Тур: 25. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Эскас Эспен
0'
36' Желтая карточкаАдегбенро Самуэль
42' Желтая карточкаVegard Oestraat Erlien
44' Желтая карточкаЙенсен Рубен
0:1
48' ГолVegard Oestraat Erlien
0:2
51' ГолVegard Oestraat Erlien
1:2
63' ГолЯзбек Патрик
2:2
79' ГолЭукленн Сондре
81' Желтая карточкаГундерсен Йостейн
83' Желтая карточкаХауген Херман
3:2
85' ГолСальвесен Ларс-Йорген
3:3
89' ГолВестерлунн Никлас
3:4
90' ГолYaw Paintsil
90'+8
Ход матча
44'
48'
51'
63'
1:2
77'
79'
83'
85'
89'
90'
3:4
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
14
Язбек
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Белл ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Malick DioufПолузащитник
-
29 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нордас ЛассеНападающий
-
17 Yaw Paintsil
-
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Викинг
Тромсё
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
28 матчей
42.9%
17.9%
39.2%
12 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.62
1.07
Среднее время на гол
55
84
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
48
29
Голов в среднем за матч
1.71
1.04
Тотал матчей
2.5
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
52
86
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|11 (5)
|0.44
|Сальвесен Ларс-Йорген
|10
|0.4
|Свеннсен Сандер
|4
|0.16
|Бьёрсхоль Сондре
|4
|0.16
|Д'Агостино Николас
|3
|0.12
|Танген Харальд
|3
|0.12
|Сандберг Никлас
|3 (1)
|0.12
|Брекало Давид
|3
|0.12
|Язбек Патрик
|2
|0.08
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.08
|Сольбаккен Маркус
|2
|0.08
|Паттинама Шейн
|1
|0.04
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.04
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.04
|Эукленн Сондре
|1
|0.04
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.04
|Стенснесс Джанни
|1
|0.04
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0.04
|Edvin Austboe
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (4)
|0.52
|Yaw Paintsil
|5
|0.2
|Jakob Napoleon Romsaas
|5
|0.2
|Вестерлунн Никлас
|4 (1)
|0.16
|Траоре Маи
|3
|0.12
|Йенсен Рубен
|2
|0.08
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.08
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Опсал Сакариас
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Басси Даниэль
|1
|0.04
|Malick Diouf
|1
|0.04
|Нордас Лассе
|0
|0
|Винтер Феликс
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Язбек Патрик
|6
|0
|Трипич Златко
|5
|0
|Диоп Джибрил
|5
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Адегбенро Самуэль
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|Псише Кристоф
|4
|0
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Malick Diouf
|2
|1
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|3
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
77% (10)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Тромсё
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
7
2
Викинг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Тромсё
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
18
19
Викинг
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (3)
60% (15)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
Тромсё
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
22
13
Упущенные победы
25
21
Голы по времени матча
Забито
35
18
7 В 1-м тайме 4
28 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
4
11%
0
0%
1-15
2
6%
2
11%
16-30
1
3%
2
11%
31-45
5
14%
6
33%
46-60
11
31%
4
22%
61-75
12
34%
4
22%
76-90
Пропущено
23
15
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
9%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
5
22%
4
27%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
7
30%
6
40%
76-90
Забито
19
22
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
3
16%
4
18%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
3
16%
4
18%
61-75
7
37%
5
23%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
13%
2
17%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
6
40%
2
17%
76-90
Забито
54
40
14 В 1-м тайме 12
40 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 14
3 Не забивали 4
7
13%
4
10%
1-15
5
9%
3
8%
16-30
2
4%
5
13%
31-45
7
13%
11
28%
46-60
14
26%
8
20%
61-75
19
35%
9
23%
76-90
Пропущено
38
27
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
4
11%
3
11%
1-15
8
21%
3
11%
16-30
5
13%
6
22%
31-45
4
11%
3
11%
46-60
4
11%
4
15%
61-75
13
34%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Викинг - Санднес 2:1 Одд - Викинг 1:1 Молде - Викинг 4:0 Викинг - Саннефьёрд 4:3
Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2
Тромсё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1
Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2
Результаты матчей
Викинг
Тромсё
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
3:4
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
9 раз 36%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Викинг
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
85
310
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
66
57
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
214
169
1213
1015
520
223
124
124
124
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6