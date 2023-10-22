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  4. Элитсериен 2023
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Хам-Кам
0:1
Перерыв
Хёугесунн
0'
22' Желтая карточка
Крюгор Кевин Мартин
0:1
30' Гол
Теркильдсен Петер

Ход матча

22'
 
Крюгор Кевин Мартин
30'
0:1
Теркильдсен Петер
(Содерлунд Александер)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Хёугесунн
6.90
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3.50
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3.40
Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
6
John
Olav
Norheim
23
Шельстад
Фредрик
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
17
Бьёрло
Мортен
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
33
Aleksander
Melgalvis
10
Мава
Мозес
16
Киркеволд
Пол
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
15
Фредриксен
Ульрик
2
Claus
Niyukuri
6
Кристенсен
Магнус
23
Уйсман
Дан
21
Эскесен
Юлиус
8
Крюгор
Кевин
Мартин
99
Нжи
Билал
16
Содерлунд
Александер
Хам-Кам
3-5-2
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Хам-Кам
Хёугесунн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
3:2
Э
1:0
Э
1:1
КН
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 7 (3) 0.28
Киркеволд Пол 6 0.24
Kristian Loenstad Onsrud 4 0.16
John Olav Norheim 3 0.12
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.08
Конгсро Вегар 2 0.08
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.08
Кьяергор Оливер 1 0.04
Мава Мозес 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.04
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.04
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.04
Куртович Виллиам 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 6 (1) 0.24
Нжи Билал 3 0.12
Теркильдсен Петер 2 0.08
Лейте Бруно 2 0.08
Санде Мадс 1 0.04
Реесе Сёрен 1 0.04
Самуэльсен Мартин 1 0.04
Фредриксен Ульрик 1 0.04
Oscar Krusnell 1 0.04
Anders Baertelsen 1 0.04
Claus Niyukuri 1 0.04
Эскесен Юлиус 0 0
Содерлунд Александер 0 0
Кристенсен Магнус 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Паязити Адрион 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киркеволд Пол 3 0
Halvor Roedoelen Opsahl 3 0
Сандберг Маркус 1 1
Шельстад Фредрик 1 1
Конгсро Вегар 1 1
John Olav Norheim 2 0
Jakob Michelsen 2 0
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Удаль Хенрик 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oscar Krusnell 4 1
Крюгор Кевин Мартин 3 1
Кристенсен Магнус 3 1
Лейте Бруно 3 1
Теркильдсен Петер 3 1
Содерлунд Александер 2 1
Эскесен Юлиус 3 0
Sorry Diarra 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Фредриксен Ульрик 2 0
Нжи Билал 2 0
Солхейм Вегард 2 0
Паязити Адрион 2 0
Санде Мадс 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Уйсман Дан 1 0
Claus Niyukuri 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Хёугесунн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
4
Хам-Кам
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Хёугесунн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

32
11

Упущенные победы

6
10
Хам-Кам
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Хёугесунн
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

35
12

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

18
6
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
2
11%
2
33%
1-15
2
11%
2
33%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
5
28%
1
17%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Пропущено

17
17
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
4
24%
5
29%
29%
46-60
5
29%
29%
6
35%
61-75
3
18%
2
12%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
31%
3
21%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
31%
4
29%
76-90

Пропущено

34
18
14 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
8
24%
2
11%
16-30
6
18%
1
6%
31-45
7
21%
3
17%
46-60
7
21%
6
33%
61-75
6
18%
4
22%
76-90

Забито

34
20
14 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 9
3
9%
4
20%
1-15
3
9%
3
15%
16-30
8
24%
3
15%
31-45
5
15%
3
15%
46-60
6
18%
3
15%
61-75
9
26%
4
20%
76-90

Пропущено

51
35
19 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
1
2%
2
6%
1-15
11
22%
3
9%
16-30
7
14%
4
11%
31-45
11
22%
8
23%
46-60
12
24%
12
34%
61-75
9
18%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Стабек - Хам-Кам 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1
Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Молде 1:2
Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2

Результаты матчей

Хам-Кам
Хёугесунн

Точный счет

2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 29%
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
9 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
3
9
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
7
5
7
1.5
1
11
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
15
9
11
13
1.5
4
20
5
19
2.5
2
22
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 18 4 3 66 - 33 58
2.
Викинг
 24 16 4 4 51 - 34 52
3.
Бранн
 25 16 3 6 46 - 28 51
4.
Тромсё
 24 15 3 6 35 - 25 48
5.
Молде
 25 13 5 7 55 - 30 44
6.
Лиллестрём
 25 12 3 10 43 - 37 39
7.
Сарпсборг-08
 2:2 25 11 5 9 48 - 40 38
8.
Одд
 1:0 25 9 7 9 30 - 32 34
9.
Русенборг
 1:1 25 8 6 11 32 - 41 30
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 25 8 3 14 26 - 33 27
11.
Хам-Кам
 0:1 25 8 3 14 34 - 52 27
12.
Хёугесунн
 1:0 25 7 6 12 22 - 34 27
13.
Волеренга
 25 6 6 13 33 - 43 24
14.
Стабек
 1:1 25 6 6 13 26 - 38 24
15.
Саннефьёрд
 25 5 6 14 38 - 50 21
16.
Олесунн
 2:2 25 4 4 17 20 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 10 2 1 29 - 12 32
2.
Будё-Глимт
 12 9 2 1 33 - 15 29
3.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Лиллестрём
 13 8 0 5 29 - 19 24
7.
Сарпсборг-08
 2:2 12 7 1 4 29 - 17 22
8.
Русенборг
 1:1 13 6 3 4 20 - 16 21
9.
Одд
 1:0 12 5 4 3 15 - 12 19
10.
Стабек
 1:1 13 5 3 5 15 - 11 18
11.
Хам-Кам
 0:1 13 5 3 5 18 - 18 18
12.
Хёугесунн
 1:0 12 5 2 5 15 - 17 17
13.
Стрёмсгодсет
 0:1 12 5 1 6 15 - 14 16
14.
Саннефьёрд
 12 4 4 4 21 - 14 16
15.
Олесунн
 2:2 13 3 4 6 12 - 20 13
16.
Волеренга
 12 2 2 8 17 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Викинг
 12 7 2 3 18 - 16 23
3.
Тромсё
 11 7 1 3 14 - 12 22
4.
Бранн
 12 6 1 5 17 - 16 19
5.
Молде
 13 5 3 5 24 - 19 18
6.
Волеренга
 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Сарпсборг-08
 2:2 13 4 4 5 19 - 23 16
8.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
9.
Одд
 1:0 13 4 3 6 15 - 20 15
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хёугесунн
 1:0 13 2 4 7 7 - 17 10
12.
Хам-Кам
 0:1 12 3 0 9 16 - 34 9
13.
Русенборг
 1:1 12 2 3 7 12 - 25 9
14.
Стабек
 1:1 12 1 3 8 11 - 27 6
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 2:2 12 1 0 11 8 - 35 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Содерлунд Александер сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Питер Теркилдсен бьет в цель!
  • 22'
    Крюгор Кевин Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Хёугесунн
6.90
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3.50
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3.40
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