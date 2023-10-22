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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Олесунн
3:2
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
0:1
23' Гол в свои ворота
Диоп Амиду
1:1
39' Пенальти
Карлсбакк Маркус
2:1
40' Гол
Кристенсен Бьорн Мартин
2:2
43' Гол
Майгор Миккел
60' Желтая карточка
Торп Виктор
3:2
90' Гол
Эбийе Мозес
90'+6
1
Грютебуст
Стен
23
Erik
Froeysa
21
Диоп
Амиду
I
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
2
Мюррей
Трейс
6
Сегберг
Эрленд
8
Haakon
Butli
Hammer
37
Мелланд
Хенрик
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
18
Рамсланн
Мартин
22
Карлсбакк
Маркус
1
Кьетил
Хауг
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
30
Тебо
Франклин
72
Сандер
Кристиансен
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
8
Андерсен
Йеппе
11
Тибблинг
Симон
29
Торп
Виктор
25
Майгор
Миккел
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
Олесунн
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Олесунн
Сарпсборг-08

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
3:1
Э
1:3
Э
1:2
Э
0:1
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
3:2
Э
0:0
Э
3:1
Э
0:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2
1.71

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 5 (2) 0.2
Атанга Исаак 5 0.2
Кристенсен Бьорн Мартин 4 0.16
Эбийе Мозес 3 (1) 0.12
Сегберг Эрленд 2 0.08
Рамсланн Мартин 1 0.04
Haakon Butli Hammer 1 0.04
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Диоп Амиду I 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майгор Миккел 7 0.28
Торп Виктор 7 0.28
Упсет Кристиан 7 0.28
Лундквист Рамон-Паскаль 5 (1) 0.2
Солтведт Йоахим 4 0.16
Утвик Бьорн 4 0.16
Бергет Йо Инге 3 0.12
Вишне Эйрик 2 0.08
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0.08
Сандер Кристиансен 2 0.08
Henrik Meister 1 0.04
Баа Кристофер 1 0.04
Сколевик Стеффен 1 0.04
Тибблинг Симон 0 0
Зехнини Рафик 0 0
Андерсен Йеппе 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 3 1
Фельман Давид 4 0
Кителано Йон 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Сегберг Эрленд 3 0
Кольскоген Оле 3 0
Атанга Исаак 3 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 1
Андерсен Александр 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Кристенсен Бьорн Мартин 2 0
Стёлос Александер 1 0
Мюррей Трейс 1 0
Одемарксбаккен Кристоффер 1 0
Erik Froeysa 1 0
Мое Еппе 1 0
Мелланд Хенрик 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Диоп Моктар 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 3 1
Сколевик Стеффен 4 0
Скиппер Антон 2 1
Майгор Миккел 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Баа Кристофер 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Зехнини Рафик 2 0
Лундквист Рамон-Паскаль 2 0
Торп Виктор 2 0
Сандберг Никлас 0 1
Упсет Кристиан 0 1
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Кьетил Хауг 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Henrik Meister 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0

Результаты матчей

Олесунн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сарпсборг-08
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
10
Олесунн
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
Сарпсборг-08
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

34
10

Упущенные победы

2
26
Олесунн
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (15)
16% (4)
24% (6)
Сарпсборг-08
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

36
11

Упущенные победы

7
36

Голы по времени матча

Забито

14
20
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
0
0%
2
10%
1-15
3
21%
5
25%
16-30
4
29%
4
20%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
5
25%
76-90

Пропущено

19
23
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
11%
3
13%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
5
26%
2
9%
46-60
3
16%
4
17%
61-75
4
21%
7
30%
76-90

Забито

8
30
5 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
25%
4
13%
1-15
0
0%
6
20%
16-30
3
38%
5
17%
31-45
1
13%
4
13%
46-60
1
13%
3
10%
61-75
1
13%
8
27%
76-90

Пропущено

35
16
14 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
2
6%
4
25%
1-15
7
20%
0
0%
16-30
5
14%
4
25%
31-45
7
20%
2
13%
46-60
5
14%
3
19%
61-75
9
26%
3
19%
76-90

Забито

22
50
12 В 1-м тайме 26
10 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 16
10 Не забивали 4
2
9%
6
12%
1-15
3
14%
11
22%
16-30
7
32%
9
18%
31-45
4
18%
8
16%
46-60
2
9%
3
6%
61-75
4
18%
13
26%
76-90

Пропущено

54
39
21 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 17
4
7%
7
18%
1-15
8
15%
3
8%
16-30
9
17%
8
21%
31-45
12
22%
4
10%
46-60
8
15%
7
18%
61-75
13
24%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1
Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0
Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5

Результаты матчей

Олесунн
Сарпсборг-08

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
3:1
4 раза 16%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
10 раз 40%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
2
3
10
1.5
8
4
2
11
2.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
2
1
11
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
21
4
4
21
1.5
14
11
2
23
2.5
7
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 18 4 3 66 - 33 58
2.
Викинг
 0:0 25 16 5 4 51 - 34 53
3.
Бранн
 25 16 3 6 46 - 28 51
4.
Тромсё
 0:0 25 15 4 6 35 - 25 49
5.
Молде
 25 13 5 7 55 - 30 44
6.
Лиллестрём
 25 12 3 10 43 - 37 39
7.
Сарпсборг-08
 25 11 4 10 48 - 41 37
8.
Одд
 25 8 7 10 30 - 35 31
9.
Стрёмсгодсет
 25 9 3 13 29 - 33 30
10.
Русенборг
 25 8 6 11 32 - 41 30
11.
Хам-Кам
 25 8 3 14 34 - 54 27
12.
Хёугесунн
 25 7 6 12 24 - 34 27
13.
Волеренга
 25 6 6 13 33 - 43 24
14.
Стабек
 25 6 6 13 26 - 38 24
15.
Саннефьёрд
 25 5 6 14 38 - 50 21
16.
Олесунн
 25 5 3 17 21 - 55 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 10 2 1 29 - 12 32
2.
Викинг
 0:0 13 9 3 1 33 - 18 30
3.
Будё-Глимт
 12 9 2 1 33 - 15 29
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 0:0 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Лиллестрём
 13 8 0 5 29 - 19 24
7.
Сарпсборг-08
 12 7 1 4 29 - 17 22
8.
Русенборг
 13 6 3 4 20 - 16 21
9.
Стрёмсгодсет
 12 6 1 5 18 - 14 19
10.
Одд
 12 5 4 3 15 - 12 19
11.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
12.
Хам-Кам
 13 5 3 5 18 - 20 18
13.
Хёугесунн
 12 5 2 5 15 - 17 17
14.
Саннефьёрд
 12 4 4 4 21 - 14 16
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 12 2 2 8 17 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Тромсё
 0:0 12 7 2 3 14 - 12 23
3.
Викинг
 0:0 12 7 2 3 18 - 16 23
4.
Бранн
 12 6 1 5 17 - 16 19
5.
Молде
 13 5 3 5 24 - 19 18
6.
Волеренга
 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
8.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
9.
Одд
 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хёугесунн
 13 2 4 7 9 - 17 10
12.
Хам-Кам
 12 3 0 9 16 - 34 9
13.
Русенборг
 12 2 3 7 12 - 25 9
14.
Стабек
 12 1 3 8 11 - 27 6
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 12 1 0 11 8 - 35 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Торп Виктор сделал результативную передачу.
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