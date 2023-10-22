Тур: 25. Стадион: Колор Лайн. Главный судья: Svein Torre Sinnes
2:2
Перерыв
0'
0:1
23' Гол в свои воротаДиоп Амиду
1:1
39' ПенальтиКарлсбакк Маркус
2:1
40' ГолКристенсен Бьорн Мартин
2:2
43' ГолМайгор Миккел
Ход матча
23'
0:1
39'
1:1
40'
43'
2:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
23
Erik
Froeysa
21
Диоп
Амиду
I
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Erik FroeysaЗащитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Харам СименЗащитник
- Нападающий
-
19 Атанга ИсаакНападающий
-
27 Диоп МоктарНападающий
-
11 Эбийе МозесНападающий
-
40 Колве Эйвинд
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Anders Hiim
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Олесунн
Сарпсборг-08
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
2
1.71
Среднее время на гол
45
52
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлсбакк Маркус
|5 (2)
|0.2
|Атанга Исаак
|5
|0.2
|Кристенсен Бьорн Мартин
|4
|0.16
|Сегберг Эрленд
|2
|0.08
|Эбийе Мозес
|2 (1)
|0.08
|Рамсланн Мартин
|1
|0.04
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.04
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майгор Миккел
|7
|0.28
|Торп Виктор
|7
|0.28
|Упсет Кристиан
|7
|0.28
|Лундквист Рамон-Паскаль
|5 (1)
|0.2
|Солтведт Йоахим
|4
|0.16
|Утвик Бьорн
|4
|0.16
|Бергет Йо Инге
|3
|0.12
|Вишне Эйрик
|2
|0.08
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0.08
|Сандер Кристиансен
|2
|0.08
|Henrik Meister
|1
|0.04
|Баа Кристофер
|1
|0.04
|Сколевик Стеффен
|1
|0.04
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Зехнини Рафик
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|3
|1
|Фельман Давид
|4
|0
|Кителано Йон
|4
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|1
|Сегберг Эрленд
|3
|0
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Атанга Исаак
|3
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|1
|Андерсен Александр
|2
|0
|Лундинг Каспер
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|2
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Мюррей Трейс
|1
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|1
|0
|Erik Froeysa
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Мелланд Хенрик
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|3
|1
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Скиппер Антон
|2
|1
|Майгор Миккел
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Баа Кристофер
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Зехнини Рафик
|2
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|2
|0
|Сандберг Никлас
|0
|1
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Кьетил Хауг
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сарпсборг-08
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
9
Олесунн
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
Сарпсборг-08
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
34
10
Упущенные победы
2
26
Олесунн
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (14)
17% (4)
25% (6)
Сарпсборг-08
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
35
11
Упущенные победы
7
35
Голы по времени матча
Забито
10
19
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
2
20%
5
26%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
5
26%
76-90
Пропущено
18
19
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
11%
3
16%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
5
28%
2
11%
46-60
3
17%
4
21%
61-75
4
22%
6
32%
76-90
Забито
8
30
5 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
2
25%
4
13%
1-15
0
0%
6
20%
16-30
3
38%
5
17%
31-45
1
13%
4
13%
46-60
1
13%
3
10%
61-75
1
13%
8
27%
76-90
Пропущено
35
16
14 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
2
6%
4
25%
1-15
7
20%
0
0%
16-30
5
14%
4
25%
31-45
7
20%
2
13%
46-60
5
14%
3
19%
61-75
9
26%
3
19%
76-90
Забито
18
49
9 В 1-м тайме 25
9 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 16
10 Не забивали 4
2
11%
6
12%
1-15
2
11%
11
22%
16-30
5
28%
8
16%
31-45
4
22%
8
16%
46-60
2
11%
3
6%
61-75
3
17%
13
27%
76-90
Пропущено
53
35
20 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 16
4
8%
7
20%
1-15
8
15%
2
6%
16-30
8
15%
6
17%
31-45
12
23%
4
11%
46-60
8
15%
7
20%
61-75
13
25%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1
Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0
Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5
Результаты матчей
Олесунн
Сарпсборг-08
Точный счет
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
10 раз 42%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
102
210
84
111
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
102
111
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
204
321
1311
123
717
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|4
|3
|66 - 33
|58
|2.
|24
|16
|4
|4
|51 - 34
|52
|3.
|25
|16
|3
|6
|46 - 28
|51
|4.
|24
|15
|3
|6
|35 - 25
|48
|5.
|25
|13
|5
|7
|55 - 30
|44
|6.
|25
|12
|3
|10
|43 - 37
|39
|7.
|2:2
|25
|11
|5
|9
|48 - 40
|38
|8.
|1:0
|25
|9
|7
|9
|30 - 32
|34
|9.
|1:1
|25
|8
|6
|11
|32 - 41
|30
|10.
|0:1
|25
|8
|3
|14
|26 - 33
|27
|11.
|0:1
|25
|8
|3
|14
|34 - 52
|27
|12.
|1:0
|25
|7
|6
|12
|22 - 34
|27
|13.
|25
|6
|6
|13
|33 - 43
|24
|14.
|1:1
|25
|6
|6
|13
|26 - 38
|24
|15.
|25
|5
|6
|14
|38 - 50
|21
|16.
|2:2
|25
|4
|4
|17
|20 - 55
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|29 - 12
|32
|2.
|12
|9
|2
|1
|33 - 15
|29
|3.
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|31 - 11
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|13
|8
|0
|5
|29 - 19
|24
|7.
|2:2
|12
|7
|1
|4
|29 - 17
|22
|8.
|1:1
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|9.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|10.
|1:1
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|11.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|13.
|0:1
|12
|5
|1
|6
|15 - 14
|16
|14.
|12
|4
|4
|4
|21 - 14
|16
|15.
|2:2
|13
|3
|4
|6
|12 - 20
|13
|16.
|12
|2
|2
|8
|17 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|12
|7
|2
|3
|18 - 16
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|14 - 12
|22
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 16
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|24 - 19
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|7.
|2:2
|13
|4
|4
|5
|19 - 23
|16
|8.
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|9.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|10.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|11.
|1:0
|13
|2
|4
|7
|7 - 17
|10
|12.
|0:1
|12
|3
|0
|9
|16 - 34
|9
|13.
|1:1
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|14.
|1:1
|12
|1
|3
|8
|11 - 27
|6
|15.
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|2:2
|12
|1
|0
|11
|8 - 35
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6