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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Викинг
0:0
Первый тайм: 34'
Тромсё
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Тромсё
1.95
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Все Коэффициенты
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
22
Sondre
Klingen
Langaas
5
Диоп
Джибрил
20
Паттинама
Шейн
14
Язбек
Патрик
8
Сольбаккен
Маркус
21
Танген
Харальд
27
Адегбенро
Самуэль
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
5
Енссен
Андерс
8
Антонсен
Кент-Аре
19
Вестерлунн
Никлас
2
Опсаль
Оскар
11
Йенсен
Рубен
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
26
Malick
Diouf
29
Траоре
Маи
15
Vegard
Oestraat
Erlien
Викинг
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Викинг
Тромсё

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

28 матчей

42.9%
17.9%
39.2%
12 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
0:1
ТМК
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:1
Э
3:1
Э
3:1
Э
4:3
Э
2:1
Э
0:1
Э
5:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.62
1.07

Среднее время на гол

55
84

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

48
29

Голов в среднем за матч

1.71
1.04

Тотал матчей

2.5
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

52
86

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 11 (5) 0.44
Сальвесен Ларс-Йорген 9 0.36
Свеннсен Сандер 4 0.16
Бьёрсхоль Сондре 4 0.16
Д'Агостино Николас 3 0.12
Сандберг Никлас 3 (1) 0.12
Танген Харальд 3 0.12
Брекало Давид 3 0.12
Бьярнасон Биркир 2 0.08
Сольбаккен Маркус 2 0.08
Язбек Патрик 1 0.04
Паттинама Шейн 1 0.04
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.04
Адегбенро Самуэль 1 0.04
Лёкберг Кристоффер 1 0.04
Стенснесс Джанни 1 0.04
Sondre Klingen Langaas 1 0.04
Эукленн Сондре 0 0
Edvin Austboe 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 11 (4) 0.44
Jakob Napoleon Romsaas 5 0.2
Yaw Paintsil 4 0.16
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.12
Траоре Маи 3 0.12
Йенсен Рубен 2 0.08
Гундерсен Йостейн 2 0.08
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Опсал Сакариас 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Басси Даниэль 1 0.04
Malick Diouf 1 0.04
Винтер Феликс 0 0
Нордас Лассе 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Язбек Патрик 6 0
Трипич Златко 5 0
Диоп Джибрил 5 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Паттинама Шейн 2 1
Д'Агостино Николас 3 0
Брекало Давид 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Хауген Херман 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Псише Кристоф 4 0
Антонсен Кент-Аре 4 0
Гундерсен Йостейн 4 0
Malick Diouf 2 1
Йенсен Рубен 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Jakob Napoleon Romsaas 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Нордас Лассе 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0

Результаты матчей

Викинг
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Тромсё
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

4
2
Викинг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Тромсё
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

18
19
Викинг
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (3)
58% (14)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
21% (5)
29% (7)
Тромсё
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

22
21

Голы по времени матча

Забито

32
14
7 В 1-м тайме 4
25 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
13%
0
0%
1-15
2
6%
2
14%
16-30
1
3%
2
14%
31-45
5
16%
4
29%
46-60
10
31%
4
29%
61-75
10
31%
2
14%
76-90

Пропущено

19
12
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
11%
1
8%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
5
26%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
5
26%
4
33%
76-90

Забито

19
22
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
3
16%
4
18%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
3
16%
4
18%
61-75
7
37%
5
23%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
13%
2
17%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
6
40%
2
17%
76-90

Забито

51
36
14 В 1-м тайме 12
37 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
7
14%
4
11%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
2
4%
5
14%
31-45
7
14%
9
25%
46-60
13
25%
8
22%
61-75
17
33%
7
19%
76-90

Пропущено

34
24
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
4
12%
3
13%
1-15
8
24%
3
13%
16-30
5
15%
6
25%
31-45
2
6%
3
13%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
11
32%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Викинг - Санднес 2:1 Одд - Викинг 1:1 Молде - Викинг 4:0 Викинг - Саннефьёрд 4:3
Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2
Тромсё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1
Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2

Результаты матчей

Викинг
Тромсё

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 29%
3
7 раз 29%
2
6 раз 25%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Викинг
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
7
6
7
5
2.5
3
10
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
6
6
1.5
4
7
2
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
20
4
15
9
1.5
11
13
9
15
2.5
4
20
2
22
3.5
1
23
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 18 4 3 66 - 33 58
2.
Викинг
 0:0 25 16 5 4 51 - 34 53
3.
Бранн
 25 16 3 6 46 - 28 51
4.
Тромсё
 0:0 25 15 4 6 35 - 25 49
5.
Молде
 25 13 5 7 55 - 30 44
6.
Лиллестрём
 25 12 3 10 43 - 37 39
7.
Сарпсборг-08
 25 11 4 10 48 - 41 37
8.
Одд
 25 8 7 10 30 - 35 31
9.
Стрёмсгодсет
 25 9 3 13 29 - 33 30
10.
Русенборг
 25 8 6 11 32 - 41 30
11.
Хам-Кам
 25 8 3 14 34 - 54 27
12.
Хёугесунн
 25 7 6 12 24 - 34 27
13.
Волеренга
 25 6 6 13 33 - 43 24
14.
Стабек
 25 6 6 13 26 - 38 24
15.
Саннефьёрд
 25 5 6 14 38 - 50 21
16.
Олесунн
 25 5 3 17 21 - 55 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 10 2 1 29 - 12 32
2.
Викинг
 0:0 13 9 3 1 33 - 18 30
3.
Будё-Глимт
 12 9 2 1 33 - 15 29
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 0:0 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Лиллестрём
 13 8 0 5 29 - 19 24
7.
Сарпсборг-08
 12 7 1 4 29 - 17 22
8.
Русенборг
 13 6 3 4 20 - 16 21
9.
Стрёмсгодсет
 12 6 1 5 18 - 14 19
10.
Одд
 12 5 4 3 15 - 12 19
11.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
12.
Хам-Кам
 13 5 3 5 18 - 20 18
13.
Хёугесунн
 12 5 2 5 15 - 17 17
14.
Саннефьёрд
 12 4 4 4 21 - 14 16
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 12 2 2 8 17 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Тромсё
 0:0 12 7 2 3 14 - 12 23
3.
Викинг
 0:0 12 7 2 3 18 - 16 23
4.
Бранн
 12 6 1 5 17 - 16 19
5.
Молде
 13 5 3 5 24 - 19 18
6.
Волеренга
 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
8.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
9.
Одд
 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хёугесунн
 13 2 4 7 9 - 17 10
12.
Хам-Кам
 12 3 0 9 16 - 34 9
13.
Русенборг
 12 2 3 7 12 - 25 9
14.
Стабек
 12 1 3 8 11 - 27 6
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 12 1 0 11 8 - 35 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Тромсё
1.95
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3.57
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4.00
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