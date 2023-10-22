Тур: 25. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Эскас Эспен
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
14
Язбек
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Белл ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Malick DioufПолузащитник
-
29 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нордас ЛассеНападающий
-
17 Yaw Paintsil
-
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Викинг
Тромсё
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
28 матчей
42.9%
17.9%
39.2%
12 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.62
1.07
Среднее время на гол
55
84
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
48
29
Голов в среднем за матч
1.71
1.04
Тотал матчей
2.5
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
52
86
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|11 (5)
|0.44
|Сальвесен Ларс-Йорген
|9
|0.36
|Свеннсен Сандер
|4
|0.16
|Бьёрсхоль Сондре
|4
|0.16
|Д'Агостино Николас
|3
|0.12
|Сандберг Никлас
|3 (1)
|0.12
|Танген Харальд
|3
|0.12
|Брекало Давид
|3
|0.12
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.08
|Сольбаккен Маркус
|2
|0.08
|Язбек Патрик
|1
|0.04
|Паттинама Шейн
|1
|0.04
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.04
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.04
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.04
|Стенснесс Джанни
|1
|0.04
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0.04
|Эукленн Сондре
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|11 (4)
|0.44
|Jakob Napoleon Romsaas
|5
|0.2
|Yaw Paintsil
|4
|0.16
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.12
|Траоре Маи
|3
|0.12
|Йенсен Рубен
|2
|0.08
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.08
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Опсал Сакариас
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Басси Даниэль
|1
|0.04
|Malick Diouf
|1
|0.04
|Винтер Феликс
|0
|0
|Нордас Лассе
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Язбек Патрик
|6
|0
|Трипич Златко
|5
|0
|Диоп Джибрил
|5
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Псише Кристоф
|4
|0
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Malick Diouf
|2
|1
|Йенсен Рубен
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Тромсё
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
4
2
Викинг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Тромсё
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
18
19
Викинг
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (3)
58% (14)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
21% (5)
29% (7)
Тромсё
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
22
21
Голы по времени матча
Забито
32
14
7 В 1-м тайме 4
25 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
13%
0
0%
1-15
2
6%
2
14%
16-30
1
3%
2
14%
31-45
5
16%
4
29%
46-60
10
31%
4
29%
61-75
10
31%
2
14%
76-90
Пропущено
19
12
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
11%
1
8%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
5
26%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
5
26%
4
33%
76-90
Забито
19
22
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
3
16%
4
18%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
3
16%
4
18%
61-75
7
37%
5
23%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
13%
2
17%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
6
40%
2
17%
76-90
Забито
51
36
14 В 1-м тайме 12
37 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
7
14%
4
11%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
2
4%
5
14%
31-45
7
14%
9
25%
46-60
13
25%
8
22%
61-75
17
33%
7
19%
76-90
Пропущено
34
24
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
4
12%
3
13%
1-15
8
24%
3
13%
16-30
5
15%
6
25%
31-45
2
6%
3
13%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
11
32%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Викинг - Санднес 2:1 Одд - Викинг 1:1 Молде - Викинг 4:0 Викинг - Саннефьёрд 4:3
Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2
Тромсё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1
Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2
Результаты матчей
Викинг
Тромсё
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 29%
3
7 раз 29%
2
6 раз 25%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Викинг
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
76
75
310
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
66
47
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
222
Больше Меньше
204
159
1113
915
420
222
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|4
|3
|66 - 33
|58
|2.
|0:0
|25
|16
|5
|4
|51 - 34
|53
|3.
|25
|16
|3
|6
|46 - 28
|51
|4.
|0:0
|25
|15
|4
|6
|35 - 25
|49
|5.
|25
|13
|5
|7
|55 - 30
|44
|6.
|25
|12
|3
|10
|43 - 37
|39
|7.
|25
|11
|4
|10
|48 - 41
|37
|8.
|25
|8
|7
|10
|30 - 35
|31
|9.
|25
|9
|3
|13
|29 - 33
|30
|10.
|25
|8
|6
|11
|32 - 41
|30
|11.
|25
|8
|3
|14
|34 - 54
|27
|12.
|25
|7
|6
|12
|24 - 34
|27
|13.
|25
|6
|6
|13
|33 - 43
|24
|14.
|25
|6
|6
|13
|26 - 38
|24
|15.
|25
|5
|6
|14
|38 - 50
|21
|16.
|25
|5
|3
|17
|21 - 55
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|29 - 12
|32
|2.
|0:0
|13
|9
|3
|1
|33 - 18
|30
|3.
|12
|9
|2
|1
|33 - 15
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|31 - 11
|26
|5.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|13
|8
|0
|5
|29 - 19
|24
|7.
|12
|7
|1
|4
|29 - 17
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|9.
|12
|6
|1
|5
|18 - 14
|19
|10.
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|12.
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|13.
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|21 - 14
|16
|15.
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|16.
|12
|2
|2
|8
|17 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|0:0
|12
|7
|2
|3
|14 - 12
|23
|3.
|0:0
|12
|7
|2
|3
|18 - 16
|23
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 16
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|24 - 19
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 24
|15
|9.
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|10.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|11.
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|12.
|12
|3
|0
|9
|16 - 34
|9
|13.
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|14.
|12
|1
|3
|8
|11 - 27
|6
|15.
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|12
|1
|0
|11
|8 - 35
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6