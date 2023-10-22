Тур: 25. Стадион: Aaraasen Stadion. Главный судья: Сагги Рохит
2:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаБитри Энео
1:0
27' ГолРосет Мартин-Уве
64' Желтая карточкаСкогволд Хенрик
2:0
69' ГолБолли Матис
90'+7
Ход матча
25'
27'
1:0
64'
69'
2:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
33
Битри
Энео
15
Хаген
Элиас
19
Илич
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Болли МатисНападающий
-
-
16 Uba Charles
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Лиллестрём
Волеренга
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед
32 матча
25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
21.9%
53.1%
25%
7 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.8%
46.9%
34.3%
6 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
25
Голов в среднем за матч
0.86
1.39
Среднее время на гол
105
64
Всего голов
31
16
Голов в среднем за матч
1.72
1.14
Среднее время на гол
52
78
Всего голов
43
41
Голов в среднем за матч
1.34
1.28
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
66
70
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.6
|Ольсен Томас
|12 (1)
|0.48
|Осен Йермунд
|3
|0.12
|Тённесен Кристоффер
|3
|0.12
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0.08
|Гарнас Эспен
|2
|0.08
|Драгснес Ветле
|1
|0.04
|Vetle Skjaervik
|1
|0.04
|Эд Эскил
|1
|0.04
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.04
|Болли Матис
|1
|0.04
|Росет Мартин-Уве
|1
|0.04
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ятта Сиди
|5
|0.2
|Илич Андрей
|5
|0.2
|Хоканс Даниэль
|4
|0.16
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.12
|Страндберг Стефан
|3 (3)
|0.12
|Офкир Мохамед
|2
|0.08
|Странд Петтер
|2
|0.08
|Риснаес Магнус
|1
|0.04
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|1
|0.04
|Борвен Торгейр
|1
|0.04
|Битри Энео
|1
|0.04
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.04
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Стуревик Якоб
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|8
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Эд Эскил
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0
|Габриэльсен Рубен
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Скогволд Хенрик
|2
|0
|Болли Матис
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|4
|1
|Юклеред Симен
|2
|2
|Жута Леонард
|4
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|3
|0
|Риснаес Магнус
|3
|0
|Борхгревинк Кристиан
|2
|0
|Битри Энео
|2
|0
|Ятта Сиди
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Борвен Торгейр
|1
|0
|Стуревик Якоб
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Волеренга
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
3
7
Лиллестрём
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Волеренга
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
21
Упущенные победы
12
8
Лиллестрём
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
Волеренга
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
18
24
Упущенные победы
15
15
Голы по времени матча
Забито
30
16
15 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
4
13%
1
6%
1-15
6
20%
0
0%
16-30
5
17%
4
25%
31-45
3
10%
3
19%
46-60
3
10%
4
25%
61-75
9
30%
4
25%
76-90
Пропущено
18
18
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
6%
6
33%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
6
33%
3
17%
46-60
3
17%
4
22%
61-75
2
11%
3
17%
76-90
Забито
14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
5
31%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
5
36%
3
19%
76-90
Пропущено
18
26
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
11%
4
15%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
5
28%
5
19%
61-75
5
28%
5
19%
76-90
Забито
44
32
20 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
5
11%
3
9%
1-15
8
18%
5
16%
16-30
7
16%
6
19%
31-45
5
11%
6
19%
46-60
5
11%
5
16%
61-75
14
32%
7
22%
76-90
Пропущено
36
44
13 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 20
3
8%
10
23%
1-15
3
8%
4
9%
16-30
7
19%
5
11%
31-45
8
22%
8
18%
46-60
8
22%
9
20%
61-75
7
19%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1
Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0
Волеренга
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2
Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3
Результаты матчей
Лиллестрём
Волеренга
Точный счет
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:2
4 раза 16%
3:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
3
5 раз 20%
2
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
93
85
57
67
39
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
103
48
49
111
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
196
1213
916
718
520
421
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|4
|3
|66 - 33
|58
|2.
|24
|16
|4
|4
|51 - 34
|52
|3.
|25
|16
|3
|6
|46 - 28
|51
|4.
|24
|15
|3
|6
|35 - 25
|48
|5.
|25
|13
|5
|7
|55 - 30
|44
|6.
|25
|12
|3
|10
|43 - 37
|39
|7.
|2:2
|25
|11
|5
|9
|48 - 40
|38
|8.
|1:0
|25
|9
|7
|9
|30 - 32
|34
|9.
|1:1
|25
|8
|6
|11
|32 - 41
|30
|10.
|0:1
|25
|8
|3
|14
|26 - 33
|27
|11.
|0:1
|25
|8
|3
|14
|34 - 52
|27
|12.
|1:0
|25
|7
|6
|12
|22 - 34
|27
|13.
|25
|6
|6
|13
|33 - 43
|24
|14.
|1:1
|25
|6
|6
|13
|26 - 38
|24
|15.
|25
|5
|6
|14
|38 - 50
|21
|16.
|2:2
|25
|4
|4
|17
|20 - 55
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|29 - 12
|32
|2.
|12
|9
|2
|1
|33 - 15
|29
|3.
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|31 - 11
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|13
|8
|0
|5
|29 - 19
|24
|7.
|2:2
|12
|7
|1
|4
|29 - 17
|22
|8.
|1:1
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|9.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|10.
|1:1
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|11.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|13.
|0:1
|12
|5
|1
|6
|15 - 14
|16
|14.
|12
|4
|4
|4
|21 - 14
|16
|15.
|2:2
|13
|3
|4
|6
|12 - 20
|13
|16.
|12
|2
|2
|8
|17 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|12
|7
|2
|3
|18 - 16
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|14 - 12
|22
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 16
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|24 - 19
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|7.
|2:2
|13
|4
|4
|5
|19 - 23
|16
|8.
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|9.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|10.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|11.
|1:0
|13
|2
|4
|7
|7 - 17
|10
|12.
|0:1
|12
|3
|0
|9
|16 - 34
|9
|13.
|1:1
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|14.
|1:1
|12
|1
|3
|8
|11 - 27
|6
|15.
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|2:2
|12
|1
|0
|11
|8 - 35
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6