35 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Осен Йермунд сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Росет Мартин-Уве бьет в цель!
  • 25'
    Битри Энео получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Волеренга
3.10
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4.90
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3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиллестрём 1:0 Волеренга онлайн

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